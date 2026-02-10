Хенгель Мартин - Швемер Анна Мария - Первоцерковь и иудеохристианство

За полгода до своей смерти Мартин Хенгель передал мне 117-страничную рукопись для этого тома и сказал: «Книгу Вам теперь придется писать одной». По причине своей болезни он хотел всецело сосредоточиться на издании седьмого тома своих «Малых трудов». Его рукопись содержала основной текст первых разделов этого тома. Речь шла в них о первоцеркви и ее учении, а также о хронологии; кроме того, были написаны краткие разделы о Стефане и Филиппе. Я к этому времени уже подготовила раздел о ранних годах Павла.

Мы еще успели совместно определить композицию тома и заголовки основных частей.



Работа над книгой не затянулась бы на столь долгий срок, если бы я последовала одному из последних советов Хенгеля: «Заканчивайте Апостольским собором». Остановиться на этом я все же не захотела, так как мне показалось важным исследовать в этом томе связь Иерусалимской церкви с палестинским иудейством, и здесь меня ждали новые открытия. Кроме того, я не могла устоять перед соблазном поучаствовать в дискуссии об иудеохристианстве и проблеме разделения между иудеями и христианами.



Этот том основан на целом ряде предварительных и, пользуясь выражением Хенгеля, «попутных» работ (Parerga). Так, уже книга «Павел между Дамаском и Антиохией» была «предварительной работой для большой истории христианства I–II веков». Также и две работы, опубликованные Хенгелем под заголовком «Недооцененный Петр», изначально писались как глава для этого тома, а две статьи об Иакове уже содержат «основные тезисы об Иакове и иудействе в рамках истории первохристианства», которой Мартин Хенгель занимался уже в середине 80-х годов.

Мартин Хенгель видел смысл филологической и исторической работы для богословия и церкви в демонстрации того обстоятельства, что

"апологетически-фундаменталистский библицизм ..., ориентированный на буквальную надежность рационализм ... противоречит сути Писания как – разумеется, богодуховенного, но при этом человеческого – свидетельства веры о словах и делах Бога, несущих спасение. Здесь Евангелие превращено в закон о том, что «следует считать истиной», а Дух – в букву. Лишь историко-филологическое, т.е. всегда в то же время и критическое толкование способно открыть нам кореняющуюся во Христе глубину и многообразие этой «истории» с ее обилием перспектив, «истории», которая необходимо включает в себя язык мифа и легенды, более того, желает с помощью этого языка выразить последнее и глубочайшее, трансцендирующее пределы нашего языка и наших представлений. ...



Но и радикальное экзистенциально-богословское сведение «спасительного события» к индивидуальному решению веры здесь и сейчас и связанное с ним требование «отъединения от мира» (Entweltlichung), благодаря которому обретается «действительное» (Eigentlichkeit), отнимает у этой истории ее реальность и убедительную силу. Ибо только благодаря ей сохраняется необходимое, всегда предшествующее всякому решению человеческой веры extra nos (вне нас) откровения Бога как verbum externum (внешнее слово) в Иисусе Христе."

Мартин Хенгель видел в своей богословско-исторической работе борьбу на эти два фронта – против узости пиетистского библицизма, к которому он принадлежал по своему происхождению, и против современного субъективистского презрения к истории, господствовавшего прежде всего во время его учебы на богословских факультетах, где он учился после Второй мировой войны и где начал заниматься наукой. В то же время процитированный здесь пассаж показывает сознательную укорененность его богословия в традиции Лютера.

Анна Мария Швемер

Хенгель Мартин - Швемер Анна Мария - Первоцерковь и иудеохристианство

Пер. с нем. (Серия «Современная библеистика»).

М.: Издательство ББИ, 2023. – хxvi + 716 с.

ISBN 978-5-89647-404-3

Переводчик : Вадим Витковский

Научный редактор : Михаил Толстолуженко



Хенгель Мартин - Швемер Анна Мария - Первоцерковь и иудеохристианство - Содержание