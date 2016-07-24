Лютер Мартин - Лютеранство - модуль BibleQuote

В модуль вошли труды реформаторов. Мартин Лютер - Лютеранство - Модуль BibleQuote

Мартин Лютер

95 тезисов

Краткий катехизис

Большой катехизис,

Рабство воли

Свобода христианина

О вавилонском пленении церкви

К христианскому дворянству немецкой нации об исправлении христианства

К советникам всех городов земли немецкой,

Открытое увещевание ко всем христианам воздержаться от смуты и мятежа

О светской власти

Шмалькальденские артикулы

Меланхтон

О власти и первенстве папы

Аугсбургское вероисповедание

Мартин Лютер - 95 ТЕЗИСОВ



Из любви к истине и из стремления вывести ее на свет, в Виттенберге будут обсуждаться нижеследующие положения под руководством досточтимого отца Мартина Лютера, магистра свободных искусств и святой теологии, а также ординарного профессора теологии. Он просит, чтобы те, кто не сможет присутствовать [на диспуте] и непосредственно участвовать в обсуждении [поставленных] вопросов, сделали это в письменной форме. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.

I. ОБ ИСТИННОМ ПОКАЯНИИ И О ТОМ, ОБЛАДАЕТ ЛИ ПАПА ВЛАСТЬЮ ДЛЯ ПРОЩЕНИЯ ГРЕХОВ. Тезисы 1-7

a) Евангелическое покаяние пронизывает всю жизнь [человека]

1 . Своими словами "Покайтесь" и т. д. наш Господь и Владыка Иисус Христос стремился выразить мысль о том, что вся жизнь верующих должна быть [не чем иным], как покаянием.

2 . Эти слова не дают основании для того, чтобы понимать Покаяние как Таинство, т. е. как Покаяние перед духовником и удовлетворени, которое достигается посредством служения священника.

3 . Однако не подразумевается под этими словами и только внутреннее покаяние; внутреннее покаяние - ничто, если оно внешне не приводит к многократному умерщвлению плоти.

4 . Поэтому продолжается наказание до тех пор, пока человек ненавидит собственное "я". (Это и есть истинное, внутреннее Покаяние), длящееся до вступления в Царство Небесное.

b) Власть папы прощать грехи ограничена его правами

5 . Папа не хочет и не может освобождать от каких бы то ни было наказаний, за исключением тех, которые он налагает по своему усмотрению или же согласно с Церковным каноном.

6 . Папа не может прощать никаких грехов; он только объявляет и подтверждает, что они прощены Богом; но он может прощать грехи, оговоренные им самим. Ведь оставление их без прощения означало бы полное пренебрежение грешником.

7 . И вообще, Бог не прощает греха никому из тех, кого Он не подчинил священнику как Своему наместнику.



II. ОБ ОТПУЩЕНИИ ДЛЯ МЕРТВЫХ. Тезисы 8-29

a) Церковная власть наказании не распространяется на умерших

8 . Канонические предписания, относящиеся к Покаянию, распространяются только на живущих и никоим образом не могут касаться умерших.

9 . Поэтому Святой Дух благотворно воздействует на папу, постоянно побуждая его исключать в постановлениях, [касающихся Покаяния], мертвых и пострадавших в результате несчастных случаев.

10 . Неразумно и плохо поступают те священники, которые приберегают каноническое Покаяние и для чистилища, т. е. для умерших.

11 . Эта сорная трава - превращение канонических наказаний в наказания чистилища, - кажется, проросла тогда, когда спали епископы.

12 . Раньше канонические наказания налагались не после исповеди, а перед нею. В известной мере они были пробным камнем истинного раскаяния.

13 . Усопшие закончили все расчеты [с земной жизнью]. Они уже умерли для канонических законов и, таким образом, свободны от вытекающих из них предписаний.

b) В чистилище должен умереть страх и возрасти любовь

14 . Если умирающий [духовно] не выздоравливает или недостаточно проникнут любовью [к Богу], то это неизбежно заставляет его испытывать страх, который становится тем больше, чем меньше и несовершеннее были его вера и любовь.

15 . Этот страх и эти опасения бывают уже сами по себе (о другом умолчим) достаточно велики, чтобы поверить в муки чистилища; ведь они сопоставимы с ужасом потери всякой надежды.

16 . Очевидно, ад, чистилище и Небо, в сущности, отличаются друг от друга, как безысходность, безысходность которая вот-вот грядет, и уверенность в спасении.

17 . Говорят, что душам в чистилище уменьшение страха столь же необходимо, сколь умножение любви [со стороны их ближних].

