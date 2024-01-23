Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Янатуйнен - Разумеешь ли что читаешь - …И Господь взял

Майлис Янатуйнен, Рейо Хуусконен - Разумеешь ли что читаешь
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational
Что такое открытый Библейский кружок?
Открытый Библейский кружок ("“БК) удобный способ достижения людей Библейской вестью. Это эвонгельскоя робота, которую миряне (члены церкви) способны выполнять даже лучше, чем теологи и иные служители церкви. Постредством БК можем привести отошедших от христианской веры, но интересующихся и родственников, ко встрече с Иисусом.
В БК проводится общая беседа о каком-либо Библейском рассказе по предварительно приготовленным вопросам. Девизом такого способа работы можно считать следующие слова Иисуса: *Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их*,(Мат 18:20).
Как действует открытый Библейский кружок?
Самая подходящая численность кружка 4-8 человек. Хорошо было бы, чтобы половина из членов кружка были верующие, а вторая половина состояла бы из тех, которых желательно достичь вестью Евангелия. Но, открытый БК может вполне действовать даже, если не достигнут этот идеальный вариант.
В кружке проводится беседа на основе вопросов ведущего - спрашиваем по тексту и текстом отвечаем на вопрос. Таким образом достигается то, что Слово Божие начинает говорить нам Своим авторитетом. В БК во время каждого занятия разбирается лишь одно Библейское место, так что члены кружка, не знающие Библии, могут с полным правом принимать участие в беседе. Ведь, находить места в Библии начинающим трудно. Ведущий в БК не является главным лицом, мнение и примечания каждого одинаково важны.
Как начать открытый Библейский кружок?
Для этого нужны лишь Библия, руководство по проведению занятий в БК, помещение, в котором можно проводить занятие, и одного или двоих христиан для поддержки. Вы пригласите, затем, своих друзей, соседей, родственников, может быть людей, о которых вам известно, что у них большие трудности - одним словом - кого угодно. Приглашение можно сделать хотя бы так: *Мы проводим на квартире (адрес) серию занятий в течение пяти вечеров, и будем искать в Библии ответы на основные жизненные вопросы. Серия занятий предназначена для таких людей, которые не очень знакомы с Библией и христианством. Мы заметили, что в Библии можно найти необходимую помощь и утешение в жизненных проблемах. Располагаешь ли ты временем, чтобы прийти?

Майлис Янатуйнен, Рейо Хуусконен - Разумеешь ли что читаешь? - Руководство для начинающих библейских кружков

Финляндия: Евангелическая лютеранская Церковь Ингрии, 1996. – 125 с.
ISBN 951-577-255-9

Майлис Янатуйнен, Рейо Хуусконен - Разумеешь ли что читаешь? – Содержание

  • Каков открытый библейский кружок?
  • Евангелие от Луки для библейских кружков
  • Как Библия стала книгой?

Малис Янатуйнен - …И Господь взял – Книга для человека, который потерял то, без чего не представлял своей жизниМалис Янатуйнен - …И Господь взял – Книга для человека, который потерял то, без чего не представлял своей жизни

Пер. с фин. - Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2002. – 141 с.
ISBN 5-7454-0710-7.

Малис Янатуйнен - …И Господь взял – Содержание

Предисловие
Предисловие к русскому изданию
  • 1. Самый счастливый человек в мире
  • 2. Иов между Богом и сатаной
  • 3. Господь дал, Господь взял
  • 4. Друзья становятся врагами
  • 5. Бог на скамье подсудимых
  • 6. Я знаю, что Искупитель мой жив
  • 7. Елиуй — на чьей он стороне?
  • 8. В конце концов Господь отвечает
  • 9. Последний суд
  • 10. Счастливый конец
Views 194
Rating 5.0 / 5
Added 23.01.2024
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books