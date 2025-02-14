Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme
esxatos

Цитата из Библии - BibleQuote 6.5 Бета SamuelAKim - 2014-02-28

Цитата из Библии 65 BibleQuote65
Категория BIBLEQUTE MODULES, SOFTWARE, BibleQuote
Цитата из Библии с названием на английском языке BibleQuote на протяжении многих лет стала одной из популярных программ по изучению Священных Писаний и чтению публикаций различной тематики. На сегодня это самое общедоступное приложение в системе Windows, потому что является бесплатным. Коллекции книг называются модулями.

BibleQuote6.5 - Программа по изучению Библии BibleQuote - История версий

Простота формата позволяет в базу добавлять сборки различной тематики, благодаря чему аудитория увеличивается. Особенность программы была в том, что она позволяла выделить отрывок Библии, скопировать его и вставить в любой текстовый редактор с указанием источника цитаты, поэтому ее назвали Цитатой из Библии. Но как известно, таким образом читатели цитировали не только Библию.

BibleQuote5 Библиология

В октябре 2003 года был выпущен компакт-диск под названием "Библиология". На нем была представлена пятая версия BibleQuote. Диск был предназначен для семинарий и духовных учебных заведений. В течение следующих четырёх лет студенты пользовались этим вариантом, который был практически без недостатков. Некорректно работал показ параллельного перевода. В руководстве пользователя было написано следующее:
«Цитирование это фактически главная функциональность нашей программы. Открыв нужный текст, Вы можете выделить несколько слов из текста, или сказать программе процитировать один или несколько стихов (абзацев). Цитаты могут форматироваться по разному, с указанием названия книги и номера главы или без всякого указания. Можно также указывать код перевода Библии, например, KJV (Английская Библия короля Якова) или RST (Русский синодальный перевод).
Маленькое замечание по поводу копирования: при копировании текстов на русском языке из Цитаты в программы с поддержкой стандарта Unicode в буфере обмена как Microsoft Word, возможно, перед копированием в буфер Вам нужно будет переключиться на русскую раскладку клавиатуры. Это поможет операционной системе установить признак русского языка на копируемый отрывок. Обычно эта проблема встречается в системах нового поколения: Windows NT, 2000 и XP».
Чтобы решить эту "проблему" решили сделать версию, которая "понимала" бы стандарт универсального шрифта. Эта способность придает программе несколько плюсов. Первый плюс - при переносе фрагментов текстов в другие приложения, пропадает необходимость переключать раскладку клавиатуры. Второй плюс - нет надобности устанавливать специальные шрифты, для корректного отображения текста.

BibleQuote6 Бета

25 декабря 2007 года в сети Интернет был опубликован первый вариант шестой бета-версии Цитаты. С тех пор было сделано много изменений. Программа научилась понимать модули с универсальными шрифтами. Создана функция "Моя библиотека", благодаря которой книги можно сортировать по категориям, году издания, автору и прочим параметрам. Добавлена опция показа с названием книги/главы перед каждым стихом, поддержка номеров по Стронгу в виде Hxxx и Gxxx и многое другое.

BibleQuote6.5 во многом отличается от предыдущих версий

Самуэлем Ким SamuelAKim в рамках богословского клуба «Эсхатос» была подготовлена специальная бета-версия 6.5 программы, для тестирования авторизированными участниками клуба. Эта версия не предназначена для использования в коммерческих целях или передачи пользователям, которые не могут тестировать в рамках клуба.
За время развития приложения пользователи находили множество ошибок в модулях, поэтому чтобы иметь исправленные модули, мы рекомендуем использовать модули в Unicode, которые содержат информацию об исправлениях.
  • Симфония с номерами слов по системе Стронга была обновлена, после исправления более сотен ошибок и опечаток.
  • В интерфейс были добавлены несколько функций в виде кнопок и пунктов меню.
  • Окно информации об авторских правах теперь правильно отображает заголовки просматриваемого модуля.
  • Работа с контекстным меню откорректирована. Сейчас кликнув правой кнопкой мыши по полю отображается соответствующее меню.
  • В результате опроса пользователей были произведены изменения в меню программы. Кроме того, горячих клавиш стало больше.
28 июня 2014 года тестирование версии 6.5 было приостановлено. Однако версии программы BibleQuote6.5 вполне работоспособны и могут применяться для работы с текстами Библии и богословских книг.

BibleQuote6.5 - Пояснение

Чтобы не засорять корневую папку программы папками модулей дополнительно была создана отдельная папка для модулей Библий и книг, она называется BibleBook и размещается в папке Resources программы. По умолчанию после установки программы эта папка находится по адресу С:\Program Files (х86)\BibleQuote6.5\Resources\BibleBook. После перенесения программы на другой диск компьютера путь к модулям в этой папке нужно прописывать дополнительно, как указано ниже.

