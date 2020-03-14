Историка соборовъ древней церкви, задавшагося цѣлью воспроизвести возможно реально и полно подлинную картину первоначальнаго обнаруженiя и постепеннаго развитiя этого важнѣйшаго церковнаго института, на самомъ-же порогѣ его изслѣдованiя, или, пожалуй, даже въ преддверiи къ нему, встрѣчаетъ соборъ исключительный по своей важности и по своему типологическому значенiю. Это-такъ называемый, "Апостольскiй соборъ", или, опредѣляя его ближе и точнѣе-соборъ lерусалимской церкви, состоявшiйся при участiи делегатовъ отъ церкви Антiохiйской и происходившiй подъ верховнымъ руководствомъ святыхъ апостоловъ.

А. И. Покровскiй - Соборы древней церкви эпохи первыхъ трехъ вѣковъ. Историко-каноническое изследованiе

Сергiевъ Посадъ, типографiя И. И. Иванова 1914 – 835 с.

А. И. Покровскiй - Соборы древней церкви эпохи первыхъ трехъ вѣковъ. Историко-каноническое изследованiе - Оглавленiе

Литературный перечень

Введенiе

Глава первая. Апостольскiй соборъ въ lерусалимѣ (между 50-52 г.).

Глава вторая. Соборы по борьбѣ церкви съ монтанизмомъ (второй половины 2-го вѣка)

Глава третья. Соборы по поводу споровъ о Пасхѣ (конца 2-го вѣка)

Глава четвертая. Малоизвѣстные соборы первой половины третьяго вѣка

Глава пятая. Соборы по поводу спора о "падшихъ" и расколовъ Новата, Фелициссима и Новацiана (эпохи св. Кипрiана карфаг.)

Глава шестая. Соборы по поводу спора о "крещенiи еретиковъ" (эпохи св. Кипрiана карфаг.)

Глава седьмая. Aнтioxiйcкie соборы по дѣлу мѣстнаго еп. Павла (самосатскаго) съ 264-269 г.

Приложенiя

Указатели

Дополненiя и исправленiя

Географическиѣ карты

А. И. Покровскiй - Соборы древней церкви эпохи первыхъ трехъ вѣковъ. Историко-каноническое изследованiе - Источники собора и его хронологiя

По отношенiю къ первому, Іерусалимско -Апостольскому собору православный историкъ соборовъ находится въ довольно исключительномъ, во всякомъ случаѣ, несовсѣмъ обычномъ для него положенiи. При изслѣдованiи всѣхъ другихъ соборовъ, въ томъ числѣ и вселенскихъ, ему всегда приходится оперировать съ болѣе или менѣе привычнымъ церковно-историческимъ или каноническимъ матерiаломъ-съ дѣянiями, или актами соборовъ, ихъ канонами, письмами или воспоминанiями ихъ участниковъ и современниковъ, спецiал ными извѣстiями о нихъ церковныхъ историковъ или, наконецъ, просто съ какими-либо случайными о нихъ замѣтками.

Вecь этотъ матерiалъ соборному историку приходится отыскивать и группировать, критически очищать, сравнивать, сопоставлять, иное откидывать, другое дополнять, и въ заключенiе-все это гармонически объединять, подъ извѣстнымъ церковно-правовымъ угломъ зрѣнiя; т. е. говоря другими словами, онъ все время долженъ выступать въ роли историка-критика и канониста-интерпретатора. При обозрѣнiи-же Апостольскаго собора его историкъ имѣетъ дѣло съ матерiаломъ существенно иной природы-съ библейскимъ текстомъ Св. Писанiя, . окруженнымъ ореоломъ богодухновенности. Слѣдовательно, здѣсь обычные прiемы исторической критики и интерпретацiи уже не пригодны и должны быть замѣнены иными-частiю, полемической защитой библейскаго текста отъ ударовъ рацiоналистической критики, а главное возможно полнымъ и глубокимъ богословскимъ и филологическимъ экзегезисомъ самого текста. Такъ что историкъ соборовъ въ данномъ случаѣ volens-volens долженъ превращаться, до извѣстной степени, въ библеиста-апологета и филолога-экзегета. Но, разумѣется, все это и возможно и нужно ему лишь до извѣстной степени, безъ утраты для него своего собственнаго лица. Историкъ со6оровъ никогда не долженъ забывать, что библейскiй экзегесисъ текста-длл него не самодовлѣющая цѣль, а лишь служебное орудiе для достиженiя его спецiальныхъ задачъ. По тому-же самому, конечно, и ученые филологи и библеисты не въ правѣ предъявлять·къ историку-канонисту тѣхъ повышенныхъ требованiй утонченнаго филологическаго и богословскаго экзегезиса, которыя умъстны и необходимы лишь относительно трудовъ ,ихъ прямой спецiальности.