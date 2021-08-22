Средневековый мир в терминах, именах и названиях - словарь BibleQuote

Термин «средние века» вошел в научный обиход благодаря итальянским гуманистам XV–XVI вв. Под средними веками они понимали период истории, который отделял их время от эпохи античности, столь высоко ими ценимой и к возрождению идеалов которой они стремились. Для гуманистов, равно как и для историков эпохи Просвещения, Средневековье представлялось временем упадка, «темными веками», когда господствовали насилие, религиозная нетерпимость, почти поголовная неграмотность, бытовали самые нелепые суеверия, пылали костры инквизиции, беспрерывно происходили феодальные усобицы и кровавые войны. Человеческая индивидуальность, являвшаяся одной из главных ценностей античного общества, была, по их мнению, раздавлена иерархической структурой средневекового общества, загнана в непреодолимые рамки отношений господства – подчинения между людьми.

Следует признать, что для такой оценки Средневековья имеется немало оснований. Однако не будем забывать и о другом. Ведь именно эти «темные века» во многом до неузнаваемости изменили облик Европы: именно тогда возникло большинство европейских стран и народов, сложились современные этнические границы. Европа стала Европой. Возникли первые парламенты, конституции и суды присяжных, выросли новые западноевропейские города – центры мелкотоварного производства и торговли, появились банки и биржи, корпорации ремесленников и гильдии купцов. Христианство, колыбелью которого была античность, не только пережило гибель античного мира, но и было принято почти всеми народами Европы, стало доминантой европейской цивилизации...

Подобная книга издается в Беларуси впервые и написана небольшой творческой группой профессиональных историков-медиевистов. Ряд словарных статей написан И. О. Евтуховым и В. В. Ничипоровичем. Авторы придерживались общепринятой периодизации средних веков в хронологических рамках V–XV вв. и подразделили Средневековье на Раннее (V–IX вв.), Высокое (X–XIII вв.) и Позднее (XIV–XV вв.) (прежняя периодизация – с V по середину XVII в. – была признана только историками СССР).

Словарь-справочник содержит более 1000 статей, многие из которых снабжены списком основных источников и специальной литературы, что, при желании, поможет расширить представление читателя о прочитанном. Применена и единая система отсылок: слова, набранные курсивом, указывают на наличие в справочнике отдельных статей. Что касается сокращений слов и словосочетаний – неизменного атрибута справочных изданий, то они настолько очевидны и понятны, что не вызовут затруднений. Исключением является лишь аббревиатура «СВ», означающая журнал «Средние века».

Словарь-справочник рассчитан на самый широкий круг читателей, как подготовленных и знакомых с историей европейского Средневековья, так и прикоснувшихся к этому удивительному миру впервые. Но, безусловно, прежде всего мы адресуем его тем, кто учит и учится.