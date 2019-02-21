Статья Крейга Кинера на русском языке о методах толкования Библии, основанная на ее индуктивном изучении.

Толкование Библии - Крейг Кинер

Глава 1. Контекст, Контекст, Контекст!

Глава 2. Изучение Контекста

Глава 3. Контекст всей Книги

Глава 4. Другие принципы контекста

Глава 5. Фон Библии

Глава 6. Контекст Жанра

Глава 7. Социальное месторасположение Читателя

Крейг Кинер - Толкование Библии - Введение

Многие идеи в главе о жанре, в этой работе, близко похожи на те, которые можно найти в книге Гордона Фи "Как читать Библию и видеть всю ее ценность" (Zondervan); я особенно признателен за их работу над псалмами и посланиями. Но, наибольшее влияние на появление этой работы, в первую очередь, оказали многие годы индуктивного изучения самой Библии, а также исследование древних источников, которые открывают мир Библии.

Эту работу можно свободно распространять, с одним лишь условием: оно должно распространяться бесплатно и в случае использовании всего текста или его частей, необходимо указывать оригинальное авторство.



Я не говорю о том, правы мы или нет в этих учениях, но какими могут быть последствия, если мы не правы. Если в моёмпонимание (не просто не правильное понимание студента) я учу людей верить в то, что однажды помолившись, они будут спасены, независимо от образа жизни, который они будут вести или, даже, если они перейдут в другую религию, в таком случае, мне лучше быть уверенным в том что я учу, иначе, мне придется ответить за это перед Богом.

И наоборот, если мое учение (а не неправильное понимание студента) приводит людей в состояние неуверенности в их взаимоотношениях с Богом, и даже, до такой степени что, некоторые попадают в состояние беспомощности, мне придется, также ответить за это перед Богом, если я не прав. Если я учу об исцелении, в результате чего люди боятся доверять Богу, и те, которые могли получить исцеление – страдают и умирают, я предстану перед Богом. Если я учу, что каждый, кто имеет веру, будет исцелен, и если кто-то не будет исцелен, и потеряет по этой причине веру, я предстану перед Богом.



И суть не в том, предстанем ли мы перед Богом или нет, мы все, в любом случае предстанем перед Ним, но вопрос в том, признает ли Он нас верными или неверными по отношению к тому, чему Он учил нас. То, что мы учим, в жизни человека может принести жизнь или смерть. Если мы учим тому, чему учит нас Библия, тогда ответственность падает на Библию и Бога, который ее и дал; если то, что мы преподаем – наше неправильное понимание Библии, мы понесем ответственность за это перед Богом.



Я могу представить себе, что в день суда многие будут возражать: «Но я всего лишь проповедовал то, что проповедовал другой». Многие, «мега-проповедники» проводят больше времени рекламируя себя и «возрастая в положении», чем в изучении Библии. (Если вы погружаете себя в Библию, тогда вы сможете сказать, кто есть кто).

Встав перед Богом, мы не сможем обвинить мега-проповедников за то, чему мы научили кого‐то. Бог дал нам Библию не для того, чтобы мы заучивали тексты Писания других проповедников, но для того, чтобы узнать чему учит нас на самом деле Бог.