18 . А мне кажется, что ни доводами разума, ни на основе Писания нельзя доказать, что им нужны как заслуги [перед Богом], так и умножение любви (со стороны их ближних]

19 . Но столь же малодоказуемым кажется мне то, что души в чистилище уверены в обретении ими [Небесного] блаженства,- по меньшей мере не все [уверены в этом]. [Это относится и к тем случаям], когда мы, [уплатив за индульгенцию], совершенно уверены в этом.

c) У папы нет никакой власти освобождать от наказания в чистилище

20 . И когда папа говорит о "полном освобождении от всех наказаний", то он имеет в виду не все наказания вообще, но только им самим наложенные наказания.

21 . Поэтому заблуждаются те проповедники индульгенций, которые провозглашают, что посредством папских отпущений человек освобождается от всех наказаний и обретает [Небесное] блаженство.

22 . Более того, не освобождает папа ни от какого наказания в чистилище те души, которые, согласно Церковному канону, должны были покаяться ему в этой жизни.

23 . Если полное освобождение от всех наказаний и может быть дано кому-нибудь, то, несомненно, что оно будет дано только совершеннейшим, т. е. очень и очень немногим.

24 . Поэтому, несомненно, многие люди вводятся в заблуждение не оговаривающими этих исключительных случаев, тщеславными заявлениями о том, что их наказания искуплены.

d) "Бедным душам" нужны не деньги, а заступничество

26 . Той властью, которой вообще обладает над чистилищем папа, обладает и любой и каждый епископ и священник в своем приходе - и его приход в особенности.

26 . Папа очень хорошо поступает, обещая прощение душам не властью ключей, (которой он над чистилищем вовсе не обладает), а молитвою за них.

27 . Мирское дело проповедуют те, которые говорят, что как только грош упадет в ящик [для сбора средств от продажи индульгенций] и зазвенит, то душа сразу же вылетает из чистилища.

28 . Несомненно одно: как только грош зазвенит в ящике, возрастают доходы и алчность; заступничество же Церкви зависит единственно от благосклонности Божией.

29 . Кто знает, все ли души в чистилище хотят освободиться, как рассказывается святыми Северином и Пасхалием?

III. ОБ ОТПУЩЕНИИ ДЛЯ ЖИВУЩИХ. Тезисы 30-40

а) Отпущение не может способствовать уверенности в спасении

30 . Никто не уверен в истинности своего раскаяния, а тем более - в полном прощении своих грехов.

31 . Редко встретишь истинно раскаявшегося. Столь же редок и тот, кто, купив отпущение, спасется; таких очень и очень мало.

32 . Те, которые полагают, что, купив индульгенции, получили спасение, да будут прокляты навеки вместе с их наставниками.

33 . Нужно особенно остерегаться тех, которые говорят, что папские отпущения - бесценный дар Божии, посредством которого человек примиряется с Богом.

34 . Ведь эта милость отпущений касается только наказаний, налагаемых людьми [священниками] во время свершения Таинства для "удовлетворения" [грешника].

36 . Проповедуют нехристианское учение те, которые учат, что всем, кто выкупит души из чистилища или покупает исповедные грамоты, покаяние не нужно.

b) Раскаявшийся получает прощение грехов и без отпущении

36 . Каждый действительно раскаявшийся христианин может и без индульгенций рассчитывать на полное избавление от наказаний.

37 . Каждый истинный христианин, живой или мертвый, причастен ко всем благам Христа и Церкви и без индульгенций, вследствие дара Божьего.

38 . Однако освобождением [от греха] при содействии папы также не стоит никоим образом пренебрегать, потому что, как я говорил, он разъясняет, что оправдание достигнуто посредством Бога.

39 . И для ученейших теологов в высшей степени тяжело одновременно сравнивать перед народом избыточную милость отпущений и истинное раскаяние.

40 . Истинное раскаяние ищет и любит наказание, обилие же отпущений облегчает наказания и вызывает ненависть к ним; по меньшей мере - создают они возможность для этого.



IV. ОБ ОТПУЩЕНИЯХ И ДОБРЫХ ДЕЛАХ. Тезисы 41-52

а) Добрые дела по своей значимости намного выше отпущений

41 . Об апостольских отпущениях нужно проповедовать осторожно, чтобы народ не впадал в заблуждение и не считал, что они предпочтительнее всех других добрых дел [христианской] любви.

42 . Следует учить христиан: папа ни в коем случае не считает, что покупку отпущений можно как-то сравнить с делами милосердия.

43 . Следует учить христиан, что тот, кто дает бедным [подаяние] или одалживает нуждающимся, поступает лучше, чем если бы он покупал отпущения.

