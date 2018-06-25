Лиардон - Божьи генералы - модуль BibleQuote
Замысел сведения истории великих пятидесятнических проповедников XX века в одну книгу был очень удачным, и я уверен, что это издание будет должным образом оценено. Я рад, что моя мать, Эми Семпл Макферсон включена в список Божьих генералов, потому что она служила всем сердцем первопроходцем на передовой линии окопов для Величайшего из всех генералов, Господа Иисуса Христа. Я ценю ту оценку, которую ей дала эта книга.
Рольф К. Макферсон, президент Международной церкви Четырехугольного Евангелия, Лос-Анджелес, Калифорния
Робертс Лиардон - один из ведущих специалистов Америки, занимающихся изучением исцеляющих служений девятнадцатого и двадцатого столетий, Посвятив почти двадцать лет исследованиям служения виднейших духовных лидеров, чья жизнь была отмечена знамениями, чудесами и исцелениями, Лиардон представляет могущественную и вдохновенную панораму их достижений. Это наиболее исчерпывающий труд, содержащий подробный обзор дел этих гигантов веры. Это церковная история в ее лучшем виде.
Пол Чаппел, доктор философии, декан Теологической школы Университета Орела Робертса, Тулса, Оклахома
Божьи первопроходцы - противоречивые личности. Они часто делают что-то неправильно, может быть потому, что лишь немногие до них проходили таким путем. Робертс Лиардон проделал огромную работу, собрав и обработав материалы о Божьих генералах, первопроходцах пятидесятнической и харизматической истории. Через чтение этой книги ваша вера получит вдохновение, и кроме этого, вы извлечете из нее определенные уроки.
Джеральд Коутс, международный первопроходец
Книги Робертса Лиардона о героях веры от Джона Уиклифа до А. А. Аллена
Их жизни ободрят и укрепят вас для достижения Божьей цели в вашей жизни. Сила и власть тела Христова не приходит случайно, Это работа Святого Духа, и Дух Святой помазывает верных и смиренных слуг, чтобы выполнить Свои цели. Робертс Лиардон проделал мастерскую работу, по-новому заглянув в суть жизни некоторых из величайших героев веры. Эти книги, Божьи генералы, ободрят и укрепят вас, чтобы вы смогли добиться любой цели, которую Бог предназначает для вас в Своем царстве.
Робертс Лиардон - Божьи генералы-1
Пер. с англ. - М.: Экономика и информатика, 1998. -432 с.
ISBN 5-89345-016-7
Робертс Лиардон - Божьи генералы-1 - Содержание
- 1 Джон Александр Дауи "Исцеляющий апостол"
- 2 Мария Вудворт-Эттер "Демонстратор Духа"
- 3 Эван Робертс "Проповедник Уэльского пробуждения"
- 4 Чарлз Ф. Пархем "Отец Пятидесятницы"
- 5 Уильям Дж. Сеймур "Катализатор Пятидесятницы"
- 6 Джон Г. Лейк "Человек исцеления"
- 7 Смит Вигглсворт "Апостол веры"
- 8 Эми Семпл Макферсон "Женщина предназначения"
- 9 Кэтрин Кульман "Женщина, которая верила в чудеса"
- 10 Уильям Бренхем "Человек исключительных знамений и чудес"
- 11 Джек Коу "Человек отчаянной веры"
- 12 А. А. Аллен "Человек чудес"
Робертс Лиардон - Божьи генералы-2 - Пламенные реформаторы
Пер/ с англ. И. Лысюк.
3-е изд., - Киев, БРАЙТ СТАР ПАБЛИШИНГ, Кириченко, 2012. — 400 с.
ISBN 966-426-017-7
Робертc Лиардон - Божьи генералы II - Пламенные реформаторы - Содержание
- Введение
- 1. Джон Уиклиф. Переводчик Библии
- 2. Ян Гус. Отец реформы
- 3. Мартин Лютер. Боевой топор реформы
- 4. Жан Кальвин. Наставляющий апостол
- 5. Джон Нокс. Меченосец
- 6. Джордж Фокс. Избавитель Духа
- Об авторе
Робертс Лиардон - Божьи генералы-3 - Отцы пробуждения
Киев, Светлая звезда
496 стр., мг.пер., 2011 год
ISBN: 978-966-426-199-6
Робертс Лиардон - Божьи генералы III - Отцы пробуждения - Содержание
- Пролог. Сто лет заступничества
- 1. Джон и Чарльз Уэсли (1703-1791 и 1707-1788) "Голова и сердце возрождения"
- 2. Джордж Уайтфилд (1714-1770) "Божественный драматург"
- 3. Джонатан Эдвардс (1703-1758) "Божий эрудит"
- 4. Френсис Эсбери (1745-1816) "Пророк долгого пути"
- 5. Первые лагерные встречи (1799-1801) "Американская Пятидесятница"
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- 7. Чарльз Финней (1792-1875) "Отец современного Возрождения"
- 8. Дуайт Л. Муди (1837-1899) "Величайший из дилетантов"
- 9. Уильям и Кэтрин Бут (1829-1912 и 1829-1890) "Кровью и огнем"
- 10. Билли Грэм (родился в 1918 году)"Несущий Благую Весть миру"
Модуль для Цитаты из Библии - BibleQuote - на Эсхатосе
20.01.13 - новая версия модуля с тремя книгами в формате UTF-8
Книги Робертса Лиардона - Божьи генералы - на Эсхатосе
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