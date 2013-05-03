Археология библейская - модуль BibleQuote

BibleQuote - Цитата из Библии - Археология библейская

В иллюстрированный модуль входят книги:

Мерперт Н. Я. Очерки археологии библейских стран

Дж. Э. Райт. Библейская Археология

А. Сазанов. Библейская Археология

Мерперт Н. Я. Очерки археологии библейских стран

ГЛАВА 1. ИЗ ИСТОРИИ ПОЗНАНИЯ ДРЕВНОСТЕЙ ПАЛЕСТИНЫ И СМЕЖНЫХ РЕГИОНОВ

ГЛАВА 2. ЗАСЕЛЕНИЕ СИРО-ПАЛЕСТИНСКОГО РЕГИОНА ЧЕЛОВЕКОМ. ПАЛЕОЛИТ

ГЛАВА 3. ДРЕВНЕЙШИЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ ПАЛЕСТИНЫ. ФЕНОМЕН ИЕРИХОНА

ГЛАВА 4. КЕРАМИЧЕСКИЙ НЕОЛИТ

ГЛАВА 5. ЭНЕОЛИТ ПАЛЕСТИНЫ

ГЛАВА 6. РАННИЙ БРОНЗОВЫЙ ВЕК

ГЛАВА 7. СРЕДНИЙ И ПОЗДНИЙ БРОНЗОВЫЙ ВЕК

ГЛАВА 8. НАЧАЛО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

ГЛАВА 9. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПЕРИОДА ЕДИНОГО ЦАРСТВА

ГЛАВА 10. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ПЕРИОДА РАЗДЕЛЬНЫХ ЦАРСТВ

ГЛАВА 11. ПАДЕНИЕ ЕВРЕЙСКИХ ЦАРСТВ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БИБЛИОГРАФИЯ

КАРТЫ и находки

Дж. Э. Райт. Библейская Археология

Религия Израиля и религия Ханаана Патриархи

Исход и завоевание

Период Судей

Золотой век

Разделение и падение

Последние дни Иудеи

После изгнания

Палестина во времена Христа

А. Сазанов. Библейская Археология

Часть первая

Введение

Города израильтян в Египте.

Из путеводителя Этерии.

Израильтяне на Синае.

Ассирийские города и хронология книги Бытия.

Книга Бытия: от Авраама до Соломона

Часть вторая

Телль Дан и золотой телец.

Гат: в гостях у Голиафа.

Ашкелон - город времен Самсона и Далилы.

У стен Армагеддона

Часть третья

Город и крепость.

В поисках храма.

Город разделенного царства.