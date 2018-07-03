Кристина Рой - сборники христианских рассказов для детей - модуль BibleQuote

"Добрые посевы", "Росток веры"

"Мой венец в небе!"

"По следам отца"

"Любовь не ищет своего"

"Побеждай зло добром"

"Всякая неправда - грех"

"Опасная игрушка

"Выбор"

"Я тоже хочу на небо!"

"Винифред"

Путешествие маленького пилигрима

Путешествие маленькой Христианы

"Твоей души прекрасный дом

Восточное сказание "ЗВЕЗДА"

Пробуждение

Вновь обретенный рай

Три друга

В Стране Солнца

Осень в этом году наступила необыкновенно рано. Ранние заморозки убили последние цветочки. Смолкло и пенье птичек. Ласточки уже улетели в теплые края и унесли с собою лето. Только стаи крикливых ворон кружились над горами, уже потерявшими свой красивый летний наряд. Некоторые деревья еще были покрыты листвой желто-красного цвета, другие же были совсем голые, а вся земля между деревьями была покрыта пестрым ковром из упавших листьев.

Среди этих тихих, одиноких гор шагал маленький Палко Юрига, так люди называли его по-прежнему, хотя все уже давно знали его настоящее имя. Когда стало вдруг так холодно, они на прошлой неделе уже переселились в село, и во время этого переселения дедушка или потерял, или забыл свое сверло. Палко пришел искать его и скоро нашел.

В горах действительно было очень тихо. Все хижины опустели, нигде не было видно ни души. Зато зайцы смелее бегали кругом, и белки прыгали с дерева на дерево.

Но мальчик их не замечал. Его розовое личико было так серьезно, что могло бы послужить моделью для картины, изображающей маленького мальчика из тысячелетнего царства мира, который будет пасти волков, львов, барсов, ягнят и козлят. Всей землей будет править великий Царь Мира, и все народы будут славить Его. Под Его владычеством люди перестанут учиться воевать, и все мечи и копья будут перекованы на орала, чтобы лучше обрабатывать землю. И так как эта новая земля больше не будет орошаема человеческой кровью, то будут необыкновенные урожаи и земля будет наполнена волей Божией.

О чем же думал Палко? О, у него было о чем размышлять. Перед его духовным взором проходили все последние события, начиная с весны до осени.

Кто бы мог ему предсказать, что он будет иметь родного отца - да такого, что каждый мальчик мог бы позавидовать! И что у него будет дедушка, который больше не ругается, не сквернословит и с которым вместе может жить Господь Иисус! И еще больше, кто бы мог ему сказать, что он будет иметь маму, да притом такую добрую, подобной которой нет во всем мире! Она больше не была той душевнобольной тетей, часто убегавшей из дома. О, Господь Иисус услышал их молитву, и она снова была совершенно здорова.

А с прошлой недели мальчик приобрел еще одного очень милого человека - это была его бабушка, мать Лессинга. О, какая славная бабушка! Снова он имел человека, кому мог указывать путь в ту страну, где солнце никогда не заходит.

Отец провел дома три недели, сдал там все в аренду, потом захватил с собой свою старушку мать и некоторые домашние вещи, и теперь они все жили у дедушки Юриги. Итак, мальчику не пришлось покидать дедушку. Они все хотели быть у него до конца его жизни и ухаживать за ним.