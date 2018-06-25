Лиардон - Божьи генералы - модуль BibleQuote

Замысел сведения истории великих пятидесятнических проповедников XX века в одну книгу был очень удачным, и я уверен, что это издание будет должным образом оценено. Я рад, что моя мать, Эми Семпл Макферсон включена в список Божьих генералов, потому что она служила всем сердцем первопроходцем на передовой линии окопов для Величайшего из всех генералов, Господа Иисуса Христа. Я ценю ту оценку, которую ей дала эта книга.



Рольф К. Макферсон, президент Международной церкви Четырехугольного Евангелия, Лос-Анджелес, Калифорния



Робертс Лиардон - один из ведущих специалистов Америки, занимающихся изучением исцеляющих служений девятнадцатого и двадцатого столетий, Посвятив почти двадцать лет исследованиям служения виднейших духовных лидеров, чья жизнь была отмечена знамениями, чудесами и исцелениями, Лиардон представляет могущественную и вдохновенную панораму их достижений. Это наиболее исчерпывающий труд, содержащий подробный обзор дел этих гигантов веры. Это церковная история в ее лучшем виде.



Пол Чаппел, доктор философии, декан Теологической школы Университета Орела Робертса, Тулса, Оклахома



Божьи первопроходцы - противоречивые личности. Они часто делают что-то неправильно, может быть потому, что лишь немногие до них проходили таким путем. Робертс Лиардон проделал огромную работу, собрав и обработав материалы о Божьих генералах, первопроходцах пятидесятнической и харизматической истории. Через чтение этой книги ваша вера получит вдохновение, и кроме этого, вы извлечете из нее определенные уроки.



Джеральд Коутс, международный первопроходец

Книги Робертса Лиардона о героях веры от Джона Уиклифа до А. А. Аллена Их жизни ободрят и укрепят вас для достижения Божьей цели в вашей жизни. Сила и власть тела Христова не приходит случайно, Это работа Святого Духа, и Дух Святой помазывает верных и смиренных слуг, чтобы выполнить Свои цели. Робертс Лиардон проделал мастерскую работу, по-новому заглянув в суть жизни некоторых из величайших героев веры. Эти книги, Божьи генералы, ободрят и укрепят вас, чтобы вы смогли добиться любой цели, которую Бог предназначает для вас в Своем царстве.