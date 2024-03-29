Зубков - Мудрость тысячелетий от А до Я - модуль BibleQuote
Владимир Николаевич Зубков - Мудрость тысячелетий от А до Я
Великие мысли и афоризмы великих людей
М.: АСТ, 2010. - 864 с.
ISBN: 978-5-17-066024-7
В данной книге собрано 12 000 афористических высказываний, которые используются как толкования более 7500 понятий на тему «Человек и его жизнь». Эти понятия в свою очередь являются названиями тематических блоков, которые группируют высказывания разных авторов по одной теме. Для удобства читателя каждое афористическое высказывание имеет номер. В конце книги помещен Именной указатель, где в алфавитном порядке приведены имена всех авторов афоризмов, даны биографические справки (там, где это удалось установить) и номера принадлежащих им высказываний. Благодаря этому читатель сможет легко отыскать высказывания одного автора или же высказывания по одной теме.
За аутентичность цитат ответственность несет автор-составитель.
Книга предназначена самому широкому кругу читателей.
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ДОБРЫЙ
- 2159. Добрый совет никогда не приходит слишком поздно. Б. Джонсон.
- 2160. Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла. В. Ключевский.
- 2161. Добрый человек это тот, кто помнит свои грехи и забывает своё добро, а злой, наоборот, — тот, кто помнит своё добро и забывает свои грехи. Древнееврейское изречение.
- 2162. Добрая слава — второе имущество. Публий Сир.
- 2163. Добрая слава лучше красивого лица. Т. Фумер.
- 2164. Доброе дело не может быть сделано из ненависти; тем более из корысти. Оно делается только из любви. Д. Рескин.
- 2165. Доброе дело совершается с усилием, но когда усилие повторено несколько раз, то же дело становится привычкой. Л. Толстой.
- 2166. Доброе имя — как наследство от отца. Публий Сир.
- 2167. Доброе намерение — половина счастья. Туркменская пословица.
- 2168. Добрые люди подобны звёздам, светилам того века, в котором они живут, озаряя свои времена. Б. Джонсон.
- 2169. Добрые намерения должны быть менее всего обременительны. Ж. Рец.
- 2170. Добрые нравы имеют большее значение, чем хорошие.законы. Тацит.
- 2171. Добрые чувства, эмоциональная культура — это сосредоточие человечности. В. Сухомлинский.
- 2172. Доброму вору всякая петля в пору. У. Шекспир.
ЛЮБОЙ
- 4687. Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идём, чтобы его скрыть. Ф. Ларошфуко.
- 4688. Любой успех в науке исходит из новой дерзости воображения. Д. Дьюи.
- 4689. Любой фат подобен трясогузке. Козьма Прутков.
- 4690. Любой человек средних способностей может надлежащею работой над собой, усердием, вниманием и упорством сделаться всем, чем захочет, кроме как хорошим поэтом. Ф. Честерфилд.
- 4691. Любой язык — это медаль, которую отчеканила история. А. Ривароль.
- 4692. Любая женщина — всегда актриса. И если она плохая актриса, она проиграет. А. Пугачёва.
- 4693. Любая книга — умный друг: Чуть утомит, она смолкает; Она безмолвно поучает, С ней назидателен досуг. Лопе де Вега.
- 4694. Любая корона всегда есть и будет терновым венцом. Т. Карлейль.
- 4695. Любая реформа, кроме моральной, бесполезна. Т. Карлейль.
- 4696. Любая страсть, владеющая человеком, как бы открывает прямой доступ к нему. Л. Вовенарг.
- 4697. Любая страсть всегда всё преувеличивает, иначе она не была бы страстью. Я. Шамфор.
- 4698. Любая страсть толкает на ошибки, но на самые глупые толкает любовь. Ф. Ларошфуко.
- 4699. Любое великое произведение рождается лишь после долгого периода тихих и углублённых размышлений. У. Бэджот.
- 4700. Любое человеческое творение, будь то литература, музыка или живопись, — это всегда автопортрет. С. Батлер.
- 4701. Любой власти нужны Щедрины и Гоголи, но чтобы её не трогали. Народный юмор.
ПЕРЕВОД
- 6494. Перевод есть не более чем гравюра; колорит неподражаем. П. Буаст.
- 6495. Перевод что женщина: если она красива, она неверна, если верна — некрасива. Г. Гейне.
- 6496. Перевод — это автопортрет переводчика. К. Чуковский.
- 6497. Переводы очень похожи на оборотную сторону вышитых на ковре узоров. П. Буаст.
- 6498. Переводы — это цветы под стеклом. В. Менцель.
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