Библейская критика - Ветхозаветная критика

Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Biblical Studies, **Archaeology, Theology, History, **Jewish History

Публикуемый сборник трудов по критической библеистике призван в какой-то мере восполнить образовавшийся пробел в изданиях данной тематики. В отличие от западноевропейских стран, российский читатель не слишком избалован публикациями в области библейской критики, особенно критики ветхозаветной. В этом отношении западная наука, можно сказать, ушла далеко вперёд, в то время как в России число специалистов, трудящихся на ниве прикладных библейских исследований, весьма ограничено, да и само качество таких работ оставляет желать лучшего, не говоря уже о том, что они не всегда попадают в разряд исследований именно критических и не отличаются оригинальностью.

Не лучше обстоят дела и с переводной литературой подобного плана, которая в основной своей массе остаётся невостребованной и совершенно незнакомой в нашей стране. В результате заинтересованная аудитория остаётся практически в полном неведении, каким образом и в каком направлении развивается современная научная библейская критика. Такое положение вещей сложилось, как кажется, по двум причинам: во-первых, из-за конфессиональной ограниченности отдельных религиозных слоёв российского общества, которые явно задержались в эпохе схоластики; во-вторых, из-за безразличия к вопросам религии, теологии и духовности людей, воспитанных в атеистическом мировосприятии.

Обе среды остаются холодны к проблемам ветхозаветной критики и библейской науки как таковой — или как не отвечающим религиозным потребностям конкретной религиозной группы, или не имеющим ценности среди тех, кого вопросы религии не интересуют в принципе. Остаётся немалый, хоть и никоим образом не институализированный круг интересующихся, где наше издание будет встречено с большой симпатией — прежде всего для них и подготовлена эта серия публикаций. Как рядовой читатель, так и специалисты, надеемся, смогут найти в них массу интересной и полезной информации, затрагивающей различные аспекты иудейской ветхозаветной традиции в динамике её культурно-исторического развития.

Первое знакомство с ветхозаветной критикой произошло в России еще до революции с изданием работ немецких учёных — ассириолога Фридриха Делича (Библия и Вавилон, 1906) и библеиста Юлиуса Велльгаузена (Введение в историю Израиля, 1909), одного из основоположников документальной гипотезы. Некоторую рецепцию историко-критических методов в библеистике осуществили в то время проф. С. Н. Трубецкой, проф. Московской Духовной Академии И. Д. Андреев, проф. Киевской Духовной Академии Н. М. Дроздов и др. В этой связи нельзя не упомянуть также востоковеда Н. М. Никольского (1877–1959), который продолжил свои труды на поприще библейского критицизма в советское время.

Пер. с английского, составление, предисловие, комментарии, тексты С. В. Крыжановского

Издательский проект «Квадривиум». – СПб.; Саратов : Амирит, 2025. – 536 с.

ISBN 978-5-00207-800-4

Библейская критика - Ветхозаветная критика - Содержание

От составителя

  • Амар Аннуш. Сыны Сифа и Южный Ветер

  • Амар Аннуш. История Стражей как контрнарратив

  • Амар Аннуш. О происхождении Стражей: сравнительное исследование допотопной мудрости в месопотамской и иудейской традициях

  • Скотт Нёгель. Египетское происхождение Ковчега Завета

  • Скотт Нёгель. Моисей и египетская магия: заметки на Книгу Исход

  • Рональд Клементс. Захват Иерусалима и строительство Храма

  • Кристофер Джейнис. «Адам, Ева и Дьявол»: угаритский миф об Адамму по Марьо К. А. Корпел и Йоханнесу де Моору

С. В. Крыжановский. СИНКРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТА ЯХВЕ

Иудейский псевдомонотеизм как эволюция политеизма и монолатрии

  • Политеистические рефлексии в библейской теологии .

  • Древние истоки монотеизма у языческих народов .

Малоизвестные аспекты библейской ангелологии

  • Падение Денницы и следы библейской теогонии

  • Что скрывается за образом ангелов в византийской ангелологии

  • Змеиное обличье ангелов

  • Нехуштан и Христос

  • Тайна Левиафана

  • Ангелы Библии — боги языческой мифологии

  • Физическая природа ангелов и их гендерность

Египетское происхождение Моисея и первых левитов

  • Неисторичность усыновления Моисея дочерью фараона

  • Моисей — жрец Осириса

  • Левиты — священники египетского происхождения

  • Магические состязания с мудрецами фараона

  • Кастовое расслоение в Древнем Израиле

  • Египетские связи левитов поствавилонского иудаизма

  • Этническая неоднородность левитов

Датировка и обстоятельства Исхода

  • Этнический состав вышедших из Египта с Моисеем

  • Исход и гиксосы

  • Яхмос I — фараон Исхода

  • Мифологические предпосылки библейского сказания об Исходе

Религиозно-гуманитарная миссия Моисея

  • Осирис-Ях, Апис и Мневис: новый стандарт поклонения для Израиля

  • Шуту-Сутех, Ваал — синкретический культ гиксосов

  • Создание левитами новой религиозной традиции Израиля и политические задачи Исхода

  • Египетский источник теории превосходства одного народа

  • Реализация политического плана египетских жрецов

  • Техномагические приёмы Моисея

  • Столкновение и синтез мировоззрений

  • Аарониды против левитов

  • Благовестие Осириса и миссия Моисея. Моисей и Бахус

Кодификация Танаха как процесс плагиата

  • Два закона

  • Формирование кодекса Пятикнижия

  • Заимствования исторического и биографического характера

  • Суббота

  • Обрезание

  • Ритуал и законы

  • Календарь

  • Космогония

  • Влияния египетской религии

  • Десятина

  • Завет

  • Песах

  • Плагиаты дидактического характера

  • Роль «ам-хаарец» в кодификации Танаха

Йарусалим и Храм Яхве на перекрёстке культур и народов

  • Гора Мориа — проекция сакрального Центра Мира

  • Происхождение и значение названия Йарусалим

  • Авраам, Мелхиседек и религия Ханаана

  • Давид и «гумно» Аруны

  • Захват власти священниками Ааронова преемства

  • Языческие прототипы «Дома Яхве»

  • Тельцы Аарона в давире

  • Исторические судьбы Иерусалимского Храма:

  • от Навуходоносора до Адриана

Следы культа Ваала в дореформенном яхвизме

  • Гора Ваала и гора Яхве

  • Ваал и Яхве: пути интеграции

  • Гексаграммы и свастики Ваала

  • Ваализм в пустыне: еще раз о золотых тельцах Аарона

  • Атрибутика и имена Ваала в культе Яхве

  • Миф о борьбе Йамму/Мота с Ваалом как мифологическая основа новой религиозной идентичности Израиля

С. В. Крыжановский. ОЧЕРКИ ПО БИБЛЕЙСКОЙ ЭТНОЛОГИИ

  • Генеалогии «сифитов» и «каинитов» и их месопотамские параллели

  • Сим, Хам, Иафет — родоначальники трёх ветвей человечества

  • Таблица народов Быт. 10

  • Датировка эпохи еврейских патриархов в историческом контексте

  • К проблематике иудейско-спартанских взаимоотношений

Comments (1 comment)

T
tarasenko 10 months ago

Хорошее издание, спасибо! Библеистика сильно развита на Западе, вот и подтверждение тому.. Кстати, в 1997-м в Москве вышел сборник "Библиейске исследования" под ред. Баруха Шварца, тоже по Танаху. Думаю, на сайте она есть.

