Харт - Красота бесконечного - модуль BibleQuote

Харт Д. Красота бесконечного. Эстетика христианской истины

Издательство ББИ, 2010 г.

Попытка найти основания красоты в мире безобразного, определить критерии истины в мире, где конкурирует множество истин, где вера становится модным брендом, надежда — призрачной химерой, а любовь — ходким товаром. Дэвид Харт хорошо ориентируется в этом вавилонском столпотворении и находит язык, вполне понятный современному человеку, и в то же время основанный на ясной логике библейского откровения и святоотеческого предания. Может быть, именно эта книга даст ответ: есть ли выход из тупиков постмодерна.



Книга Дэвида Харта свидетельствует о его колоссальной эрудиции в сферах патристики и философии. Такое редко встречается. Еще более необычно его убедительное и совершенное богословие красоты. Харт показывает, что возвышенная эстетика рынка – основной удел нашей эпохи – может быть разрушена сияющей красотой Евангелия (и, возможно, только ею). И весомым вкладом в дело этого разрушения является книга Харта.

Пол Дж. Гриффитс Университет Иллинойса (Чикаго, США)



Черпая из глубоких источников православия, Красота бесконечного предлагает удивительный богословский анализ и трансформацию состояния постмодерна. Захватывая дух своим размахом, книга Дэвида Харта соединяет в себе впечатляющее владение традициями христианского богословия (как восточного, так и западного) с тонкой и вместе с тем суровой критикой философского «духа времени» (Zeitgeist), достигая вершины в конструктивном систематическом богословии ошеломляющего масштаба. Харт ставит своей целью создание тринитарного богословия красоты и достигает этого в своей «малой догматике» (dogmatica minora), радикально пересматривающей метафизический горизонт постмодернизма. Эта книга есть христианское богословие и метафизика высокого уровня, в огромной степени вдохновляющее проявление мастерства и силы.

Рейнхард Хюттер, Университет Дьюка (Дарем, США)



В последние десятилетия интеллектуалы постмодернизма представляют нашему вниманию бесчисленные выражения чего-то "нового”. Дэвид Бентли Харт показывает, что истинный переворот, случившийся в западной интеллектуальной жизни следует видеть не во французской литературной теории; скорее он произошел, когда Отцы Церкви разгадали смысл возвещения распятого Иисуса как воскресшего Господа. Отложите работы Деррида и примитесь за книгу Харта «Красота бесконечного». Эта великолепная книга показывает, как богословие, умудренное внимательным чтением отцов церкви, способно «заткнуть за пояс» ребячествующих покровителей постмодернистских изысков. Утонченная, основанная на глубокой эрудиции трактовка основных тем христианского богословия, метафизики и современной критики культуры, Красота бесконечного устанавливает эталон для богословия эпохи постмодерна .

Р. Р. Рено, Университет Крейтон (США)



«Красота бесконечного» — это попытка найти основания красоты в мире безобразного, определить критерии истины в мире, где конкурирует множество истин, где вера становится модным брендом, надежда — призрачной химерой, а любовь — ходким товаром. Дэвид Харт хорошо ориентируется в этом вавилонском столпотворении и находит язык, вполне понятный современному человеку, и в то же время основанный на ясной логике библейского откровения и святоотеческого предания. Может быть, именно эта книга даст ответ: есть ли выход из тупиков постмодерна.

Ирина Языкова. Библейско-богословский институт св. апостола Андрея (Россия)



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