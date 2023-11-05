Барт Карл - Послание к Римлянам - Толкование Посланий Римлянам и Филиппийцам - Церковная догматика

Публикация «Послания к Римлянам» Карла Барта на русском языке - знаменательное событие для российского богословия. Книга обозначила решительный разрыв с либеральным богословием XIX столетия - богословием Шлейермахера и Гарнака - и произвела переворот в богословии XX века. Действие «богословской революции» Барта ощущается до сих пор: именно к Барту обращаются современные богословы в поисках новых направлений в нынешнем постмодернистском мире.



Джон Франк в своем недавнем обозрении нескольких интерпретаций отношения Барта к постмодернизму пишет: «Когда будущие историки оглянутся на развитие богословия в XX веке, едва ли можно сомневаться, что перед их мысленным взором, подобно горе, возвышающейся над низинами, прежде всего предстанет Карл Барт -наиболее значительный и влиятельный богослов эпохи».

Первая опубликованная книга Барта - комментарий на Павлове «Послание к Римлянам», впервые вышедший в свет в 1918 году и полностью переработанный в 1922 юду, при выходе книги вторым изданием, бросил вызов всем основным положениям либерального богословия XIX века - богословия, которое сам Барт впитал от своих учителей в Берлине и Марбурге.

«Послание к Римлянам», как заметил католический богослов Карл Адам, взорвало богословский мир и радикально изменило направление развития богословия в XX столетии.

Самому же Барту оно принесло всемирную славу и вознесло его, провинциального пастора из небольшого индустриального города, к преподаванию в университетах Геттингена, Мюнхена и Бонна. Когда же его изгнали из Боннского университета за отказ приветствовать Гитлера, не прошло и двух дней, как Барт получил место профессора богословия в университете Базеля.

Карл Барт - Послание к Римлянам

Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»).

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. - 580 с.

ISBN 5-89647-075-4 Перевод: Владимира Хулапа

Карл Барт - Послание к Римлянам - Рим. 8:10 Если же Христос в вас, то тело мертво из-за осужденного греха, дух же есть жизнь из-за воздвигнутой праведности.



«Христос в вас». Это условие истины, которой мы обладаем по ту сторону закона, разрешение непереносимо остро заданной в религии загадки жизни. Эти слова «Христос в вас» никогда не могут быть поняты как еще только должное быть исполненным и поставленным, как субъективное, но всегда как объективное, уже исполненное, уже поставленное условие. Человек получает повод и использует этот повод для того, чтобы открыть глаза и осознать самого себя, свою экзистенциальную свободу, будучи обусловленным этим условием: Христом. Однако он не творит это условие ни через логическую функцию, ни через эстетическое суждение, ни через этическое желание, ни через религиозное переживание.

Оно принципиально предшествует всем подобным актам, и оно всегда есть принципиальное отрицание всех подобных актов. Оно уже сотворено верностью Божьей (3:21) именно в послании Его Сына (8:3). Стать послушным верности Божьей (1:5) означает склониться под условие нашей свободы, данное независимо от нашего склонения, независимо от нашего послушания. «Христос в нас» - это наша божественная предпосылка независимо от того, следуют или не следуют за ней какие бы то ни было человеческие акты, как и обитание греха в нас (7:17,20) - это наша антибожественная предпосылка, независимая от следующих или не следующих за ней человеческих актов. «

Христос в нас» - это обращенное к нам слово Божье, вопрос Божий к нам и как вопрос Божий - Божий ответ. Это те вопрос и ответ, которые как критически характеризующий все бытие и существование путь от жизни к смерти, от смерти к жизни, доступно открываются «разумному видению» всегда и везде (1:20), то есть в громогласной единственности и экзистенциальности становятся в ряд исторических явлений на границе всех исторических явлений как центр внимания, на который все они взирают и из которого взирают на них, осуждая грех и созидая праведность, тем самым давая человеку свободу и лишая его этой свободы. Итак, «Христос в нас» - это суд и праведность как условие и обусловленность, но не наша проницательность, это само обращенное к нам божественное Слово, но не процесс его восприятия.



