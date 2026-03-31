Библейская критика - Ветхозаветная критика

Публикуемый сборник трудов по критической библеистике призван в какой-то мере восполнить образовавшийся пробел в изданиях данной тематики. В отличие от западноевропейских стран, российский читатель не слишком избалован публикациями в области библейской критики, особенно критики ветхозаветной. В этом отношении западная наука, можно сказать, ушла далеко вперёд, в то время как в России число специалистов, трудящихся на ниве прикладных библейских исследований, весьма ограничено, да и само качество таких работ оставляет желать лучшего, не говоря уже о том, что они не всегда попадают в разряд исследований именно критических и не отличаются оригинальностью.

Не лучше обстоят дела и с переводной литературой подобного плана, которая в основной своей массе остаётся невостребованной и совершенно незнакомой в нашей стране. В результате заинтересованная аудитория остаётся практически в полном неведении, каким образом и в каком направлении развивается современная научная библейская критика. Такое положение вещей сложилось, как кажется, по двум причинам: во-первых, из-за конфессиональной ограниченности отдельных религиозных слоёв российского общества, которые явно задержались в эпохе схоластики; во-вторых, из-за безразличия к вопросам религии, теологии и духовности людей, воспитанных в атеистическом мировосприятии.

Обе среды остаются холодны к проблемам ветхозаветной критики и библейской науки как таковой — или как не отвечающим религиозным потребностям конкретной религиозной группы, или не имеющим ценности среди тех, кого вопросы религии не интересуют в принципе. Остаётся немалый, хоть и никоим образом не институализированный круг интересующихся, где наше издание будет встречено с большой симпатией — прежде всего для них и подготовлена эта серия публикаций. Как рядовой читатель, так и специалисты, надеемся, смогут найти в них массу интересной и полезной информации, затрагивающей различные аспекты иудейской ветхозаветной традиции в динамике её культурно-исторического развития.

Первое знакомство с ветхозаветной критикой произошло в России еще до революции с изданием работ немецких учёных — ассириолога Фридриха Делича (Библия и Вавилон, 1906) и библеиста Юлиуса Велльгаузена (Введение в историю Израиля, 1909), одного из основоположников документальной гипотезы. Некоторую рецепцию историко-критических методов в библеистике осуществили в то время проф. С. Н. Трубецкой, проф. Московской Духовной Академии И. Д. Андреев, проф. Киевской Духовной Академии Н. М. Дроздов и др. В этой связи нельзя не упомянуть также востоковеда Н. М. Никольского (1877–1959), который продолжил свои труды на поприще библейского критицизма в советское время.

Библейская критика - Ветхозаветная критика

Пер. с английского, составление, предисловие, комментарии, тексты С. В. Крыжановского

Издательский проект «Квадривиум». – СПб.; Саратов : Амирит, 2025. – 536 с.

ISBN 978-5-00207-800-4

Библейская критика - Ветхозаветная критика - Содержание

От составителя

Амар Аннуш. Сыны Сифа и Южный Ветер

Амар Аннуш. История Стражей как контрнарратив

Амар Аннуш. О происхождении Стражей: сравнительное исследование допотопной мудрости в месопотамской и иудейской традициях

Скотт Нёгель. Египетское происхождение Ковчега Завета

Скотт Нёгель. Моисей и египетская магия: заметки на Книгу Исход

Рональд Клементс. Захват Иерусалима и строительство Храма

Кристофер Джейнис. «Адам, Ева и Дьявол»: угаритский миф об Адамму по Марьо К. А. Корпел и Йоханнесу де Моору

С. В. Крыжановский. СИНКРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТА ЯХВЕ

Иудейский псевдомонотеизм как эволюция политеизма и монолатрии

Политеистические рефлексии в библейской теологии .

Древние истоки монотеизма у языческих народов .

Малоизвестные аспекты библейской ангелологии

Падение Денницы и следы библейской теогонии

Что скрывается за образом ангелов в византийской ангелологии

Змеиное обличье ангелов

Нехуштан и Христос

Тайна Левиафана

Ангелы Библии — боги языческой мифологии

Физическая природа ангелов и их гендерность

Египетское происхождение Моисея и первых левитов

Неисторичность усыновления Моисея дочерью фараона

Моисей — жрец Осириса

Левиты — священники египетского происхождения

Магические состязания с мудрецами фараона

Кастовое расслоение в Древнем Израиле

Египетские связи левитов поствавилонского иудаизма

Этническая неоднородность левитов

Датировка и обстоятельства Исхода

Этнический состав вышедших из Египта с Моисеем

Исход и гиксосы

Яхмос I — фараон Исхода

Мифологические предпосылки библейского сказания об Исходе

Религиозно-гуманитарная миссия Моисея

Осирис-Ях, Апис и Мневис: новый стандарт поклонения для Израиля

Шуту-Сутех, Ваал — синкретический культ гиксосов

Создание левитами новой религиозной традиции Израиля и политические задачи Исхода

Египетский источник теории превосходства одного народа

Реализация политического плана египетских жрецов

Техномагические приёмы Моисея

Столкновение и синтез мировоззрений

Аарониды против левитов

Благовестие Осириса и миссия Моисея. Моисей и Бахус

Кодификация Танаха как процесс плагиата

Два закона

Формирование кодекса Пятикнижия

Заимствования исторического и биографического характера

Суббота

Обрезание

Ритуал и законы

Календарь

Космогония

Влияния египетской религии

Десятина

Завет

Песах

Плагиаты дидактического характера

Роль «ам-хаарец» в кодификации Танаха

Йарусалим и Храм Яхве на перекрёстке культур и народов

Гора Мориа — проекция сакрального Центра Мира

Происхождение и значение названия Йарусалим

Авраам, Мелхиседек и религия Ханаана

Давид и «гумно» Аруны

Захват власти священниками Ааронова преемства

Языческие прототипы «Дома Яхве»

Тельцы Аарона в давире

Исторические судьбы Иерусалимского Храма:

от Навуходоносора до Адриана

Следы культа Ваала в дореформенном яхвизме

Гора Ваала и гора Яхве

Ваал и Яхве: пути интеграции

Гексаграммы и свастики Ваала

Ваализм в пустыне: еще раз о золотых тельцах Аарона

Атрибутика и имена Ваала в культе Яхве

Миф о борьбе Йамму/Мота с Ваалом как мифологическая основа новой религиозной идентичности Израиля

С. В. Крыжановский. ОЧЕРКИ ПО БИБЛЕЙСКОЙ ЭТНОЛОГИИ