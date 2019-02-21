Комментарий Крейга Кинера – один из самых обстоятельных на сегодняшний день. По своему объему он превосходит фундаментальный труд Реймонда Брауна и уступает лишь трехтомному комментарию Рудольфа Шнакенбурга. Никогда прежде вторичные источники не использовались в таком объеме при подготовке комментария на Евангелие. Кинар использует 4000 вторичных источника, приводя более 20000 ссылок.

Keener Craig - The Gospel of John - Кинер, Крейг. Евангелие от Иоанна. Комментарий. Тома 1-2, на английском языке

Keener, Craig S. The Gospel of John : a commentary / Craig S. Keener, p. cm.

2003 by Craig S. Keener

Hendrickson Publishers, LLC

P. O. Box 3473

Peabody, Massachusetts 01961-3473

ISBN 1-56563-378-4

Second Printing — February 2005

Keener Craig - The Gospel of John - Крейг Кинер - Евангелие от Иоанна - Аннотация

Само введение в комментарий (более 300 страниц) достойно издания отдельной книгой. Со времен Леона Морриса вопросы авторства не обсуждались так серьезно и тщательно. Специализация Кинера – социально-исторический контекст Евангелия. Именно в этих вопросах Крейгу Кинару нет равных в современном научном мире. Культурно-исторический фон помогает прояснить и глубже понять практически каждый текст Нового Завета. Тем интереснее будет узнать, что думает специалист такого уровня как Крейг Кинер об исторической достоверности Евангелия от Иоанна.



После эпохи Бультмана, когда казалось, что академическая наука уже больше никогда не будет рассматривать Евангелие от Иоанна как свидетельство очевидца, во второй половине двадцатого века в библеистике произошел серьезный переворот. Джон А. Т. Робинсон, Леон Моррис, Крейг Бломберг, Андреас Костенбергер, Ричард Бокем – вот далеко не полный список тех специалистов мирового уровня, которые в своих работах приходили к выводам, что автором четвертого Евангелия является очевидец. Крейг Кинер обстоятельно исследует этот вопрос, как и многие другие.



Обстоятельность и эрудиция Кинера известны в научном мире. Дональд Карсон, другой известный специалист по четвертому Евангелию пишет в своем обзоре комментариев на новозаветные книги (NT Commentary Survey): “Двухтомный труд Крейга Кинера впечатляет. Кинер охватил почти все аспекты проблематики Евангелия… Сегодня комментарий Кинера может выполнять ту же функцию, которую комментарий Реймонда Брауна выполнял поколение назад”.



Как известно, комментарий Брауна был справочным пособием для коллег библеистов. Сегодня комментарий Кинера относится также к числу фундаментальных работ, без тщательного изучения которых невозможно представить современную библеистику.

Примечание от 16.06.2013:

Сегодня есть возможность прочитать и второй том книги!

Комментарий Крейга Кинера – один из самых обстоятельных на сегодняшний день. По своему объему он превосходит фундаментальный труд Реймонда Брауна и уступает лишь трехтомному комментарию Рудольфа Шнакенбурга. Никогда прежде вторичные источники не использовались в таком объеме при подготовке комментария на Евангелие. Кинар использует 4000 вторичных источника, приводя более 20000 ссылок.