«Тело мертво из-за греха, дух же есть жизнь из-за праведности». Христос - это наша свобода. Он есть шаг через границу человеческой жизни, изменение ее смысла, возникновение ее новой, ее реальной реальности. Вечно решено в Христе: плоть - это плоть, мир - это мир, человек - это человек, ибо грех - это грех.

Решено, что бытие этого человека в этрм мире на его низших и высших ступенях должно стать в Боге небытием, должно умереть в Боге. Решено, что нет и не может быть выхода из состояния стенания находящегося на вершине пророческой, апостольской, реформаторской религии человека (7:24). Решено, что «тело» человека, тотальность его «я есть» в прошлом, настоящем и будущем «мертво из-за греха». Земля - в землю, прах - в прах, иллюзия - к иллюзии. Но именно как вечное решение, как вечный суд, этот суд есть та почва искупления, праведности, жизни, на которую уже вступил человек. Лишь с точки зрения искупления он может осознать самого себя в своей неискупленности.

Только с точки зрения праведности - грешником. Только с точки зрения жизни - мертвым. Только о Богочеловек может так разбиться. Если бы человек не был свободным по ту сторону всех человеческих возможностей, разве он мог бы осознать границу, смысл, действительность высшей человеческой возможности как рабство? Разве, стеная об искуплении, он уже не был бы искупленным, блаженным, и как он вообще пришел бы к тому, чтобы стенать? Жизнь духа освещает его тем светом, в котором видима смерть тела.

Эта смерть - из-за осужденного во Христе греха, и поэтому эта жизнь - из-за воздвигнутой во Христе праведности. Обе они друг с другом, обе познаваемы и соизмеряемы друг в друге, но вторая через свое бесконечное качественное превосходство есть прекращение первой, и это - свобода человека в Иисусе Христе. Истина существует, поэтому она не напрасно так горька. Дух существует, поэтому мы не напрасно вопием об искуплении из этого тела греха. Христос воскрес, поэтому существует основание того, что через Его смерть все неэкзистенциальное предано смерти.

Два кратких толкования Карла Барта на Послания к Римлянам и Филиппийцам. Карл Барт - Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам М.:Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2010 г. — x + 306 с. Перевод: Владимира Хулапа («Краткое толкование Послания к Римлянам»)

и Вадима Витковского («Толкование Послания к Филиппийцам») Карл Барт - Толкование Посланий к Римлянам и Филиппийцам - Содержание Краткое толкование Послания к Римлянам Предисловие к русскому изданию

Предисловие

Введение и общий обзор

Служение апостолов и Евангелие (1:1-17)

Евангелие как осуждение человека Богом (1:18-3:20)

Евангелие как оправдание верующего Богом (3:21-4:25)

Евангелие как примирение человека с Богом (5:1-21)

Евангелие как освящение человека (6:1-23)

Евангелие как освобождение человека (7:1-25)

Евангелие как утверждение закона Божьего (8:1-39)

Евангелие среди иудеев (9:1-11:36)

Евангелие среди христиан (12:1-15:13)

Апостол и община (15:14-16:27) Толкование Послания к Филиппийцам Пролог (1:1-2)

Соучастники благодати (1:3-11)

Христос будет возвеличиваться (1:12-26)

Дети Божии среди извращенного рода (1:27-2:16)

Радуйтесь в Господе! (2:17-3:1а)

Праведность из Бога (3:1b-4:1)

Бог мира (4:2-9)

Жертва, угодная Богу (4:10-23)

