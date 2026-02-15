Мецгер - Лексическое пособие для изучающих греческий язык Нового Завета

Мецгер - Лексическое пособие для изучающих греческий язык Нового Завета
Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Biblical Studies, Educational

«Лексическое пособие» Брюса Мецгера — это идеальный компаньон к фундаментальной грамматике Даниела Уолласа. Если Уоллас учит, как слова соединяются в смыслы (синтаксис), то Мецгер дает строительный материал — сами слова. Это незаменимый инструмент для любого, кто хочет читать оригинал Нового Завета без постоянного обращения к толстому словарю.

Брюс Мецгер - Лексическое пособие для изучающих греческий язык Нового Завета

Lexical Aids for Students of New Testament Greek. — 3rd ed. — Grand Rapids : Baker Books, 1998. — 112 p.

© Ирпенская Библейская Семинария
Первое издание на русском языке 2003
Второе издание, исправленное 2008
Перевод с английского и греческого: В. Крупа
Редактор Грегори Уайт

Брюс Мецгер - Лексическое пособие для изучающих греческий язык Нового Завета - Содержание

Часть I. Классификация слов в соответствии с частотой употребления

Часть II. Классификация слов в соответствии с их корнем

  • Приложение I: Индоевропейская языковая семья

  • Приложение II: Предлоги в сочетании с глаголами

  • Приложение III: Таблица коррелятивных местоимений и наречий

  • Приложение IV: Главные части некоторых важных глаголов

Приложение V: Существительные женского рода второго склонения
Индекс греческих слов

🔗Брюс Мецгер - Новый Завет - Контекст - формирование - содержание

🔗Брюс Мецгер - Канон Нового Завета

🔗Брюс Мецгер - Барт Эрман - Текстология Нового Завета - Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала

🔗Брюс Мецгер - Ранние переводы Нового Завета - Их источники, передача, ограничения

Added 15.02.2026
