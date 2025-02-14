Цитата из Библии - BibleQuote 6.5 Бета SamuelAKim - 2014-02-28
Цитата из Библии с названием на английском языке BibleQuote на протяжении многих лет стала одной из популярных программ по изучению Священных Писаний и чтению публикаций различной тематики. На сегодня это самое общедоступное приложение в системе Windows, потому что является бесплатным. Коллекции книг называются модулями.
BibleQuote6.5 - Программа по изучению Библии BibleQuote - История версий
Простота формата позволяет в базу добавлять сборки различной тематики, благодаря чему аудитория увеличивается. Особенность программы была в том, что она позволяла выделить отрывок Библии, скопировать его и вставить в любой текстовый редактор с указанием источника цитаты, поэтому ее назвали Цитатой из Библии. Но как известно, таким образом читатели цитировали не только Библию.
BibleQuote5 Библиология
В октябре 2003 года был выпущен компакт-диск под названием "Библиология". На нем была представлена пятая версия BibleQuote. Диск был предназначен для семинарий и духовных учебных заведений. В течение следующих четырёх лет студенты пользовались этим вариантом, который был практически без недостатков. Некорректно работал показ параллельного перевода. В руководстве пользователя было написано следующее:
«Цитирование это фактически главная функциональность нашей программы. Открыв нужный текст, Вы можете выделить несколько слов из текста, или сказать программе процитировать один или несколько стихов (абзацев). Цитаты могут форматироваться по разному, с указанием названия книги и номера главы или без всякого указания. Можно также указывать код перевода Библии, например, KJV (Английская Библия короля Якова) или RST (Русский синодальный перевод).
Маленькое замечание по поводу копирования: при копировании текстов на русском языке из Цитаты в программы с поддержкой стандарта Unicode в буфере обмена как Microsoft Word, возможно, перед копированием в буфер Вам нужно будет переключиться на русскую раскладку клавиатуры. Это поможет операционной системе установить признак русского языка на копируемый отрывок. Обычно эта проблема встречается в системах нового поколения: Windows NT, 2000 и XP».
Чтобы решить эту "проблему" решили сделать версию, которая "понимала" бы стандарт универсального шрифта. Эта способность придает программе несколько плюсов. Первый плюс - при переносе фрагментов текстов в другие приложения, пропадает необходимость переключать раскладку клавиатуры. Второй плюс - нет надобности устанавливать специальные шрифты, для корректного отображения текста.
BibleQuote6 Бета
25 декабря 2007 года в сети Интернет был опубликован первый вариант шестой бета-версии Цитаты. С тех пор было сделано много изменений. Программа научилась понимать модули с универсальными шрифтами. Создана функция "Моя библиотека", благодаря которой книги можно сортировать по категориям, году издания, автору и прочим параметрам. Добавлена опция показа с названием книги/главы перед каждым стихом, поддержка номеров по Стронгу в виде Hxxx и Gxxx и многое другое.
BibleQuote6.5 во многом отличается от предыдущих версий
Самуэлем Ким SamuelAKim в рамках богословского клуба «Эсхатос» была подготовлена специальная бета-версия 6.5 программы, для тестирования авторизированными участниками клуба. Эта версия не предназначена для использования в коммерческих целях или передачи пользователям, которые не могут тестировать в рамках клуба.
За время развития приложения пользователи находили множество ошибок в модулях, поэтому чтобы иметь исправленные модули, мы рекомендуем использовать модули в Unicode, которые содержат информацию об исправлениях.
- Симфония с номерами слов по системе Стронга была обновлена, после исправления более сотен ошибок и опечаток.
- В интерфейс были добавлены несколько функций в виде кнопок и пунктов меню.
- Окно информации об авторских правах теперь правильно отображает заголовки просматриваемого модуля.
- Работа с контекстным меню откорректирована. Сейчас кликнув правой кнопкой мыши по полю отображается соответствующее меню.