Карл Барт в своем фундаментальном богословском труде систематизирует и разъясняет основные положения христианского вероучения, проецируя христологический подход на всю область богословия. Сотворение мира, грехопадение человека, история Израиля, Новый Завет - все это интерпретируется сквозь призму "события Христа". Четырнадцать томов «Церковной догматики» Карла Барта, писавшего о Моцарте и каждый день слушавшего его прежде, чем сесть за работу, — бесценное сокровище, завещанное всем, кто любит истину и ищет Бога. Барт К. Церковная догматика. Том I Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»).— М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. - 560 с. ISBN 5-89647-141-6 Перевод: Вадим Витковский В первом томе объединены §§ 3, 15, 28, 32, 41/1 оригинального немецкого издания. Карл Барт - Церковная догматика - Том I - Содержание Предисловие к русскому изданию

СЛОВО БОЖЬЕ КАК КРИТЕРИЙ ДОГМАТИКИ

ЦЕРКОВНОЕ ВОЗВЕЩЕНИЕ КАК МАТЕРИАЛ ДОГМАТИКИ

1. Речь о Боге и церковное возвещение

2. Догматика и церковное возвещение

ТАЙНА ОТКРОВЕНИЯ

1. Проблема христологии

2. Истинный Бог и истинный человек

3. Чудо рождества

РЕАЛЬНОСТЬ БОГА

БЫТИЕ БОГА КАК ЛЮБЯЩЕГО В СВОБОДЕ

1. Бытие Божье в действии

2. Бытие Бога как любящего

3. Бытие Божье в свободе

БОЖЬЕ БЛАГОДАТНОЕ ИЗБРАНИЕ

ЗАДАЧА ПРАВИЛЬНОГО УЧЕНИЯ О БОЖЬЕМ БЛАГОДАТНОМ ИЗБРАНИИ

1. Направленность учения об избрании

2. Обоснование учения об избрании

3. Положение учения об избрании в догматике

ТВОРЕНИЕ И ЗАВЕТ

Настоящий человек живет с Богом, будучи Его союзником. Ибо Бог создал человека для его участия в истории, где Бог трудится вместе с ним, а он — с Богом; они — партнеры в этой общей истории завета. Таким образом, настоящий человек живет не без Бога (не «безбожно»). Всякое «безбожное» понимание человека, отвлекающееся от его союза с Богом, может объяснить лишь некоторые человеческие феномены, но не может даже коснуться самого человека. Карл Барт - Церковная догматика. Том II Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2011. - 712 с. ISBN 978-5-89647-239-1 Перевод: Вадим Витковский Карл Барт - Церковная догматика - Том 2 - Содержание Предисловие ко второму тому русского издания ТВОРЕНИЕ

ЧЕЛОВЕК И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ

БЫТЬ СОЮЗНИКОМ БОГА 1. Иисус, человек для другого человека

2. Основная форма человечности

3. Человечность как притча и надежда ТВОРЕЦ И ЕГО ТВОРЕНИЕ

БОГ И НИЧТОЖНОЕ 1. Проблема ничтожного

2. Непонимание ничтожного

3. Познание ничтожного

4. Подлинность ничтожного ПРЕДМЕТ И ПРОБЛЕМА УЧЕНИЯ О ПРИМИРЕНИИ

ДЕЛО БОГА - ПРИМИРИТЕЛЯ И ИСКУПИТЕЛЯ 1. С нами Бог

2. Завет как предпосылка примирения

3. Исполнение нарушенного завета ИИСУС ХРИСТОС, ГОСПОДЬ-СЛУГА

ПОКОРНОСТЬ СЫНА БОЖЬЕГО 1. Путь Сына Божьего на чужбину

2. Судия как судимый вместо нас

3. Приговор Отца

"Церковная догматика" вошла в историю христианской мысли как одно из главных событий в богословии XX века. Карл Барт. ЦЕРКОВНАЯ ДОГМАТИКА. Том 3 Пер. с нем. (Серия «Современное богословие») М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2014. — xliv + 695 с. ISBN 978-5-89647-278-0; пер., 384 с.; 145х215 мм.

