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Гандри - Обзор Нового Завета - книги и модуль BibleQuote

Гандри Роберт - Обзор Нового Завета
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Category ESXATOS BOOKS, BIBLEQUTE MODULES, Biblical Studies mod, Theology mod, Biblical Studies, Theology, Educational
После необходимых вводных материалов делается разбор четырех Евангелий по отдельности, соответственно их индивидуальным особенностям. Хотя эти книги Нового Завета не были написаны первыми, они рассматриваются в
первую очередь, так как их тематика составляет основу для всех остальных книг.
Во избежание непоследовательности далее без перерыва начинается изучение Книги Деяний. Послания Павла, Послание к евреям, соборные послания и Книга Откровение следуют примерно в хронологическом порядке (насколько его можно определить), с указанием на их связь с событиями в Книге Деяний.
Во всех случаях комментарии к библейскому тексту (дополняющие вводное обсуждение) не просто повторяют и резюмируют самоочевидное, но сосредоточивают внимание на том, в чем нелегко разобраться неподготовленному читателю.

Роберт Гандри - Обзор Нового Завета

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2001. — 493 с.
ISBN 5-7454-0531-7

Роберт Гандри - Обзор Нового Завета - Содержание

Часть I Политические, культурные и религиозные предпосылки
  • 1 Политическая история в период между Заветами и в новозаветный период
  • 2 Светский фон Нового Завета
  • 3 Религиозное и философское обрамление Нового Завета
Часть II Литературные и исторические материалы
  • 4 Канон и текст Нового Завета
  • 5 Изучение жизни Иисуса
  • 6 Вводный обзор общественной жизни и служения Иисуса
Часть III Четыре канонических евангелия и Книга Деяний
  • 7 Евангелие от Марка: апология распятия Иисуса
  • 8 Евангелие от Матфея: руководство для смешанной Церкви во времена гонений
  • 9 Евангелие от Луки: проповедь христианства в греко-римском мире в целом
  • 10 Евангелие от Иоанна: уверовать в Иисуса ради жизни вечной
  • 11 Книга Деяний: проповедь христианства в греко-римском мире в целом
Часть IV Послания
12 Ранние послания Павла
  • 13 Большие послания Павла
  • 14 Послания Павла из уз
  • 15 Пастырские послания Павла
  • 16 Послание к евреям: Иисус как священник
  • 17 Соборные, или кафолические, послания
Часть V Апокалипсис
  • 18 Книга Откровение: Иисус грядет!
  • В ретроспективе

Роберт Гандри - Обзор Нового Завета - Предисловие

Вводные вопросы, открывающие каждую главу и раздел, служат педагогическим инструментом, который способствует предсказуемости изложения, рационально организует внимание студентов и направляет их мышление в нужное
русло. Заголовки разделов и подзаголовки на полях для одного или нескольких связанных между собой абзацев помогают студентам ориентироваться в тексте. В планах-конспектах систематизируются библейские материалы.
Вопросы для дополнительного обсуждения полезны не только для разбора материала, но и для трактовки его применительно к современности. В рекомендациях для дополнительного изучения (для факультативного чтения) указаны работы комментаторов и другие стандартные пособия, исторические первоисточники, монографии и сопутствующая литература.
Принципы богословия и критики в данном учебнике — евангелические и ортодоксальные. В обзорном курсе соображения объема и целесообразности не позволяют полностью обосновывать исходные посылки и метод, а также
исчерпывающе рассматривать противоположные мнения. Тем не менее часто приводятся замечания о существовании иных взглядов; и выражающая их литература нередко указана в списке рекомендуемого чтения. Преподаватели смогут углубить знания своих студентов, разбирая с ними эти дополнительные материалы.
1. Книга в форматах doc, djvu, PDF
2. Модуль в формате UTF-8 для BQ6 и Андроид

Views 6 020
Rating 5.0 / 5
Added 27.08.2024
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (22)

Comments (3 comments)

апологет 13 years ago
Благодарю за труд, брат! Благославений!
E
ecbantonkom 13 years ago
Спасибо большое!
G
gloria 14 years ago
Спасибо!

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