- В результате опроса пользователей были произведены изменения в меню программы. Кроме того, горячих клавиш стало больше.
28 июня 2014 года тестирование версии 6.5 было приостановлено. Однако версии программы BibleQuote6.5 вполне работоспособны и могут применяться для работы с текстами Библии и богословских книг.
BibleQuote6.5 - Пояснение
Чтобы не засорять корневую папку программы папками модулей дополнительно была создана отдельная папка для модулей Библий и книг, она называется BibleBook и размещается в папке Resources программы. По умолчанию после установки программы эта папка находится по адресу С:\Program Files (х86)\BibleQuote6.5\Resources\BibleBook. После перенесения программы на другой диск компьютера путь к модулям в этой папке нужно прописывать дополнительно, как указано ниже.
BibleQuote6.5 - Указание после установки программы
1 Зайдите в папку BibleQuote6.5 и запустите программу нажатием на файл BibleQuote6.exe
2 В папке BibleQuote6.5\Resources\BibleBook после инсталяции нет модулей, поэтому скопируйте в нее необходимые вам для работы модули Библий и книг.
3 По умолчанию эта папка находится по адресу С:\Program Files (х86)\BibleQuote6.5\Resources\BibleBook.
4 При желании вы можете перенести папку программы на другой диск своего компьютера.
5 После переноса папки программы на другой диск при вызове модулей Библий и книг Программа выдаст ошибку, протокол исключения. Это не страшно, происходит потому, что в программе указан другой путь к папке модулей. Мы сейчас вместе с вами его укажем на новом диске.
6 Закройте окно ошибки, у вас на экране появится чистое окно программы, сейчас мы пропишем путь к папке модулей.
7 Зайдите в окне программы на закладку Вид/Настройки/Опции.Там в окне прописан путь по умолчанию к папке модулей - очистите его нажав "Сбросить".
8 Нажмите "Выбрать" и в открывшемся окошке найдите свою папку BibleQuote6.5\Resources\BibleBook на том диске, куда вы переместили папку программы, выберите её и кликните "ОК" на закладке - новый путь к папке модулей прописан!
9 Ваша прога готова к работе - все модули будут открываться как и обычно. Выберите в окошке нужный модуль и приступайте к работе!
Членам клуба Эсхатос - приятной и быстрой работы любимой программы!
Понял. Спасибо
Подскажите, пожалуйста. Не хочет устанавливать на Mac. Есть адаптированная версия программы не для винды?
Давно тут по Цитате разработчики ничего не говорили - по этому поводу лучше задать вопрос в группе Цитаты Фэйсбука... С Маком проблемы...
Или прямо Тимофею Ха напишите там же в ФБ в личку...
Как Скачать? Где Ссылка?
делают всё как тут написано. копирую rar. файл в нужную папку но после открытия программи копировании модуль не вижу...
А архив и не будет работать - надо распаковать в папку на нужном диске, и модули тоже если доставлять - надо распаковывать и паки модулей ложить в нужные папки программы.
Программа зависиает с сообщением об ошибке.
Что делать?
Операционная система Windows10.
подскажите как скачать?
Хорошая задумка, от туда есть доступ до ини файла
Вот ещё на мой взгляд такой есть недостаток в цитате: когда открываешь в цитате 2-3 вкладки. То видно только названия книги модуля, а номр стиха и главы не видно. В смысле не видно на самой вкладке.
Желаю Вам прекрасных и благословенных успехов в Вашем труде и в жизни!
Когда пользователь спросит: А где лежит сама программа? или В какой папке находятся модули Цитаты?Нам удобнее написать универсальный ответ, нежели спрашивать у каждого пользователя: Куда Вы установили Цитату? Поэтому пока программа устанавливается у всех одинаково. Если Вы установите программу в другую папку, то файлы UpDateBQ65.exe не смогут обновить или сделать изменения по улучшению программы. Простите за неудобства. Но пока так.