В эту книгу включены три параграфа из обширной «Церковной догматики» Карла Барта. Первые два (§ 65 и 70/1) посвящены учению о грехе. Барт рассматривает грех как движение человека в направлении, противоположном движению милости Божьей. Если Бог смиряется в воплощении и смерти Сына, то человек в своем грехе высокомерно превозносится, отвергая человечность Бога и пребывая вдали от Него в косности и во лжи. Третий раздел (§ 72) посвящен экклезиологии, миссии общины в мире и для мира. Церковь, по Барту, своим бытием призвана свидетельствовать о чуде бытия смиренного Бога, о величии человека и об истине встречи Бога и человека в Иисусе Христе. Карл Барт - Церковная догматика - том 3 - Предисловие В январе 1952 г. Карл Барт работал над учением о примирении, трехтысячестраничным текстом из его «Церковной догматики», который вышел в трех монументальных томах и из которого взяты все избранные тексты, вошедшие в этот третий том русского издания Барта. Именно тогда он с удивлением узнал, что «Его величество король Англии милостиво наградил меня Королевской медалью за заслуги в борьбе за дело свободы». Почему профессор богословия Базельского университета удостоился такой чести? Как он служил делу свободы? В период холодной войны Барт много говорил о необходимости третьего пути, отличного от тех, которыми идут Восток и Запад. Он решительно выступал против ремилитаризации Германии и был непримиримым противником холодной войны. В дополнение к этому, он еще более решительно боролся с проявлениями антикоммунизма. Поэтому подозревать его в том, что он симпатизирует коммунистам, стали не только в Швейцарии, где он получил прозвище «красный богослов», но и в Соединенных Штатах. Из достоверного источника ему стало известно, что летом 1950 г. он попал в поле зрения американских спецслужб за то, что у него было слишком много друзей на Востоке. Барт вынужден был прояснить свою позицию и ответить на обвинения в благожелательном отношении к коммунизму. «Я не питаю симпатий к восточному коммунизму, учитывая то, каким он явил свое лицо миру. Я нисколько не желал бы жить под его властью и никому этого не желаю. Но думаю, что ни политика, ни христианство не требуют и даже не оcтавляют места для заключений, к которым пришел и в которых все более утверждается Запад… Я убежден, что антикоммунизм есть большее зло, чем сам коммунизм. Неужели мы забыли, что принципиальным антикоммунизмом может быть только "Гитлер в нас"?» Критики и враги Барта скорее всего не сознавали, в какой огромной мере его политическая позиция определялась его богословием церкви и пониманием ее задачи и миссии в мире. Возможно, напрасно было бы искать четко выраженное политическое богословие в Бартовой «Церковной догматике», однако сам Барт считал, что его богословие имеет огромное значение для политической и общественной жизни. Барт не уставал напоминать о том, что, если мы верны христианской вести, то не можем оставлять политические вопросы в стороне. Посвятив значительную часть третьего тома русского издания текстов из «Церковной догматики» Барта его богословию церкви, издатели внесли неоценимый вклад в понимание этого протестантского богослова, которого сам папа Пий XII назвал величайшим богословом от XIII столетия и до наших дней. В кратком, но блестящем очерке о богословии Карла Барта Джон Уэбстер проницательно замечает, что «возрождение тринитарного богословия в последние 25 лет, в частности в англоязычном систематическом богословии, едва ли мыслимо без ясной уверенности Карла Барта, с которой он излагает троичную структуру христианского учения о Боге». Тед Петерс в предисловии к книге «Бог как Троица» пишет, что свое исследование он начал после чтения работы Клода Уэлча о Троице «Во Имя это». «Поразительным и поучительным для меня в этом труде стало открытие почти пророческого прозрения, что работы Карла Барта всколыхнут будущую дискуссию о Троице. Последние четыре десятилетия доказали, что это — правда». Одна из задач книги Теда Петерса — показать в этом очерке позднего тринитарного богословия ХХ века, что пророчество Уэлча сбылось. Чтобы оценить революционность и драматизм влияния Барта на возрождение тринитарного мышления во второй половине ХХ века, следует вспомнить о том, какое место отводилось Троице в богословии до Барта. Кант, заявив, что учение о Троице не прибавляет абсолютно ничего стоящего к нравственному богословию и практической жизни, тем самым установил повестку дня для будущего богословского дискурса. Его последователи в XIX веке уверяли, что учение о Троице стоит в стороне от центральных богословских тем. В необычайно влиятельном труде Фридриха Шлейермахера «Христианская вера» учение о Троице низведено до простого придатка к заключительной части книги. Для таких богословов, как например, Фома Аквинский или Кальвин, было обычным делом включать в рассуждение о бытии и свойствах Бога тему Троицы. Но Шлейермахер, помещая учение о Троице в конец книги, выразил этим убеждение в том, что оно является неким необоснованным и необязательным довеском к христианской вере. Карл Барт - Церковная догматика - Том IV - О ТРИЕДИНОМ БОГЕ Пер. с нем. (Серия «Современное богословие») М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2015. — xxvi + 344 с. ISBN 978-5-89647-310-7 Перевод: Ольга Хмелевская This translation of Die Kirchliche Dogmatik by Karl Barth originally published in German in 1932, 1938, 1940, 1942, 1945 is published by arrangement with Theologischer Verlag Zurich. Карл Барт - Церковная догматика - Том IV - О ТРИЕДИНОМ БОГЕ - Содержание Предисловие к четвертому тому русского издания (Кристер Р. Саирсингх) О ТРИЕДИНОМ БОГЕ Бог в своем откровении 1. Место учения о Троице в рамках догматики 2 . Источники учения о Троице 3 . Vestigium trinitatis

