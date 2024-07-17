Крабб, Ларри - Христианская психология - модуль BibleQuote

Крабб Л. Внутренний мир

ВВЕДЕНИЕ - ЛОЖНАЯ НАДЕЖДА, КОТОРУЮ ПРЕДЛАГАЕТ СОВРЕМЕННОЕ ХРИСТИАНСТВО

ЧАСТЬ I - ВЗГЛЯД В ГЛУБИНУ ГЛАВА ПЕРВАЯ

В Глубины Собственной Души!

Что Такое Перемена?

Приличный Вид Как Признак Духовной Зрелости

Что Скрывается Под Внешностью?

Хватит Ли У Меня Сил Взглянуть Жизни В Лицо?Пловцы И Ныряльщики

Первый Шаг К Преображению — Взгляд Внутрь Себя

ГЛАВА ВТОРАЯ

Взгляд Внутрь Себя Может Принести Разочарование

Поступать Хорошо Или Быть Хорошим?

Независимость И Зависимость

Глубины Жизни

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Знать, Что Ищешь

Благие Устремления: Порочная Тактика

Взгляд В Себя

ЧАСТЬ II - МЫ — ЖАЖДУЩИЕ ЛЮДИ ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

«Кто Жаждет...»

Два Отношения

Значение Взгляда В Себя

Наши Желания

Переживая Боль

ГЛАВА ПЯТАЯ

Реки Воды Живой? Тогда Зачем Столько Боли?

Что Такое Жизнь С Избытком

Три Вида Желаний

Последствия Неудовлетворенных Желаний

Поиски Путей Осуществления Желаний

Тернистая Дорога К Богу

ГЛАВА ШЕСТАЯ - Осознание жажды

Зачем Нам Знать О Нашей Жажде?

Как Распознать Нашу Жажду?

ЧАСТЬ III. РЫТЬЕ НЕГОДНЫХ КОЛОДЦЕВ ГЛАВА СЕДЬМАЯ - Мы ищем не там, где следует

Более Трезвый Взгляд На Грех

Греховная Самозащита

Наша Манера Общения

Суть Проблемы

ГЛАВА ВОСЬМАЯ - Проблема требовательности

Отношение Бога К Этой Проблеме

Возникновение Проблемы

Что Делает Бог С Требовательным Духом

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ - Ложные пути

Понять Самого Себя

ЧАСТЬ IV. ИЗМЕНЯЯСЬ ИЗНУТРИ ГЛАВА ДЕСЯТАЯ - В чем проблема?

Лицом К Лицу С Нашим Грехом

Постигая Тайну

Это Процесс

Суть Проблемы

Что Нужно Изменить?

Разобраться В Своих Разочарованиях

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ - Сила Евангелия

Излишние Неприятности И Наша Ответная Реакция

События, Которые Приносят Разочарование (Проблемы В Нашей Личной Жизни)

Неотвратимая Боль (Боль В Нашем Сердце)

Явный Грех (Грех В Поведении)

Грех В Общении (Грех В Сердце)

Плоды Покаяния

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ - Глубинная перемена

Изменение Избранного Нами Пути

Изменение Подхода К Взаимоотношениям С Людьми

Изменение Самого Нашего Естества

ЭПИЛОГ - Дорогая цена перемен

Крабб Л. Счастливый брак Крабб Л. Счастливый брак



Часть I. Для чего нужен брак

Глава 1. Единство: что это такое и почему оно важно?

Глава 2. Единство духа: кто удовлетворит мои потребности?

Глава 3. Единство души: I – манипулирование или служение?

Глава 4. Единство души: II – общение или "Что мне делать с моим гневом?”

Глава 5. Единство тела: физическое наслаждение и значение личности

Часть II. Строительство фундамента

Введение

Глава 6. Первый краеугольный камень: благодать

Глава 7. Второй краеугольный камень: преданность

Глава 8. Третий краеугольный камень: принятие

Крабб Л. Поиски Бога Крабб Л. Поиски Бога

Введение: дело не в решении проблем

I Важность поисков Бога

1 Личный путь человека

2 Жизнь — это нечто большее, чем существование

3 Природные страсти

4 Сверхъестественная страсть

II Препятствия на пути к Богу

5 Что-то всерьез неправильно

6 Когда Бог не позволяет нам найти Его

7 Основа природы порочной человеческой личности: сомнение в Боге

8 Почему Бог не позволяет нам найти Его?

9 Основа непоколебимой природы: доверие Богу

10 Первый уровень: я нуждаюсь в тебе

11 Второй уровень: я ненавижу тебя

12 Третий уровень: я ненавижу себя

13 Четвертый уровень: я выживу!

14 Пятый уровень: вот как я выживу

III На пути к Богу

15 Тьма сгущается перед рассветом

16 Какие ошибки совершают люди

17 Наши хорошие страсти слишком слабы

18 Природа хороших и дурных страстей: как избавиться от дурных и дать волю хорошим

19 Как рассказать свою историю

20 Истории, которые способствуют разрушению плохого и привлекают к хорошему

21 Опять дома

Поиски Бога



В моей жизни настал момент, когда я должен был или как можно лучше узнать Бога, или погибнуть. Жизнь порой бросает меня в бездну такого ослепляющего смятения и такой жестокой боли, что я теряю всякую надежду. Радость уходит. Не на что больше опереться.

Возможно, самый важный урок, извлеченный мной из этих мрачных периодов, состоит в следующем: в этой жизни нельзя избежать боли и проблем. Я могу жить в повиновении Богу, следовать духовной дисциплине и исповедовать свою приверженность ко Христу, но проблемы все равно останутся.



Больше всего я нуждаюсь в ком-то, кому можно довериться, кто посреди непредсказуемых житейских бурь дал бы мне надежду и радость. Мне недостаточно иметь план, которому я желательный для меня поворот событий. Без такого надежного друга мне остается либо притворяться, что дела обстоят лучше, чем есть на самом деле, либо сделать целью своей жизни облегчение боли. Но ни отрицание, ни попытки облегчить боль не принесут ничего, кроме погибели. Тогда безнравственность, безумие или самоубийство положат конец моей жизни.



Ставшая привычной для нас напыщенная риторика типа: «доверяй Богу, больше молись, побеседуй со специалистом, более тщательно сообразуйся с Божьим замыслом», должна уступить дорогу реальным поискам Бога.

Я написал эту книгу в ответ на отчаянный крик моего сердца, жаждущего узнать Бога лучше. Сейчас больше, чем когда-либо я убежден, что желание Бога быть с нами несравненно сильнее нашего желания быть с Ним. Цель той работы, которую Он в нас совершает, – усилить стремление к познанию Его до такой степени, чтобы оно стояло выше всех других стремлений. Это долгий и трудный процесс, но Бог непременно доведет его до конца. Путь труден, поэтому и путешественников здесь гораздо меньше, чем на других дорогах, но путешествие стоит того. Благодать Божья неизмерима. Ему можно доверять!



Я хочу поделиться с вами своим опытом, чтобы помочь вам преодолевать проблемы на пути поисков Бога. Я от всей души надеюсь, что эта книга пробудит в вас любовь к Богу, желание познать Его и что это желание достигнет неведомой прежде вам силы.



Ларри Крабб

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