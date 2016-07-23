Ярл Николаевич Пейсти - Проповеди - модуль BibleQuote

8 марта 2010 года на 90-м году жизни ушел в вечность Ярл Николаевич Пейсти.

Ярл Николаевич Пейсти родился в Уссурийске в 1920 году в семье известного евангелиста Николая Пейсти.

Николай Пейсти был учеником первой Воскресной школы, организованной княгиней Натальей Федоровной Ливен в своем доме на Морской улице, 43. Ярл Николаевич посвятил себя Господу, когда ему было 14 лет, тогда они с родителями жили в Харбине, в Маньчжурии. Когда политическая ситуация в России стала опасной для христиан, семье Пейсти пришлось срочно выехать из страны, и в конце концов они приехали в Нью-Йорк.

Где бы ни находился Николай Пейсти, его мысли были о том, как привести русских людей ко Христу.

«Русский народ был моим особым видением, я видел его, как Македонянина, который часто останавливался передо мной. - Писал Николай в 1936 году. - Иногда он был виден ясно или его снова окутывало облако сомнений. Но всегда, когда он останавливался передо мной, я слышал его вопль: «Приди и помоги нам!» Горячая любовь Николая Пейсти к России и ко Христу передалась всей семье.



История модуля BibleQuote Модуль составлен из текстов, присланных А. Комаровым