Божественная Троица 1. Единство в троичности 2 . Троичность в единстве 3 . Триединство 4 . Смысл тринитарного учения

БОГ ОТЕЦ 1. Бог как Творец

2 . Предвечный Отец БОГ СЫН 1. Бог как Примиритель

2 . Предвечный Сын БОГ СВЯТОЙ ДУХ 1. Бог как Искупитель

2 . Предвечный Дух Указатель древних источников Именной указатель Предметный указатель Содержание томов I - IV

Этот символ веры – сокращенный вариант принятого в православной церкви Никейского символа. Он не содержит утверждений, порождающих конфессиональные споры, и поэтому служит основой для экуменического диалога церквей.Символ по замыслу содержит кратчайшее изложение положений христианского вероисповедания и, конечно, затрагивает ее основания. Апостольский символ Верую в Бога, Отца, всемогущего, Творца неба и земли. И в Иисуса Христа, его единственного Сына, нашего Господа, зачатого Святым Духом, рожденного Девой Марией, пострадавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, на третий день воскресшего из мертвых, взошедшего на небо, сидящего по правую руку Бога, всемогущего Отца; Он и придет оттуда судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, святую всеобщую церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти и вечную жизнь. Аминь. Карл Барт - Очерк догматики - Лекции, прочитанные в Университете Бонна в летний семестр 1946 года Книга переиздается к 50-летию со дня смерти Карла Барта тиражом 99 экз. К. Барт; пер. с нем. Ю.А. Кимелева под ред. Д. М. Носова. СПб.: Алетейя, 2019. - 196 с. ISBN 978-5-00165-015-7 Первое издание: СПб, Издательство «Алетейя» , 1997 г. Кимелев Ю. А. — перевод, 1997 г. ISBN-5-89329-034-8 Карл Барт - Очерк догматики - Содержание Апостольский символ (пер. С. В. Тищенко)

Об этой книге (С. В. Тищенко)

Предисловие Лекция 1. Задача

Лекция 2. Вера означает доверие

Лекция 3. Веровать — значит познавать

Лекция 4. Веровать означает исповедовать

Лекция 5. Бог в вышних

Лекция 6. Бог-Отец

Лекция 7. Всемогущий Бог

Лекция 8. Бог-Творец

Лекция 9. Небо и земля

Лекция 10. Иисус Христос

Лекция 11. Спаситель и слуга Божий

Лекция 12. Единственный Сын Бога

Лекция 13. Наш Господь

Лекция 14. Тайна и чудо Рождества

Лекция 15. Пострадавшего

Лекция 16. При Понтий Пилате

Лекция 17. Распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад

Лекция 18. На третий день воскресшего из мертвых

Лекция 19. Взошедшего на небо, сидящего по правую руку Бога, Отца всемогущего

Лекция 20. Приход Иисуса Христа, Судии

Лекция 21. Верую в Святого Духа

Лекция 22. Община, ее единство, святость и всеобщность

Лекция 23. Прощение грехов

Лекция 24. Воскресение плоти и вечная жизнь

Существует ли связь между действительностью раз и навсегда осуществленного Богом в Иисусе Христе оправдания грешника только через веру и проблемой человеческого права - связь внутренняя, необходимая, благодаря которой и челове­ческое право вместе с божественным оправданием в некотором смысле становится предметом христианской веры и христианской ответственности и, вместе с тем, христианского исповедания? Но мы, очевидно, можем сразу же задать тот же вопрос, используя другие понятия: относится ли проблема того порядка, который «уже не» или «еще не» есть порядок царства Божьего, проблема того мира, который «уже не» или «еще не» есть вечный божественный мир, проблема той свободы, которая «уже не» или «еще не» есть свобода детей Божьих, - относится ли все это к области действительности нового рождения людей через Слово Божье, к действительности его освящения Духом? В книгу вошли три работы крупнейшего богослова ХХ века Карла Барта: Оправдание и право, Христианская община и гражданская община, Евангелие и закон, объединенные общей темой взаимодействия церкви и государства. Статья Оправдание и право представляет собой исследование новозаветного учения о церкви и государстве. Христианская община и гражданская община - работа о двух реальностях, в которых пребывает христианин: реальности эсхатологической общины веры со своей вселенской широтой и свободой и реальности гражданского общества со своими мирскими задачами и идеалами общественного права. В Евангелии и законе Карл Барт рассматривает важнейшие понятия библейского богословия, подчеркивая их богословский смысл - спасительный дар Божий. Карл Барт - Оправдание и право Пер. с нем. (Серия «Современное богословие») М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. — 150 с. ISBN 5-89647-140-8 Перевод: Анна Петрова Карл Барт - Оправдание и право - Содержание Оправдание и право Впервые опубликовано в 1938 г. как Theobgische Studien («Богословские исследования»), выпуск 1. Христианская община и гражданская община Впервые опубликовано в 1946 г. как Theologische Studien, выпуск 20. Евангелие и закон Впервые опубликовано в 1935 г. как Theologische Existenz heute («Богословское бытие сегодня»), выпуск 32.

Цель этих лекций отнюдь не в том, чтобы, занимаясь историческими сравнениями или критическими спекуляциями, служить введением в мир этих многообразных теологии с их множеством богов, чтобы затем занять позицию во имя одной из теологии и в ее пользу против всех остальных, или же выстроить иерархическую пирамиду с одной из теологии на вершине. Не представляется никакой возможности определить, что и в какой мере все эти многочисленные теологии имеют в своей сущности общего с тем, чем мы будем заниматься здесь под именем теологии, так, чтобы сравнение этих теологии с нею стало бы плодотворным. Одно у всех у них является общим, – и уже это характерным образом проливает свет на тех богов, к которым они обращаются: каждая из них считает и представляет себя если не единственно правильной, то уж, во всяком случае, наилучшей, или самой правильной из всех. Притча Лессинга о трех кольцах, ‑ если не считать непреложным то значение, которое он сам в нее вкладывал, – предостерегает нас от участия в этой конкурентной борьбе. Наилучшая или даже единственно правильная теология высшего или даже единственного, истинного и подлинного Бога должна просто существовать и утверждаться как таковая, – и здесь Лессинг, в принципе, прав, – в проявлениях духа и силы. Однако уже тем, что теология начинает притязать на исключительность, она свидетельствует, что она вовсе не такова. Карл Барт - Введение в Евангелическую теологию Пер. с нем.: Г. Вдовина. М.: Центр «Нарния», 2006. - 192 с. ISBN 5-901975-31-6 Карл Барт - Введение в Евангелическую теологию Антон Тихомиров. Карл Барт - теолог Библии и газеты

Предисловие

Лекция 1. Разъяснения Часть I. МЕСТО ТЕОЛОГИИ Лекция 2. Слово

Лекция 3. Свидетели

Лекция 4. Община

Лекция 5. Дух Часть II. ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКЗИСТЕНЦИЯ Лекция 6. Удивление

Лекция 7. Затронутость

Лекция 8. Обязанность

Лекция 9. Вера Часть III. УГРОЗА ТЕОЛОГИИ Лекция 10. Одиночество

Лекция 11. Сомнение

Лекция 12. Искушение

Лекция 13. Надежда Часть IV. ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА Лекция 14. Молитва

Лекция 15. Изучение

Лекция 16. Служение

Лекция 17. Любовь

Данная книга содержит перевод текста, который до сих пор существовал только на французском языке под названием «Молитва» («La Piere»). Этот текст был составлен г-ном Руленом (Roulin) по стенограммам трех семинаров, которые профессор Барт проводил в январе 1947 г., в январе 1948 г. и в сентябре 1949 г. Рулен пишет в своем предисловии, что всегда трудно касаться мыслей другого человека.« И если мы имеем дело с профессором из Базеля, то такое предприятие призывает к еще большей осторожности». Это тем более верно в том случае, когда осуществляется перевод лекций, прочитанных на французском языке и сохраненных лишь в стенограмме. Однако я пошел на риск перевода этого текста на немецкий язык, надеясь, что именно такое, свежее и непосредственное, изложение мыслей Барта доставит радость многим немецким читателям. Его с удовольствием прочтут и те, кому, возможно, не совсем доступны более точные, но и более сложные для понимания рассуждения Барта в «Церковной догматике». Я сердечно благодарю Карла Барта за разрешение напечатать это «Краткое толкование на "Отче наш"», которое он дал одним кивком головы. Одновременно я хотел бы просить разрешения - несмотря на его сомнения — опубликовать начало «Большого комментария на "Отче наш"» (и учения о крещении), хотя эти тексты дают только общую схему. «Изучение Послания к Римлянам никогда нельзя завершить», - однажды написал Карл Барт. Это верно и в отношении молитвы «Отче наш». Желаю любимому и глубокочтимому учителю, чтобы после болезни ему «в вечернее время явился свет» (Зах 14:7). Гельмут Гёс (Helmut Goes), Штутгарт - Ульбах, январь 1965 г. Карл Барт - Молитва М., Из-во ББИ, 2010 г. ISBN: 978-5-89647-232-4

"Раннее я не мог и мечтать о том, что под моим именем выйдет небольшой сборник молитв. С юности у меня была антипатия к любой культовой тожественности. ... перед алтарями немецких церквей, когда мне приходилось там проповедовать, я действительно передвигался очень неловко. ... И вот теперь благодаря этой книжечке, я попадаю в общество литургистов, как бы через черный вход". из предисловия Карла Барта к книге "Пятьдесят молитв" Карл Барт - Молитва - Содержание «ОТЧЕ НАШ» согласно катехизисам реформации Предисловие к немецкому изданию

Предварительные замечания

I. Молитва

II. Истолкование молитвы Господней реформаторами ПЯТЬДЕСЯТ МОЛИТВ Предисловие

Ты знаешь нас

Принять Твой дар перед Рождеством

Надежда для всего мира. Рождество

Окончание года

Пробуди нас. Богоявление

Страсти Христовы

Страстная пятница

Ты — жизнь. Пасха

Верить, любить и надеяться.

