Цитата из Библии - BibleQuote 6.5 Бета SamuelAKim - 2014-02-28

Цитата из Библии с названием на английском языке BibleQuote на протяжении многих лет стала одной из популярных программ по изучению Священных Писаний и чтению публикаций различной тематики. На сегодня это самое общедоступное приложение в системе Windows, потому что является бесплатным. Коллекции книг называются модулями.

BibleQuote6.5 - Программа по изучению Библии BibleQuote - История версий

Простота формата позволяет в базу добавлять сборки различной тематики, благодаря чему аудитория увеличивается. Особенность программы была в том, что она позволяла выделить отрывок Библии, скопировать его и вставить в любой текстовый редактор с указанием источника цитаты, поэтому ее назвали Цитатой из Библии. Но как известно, таким образом читатели цитировали не только Библию.

BibleQuote5 Библиология

В октябре 2003 года был выпущен компакт-диск под названием "Библиология". На нем была представлена пятая версия BibleQuote. Диск был предназначен для семинарий и духовных учебных заведений. В течение следующих четырёх лет студенты пользовались этим вариантом, который был практически без недостатков. Некорректно работал показ параллельного перевода. В руководстве пользователя было написано следующее:

«Цитирование это фактически главная функциональность нашей программы. Открыв нужный текст, Вы можете выделить несколько слов из текста, или сказать программе процитировать один или несколько стихов (абзацев). Цитаты могут форматироваться по разному, с указанием названия книги и номера главы или без всякого указания. Можно также указывать код перевода Библии, например, KJV (Английская Библия короля Якова) или RST (Русский синодальный перевод).

Маленькое замечание по поводу копирования: при копировании текстов на русском языке из Цитаты в программы с поддержкой стандарта Unicode в буфере обмена как Microsoft Word, возможно, перед копированием в буфер Вам нужно будет переключиться на русскую раскладку клавиатуры. Это поможет операционной системе установить признак русского языка на копируемый отрывок. Обычно эта проблема встречается в системах нового поколения: Windows NT, 2000 и XP».

Чтобы решить эту "проблему" решили сделать версию, которая "понимала" бы стандарт универсального шрифта. Эта способность придает программе несколько плюсов. Первый плюс - при переносе фрагментов текстов в другие приложения, пропадает необходимость переключать раскладку клавиатуры. Второй плюс - нет надобности устанавливать специальные шрифты, для корректного отображения текста.

BibleQuote6 Бета

25 декабря 2007 года в сети Интернет был опубликован первый вариант шестой бета-версии Цитаты. С тех пор было сделано много изменений. Программа научилась понимать модули с универсальными шрифтами. Создана функция "Моя библиотека", благодаря которой книги можно сортировать по категориям, году издания, автору и прочим параметрам. Добавлена опция показа с названием книги/главы перед каждым стихом, поддержка номеров по Стронгу в виде Hxxx и Gxxx и многое другое.

BibleQuote6.5 во многом отличается от предыдущих версий

Самуэлем Ким SamuelAKim в рамках богословского клуба «Эсхатос» была подготовлена специальная бета-версия 6.5 программы, для тестирования авторизированными участниками клуба. Эта версия не предназначена для использования в коммерческих целях или передачи пользователям, которые не могут тестировать в рамках клуба.

За время развития приложения пользователи находили множество ошибок в модулях, поэтому чтобы иметь исправленные модули, мы рекомендуем использовать модули в Unicode, которые содержат информацию об исправлениях.

Симфония с номерами слов по системе Стронга была обновлена, после исправления более сотен ошибок и опечаток.

В интерфейс были добавлены несколько функций в виде кнопок и пунктов меню.

Окно информации об авторских правах теперь правильно отображает заголовки просматриваемого модуля.

Работа с контекстным меню откорректирована. Сейчас кликнув правой кнопкой мыши по полю отображается соответствующее меню.

В результате опроса пользователей были произведены изменения в меню программы. Кроме того, горячих клавиш стало больше.

28 июня 2014 года тестирование версии 6.5 было приостановлено. Однако версии программы BibleQuote6.5 вполне работоспособны и могут применяться для работы с текстами Библии и богословских книг.