Библейская критика - Ветхозаветная критика

Публикуемый сборник трудов по критической библеистике призван в какой-то мере восполнить образовавшийся пробел в изданиях данной тематики. В отличие от западноевропейских стран, российский читатель не слишком избалован публикациями в области библейской критики, особенно критики ветхозаветной. В этом отношении западная наука, можно сказать, ушла далеко вперёд, в то время как в России число специалистов, трудящихся на ниве прикладных библейских исследований, весьма ограничено, да и само качество таких работ оставляет желать лучшего, не говоря уже о том, что они не всегда попадают в разряд исследований именно критических и не отличаются оригинальностью.
Не лучше обстоят дела и с переводной литературой подобного плана, которая в основной своей массе остаётся невостребованной и совершенно незнакомой в нашей стране. В результате заинтересованная аудитория остаётся практически в полном неведении, каким образом и в каком направлении развивается современная научная библейская критика. Такое положение вещей сложилось, как кажется, по двум причинам: во-первых, из-за конфессиональной ограниченности отдельных религиозных слоёв российского общества, которые явно задержались в эпохе схоластики; во-вторых, из-за безразличия к вопросам религии, теологии и духовности людей, воспитанных в атеистическом мировосприятии.
Обе среды остаются холодны к проблемам ветхозаветной критики и библейской науки как таковой — или как не отвечающим религиозным потребностям конкретной религиозной группы, или не имеющим ценности среди тех, кого вопросы религии не интересуют в принципе. Остаётся немалый, хоть и никоим образом не институализированный круг интересующихся, где наше издание будет встречено с большой симпатией — прежде всего для них и подготовлена эта серия публикаций. Как рядовой читатель, так и специалисты, надеемся, смогут найти в них массу интересной и полезной информации, затрагивающей различные аспекты иудейской ветхозаветной традиции в динамике её культурно-исторического развития.
Первое знакомство с ветхозаветной критикой произошло в России еще до революции с изданием работ немецких учёных — ассириолога Фридриха Делича (Библия и Вавилон, 1906) и библеиста Юлиуса Велльгаузена (Введение в историю Израиля, 1909), одного из основоположников документальной гипотезы. Некоторую рецепцию историко-критических методов в библеистике осуществили в то время проф. С. Н. Трубецкой, проф. Московской Духовной Академии И. Д. Андреев, проф. Киевской Духовной Академии Н. М. Дроздов и др. В этой связи нельзя не упомянуть также востоковеда Н. М. Никольского (1877–1959), который продолжил свои труды на поприще библейского критицизма в советское время.
Библейская критика - Ветхозаветная критика
Пер. с английского, составление, предисловие, комментарии, тексты С. В. Крыжановского
Издательский проект «Квадривиум». – СПб.; Саратов : Амирит, 2025. – 536 с.
ISBN 978-5-00207-800-4
Библейская критика - Ветхозаветная критика - Содержание
От составителя
Амар Аннуш. Сыны Сифа и Южный Ветер
Амар Аннуш. История Стражей как контрнарратив
Амар Аннуш. О происхождении Стражей: сравнительное исследование допотопной мудрости в месопотамской и иудейской традициях
Скотт Нёгель. Египетское происхождение Ковчега Завета
Скотт Нёгель. Моисей и египетская магия: заметки на Книгу Исход
Рональд Клементс. Захват Иерусалима и строительство Храма
Кристофер Джейнис. «Адам, Ева и Дьявол»: угаритский миф об Адамму по Марьо К. А. Корпел и Йоханнесу де Моору
С. В. Крыжановский. СИНКРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТА ЯХВЕ
Иудейский псевдомонотеизм как эволюция политеизма и монолатрии
Политеистические рефлексии в библейской теологии .
Древние истоки монотеизма у языческих народов .
Малоизвестные аспекты библейской ангелологии
Падение Денницы и следы библейской теогонии
Что скрывается за образом ангелов в византийской ангелологии
Змеиное обличье ангелов
Нехуштан и Христос
Тайна Левиафана
Ангелы Библии — боги языческой мифологии
Физическая природа ангелов и их гендерность
Египетское происхождение Моисея и первых левитов
Неисторичность усыновления Моисея дочерью фараона
Моисей — жрец Осириса
Левиты — священники египетского происхождения
Магические состязания с мудрецами фараона
Кастовое расслоение в Древнем Израиле
Египетские связи левитов поствавилонского иудаизма
Этническая неоднородность левитов
Датировка и обстоятельства Исхода
Этнический состав вышедших из Египта с Моисеем
Исход и гиксосы
Яхмос I — фараон Исхода
Мифологические предпосылки библейского сказания об Исходе
Религиозно-гуманитарная миссия Моисея
Осирис-Ях, Апис и Мневис: новый стандарт поклонения для Израиля
Шуту-Сутех, Ваал — синкретический культ гиксосов
Создание левитами новой религиозной традиции Израиля и политические задачи Исхода
Египетский источник теории превосходства одного народа
Реализация политического плана египетских жрецов
Техномагические приёмы Моисея
Столкновение и синтез мировоззрений
Аарониды против левитов
Благовестие Осириса и миссия Моисея. Моисей и Бахус
Кодификация Танаха как процесс плагиата
Два закона
Формирование кодекса Пятикнижия
Заимствования исторического и биографического характера
Суббота
Обрезание
Ритуал и законы
Календарь
Космогония
Влияния египетской религии
Десятина
Завет
Песах
Плагиаты дидактического характера
Роль «ам-хаарец» в кодификации Танаха
Йарусалим и Храм Яхве на перекрёстке культур и народов
Гора Мориа — проекция сакрального Центра Мира
Происхождение и значение названия Йарусалим
Авраам, Мелхиседек и религия Ханаана
Давид и «гумно» Аруны
Захват власти священниками Ааронова преемства
Языческие прототипы «Дома Яхве»
Тельцы Аарона в давире
Исторические судьбы Иерусалимского Храма:
от Навуходоносора до Адриана
Следы культа Ваала в дореформенном яхвизме
Гора Ваала и гора Яхве
Ваал и Яхве: пути интеграции
Гексаграммы и свастики Ваала
Ваализм в пустыне: еще раз о золотых тельцах Аарона
Атрибутика и имена Ваала в культе Яхве
Миф о борьбе Йамму/Мота с Ваалом как мифологическая основа новой религиозной идентичности Израиля
С. В. Крыжановский. ОЧЕРКИ ПО БИБЛЕЙСКОЙ ЭТНОЛОГИИ
Генеалогии «сифитов» и «каинитов» и их месопотамские параллели
Сим, Хам, Иафет — родоначальники трёх ветвей человечества
Таблица народов Быт. 10
Датировка эпохи еврейских патриархов в историческом контексте
К проблематике иудейско-спартанских взаимоотношений
Хорошее издание, спасибо! Библеистика сильно развита на Западе, вот и подтверждение тому.. Кстати, в 1997-м в Москве вышел сборник "Библиейске исследования" под ред. Баруха Шварца, тоже по Танаху. Думаю, на сайте она есть.