Робертс Лиардон - Божьи генералы

Замысел сведения истории великих пятидесятнических проповедников XX века в одну книгу был очень удачным, и я уверен, что это издание будет должным образом оценено. Я рад, что моя мать, Эмми Симпл Макферсон, включена в список Божьих генералов, потому что она, будучи одним из первопроходцев и бойцов передней линии фронта, всем сердцем служила Величайшему из всех генералов — Господу Иисусу Христу. Я ценю ту честь, которую ей воздает эта книга.

Рольф К. Макферсон, президент Международной церкви Четырехугольного Евангелия, г. Лос-Анджелес, штат Калифорния

До появления книги Робертса Лиардона лишь немногие слышали о Джоне Александре Дауи, Марии Вудворт-Эттер, Джеке Коу и им подобных. Его учение оказало большое воздействие на молодые церкви в Азии. Те уроки, которые мы можем извлечь из жизни великих пробужденцев XX века — из их успехов и неудач, — абсолютно необходимы, чтобы стимулировать новое поколение к достижению более высоких духовных вершин при вхождении в новое тысячелетие.

Хи Конг, пастор Церкви городской жатвы, президент Библейского центра городской жатвы, Сингапур

Божьи первопроходцы — противоречивые личности. Они часто делают что-то неправильно, может быть, потому, что немногие до них проходили этим путем. Робертс Лиардон проделал огромную работу, собрав и обработав материалы о Божьих генералах, первопроходцах пятидесятнической и харизматической церкви. Чтение этой книги вдохновит вашу веру, и кроме этого вы извлечете из нее определенные уроки.

Джеральд Коутс, служение «Пиониерс Интернэшнл»

Нам нужно заново исследовать наше пятидесятническое наследие. Когда мы открываем чистый источник пятидесятничества, который течет еще со страниц Нового Завета и доходит до деятелей пробуждения этого столетия, мы видим, как Бог раскрывает в нас Свой полный потенциал. Робертс Лиардон понял, как важно почтить всех, кто прошел до нас, учась на их ошибках и извлекая вдохновение из их свидетельств.

По тому, как пастор Робертс представляет материалы этой книги, я знаю, что годы, которые он провел, изучая жизнь этих великих Божьих служителей, открыли источник, который ободрит, вдохновит и научит многих в новом поколении. Я всячески рекомендую эту книгу, зная, что она изменит жизнь и покажет вам стороны пятидесятнической жизни, с которыми многие незнакомы.

Колин Дай, бакалавр богословия, пастор церкви Кенсингтон Темпл, Лондон, Англия

Когда умирают выдающиеся светские личности, люди начинают анализировать их достижения. Но когда умирают лидеры Тела Христова, я верю, что Иисус хочет, чтобы мы анализировали не только их успехи в естественном мире, но и достижения в Теле Христовом. Цель воспоминаний о них не в том, чтобы похвалить или раскритиковать этих лидеров, а в том, чтобы представить их как пример для подражания.

«Генералы», описанные в этой книге, были людьми. Их истории подтверждают противоречивость того, чем является жизнь. Я не пытаюсь изобразить кого-то из них сверхчеловеком или роботом. Я рассказываю об их слезах, их радостях, их успехах и их падениях. Все они были гонимы, о них распространяли ложные слухи, клеветали на них, их предавали и в то же время почитали, любили и поддерживали.

Но самым главным для меня было раскрыть секрет силы в их индивидуальном призвании к служению — как они действовали, во что верили и что направляло их усилия для изменения поколений людей и приведения их к Богу.

Неудачи, которые случались в жизни этих великих людей, могут повторяться. Но их успехи тоже бросают нам вызов и требуют повторения. Нет ничего нового под солнцем. Если есть что-то новое для вас, так это потому, что вы новые под солнцем.

Для выполнения Божьей воли требуется больше чем просто желание. Для этого требуются духовные силы. Когда вы будете читать эти главы, позвольте Духу Божьему указать вам на те стороны вашей жизни, которые требуют особого внимания или подчинения Духу. Затем решите, что ваша жизнь и служение будут духовным прорывом в этом поколении, который благословит народы земли для славы Божьей.

Робертс Лиардон - Божьи генералы - 1

Христофор, 2014

СПб.: издательство «Библейский взгляд», 2014, ил.

Издание на русском языке. «Библейский взгляд», 2005

Робертс Лиардон - Божьи генералы - 1 - Содержание

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Посвящение

Предисловие

Введение

Слова благодарности

Вступление

Глава 1. Джон Александр Дауи. Апостол исцеления

Глава 2. Мария Вудворт-Эттер. Демонстратор Духа

Глава 3. Эван Робертс. Проповедник Уэльского пробуждения

Глава 4. Чарлз Ф. Пархем. Отец Пятидесятницы

Глава 5. Уильям Дж. Сеймур. Катализатор Пятидесятницы

Глава 6. Джон Г. Лейк. Человек исцеления

Глава 7. Смит Виглсворт. Апостол веры

Глава 8. Эмми Симпл Макферсон. Женщина предназначения

Глава 9. Кэтрин Кульман. Женщина, которая верила в чудеса

Глава 10. Уильям Бренхем. Человек исключительных знамений и чудес

Глава 11. Джек Коу. Человек отчаянной веры

Глава 12. А. А. Аллен. Человек чудес

Использованная литература