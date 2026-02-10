Хенгель Мартин - Швемер Анна Мария - Первоцерковь и иудеохристианство

За полгода до своей смерти Мартин Хенгель передал мне 117-страничную рукопись для этого тома и сказал: «Книгу Вам теперь придется писать одной». По причине своей болезни он хотел всецело сосредоточиться на издании седьмого тома своих «Малых трудов». Его рукопись содержала основной текст первых разделов этого тома. Речь шла в них о первоцеркви и ее учении, а также о хронологии; кроме того, были написаны краткие разделы о Стефане и Филиппе. Я к этому времени уже подготовила раздел о ранних годах Павла.
Мы еще успели совместно определить композицию тома и заголовки основных частей.
Работа над книгой не затянулась бы на столь долгий срок, если бы я последовала одному из последних советов Хенгеля: «Заканчивайте Апостольским собором». Остановиться на этом я все же не захотела, так как мне показалось важным исследовать в этом томе связь Иерусалимской церкви с палестинским иудейством, и здесь меня ждали новые открытия. Кроме того, я не могла устоять перед соблазном поучаствовать в дискуссии об иудеохристианстве и проблеме разделения между иудеями и христианами.
Этот том основан на целом ряде предварительных и, пользуясь выражением Хенгеля, «попутных» работ (Parerga). Так, уже книга «Павел между Дамаском и Антиохией» была «предварительной работой для большой истории христианства I–II веков». Также и две работы, опубликованные Хенгелем под заголовком «Недооцененный Петр», изначально писались как глава для этого тома, а две статьи об Иакове уже содержат «основные тезисы об Иакове и иудействе в рамках истории первохристианства», которой Мартин Хенгель занимался уже в середине 80-х годов.
Мартин Хенгель видел смысл филологической и исторической работы для богословия и церкви в демонстрации того обстоятельства, что
"апологетически-фундаменталистский библицизм ..., ориентированный на буквальную надежность рационализм ... противоречит сути Писания как – разумеется, богодуховенного, но при этом человеческого – свидетельства веры о словах и делах Бога, несущих спасение. Здесь Евангелие превращено в закон о том, что «следует считать истиной», а Дух – в букву. Лишь историко-филологическое, т.е. всегда в то же время и критическое толкование способно открыть нам кореняющуюся во Христе глубину и многообразие этой «истории» с ее обилием перспектив, «истории», которая необходимо включает в себя язык мифа и легенды, более того, желает с помощью этого языка выразить последнее и глубочайшее, трансцендирующее пределы нашего языка и наших представлений. ...
Но и радикальное экзистенциально-богословское сведение «спасительного события» к индивидуальному решению веры здесь и сейчас и связанное с ним требование «отъединения от мира» (Entweltlichung), благодаря которому обретается «действительное» (Eigentlichkeit), отнимает у этой истории ее реальность и убедительную силу. Ибо только благодаря ей сохраняется необходимое, всегда предшествующее всякому решению человеческой веры extra nos (вне нас) откровения Бога как verbum externum (внешнее слово) в Иисусе Христе."
Мартин Хенгель видел в своей богословско-исторической работе борьбу на эти два фронта – против узости пиетистского библицизма, к которому он принадлежал по своему происхождению, и против современного субъективистского презрения к истории, господствовавшего прежде всего во время его учебы на богословских факультетах, где он учился после Второй мировой войны и где начал заниматься наукой. В то же время процитированный здесь пассаж показывает сознательную укорененность его богословия в традиции Лютера.
Анна Мария Швемер
Пер. с нем. (Серия «Современная библеистика»).
М.: Издательство ББИ, 2023. – хxvi + 716 с.
