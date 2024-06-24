Библия - Юбилейное издание - 2008 - модуль BibleQuote

Издание представляет собой отредактированный Синодальный перевод Священного Писания.

Изменения коснулись в основном устаревших слов: библейская лексика по возможности приближена к современой. Для оформления прямой речи введены кавычки, наиболее известные стихи выделены. Заголовки к разделам.

© МРО «Христианская миссия "Свет на Востоке"

Библия Юбилейное издание 2008

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ

АПОСТОЛА ПАВЛА 4



Жизнь, угодная Богу



1 За сим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали,

2 ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса.

3 Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда;

4 чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести,

5 а не в страсти похоти, как и язычники, не знающие Бога;

6 чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали.

7 Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости.

8 Итак, непокорный непокорен не человеку, но Богу, Который и дал нам Духа Своего Святого.

9 О братолюбии же нет нужды писать вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга,

10 ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать

11 и усердно стараться в том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам;

12 чтобы вы поступали благопристойно перед внешними и ни в чем не нуждались.



О пришествии Господнем и восхищении Церкви



О пришествии Господнем и восхищении Церкви 13 Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.

14 Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним.

15 Ибо это говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не опередим умерших,

16 потому что Сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;

17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе, и так всегда с Господом будем.

18 Итак, утешайте друг друга этими словами.



Увещания



Увещания 1 О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья,

2 ибо сами вы достоверно знаете, что день Господен так придет, как вор ночью.

3 Ибо, когда будут говорить: «Мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут.

4 Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как вор.

5 Ибо все вы – сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы.

6 Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться.

7 Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью.

8 Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения,

9 потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа,

10 умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним.

11 Поэтому увещайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете.



Наставления и приветствия



Наставления и приветствия 12 Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас, и начальствующих ваших в Господе, и вразумляющих вас

13 и почитать их с особой любовью за дело их; будьте в мире между собой.

14 Умоляем также вас, братья: вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем.

15 Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу, и всем.

16 Всегда радуйтесь.

17 Непрестанно молитесь.

18 За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе.

19 Духа не угашайте.

20 Пророчества не уничижайте.

21 Все испытывайте, хорошего держитесь.

22 Удерживайтесь от всякого рода зла.

23 Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.

24 Верен Призывающий вас, Который и сотворит это.

25 Братья! Молитесь о нас.

26 Приветствуйте всех братьев поцелуем святым.

27 Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем святым братьям.

28 Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь.