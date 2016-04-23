Ходорчук - Послание Фессалоникийцам 2:3-10
Мы рассмотрим четвертый стих, в нем есть одно интересное разночтение, которое сможет помочь нам в понимании текста. Русский Синодальный перевод дает нам следующий вариант перевода:
«Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фес. 2:4 RSO)
1) ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός.
Разница заключается в том, что в первом варианте текстуальных разночтений отсутствует дополнительное выражение ὡς θεὸν.
Ходорчук Андрей Юрьевич - 2 Послание Фессалоникийцам 2:3-10 - Экзегетический анализ - по предмету Высшая Герменевтика
Евангельская Теологическая Семинария
Киев – 2011 г. – 37 с.
Ходорчук Андрей Юрьевич - 2 Послание Фессалоникийцам 2:3-10 - Экзегетический анализ - по предмету Высшая Герменевтика - Содержание
1. Текстуальный анализ отрывка 2 Фес. 2:4
2. Обзорное прочтение текста
2.1. Исторические моменты
2.2. Богословские моменты
2.3. Этические моменты
3. Историко-культурный анализ
3.1. История написания книги
- 3.1.1. Авторство
- 3.1.2. Адресат
- 3.1.3. Дата
3.2. Исторические моменты
3.3. Географические моменты
3.4. Культурные моменты
3.5. Литературный контекст
4. Рассмотрение жанра 2 Фес. 2:3-10
4.1. Послание как «примененное богословие»
4.2. Аргументация автора
4.3. Поджанр апокалиптики
5. Контекстуальный анализ отрывка 2 Фес. 2:3-10
5.1. План отрывка
- 5.1.1. Отношение между отрывком и главной темой книги
- 5.1.2. Отношение между отрывком и разделом, в котором он находится
- 5.1.3. Отношение между отрывком и окружающим контекстом
6. Разбор ключевых слов
6.1. Определение «семантического поля» слова
- 6.1.1. Значение на основании контекста
- 6.1.2. Значение на основании богословских соображений
- 6.1.3. Значение на основании употреблений автора
7. Синтаксис
7.1. Отношения между предложениями
8. Риторические способности отрывка 2 Фес. 2:3-10
8.1. Повторение
8.2. Поэтический параллелизм
8.3. Иллокуция и Перлокуция
9. Богословский контекст
9.1. Все авторское учение о данной теме
9.2. Все авторское учение в отрывке 2 Фес. 2:3-10
- 9.2.1. День Христов (παρουσία)
- 9.2.2. Общее отступление (ἀποστασία)
- 9.2.3. Человек греха (υἱὸς τῆς ἀπωλείας)
9.3. Все библейское учение о данной теме
- 9.3.1. Ветхозаветная эсхатология
- 9.3.2. Новозаветная эсхатология
- 9.3.3. Прогрессирующее откровение
10. Вывод
11. Применение
11.1. Текстуальный анализ
11.2. Богословский анализ
11.3. Исторический анализ
11.4. Вывод
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
Ходорчук Андрей Юрьевич - 2 Послание Фессалоникийцам 2:3-10 - Экзегетический анализ - по предмету Высшая Герменевтика - 2.1. Исторические моменты
В данном отрывке есть всего один исторический момент, в стихе пятом Павел спрашивает у верующих? «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?».
Апостол обращается к прошлому, когда он лично был в Фессалониках и учил их о вопросах второго пришествия Иисуса. М. Мартин комментирует: «Вопросительное «не помните ли» упрекает церковь. Вещи, которые они уже знали, было достаточно, чтобы опровергнуть это ложное учение о дне Господнем. «Раньше я говорил вам эти вещи» переводится глаголом в имперфекте, что подразумевает постоянные или повторяющиеся инструкции. «Эти вещи» (учение) не были представлены только один раз, в случае чего, это могло быть бы оправданием для отказа фессалоникийцев помнить их.
Напротив, они были вопросами, которые рассматривались неоднократно (и, вероятно, гораздо более подробно, чем было зафиксировано здесь), и церковь должна была помнить их. Павел лично чувствовал себя ответственным за начальное обучение данной церкви, а также для написания этого письма (как это было также указано в 1 Фес 5:27). Таким образом апостольские наставления уже, обладающие в церкви могли бы послужить основой для опровержения ложных учений без каких-либо дополнительных наставлений от Павла». Верующие усомнились, они забыли о учении апостола в связи с тем, что в церковь пришли иные лжепослания как бы от имени апостолов (2:2). Павел как духовный отец и пастырь, всем сердцем просит вспомнить верующих то, что он им говорил когда был еще у них.
Согласен! Недоработка автора.
Церковь как удерживающий. Поздравляю. " В нашем отрывке
слово κατέχων, обозначает могучую власть, способную удерживать грех, и мы
пришли к выводу, что этой силой и властью наделил Христос именно церковь".