ISBN 978-5-89647-404-3
Переводчик: Вадим Витковский
Научный редактор: Михаил Толстолуженко
Хенгель Мартин - Швемер Анна Мария - Первоцерковь и иудеохристианство - Содержание
- Список сокращений
- Предисловие к русскому изданию
- Предисловие к немецкому изданию
I. ПЕРВОЦЕРКОВЬ
§ 1. Возникновение первоцеркви в Иерусалиме
- 1.1 Идеальное изображение у Луки в Деян 1–12 и проблематичность его как источника
1.2 Попытка исторической реконструкции первых начал Иерусалимской церкви
- 1.2.1 Новое, христологически обусловленное учреждение общины учеников и возвращение учеников в Иерусалим
- 1.2.2 Чудо Пятидесятницы (Деян 2) и опыт получения Духа
- 1.2.3 Новая эсхатологическая община спасения и крещение во имя Иисуса
- 1.3 Первая церковь в Иерусалиме: структура и первые столкновения с ее противниками
1.3.1 Организация
- 1.3.2 Общее имущество
- 1.3.3 Первое гонение со стороны священнической аристократии
1.4 Порядки, установившиеся в общине
1.4.1 Дары (харизмы) и функции в общине
- 1.4.1.1 Двенадцать
- 1.4.1.2 Апостолы как миссионеры
- 1.4.1.3 Дар пророчества и первохристианские пророки
- 1.4.1.4 Первохристианские учители и уникальность апостольского учения
- 1.4.1.5 Дар исцеления
1.5 Первохристианское богослужение
- 1.5.1 Иудейское и христианское богослужение
- 1.5.2 Совместные трапезы и трапеза Господня
- 1.5.3 Проблема раннехристианского словесного богослужения
§ 2. Содержание первохристианского учения
- 2.1 Формирование христологии и сотериологии как «вести о спасении»
- 2.2 Ожидание скорого прихода Христа: Избавление и Суд
- 2.3 Дальнейшая проповедь учения Иисуса и этос первоцеркви
ΙΙ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦЕРКВИ И НАЧАЛА МИССИИ К ЯЗЫЧНИКАМ
§ 3. Эллинисты и Стефаново гонение
- 3.1 Эллинисты и назначение Семи
- 3.2 Активная миссия эллинистов. Стефан и его мученическая смерть
- Экскурс: речь Стефана
- 3.4 Иерусалимское гонение на эллинистов
§ 4. Хронология первохристианства от Иисуса до Павла
4.1 Внутренняя и внешняя хронология
4.2 Хронология и христология
§ 5. Миссия евангелиста Филиппа
- 5.1 О личности Филиппа
- 5.2 Миссия в Самарии
- Экскурс: Симон Волхв у Луки и симонианский гнозис
- 5.3 Филипп и эфиопский казначей-евнух (Деян 8:26-40)
§ 6. Ранние годы Павла
- 6.1 Происхождение из Тарса
6.2 Фарисей и гонитель
- 6.2.1 Изучение Закона в Иерусалиме
- 6.2.2 Гонитель
6.3 Призвание Павла
- 6.3.1 Собственное свидетельство
6.3.2 Троекратный рассказ в Деяниях апостолов
- 6.3.2.1 Обращение Павла согласно Деян 9:1-30
- 6.3.2.2 Видение Христа и миссия к народам по версии Деян 22
- 6.3.2.3 Видение Христа и миссия к народам по версии Деян 26:1-23
- 6.3.3 Вывод
- 6.4 Дамаск, Аравия, Иерусалим
- 6.4.1 Дамаск и его иудейские обитатели, Павел и первые христиане в городе
- 6.4.2 Миссия в Аравию и бегство из Дамаска
- 6.4.3 Посещение Петра в Иерусалиме
III. «БОРЬБА» ЗА МИССИЮ К ЯЗЫЧНИКАМ
§ 7. Первоцерковь и начало миссии к народам
7.1 Ранние свидетельства возражений против приема язычников
7.2 Петр и обращение Корнилия (Деян 10:1–11:18)
- 7.2.1 Петр в качестве миссионера в Иудее
- 7.2.2 Кесария Приморская и ее значение
- 7.2.3 Корнилий как «боящийся Бога» и христианская миссия
- 7.2.4 Встреча между Петром и Корнилием
- Экскурс: Спор о чистом и нечистом
- 7.2.4.1 Проповедь Петра
- 7.2.4.2 Получение Духа и крещение
- 7.2.5 Признание апостолами в Иерусалиме приема язычников без обрезания
§ 8. Эллинисты, Павел и Варнава в Сирии
- 8.1 Миссия эллинистов и их появление в Антиохии
- 8.2 Сирия в эсхатологических ожиданиях иудеев
8.3 Первохристианская миссия и обетования земли, данные Аврааму, в раннеиудейских интерпретациях
- 8.3.1 Об универсальном распространении христианского учения
- 8.3.2 Ограничение активной миссии Палестиной и Сирией в первые годы
- 8.3.3 Обетование «земли» Аврааму в Быт 15:18
- 8.3.4 Земля Авраамова в раннеиудейских текстах
- 8.3.5 Краткие выводы
8.4 Новая ситуация для христиан в метрополии Антиохии
- 8.4.1 Иудейская община Антиохии
- 8.4.2 Переход к целенаправленной миссии среди язычников
- 8.4.3 Варнава и Павел в Антиохии
- 8.4.4 Имя «христиане»
- 8.4.5 Визит иерусалимских пророков и сбор пожертвований
- 8.4.6 Руководители Антиохийской церкви
§ 9. Иерусалимское гонение Агриппы I и бегство Петра (ок. 43 г. по Р.Х.)
