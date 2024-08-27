После необходимых вводных материалов делается разбор четырех Евангелий по отдельности, соответственно их индивидуальным особенностям. Хотя эти книги Нового Завета не были написаны первыми, они рассматриваются в

первую очередь, так как их тематика составляет основу для всех остальных книг. Во избежание непоследовательности далее без перерыва начинается изучение Книги Деяний. Послания Павла, Послание к евреям, соборные послания и Книга Откровение следуют примерно в хронологическом порядке (насколько его можно определить), с указанием на их связь с событиями в Книге Деяний. Во всех случаях комментарии к библейскому тексту (дополняющие вводное обсуждение) не просто повторяют и резюмируют самоочевидное, но сосредоточивают внимание на том, в чем нелегко разобраться неподготовленному читателю.

Роберт Гандри - Обзор Нового Завета

Пер. с англ. — СПб.: Христианское общество «Библия для всех», 2001. — 493 с. ISBN 5-7454-0531-7

Роберт Гандри - Обзор Нового Завета - Содержание

Часть I Политические, культурные и религиозные предпосылки

1 Политическая история в период между Заветами и в новозаветный период

2 Светский фон Нового Завета

3 Религиозное и философское обрамление Нового Завета

Часть II Литературные и исторические материалы

4 Канон и текст Нового Завета

5 Изучение жизни Иисуса

6 Вводный обзор общественной жизни и служения Иисуса

Часть III Четыре канонических евангелия и Книга Деяний

7 Евангелие от Марка: апология распятия Иисуса

8 Евангелие от Матфея: руководство для смешанной Церкви во времена гонений

9 Евангелие от Луки: проповедь христианства в греко-римском мире в целом

10 Евангелие от Иоанна: уверовать в Иисуса ради жизни вечной

11 Книга Деяний: проповедь христианства в греко-римском мире в целом

Часть IV Послания

12 Ранние послания Павла

13 Большие послания Павла

14 Послания Павла из уз

15 Пастырские послания Павла

16 Послание к евреям: Иисус как священник

17 Соборные, или кафолические, послания

Часть V Апокалипсис

18 Книга Откровение: Иисус грядет!

В ретроспективе

Роберт Гандри - Обзор Нового Завета - Предисловие

Вводные вопросы, открывающие каждую главу и раздел, служат педагогическим инструментом, который способствует предсказуемости изложения, рационально организует внимание студентов и направляет их мышление в нужное русло. Заголовки разделов и подзаголовки на полях для одного или нескольких связанных между собой абзацев помогают студентам ориентироваться в тексте. В планах-конспектах систематизируются библейские материалы. Вопросы для дополнительного обсуждения полезны не только для разбора материала, но и для трактовки его применительно к современности. В рекомендациях для дополнительного изучения (для факультативного чтения) указаны работы комментаторов и другие стандартные пособия, исторические первоисточники, монографии и сопутствующая литература. Принципы богословия и критики в данном учебнике — евангелические и ортодоксальные. В обзорном курсе соображения объема и целесообразности не позволяют полностью обосновывать исходные посылки и метод, а также исчерпывающе рассматривать противоположные мнения. Тем не менее часто приводятся замечания о существовании иных взглядов; и выражающая их литература нередко указана в списке рекомендуемого чтения. Преподаватели смогут углубить знания своих студентов, разбирая с ними эти дополнительные материалы.

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