Мы рассмотрим четвертый стих, в нем есть одно интересное разночтение, которое сможет помочь нам в понимании текста. Русский Синодальный перевод дает нам следующий вариант перевода:

«Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2Фес. 2:4 RSO)

1) ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν θεός.

Разница заключается в том, что в первом варианте текстуальных разночтений отсутствует дополнительное выражение ὡς θεὸν.

Ходорчук Андрей Юрьевич - 2 Послание Фессалоникийцам 2:3-10 - Экзегетический анализ - по предмету Высшая Герменевтика

Евангельская Теологическая Семинария

Киев – 2011 г. – 37 с.

Ходорчук Андрей Юрьевич - 2 Послание Фессалоникийцам 2:3-10 - Экзегетический анализ - по предмету Высшая Герменевтика - Содержание

1. Текстуальный анализ отрывка 2 Фес. 2:4

2. Обзорное прочтение текста

2.1. Исторические моменты

2.2. Богословские моменты

2.3. Этические моменты

3. Историко-культурный анализ

3.1. История написания книги

3.1.1. Авторство

3.1.2. Адресат

3.1.3. Дата

3.2. Исторические моменты

3.3. Географические моменты

3.4. Культурные моменты

3.5. Литературный контекст

4. Рассмотрение жанра 2 Фес. 2:3-10

4.1. Послание как «примененное богословие»

4.2. Аргументация автора

4.3. Поджанр апокалиптики

5. Контекстуальный анализ отрывка 2 Фес. 2:3-10

5.1. План отрывка

5.1.1. Отношение между отрывком и главной темой книги

5.1.2. Отношение между отрывком и разделом, в котором он находится

5.1.3. Отношение между отрывком и окружающим контекстом

6. Разбор ключевых слов

6.1. Определение «семантического поля» слова

6.1.1. Значение на основании контекста

6.1.2. Значение на основании богословских соображений

6.1.3. Значение на основании употреблений автора

7. Синтаксис

7.1. Отношения между предложениями

8. Риторические способности отрывка 2 Фес. 2:3-10

8.1. Повторение

8.2. Поэтический параллелизм

8.3. Иллокуция и Перлокуция

9. Богословский контекст

9.1. Все авторское учение о данной теме

9.2. Все авторское учение в отрывке 2 Фес. 2:3-10

9.2.1. День Христов (παρουσία)

9.2.2. Общее отступление (ἀποστασία)

9.2.3. Человек греха (υἱὸς τῆς ἀπωλείας)

9.3. Все библейское учение о данной теме

9.3.1. Ветхозаветная эсхатология

9.3.2. Новозаветная эсхатология

9.3.3. Прогрессирующее откровение

10. Вывод

11. Применение

11.1. Текстуальный анализ

11.2. Богословский анализ

11.3. Исторический анализ

11.4. Вывод

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Ходорчук Андрей Юрьевич - 2 Послание Фессалоникийцам 2:3-10 - Экзегетический анализ - по предмету Высшая Герменевтика - 2.1. Исторические моменты

В данном отрывке есть всего один исторический момент, в стихе пятом Павел спрашивает у верующих? «Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?».

Апостол обращается к прошлому, когда он лично был в Фессалониках и учил их о вопросах второго пришествия Иисуса. М. Мартин комментирует: «Вопросительное «не помните ли» упрекает церковь. Вещи, которые они уже знали, было достаточно, чтобы опровергнуть это ложное учение о дне Господнем. «Раньше я говорил вам эти вещи» переводится глаголом в имперфекте, что подразумевает постоянные или повторяющиеся инструкции. «Эти вещи» (учение) не были представлены только один раз, в случае чего, это могло быть бы оправданием для отказа фессалоникийцев помнить их.

Напротив, они были вопросами, которые рассматривались неоднократно (и, вероятно, гораздо более подробно, чем было зафиксировано здесь), и церковь должна была помнить их. Павел лично чувствовал себя ответственным за начальное обучение данной церкви, а также для написания этого письма (как это было также указано в 1 Фес 5:27). Таким образом апостольские наставления уже, обладающие в церкви могли бы послужить основой для опровержения ложных учений без каких-либо дополнительных наставлений от Павла». Верующие усомнились, они забыли о учении апостола в связи с тем, что в церковь пришли иные лжепослания как бы от имени апостолов (2:2). Павел как духовный отец и пастырь, всем сердцем просит вспомнить верующих то, что он им говорил когда был еще у них.