Вознесение

Даруй нам мир Дух Твой.

Пятидесятница

Твой народ, Твоя община.

День Святой Троицы

Да будет день!

Твое благое и строгое Слово

На работе

Научи нас

Ибо это Ты

Вечером

У могилы

У Тебя – полнота

Если у человека есть чувство юмора, значит, душа его не заснула, не застыла; она живет и находится в движении. Юмор возникает тогда, когда мы с особой отчетливостью чувствуем двойственность нашей природы: как дети Божьи мы принадлежим вечности; как люди мы живем и действуем во времени. Юмор выносит за скобки всю серьезность настоящего; юмор появляется в борьбе с серьезностью настоящего. Но в этой борьбе мы – дети Божьи – не можем всегда оставаться серьезными. Будущее, уготованное нам Богом, проявляется улыбкой – улыбкой грустной, улыбкой сквозь слезы; веселостью, с которой мы должны принимать серьезное и грустное настоящее – то, что находится в скобках. Эта улыбка, эта веселость – они несут в себе будущее. Поэтому настоящий юмор отличается от ненастоящего именно тем, что в начале его находятся знание и страдание. Мы внезапно видим скобки, в которых сами и находимся, – так начинается юмор; поэтому вполне естественно прежде всего обращать юмор на самих себя и только потом – на других. Тогда и только тогда в нашем юморе не будет яда и желчи, но будет утешение и освобождение, даже если мы обратим его на других. Только тот, кто от души посмеялся над самим собой, имеет право смеяться над другими; а тот, кто искренне смеялся, когда смеялись над ним, выдержал последний, самый трудный экзамен. На этом экзамене с позором проваливаются многие из тех, кто с гордостью называли себя юмористами. Карл Барт - Мгновения Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). М.: Библейскобогословский институт св. апостола Андрея, 2006. — 160 с. ISBN 5-89647-138-6 Карл Барт - Мгновения - Содержание Успокоенный дух Удивление

Великий Бог

Смех, который утешает

Юмор

Сила и слабость

Под покровительством

Покой

Быть довольным

Не заботиться

Не бояться

Радость о Боге

Слава Богу! Живой Бог Живой Бог

Бог в вышних

Его сила

Его выбор

Его верность

Его человечность

Его милосердие Богочеловек Искупитель

Рождество

Страстная пятница

Пасха

Его присутствие

Его милость

Его закон Возлюбленное творение Травы и деревья

Рыбы и птицы

Друг зверь

Благоговение перед жизнью

Мужчина и женщина

Бытие в единении

Дети

Юность

Зрелость

Старость Безумный мир Пустые руки

Изгнанный Бог

Порабощенный человек

Безбожные силы

Одиночество

Холостой ход

Борьба за существование

Глупость

Ложь

Немота

Болезнь

Да будет свет! Христианская жизнь Открытая дверь

Тихий вздох

Вера

Новички

Последователи

Не робеть!

Встать и идти

Христианское знание

Чужое бремя

Любовь

Единение Быть человеком Позволение жить

Прекрасное время

Границы дозволенного

Человеческое достоинство

Свобода

Человек среди людей

Иностранцы

Мгновение

Говорить друг с другом Слово, произнесенное вслух Против течения

На длинном плече рычага

Призвание

Политическое богослужение

Быть партией

Слово, произнесенное вслух

Война и мир

Богатый и бедный

По прецеденту

Общее благо В пути Долготерпение Господа

День субботний

Работа

Прорыв

Наш крест

Искушение

Преходящий мир

Смерть

Предки Мы увидим Смерть смерти

Дисциплинированная надежда

Великое нетерпение

Предчувствие радости

Отблеск

Ничто не погибнет

Жажда Послесловие. Эбернард Буш Указатель источников