BibleQuote6.5 - Указание после установки программы

1 Зайдите в папку BibleQuote6.5 и запустите программу нажатием на файл BibleQuote6.exe
2 В папке BibleQuote6.5\Resources\BibleBook после инсталяции нет модулей, поэтому скопируйте в нее необходимые вам для работы модули Библий и книг.
3 По умолчанию эта папка находится по адресу С:\Program Files (х86)\BibleQuote6.5\Resources\BibleBook.
4 При желании вы можете перенести папку программы на другой диск своего компьютера.
5 После переноса папки программы на другой диск при вызове модулей Библий и книг Программа выдаст ошибку, протокол исключения. Это не страшно, происходит потому, что в программе указан другой путь к папке модулей. Мы сейчас вместе с вами его укажем на новом диске.
6 Закройте окно ошибки, у вас на экране появится чистое окно программы, сейчас мы пропишем путь к папке модулей.
7 Зайдите в окне программы на закладку Вид/Настройки/Опции.Там в окне прописан путь по умолчанию к папке модулей - очистите его нажав "Сбросить".
8 Нажмите "Выбрать" и в открывшемся окошке найдите свою папку BibleQuote6.5\Resources\BibleBook на том диске, куда вы переместили папку программы, выберите её и кликните "ОК" на закладке - новый путь к папке модулей прописан!
9 Ваша прога готова к работе - все модули будут открываться как и обычно. Выберите в окошке нужный модуль и приступайте к работе!
Членам клуба Эсхатос - приятной и быстрой работы любимой программы!
Просмотров 61 496
Рейтинг 4.7 / 5
Добавлено 14.02.2025
Rate this publication:
4.7/5 (490)

Comments (23 comments)

P
pogrebnoi 7 years ago

Понял. Спасибо
P
pogrebnoi 7 years ago

Подскажите, пожалуйста. Не хочет устанавливать на Mac. Есть адаптированная версия программы не для винды?
E
esxatos 7 years ago

Давно тут по Цитате разработчики ничего не говорили - по этому поводу лучше задать вопрос в группе Цитаты Фэйсбука... С Маком проблемы...
E
esxatos 7 years ago

Или прямо Тимофею Ха напишите там же в ФБ в личку...
A
alexuzb 8 years ago

Как Скачать? Где Ссылка?
G
gios76 8 years ago

делают всё как тут написано. копирую rar. файл в нужную папку но после открытия программи копировании модуль не вижу...
E
esxatos 8 years ago

А архив и не будет работать - надо распаковать в папку на нужном диске, и модули тоже если доставлять - надо распаковывать и паки модулей ложить в нужные папки программы.
Вальтер Лангольф 9 years ago

Программа зависиает с сообщением об ошибке.

Что делать?

 

 

Операционная система Windows10.
василь 9 years ago

подскажите как скачать? 

 
X
xrak 11 years ago
А как скачать? Где ссылка? 
A
alladdin 11 years ago
Можно так же скачать вот это: http://esxatos.com/citata-iz-biblii-biblequote6-SamuelAKim

 
M
MGotar 11 years ago
My oh my, a software for a club members only :) I wonder could it be there is no BQ 6.5 at all, it's just a funny fake...
оспан 11 years ago
спасибо
G
ggalburg 12 years ago
Спасибо большое за Ваш труд!
Вальтер Лангольф 12 years ago
Пользуюсь более 10 лет вашей программой. Пробовал разные, в том числе и англоязычные, платные, но Цитата на мой взгляд лучше всех.
A
alladdin 12 years ago
А словари из старых версий, которые обычно помещались в папку Dictionaries, в этой версии как-нибудь можно использовать в качестве Словарей?
 
S
Serg 13 years ago
Спасибо, Сэм)
P
pavelvd777 13 years ago
Спасибо, автору за полезную программу. 
S
SlavaEv 13 years ago
[quote] Добавлена кнопка информации об активном модуле. Она находится перед кнопкой копирайт [/quote]

Хорошая задумка, от туда есть доступ до ини файла
Вот ещё на мой взгляд такой есть недостаток в цитате: когда открываешь в цитате 2-3 вкладки. То видно только названия книги модуля, а номр стиха и главы не видно. В смысле не видно на самой вкладке.
мизмор 13 years ago
Большое спасибо за обновление Цитаты 6.5. Теперь открываются синонимы в Номерах Стронга на иврите. 
Желаю Вам прекрасных и благословенных успехов в Вашем труде и в жизни!
S
sergej715 13 years ago
Спасибо
S
sergej715 13 years ago
а как сделать чтобы программа устанавливалась не туда куда ей хочется, а куда мне? спасибо.
S
SamuelAKim 13 years ago
Пока программа в разработке, для удобного объяснения пользователям, программа размещается по пути : C:\Program Files\BibleQuote6.5\
Когда пользователь спросит: А где лежит сама программа? или В какой папке находятся модули Цитаты?Нам удобнее написать универсальный ответ, нежели спрашивать у каждого пользователя: Куда Вы установили Цитату? Поэтому пока программа устанавливается у всех одинаково. Если Вы установите программу в другую папку, то файлы UpDateBQ65.exe не смогут обновить или сделать изменения по улучшению программы. Простите за неудобства. Но пока так.

Похожие модули biblequote

Все модули biblequote