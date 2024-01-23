Янатуйнен - Разумеешь ли что читаешь - …И Господь взял

Что такое открытый Библейский кружок?

Открытый Библейский кружок ("“БК) удобный способ достижения людей Библейской вестью. Это эвонгельскоя робота, которую миряне (члены церкви) способны выполнять даже лучше, чем теологи и иные служители церкви. Постредством БК можем привести отошедших от христианской веры, но интересующихся и родственников, ко встрече с Иисусом.

В БК проводится общая беседа о каком-либо Библейском рассказе по предварительно приготовленным вопросам. Девизом такого способа работы можно считать следующие слова Иисуса: *Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их*,(Мат 18:20).

Как действует открытый Библейский кружок?

Самая подходящая численность кружка 4-8 человек. Хорошо было бы, чтобы половина из членов кружка были верующие, а вторая половина состояла бы из тех, которых желательно достичь вестью Евангелия. Но, открытый БК может вполне действовать даже, если не достигнут этот идеальный вариант.

В кружке проводится беседа на основе вопросов ведущего - спрашиваем по тексту и текстом отвечаем на вопрос. Таким образом достигается то, что Слово Божие начинает говорить нам Своим авторитетом. В БК во время каждого занятия разбирается лишь одно Библейское место, так что члены кружка, не знающие Библии, могут с полным правом принимать участие в беседе. Ведь, находить места в Библии начинающим трудно. Ведущий в БК не является главным лицом, мнение и примечания каждого одинаково важны.

Как начать открытый Библейский кружок?

Для этого нужны лишь Библия, руководство по проведению занятий в БК, помещение, в котором можно проводить занятие, и одного или двоих христиан для поддержки. Вы пригласите, затем, своих друзей, соседей, родственников, может быть людей, о которых вам известно, что у них большие трудности - одним словом - кого угодно. Приглашение можно сделать хотя бы так: *Мы проводим на квартире (адрес) серию занятий в течение пяти вечеров, и будем искать в Библии ответы на основные жизненные вопросы. Серия занятий предназначена для таких людей, которые не очень знакомы с Библией и христианством. Мы заметили, что в Библии можно найти необходимую помощь и утешение в жизненных проблемах. Располагаешь ли ты временем, чтобы прийти?

Майлис Янатуйнен, Рейо Хуусконен - Разумеешь ли что читаешь? - Руководство для начинающих библейских кружков

Финляндия: Евангелическая лютеранская Церковь Ингрии, 1996. – 125 с.

ISBN 951-577-255-9

Майлис Янатуйнен, Рейо Хуусконен - Разумеешь ли что читаешь? – Содержание