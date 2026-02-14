Основная цель данного комментария заключается в том, чтобы помочь современному человеку ближе познакомиться с созданным более двух с половиной тысяч лет назад повествованием Первой книги Царств. Поэтому, в первую очередь, мне хотелось адресовать свою работу тем читателям Библии, которые, не имея специальной исторической, филологической и богословской подготовки, желали бы получить необходимую информацию о культурно-историческом контексте библейских сказаний и познакомиться с особенностями древнеизраильских традиций историописания.

В комментарии выявляются основные литературные и богословские принципы, которыми руководствовался священный библейский писатель, а также вложенные им в повествование, хотя не всегда заметные на первый взгляд, богословские идеи. В то же время мне хочется надеяться на то, что это издание будет интересным и полезным для библеистов, профессионально занимающихся исследованием библейского текста, а также для преподавателей и студентов богословских учебных заведений и теологических кафедр в светских университетах.

Иерей Андрей Выдрин - Возникновение монархии в Древнем Израиле. Комментарий на Первую книгу Царств

Сергиев Посад: Издательство Московской духовной академии, 2020. — 464 с.

ISBN 978-5-6044668-0-3

Иерей Андрей Выдрин - Возникновение монархии в Древнем Израиле. Комментарий на Первую книгу Царств - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ И КОМПОЗИЦИЯ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ КНИГ ЦАРСТВ

2. ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ

ВОЗВЫШЕНИЕ САМУИЛА (1 ЦАР. 1-7)

1. САМУИЛ — ПРОРОК ГОСПОДА (1 ЦАР. 1, 1 — 4, 1А)

2. ПОВЕСТВОВАНИЕ О КОВЧЕГЕ ЗАВЕТА (1 ЦАР. 4, 1В — 7, 1)

3. САМУИЛ - ПОСЛЕДНИЙ СУДЬЯ ИЗРАИЛЯ (1 ЦАР. 7, 2-17)

ПРАВЛЕНИЕ САУЛА (1 ЦАР. 8-15)

1. ВВЕДЕНИЕ

2. ИЗРАИЛЬ ТРЕБУЕТ ЦАРЯ (1 ЦАР. 8, 1-22)

3. САУЛ - ПЕРВЫЙ ЦАРЬ ИЗРАИЛЯ (1 ЦАР. 9-11)

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ САМУИЛА (1 ЦАР. 12)

5. ОТВЕРЖЕНИЕ САУЛА (1 ЦАР. 13-15)

ВОЗВЫШЕНИЕ ДАВИДА (1 ЦАР. 16-31)

1. ДАВИД ПРИ ДВОРЕ САУЛА (1 ЦАР. 16-19)

2. САУЛ ПРЕСЛЕДУЕТ ДАВИДА (1 ЦАР. 20-27)

3. ГИБЕЛЬ САУЛА И ТРИУМФ ДАВИДА (1 ЦАР. 28-31)

3.1. Потерянные ослицы (9,1-9)

Предыдущая глава заканчивается тем, что Господь повелевает Самуилу дать народу царя, и Самуил отправляет старейшин каждого в свой город. Следующим логическим шагом должно было бы стать представление царя народу устами пророка (10,17-27). Однако далее излагается история о молодом человеке по имени Саул, который искал потерянных ослиц своего отца, а вместо этого нашел царский венец. Сам Саул, по-видимому, ни о чем не думал, кроме искомой потери, более того, он даже не знал о Самуиле. Тем не менее невидимая десница Божия ведет его к встрече с пророком, ставшей поворотной не только в его жизни, но и в судьбе всего израильского народа. Итак, Историописатель показывает, что Господь Своим Промыслом устроил избрание первого царя Израиля.

В начале главы 9 приводится родословие Саула, из чего следует, что он был человеком знатного происхождения. Кроме того, отец Саула, Киш, назван в оригинале сильным мужем. Это выражение может указывать как на военную доблесть (см.: Суд. 6,12; 11,1; Иер. 48,14), так и на влиятельность и богатство (см.: Руфь 2,1; 4 Цар. 15, 20; 24,14; 16). Автор описывает внешность Саула с нескрываемым восхищением: «...молодой и красивый; и не было никого из Израильтян красивее его; он от плеч своих был выше всего народа» (1 Цар. 9,1-2). В подобной манере позднее описывается будущий царь Давид (см. 1 Цар. 16,12; 18). Таким образом, Саул представлен избранником Божиим для выполнения особой миссии, которая должна увенчаться успехом. Однако некоторые усматривают в этой полной восхваления вводной части к рассказу о Сауле близкое сходство со словами о другом потенциальном царе, обреченном на неудачу и гибель, а именно Авессаломе (см. 2 Цар. 14,25-26). Поскольку на древнем Ближнем Востоке придавали большое значение внешности царя, огромный рост Саула, по-видимому, произвел хорошее впечатление на народ. Именно таким люди и хотели видеть своего царя.

Далее рассказывается о том, как у отца Саула, Киша, пропали ослицы, и сын со слугой отправляются на поиски. Не найдя ослиц, Саул уже решает вернуться домой, думая об отце, который мог начать беспокоиться из-за их долгого отсутствия. Этим он проявляет себя как почтительный сын, чьи личностные качества не уступают его выдающейся внешности. В это время они со слугой пришли в землю Цуф, в которой находился родной город Самуила, Рама (Раматаим, см. 1 Цар. 1, 1). Здесь, после разорения Силома филистимлянами, пророк служил Господу. Слуга предлагает обратиться к почитаемому здесь «человеку Божию», который далее в стихах 9,11 называется прозорливцем. Заметим, что Самуил не называется по имени до стиха 14. Также удивляет неосведомленность Саула о пророке, хотя о последнем было известно даже слуге. Возможно, автор хотел этим подчеркнуть абсолютное незнание Саула о том, что его ожидало.

С другой стороны, вся история Саула, вплоть до ночи перед смертью на поле боя, — это история о тщетном стремлении к знанию. Саул с самого начала и до конца — человек, лишенный знания, которого он отчаянно ищет. В начале он не ведает, где находятся ослицы отца, поэтому, отправившись на поиски, но так и не найдя их, он должен обратиться к провидцу. В последующих эпизодах ему не везет с оракулами и предсказаниями, когда он стремится получить совет для успешного ведения военных действий. Он хватается за сообщение доносчиков во время преследования Давида, но Давид продолжает ускользать от него. В конце концов, накануне своей последней битвы, он обращается к оракулу, пророчеству и снам, чтобы узнать будущее, но все безуспешно, и он вынужден прибегнуть к искусству некромантии, которое сам же объявил преступлением, караемым смертной казнью. Однако полученное при этом от духа Самуила знание есть не что иное, как известие о его неминуемой гибели.

Также в рамках данного эпизода следует отметить важное сходство между словами слуги о прозорливце в стихе 6: что он ни скажет, обязательно сбывается, и фразой о Самуиле в 3, 19: «...и Господь был с ним, и не осталось ни одного из слов его неисполнившимся». Это в точности соответствует критерию истинности/неистинности пророка, указанному во Втор. 18, 22: «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово». Тем самым здесь лишний раз подчеркивается достоинство Самуила как истинного пророка Божия.