9.1 Иерусалимское гонение Агриппы I и освобождение Петра
- 9.1.1 Казнь Иакова Зеведеева
- 9.1.2 Освобождение Петра
- 9.2 Смерть Агриппы как врага Бога
- Экскурс: Божественный голос Агриппы.
- 9.3 Последствия для Иерусалимской церкви и для Павловой миссии
§ 10. Первое миссионерское путешествие из Антиохии согласно изображению Книги Деяний
- 10.1 Отправка в путешествие
10.2 Миссия на Кипре
- 10.2.1 Саламин и его синагоги
- 10.2.2 Пафос, волхв Вар-Иисус/Элима и проконсул Сергий Павел
10.3 Продолжение путешествия в Малой Азии: миссия в провинции Галатия
- 10.3.1 Антиохия Писидийская
- 10.3.2 Иконий
- 10.3.3 Листра
- 10.3.4 Дерба
- 10.3.5 Обратный путь
§ 11. «Апостольский собор» и «апостольское постановление»
11.1 Иерусалимский «Апостольский собор» 48/49 г.
- 11.1.1 Научные дискуссии относительно исторической локализации данных Павла и Книги Деяний
- 11.1.2 Богословский конфликт: истина Евангелия и необходимость Закона для спасения
- Экскурс: Необходимость обрезания для спасения Израиля
- 11.1.3 Разрешение конфликта на «Апостольском соборе»
- Экскурс: Иаков и руководство Иерусалимской церковьюво время «Апостольского собора» в Деян 15
11.2 Антиохийский конфликт между Петром и Павлом и апостольское постановление
- 11.2.1 О так называемом антиохийском инциденте
- 11.2.2 Об «апостольском постановлении»
IV. ПАЛЕСТИНСКОЕ ИУДЕОХРИСТИАНСТВО
§ 12. О положении палестинской церкви
- 12.1 Распространение христианских общин в Палестине
- Экскурс: К научному спору об иудеохристианстве и «процессе разделения» между иудеями и христианами
- 12.2 Усиление гонений на палестинскую церковь
§ 13. Брат Господа Иаков в Новом Завете
- 13.1 Иаков в Евангелиях, у Павла и в Книге Деяний
- 13.2 К загадке Послания Иакова
- 13.2.1 К новейшей истории исследований
- 13.2.2 Послание Иакова как учение Иакова для «двенадцатиколен в рассеянии»
§ 14. Иаков «Праведный»
- 14.1 Первый свидетель воскресения
- 14.2 Посредник откровения
- 14.3 «Житие» Иакова у Гегезиппа
- 14.3.1 Иаков как первый епископ
- 14.3.2 Иаков как назорей
- 14.3.3 Иаков как первосвященник
- 14.3.4 «Дверь Иисуса»
- 14.3.5 Противники Иакова
- 14.3.6 Епископский престол Иакова
§ 15. Мученичество брата Господа Иакова
- 15.1 Иосиф Флавий, И.Д. 20,199-203
- 15.2 Мученичество Иакова по рассказу Гегезиппа
§ 16. «Исход» Иерусалимской церкви в Пеллу.
§ 17. Симеон, сын Клеопы, как преемник Иакова
- 17.1 «Выборы епископа»
- 17.2 Гонение на потомков Давидовых
- 17.3 Мученичество Симеона
§ 18. Отторжение палестинских иудеохристиан иудейством
18.1 Усиление полемики в Евангелиях от Матфея и Луки
- 18.1.1 Полемика в Мф 23
- 18.1.2 Ответ на иудейскую полемику в истории страстей и воскресения у Матфея
- 18.1.3 Защита от иудейской полемики в историях детства у Луки и Матфея
- Экскурс: Протоевангелие Иакова
18.2 «Иудеи» и «отлучение от синагоги» в Евангелии от Иоанна
- 18.2.1 «Иудеи»
- 18.2.2 Отлучение от синагоги
18.3 Биркат га-миним в молитве Восемнадцати благословений и исключение иудеохристиан из иудейства
- 18.3.1 Биркат га-миним в молитве Восемнадцати благословений
- 18.3.2 Об отлучении иудеохристиан в раввинистических источниках
- 18.3.3 О ситуации палестинских иудеохристиан с конца I века
- 18.3.4 Разделение между иудеями и христианами у Иустина
- 18.4 Итоги
Библиография
Указатель источников
Именной и предметный указатель
как скачать?
Превосходная книга !
Дождались!
Такую прелесть надо держать на полке и периодически перечитывать! Ждемс...