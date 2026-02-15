«Лексическое пособие» Брюса Мецгера — это идеальный компаньон к фундаментальной грамматике Даниела Уолласа. Если Уоллас учит, как слова соединяются в смыслы (синтаксис), то Мецгер дает строительный материал — сами слова. Это незаменимый инструмент для любого, кто хочет читать оригинал Нового Завета без постоянного обращения к толстому словарю.

Брюс Мецгер - Лексическое пособие для изучающих греческий язык Нового Завета

Lexical Aids for Students of New Testament Greek. — 3rd ed. — Grand Rapids : Baker Books, 1998. — 112 p.

© Ирпенская Библейская Семинария

Первое издание на русском языке 2003

Второе издание, исправленное 2008

Перевод с английского и греческого: В. Крупа

Редактор Грегори Уайт

Брюс Мецгер - Лексическое пособие для изучающих греческий язык Нового Завета - Содержание

Часть I. Классификация слов в соответствии с частотой употребления

Часть II. Классификация слов в соответствии с их корнем

Приложение I: Индоевропейская языковая семья

Приложение II: Предлоги в сочетании с глаголами

Приложение III: Таблица коррелятивных местоимений и наречий

Приложение IV: Главные части некоторых важных глаголов

Приложение V: Существительные женского рода второго склонения

Индекс греческих слов

