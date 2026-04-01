Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme
brat Vadim

Библия — модули для Цитаты из Библии

Библии — модули для Цитаты из Библии
Категория BIBLEQUTE MODULES, Bible mod

В этом разделе собраны модули переводов Библии для программы «Цитата из Библии».
Здесь представлены тексты Священного Писания на разных языках, включая классические и современные переводы, а также отдельные книги Ветхого и Нового Заветов. Эти модули можно использовать для личного изучения Библии, сравнения переводов и углубленного исследования текста.

Библии — модули для Цитаты из Библии

Данные модули доступны только для членов клуба Esxatos. Чтобы получить доступ к этим материалам и использовать их в программе «Цитата из Библии», необходимо вступить в клуб.

Полные Библии на английском и европейских языках

  • Bible - English Standard Version

  • Bishops' Bible (1572)

  • Douay-Rheims Bible (1899)

  • English Revised Version (1894)

  • King James Version (1769)

  • KJV с номерами Стронга

  • World English Bible

  • Lexham English Bible

  • NET Bible

  • Complete Jewish Bible (англ.)

  • Schlachter 2000

  • Lutherbibel (1545)

  • Lutherbibel (1912)

  • Lutherbibel (1984)

  • Библия на молдавском языке

  • Румынская Библия Cornilescu

  • Literal Translation of the Holy Bible By Jay P. Green, Sr.

Полные Библии на русском языке

  • Библия. Синодальный перевод с номерами Стронга, канонические книги

  • Новый русский перевод (2010)

  • Библия WBTC

  • Восточный перевод

  • Библия РБО (2011)

  • Библия РБО (альтернативная версия)

  • Синодальный перевод (МП)

  • Заокская Библия

  • Юбилейная Библия

  • Complete Jewish Bible (рус.)

  • Агапе-Библия (UTF-8)

  • Острожская Библия

Украинские переводы

  • Біблія Куліша и Пулюя

  • Біблія Огиенко

  • Біблія Хоменко

  • Біблія Турконяка

Другие языки

  • Казахская Библия

  • Библия на китайском языке

  • Библия на современном грузинском

  • Библия на древнем грузинском

Новые Заветы и Евангелия

  • Новый Завет Кассиан

  • Новый Завет РБО (1824)

  • Новый Завет Кулакова

  • Еврейский Новый Завет (Стерн)

  • Новий Заповіт WBTC (1996)

  • Послания Апостолов. Византийский текст. Перевод Андрея Десницкого

  • Книги Нового Завета в переводе Л. Лутковского

    Белорусские переводы:

  • Гадлевский

  • Луцкевич

  • Станкевич

  • Чарнявский

  • Евангелле паводле Яна (Эрнст Сабила, Сяргей Малахов)

  • Завальнюк

  • Святое Дабравесце — пераклад Біблейнай камісіі БЭ РПЦ

    Другие языки:

  • Таджикский Новый Завет

  • Татарский Новый Завет

Тора, Танах и Ветхий Завет

  • Тора (2015)

  • Тора (Сончино)

  • Танах (сборник)

  • Танах (Йосифон)

  • Танах (Гурфинкель)

  • Ветхий Завет (РБО)

  • Научные переводы книг Ветхого Завета. Шифман, Рижский и др.

  • Псалтирь в переводе Бируковых

  • Книги Ветхого Завета в переводе В. Левисона и Д. Хвольсона

  • Мишлей. Притчи мудрого царя. Перевод Давида Адамова

  • Книги Иова и Экклезиаста. Перевод Рижского М. И.

  • Некоторые книги Ветхого Завета в переводе прот. Г. Павского

  • Книги Ветхого Завета (переводы разных авторов)

  • Книги Ветхого Завета в переводе Юнгерова

Околобиблейские материалы

  • Библия в гравюрах Гюстава Доре

  • Библия с пометками (Тейлор)

  • Библия. Создание и дополнения

  • Книга Праведного

Просмотров 459
Рейтинг 5.0 / 5
Добавлено 01.04.2026
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (3 comments)

Z
zalservik 3 months ago
Благодарю.
E
esxatos 4 months ago
Браво, Вадим, ценная работа по систематизации модулей и простой доступ к ним членам клуба.
E
esxatos 4 months ago
Браво, Вадим, ценная работа по систематизации модулей и простой доступ к ним членам клуба.

Похожие модули biblequote

Все модули biblequote