44 . Ведь посредством дела, в основе которого лежит сострадание, возрастает любовь, и человек становится лучше, посредством же отпущений он становится не лучше, а лишь свободнее от наказаний.

46 . Следует учить христиан, что тот, кто видит нуждающегося и, не обращая на него внимания, покупает индульгенции, приобретает не папское отпущение, а гнев Божий.

46 . Следует учить христиан, что если у них нет изобилия, то они должны сохранять всё необходимое в своем доме и ни в коем случае не расточать его на отпущения.

47 . Следует учить христиан, что покупка индульгенций не обязательна и не предусмотрена каноном.

b) Представления папы об отпущениях не отличаются [от наших представлений]

48 . Следует учить христиан, что папа, когда он стремится к тому, чтобы распространить побольше индульгенций, скорее заботится о благочестивой молитве, чем о наличных деньгах.

49 . Следует учить христиан, что папские отпущения очень полезны, если полагаются не только на них, но очень вредны, если, полагаясь только на них, теряют страх перед Богом.

50 . Следует учить христиан, что если бы папа знал о злоупотреблениях проповедников индульгенций, то он предпочел бы сжечь дотла собор Св. Петра, чем видеть его строящимся из кожи, мышц и костей своей паствы.

51 . Следует учить христиан, что папа очень хочет (да и обязан), даже если бы ему пришлось продать для этого собор Св. Петра, раздать свои собственные деньги тем, у кого их сейчас выманивают из карманов известные нам проповедники индульгенций.

52 . Тщетной является надежда на спасение посредством индульгенций, если даже наместник отпущений - сам папа - заложил за них свою душу.

V. О ПРОПОВЕДИ ОТПУЩЕНИЙ. Тезисы 53-80

а) Евангелие превосходит любую проповедь отпущений

53 . Врагами Христа и папы являются те, которые, ради проповеди отпущений, в некоторых церквах почти не вспоминают о слове Божьем.

54 . Очень несправедливо поступают со словом Божьим, когда в одной и той же проповеди отпущению посвящают столько же или даже больше времени, чем ему.

55 . Папа, конечно, считает, что если отпущение, которое является ничтожнейшей [вещью], должно отмечаться одним колоколом, одной процессией, одной церемонией, то Евангелие, которое является высочайшим [достоянием], должно проповедоваться с сотней колоколов, с сотней процессий, с сотней церемоний.

b) Истинным сокровищем Церкви является Евангелие

56 . Сокровища Церкви, из которых папа раздает отпущения, к не поименованы должным образом, и их не знает народ Христов.

57 . Так как [сокровища Церкви] не являются преходящими ценностями, то ясно, почему многие проповедники не рассеивают их легко, но многократно умножают.

58 . Также эти [сокровища] не включают в себя заслуги Христа и святых, потому что они приносят постоянно, без содействия папства, спасение внутреннему человеку и крест, смерть и ад - внешнему человеку.

59 . Святой Лаврентий называл бедных в Церкви сокровищницей Церкви, но это словоупотребление было обычным в его время.

60 . Взвесив всё, заявляем мы: ключи Церкви, подаренные нам благодаря заслугам Христа, являются этой сокровищницей.

61 . Ведь ясно, что для освобождения от наказаний и [отпущения грехов] в особых случаях достаточно только власти папы.

62 . Истинным сокровищем Церкви является пресвятейшее Евангелие славы и милости Божией.

63 . Однако это сокровище почитается очень немногими, потому что оно первых делает последними.

64 . Но сокровище отпущений почитается многими, потому что оно последних делает первыми.

65 . Поэтому сокровище Евангелия - это сеть, которой прежде людей отрывали от богатства.

66 . Сокровище же отпущений - это сеть, которой богатства отрываются от людей.

67 . Отпущения, которые проповедники индульгенций провозглашают величайшей милостью, считаются на самом деле таковыми потому, что они приносят большую прибыль.

68 . Но, по сути, они - ничтожнейшая милость, если сравнить их с милостью Божией и милосердием Креста.

c) Раздающаяся сейчас проповедь отпущений противоречит Евангелию

69 . Епископы и священники обязаны принимать распространителей апостольских отпущений с величайшим почетом

70 . Но еще больше обязаны они внимательно следить за тем, чтобы распространители индульгенций не проповедовали свои собственные выдумки вместо данного им папой поручения.

71 . Кто говорит против истинности апостольских отпущений, да будет предан анафеме.

72 . Но кто выступает против злонамеренности и высокомерия слов проповедников индульгенций, да будет благословен.

