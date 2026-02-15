Мецгер - Лексическое пособие для изучающих греческий язык Нового Завета
«Лексическое пособие» Брюса Мецгера — это идеальный компаньон к фундаментальной грамматике Даниела Уолласа. Если Уоллас учит, как слова соединяются в смыслы (синтаксис), то Мецгер дает строительный материал — сами слова. Это незаменимый инструмент для любого, кто хочет читать оригинал Нового Завета без постоянного обращения к толстому словарю.
Брюс Мецгер - Лексическое пособие для изучающих греческий язык Нового Завета
Lexical Aids for Students of New Testament Greek. — 3rd ed. — Grand Rapids : Baker Books, 1998. — 112 p.
© Ирпенская Библейская Семинария
Первое издание на русском языке 2003
Второе издание, исправленное 2008
Перевод с английского и греческого: В. Крупа
Редактор Грегори Уайт
Брюс Мецгер - Лексическое пособие для изучающих греческий язык Нового Завета - Содержание
Часть I. Классификация слов в соответствии с частотой употребления
Часть II. Классификация слов в соответствии с их корнем
Приложение I: Индоевропейская языковая семья
Приложение II: Предлоги в сочетании с глаголами
Приложение III: Таблица коррелятивных местоимений и наречий
Приложение IV: Главные части некоторых важных глаголов
Приложение V: Существительные женского рода второго склонения
Индекс греческих слов
Также могут быть интерены следующие книги:
🔗Брюс Мецгер - Новый Завет - Контекст - формирование - содержание
🔗Брюс Мецгер - Канон Нового Завета
🔗Брюс Мецгер - Барт Эрман - Текстология Нового Завета - Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала
🔗Брюс Мецгер - Ранние переводы Нового Завета - Их источники, передача, ограничения
