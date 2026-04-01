Библия — модули для Цитаты из Библии

В этом разделе собраны модули переводов Библии для программы «Цитата из Библии».

Здесь представлены тексты Священного Писания на разных языках, включая классические и современные переводы, а также отдельные книги Ветхого и Нового Заветов. Эти модули можно использовать для личного изучения Библии, сравнения переводов и углубленного исследования текста.

Библии — модули для Цитаты из Библии

Данные модули доступны только для членов клуба Esxatos. Чтобы получить доступ к этим материалам и использовать их в программе «Цитата из Библии», необходимо вступить в клуб.

Полные Библии на английском и европейских языках

Bible - English Standard Version

Bishops' Bible (1572)

Douay-Rheims Bible (1899)

English Revised Version (1894)

King James Version (1769)

KJV с номерами Стронга

World English Bible

Lexham English Bible

NET Bible

Complete Jewish Bible (англ.)

Schlachter 2000

Lutherbibel (1545)

Lutherbibel (1912)

Lutherbibel (1984)

Библия на молдавском языке

Румынская Библия Cornilescu

Literal Translation of the Holy Bible By Jay P. Green, Sr.

Полные Библии на русском языке

Библия. Синодальный перевод с номерами Стронга, канонические книги

Новый русский перевод (2010)

Библия WBTC

Восточный перевод

Библия РБО (2011)

Библия РБО (альтернативная версия)

Синодальный перевод (МП)

Заокская Библия

Юбилейная Библия

Complete Jewish Bible (рус.)

Агапе-Библия (UTF-8)

Острожская Библия

Украинские переводы

Біблія Куліша и Пулюя

Біблія Огиенко

Біблія Хоменко

Біблія Турконяка

Другие языки

Казахская Библия

Библия на китайском языке

Библия на современном грузинском

Библия на древнем грузинском

Новые Заветы и Евангелия

Новый Завет Кассиан

Новый Завет РБО (1824)

Новый Завет Кулакова

Еврейский Новый Завет (Стерн)

Новий Заповіт WBTC (1996)

Послания Апостолов. Византийский текст. Перевод Андрея Десницкого

Книги Нового Завета в переводе Л. Лутковского Белорусские переводы:

Гадлевский

Луцкевич

Станкевич

Чарнявский

Евангелле паводле Яна (Эрнст Сабила, Сяргей Малахов)

Завальнюк

Святое Дабравесце — пераклад Біблейнай камісіі БЭ РПЦ Другие языки:

Таджикский Новый Завет

Татарский Новый Завет

Тора, Танах и Ветхий Завет

Тора (2015)

Тора (Сончино)

Танах (сборник)

Танах (Йосифон)

Танах (Гурфинкель)

Ветхий Завет (РБО)

Научные переводы книг Ветхого Завета. Шифман, Рижский и др.

Псалтирь в переводе Бируковых

Книги Ветхого Завета в переводе В. Левисона и Д. Хвольсона

Мишлей. Притчи мудрого царя. Перевод Давида Адамова

Книги Иова и Экклезиаста. Перевод Рижского М. И.

Некоторые книги Ветхого Завета в переводе прот. Г. Павского

Книги Ветхого Завета (переводы разных авторов)

Книги Ветхого Завета в переводе Юнгерова

Околобиблейские материалы