73 . Папа справедливо поражает отлучением всех тех, кто лукаво действует во вред торговле отпущениями.

74 . Но еще больше стремится он поразить молнией отлучения тех, кто под покровом отпущений действует во вред священной любви и истине.

75 . Папские отпущения считаются столь могущественными, ибо они провозглашают возможность оправдания человека, который (немыслимое дело!) совратил бы Матерь Божию. Но ведь это чистейшее безумие!

76 . Вопреки этому, утверждаем мы, что папские отпущения не могут устранить даже самого малого, простительного греха и вины [согрешившего пред Богом].

77 . Говорить, что даже Святой Петр, если бы он теперь был папой, не смог бы даровать больше милостей, [чем распространители индульгенций], - это поношение Святого Петра и папы.

78 . А мы, вопреки этому, заявляем, что теперешний и всякий другой папа владеют намного большими милостями [по cравнению с отпущениями], а именно: Евангелием, духовными добродетелями, даром освящения и т. д., как написано в 1 Кор. 12.

79 . Говорить, что выставляемый в церквах, пышно украшенный папским гербом крест отпущений обладает такой же ценностью, как Крест Христа - богохульство.

80 . Епископы, священники и теологи, которые допускают подобные проповеди перед народом, должны за это лишаться своих полномочий.

VI. ЧТО ДУМАЮТ МИРЯНЕ ОБ ОТПУЩЕНИЯХ. Тезисы 81-91

81 . Наглые проповеди отпущений способствуют тому, что даже самые образованные люди испытывают затруднения, защищая приличествующее папе достоинство от позорящих его речей или острых вопросов мирян.

82 . Например: почему папа не освобождает души из чистилища, исходя только из пресвятейшей любви и высших побуждений, т. е. почему он не опирается на прочнейший фундамент, а, напротив, освобождает бесчисленное множество душ за презренные деньги, предназначенные для строительства собора Св. Петра, т. е. опирается на весьма непрочный фундамент?

83 . Далее: почему неоднократно служатся заупокойные мессы и отмечаются годовщины умерших, однако деньги, полученные за эти службы, не возвращаются, или, иными словами, взять их назад папа не позволяет? Разве справедливо продолжать молиться [и брать деньги] за [уже] освобожденного от грехов?

84 . Далее: что это за новое благочестие Бога и папы, позволяющее безбожнику и врагу [христианства - распространителю индульгенций] спасать за деньги благочестивые и угодные Богу души, однако не делающее попыток спасать те же самые благочестивые, любимые души, руководствуясь чувством чистой, бескорыстной любви?

85 . Далее: почему положения, касающиеся Покаяния, которые давным-давно, вследствие их ненужности, вышли из употребления и были забыты, ради денег вновь возродились в образе отпущений, как будто бы они были в высшей степени жизнеспособны?

86 . Далее: почему папа, чье богатство сегодня превосходит богатство богача из богачей - Креза, предпочитает строить этот, всего лишь один, собор Святого Петра не на свои собственные деньги, а на средства бедных верующих?

87 . Далее: что или какую долю средств, полученных за отпущения, дает папа тем, которые, благодаря полному покаянию, получили право на полное прощение и причастность [к спасению]?

88 . Далее: насколько большая святость могла бы выпасть на долю Церкви, если бы папа, как это когда-то было, сотни раз на день даровал бы каждому верующему прощение и причастность к спасению?

89 . Поскольку для папы при распространении индульгенций святость душ намного важнее денег, то почему отменяет он выпущенные раньше грамоты об исповеди и отпущения, которые еще сохраняют силу?

90 . Подобные острые вопросы и мнения мирян, подавляемые силой и оставляемые без ответа и опровержения, вызывают насмешки врагов Церкви и папы и делают несчастными христиан.

91 . Если бы отпущения проповедовались в соответствии с духом и намерениями папы, то подобные недоразумения можно было бы легко развеять и, более того, они вряд ли бы возникли.



VII. О МНИМОМ МИРЕ И КРЕСТЕ ХРИСТА. Тезисы 92-95

92 . Итак, прочь всех тех пророков, которые говорят народу: Мир, мир... но нет никакого мира.

93 . Но благоденствие всем тем пророкам, которые говорят народу Христову: Крест, крест... и нет никакого креста.

94 . Следует увещевать христиан, чтобы они стремились унаследовать от своего главы Христа страдания, смерть и ад.

95 . И следует более доверять тому, что в Царство Небесное можно войти после многих испытаний, чем обнадеживанию: нет никакой опасности!



WA I, 233 и сл.

1517 г.