Зубков - Мудрость тысячелетий от А до Я - модуль BibleQuote

Владимир Николаевич Зубков - Мудрость тысячелетий от А до Я

Великие мысли и афоризмы великих людей

М.: АСТ, 2010. - 864 с.

ISBN: 978-5-17-066024-7

В данной книге собрано 12 000 афористических высказываний, которые используются как толкования более 7500 понятий на тему «Человек и его жизнь». Эти понятия в свою очередь являются названиями тематических блоков, которые группируют высказывания разных авторов по одной теме. Для удобства читателя каждое афористическое высказывание имеет номер. В конце книги помещен Именной указатель, где в алфавитном порядке приведены имена всех авторов афоризмов, даны биографические справки (там, где это удалось установить) и номера принадлежащих им высказываний. Благодаря этому читатель сможет легко отыскать высказывания одного автора или же высказывания по одной теме.

За аутентичность цитат ответственность несет автор-составитель.

Книга предназначена самому широкому кругу читателей.

* * *

ДОБРЫЙ

2159. Добрый совет никогда не приходит слишком поздно. Б. Джонсон.

2160. Добрый человек не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не умеет делать зла. В. Ключевский.

2161. Добрый человек это тот, кто помнит свои грехи и забывает своё добро, а злой, наоборот, — тот, кто помнит своё добро и забывает свои грехи. Древнееврейское изречение.

2162. Добрая слава — второе имущество. Публий Сир.

2163. Добрая слава лучше красивого лица. Т. Фумер.

2164. Доброе дело не может быть сделано из ненависти; тем более из корысти. Оно делается только из любви. Д. Рескин.

2165. Доброе дело совершается с усилием, но когда усилие повторено несколько раз, то же дело становится привычкой. Л. Толстой.

2166. Доброе имя — как наследство от отца. Публий Сир.

2167. Доброе намерение — половина счастья. Туркменская пословица.

2168. Добрые люди подобны звёздам, светилам того века, в котором они живут, озаряя свои времена. Б. Джонсон.

2169. Добрые намерения должны быть менее всего обременительны. Ж. Рец.

2170. Добрые нравы имеют большее значение, чем хорошие.законы. Тацит.

2171. Добрые чувства, эмоциональная культура — это сосредоточие человечности. В. Сухомлинский.

2172. Доброму вору всякая петля в пору. У. Шекспир.

ЛЮБОЙ

4687. Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идём, чтобы его скрыть. Ф. Ларошфуко.

4688. Любой успех в науке исходит из новой дерзости воображения. Д. Дьюи.

4689. Любой фат подобен трясогузке. Козьма Прутков.

4690. Любой человек средних способностей может надлежащею работой над собой, усердием, вниманием и упорством сделаться всем, чем захочет, кроме как хорошим поэтом. Ф. Честерфилд.

4691. Любой язык — это медаль, которую отчеканила история. А. Ривароль.

4692. Любая женщина — всегда актриса. И если она плохая актриса, она проиграет. А. Пугачёва.

4693. Любая книга — умный друг: Чуть утомит, она смолкает; Она безмолвно поучает, С ней назидателен досуг. Лопе де Вега.

4694. Любая корона всегда есть и будет терновым венцом. Т. Карлейль.

4695. Любая реформа, кроме моральной, бесполезна. Т. Карлейль.

4696. Любая страсть, владеющая человеком, как бы открывает прямой доступ к нему. Л. Вовенарг.

4697. Любая страсть всегда всё преувеличивает, иначе она не была бы страстью. Я. Шамфор.

4698. Любая страсть толкает на ошибки, но на самые глупые толкает любовь. Ф. Ларошфуко.

4699. Любое великое произведение рождается лишь после долгого периода тихих и углублённых размышлений. У. Бэджот.

4700. Любое человеческое творение, будь то литература, музыка или живопись, — это всегда автопортрет. С. Батлер.

4701. Любой власти нужны Щедрины и Гоголи, но чтобы её не трогали. Народный юмор.

ПЕРЕВОД