Райт Николас Томас - Берд Майкл - Новый Завет и его мир

«Новый Завет и его мир» - это ваш экскурс из XXI века в эпоху Иисуса и первых христиан. Однотомное введение в Новый Завет и раннее христианство в его оригинальном контексте - единственная подобная работа выдающегося ученого и писателя Н. Т. Райта.

Собрав в одном томе десятилетия новаторских исследований, писательской и преподавательской деятельности, Райт представляет книги Нового Завета как исторические, литературные и социальные экскурс феномены, расположенные в мире иудаизма Второго храма, среди греко-римской политики и культуры, а также в рамках раннего христианства. Одним словом, «Новый Завет и его мир» откроет вам глаза на более широкий мир Нового Завета. Книга является лучшим введением в свою область.

Это дистилляция четверть векового многотомного проекта Райта по изучению христианских истоков и вопроса о Боге. Избранные фрагменты наиболее важных дискуссий Райта были смешаны с новыми материалами обоих авторов, дополнены визуальными эффектами, учебными пособиями и онлайн-ресурсами. Если вы хотите познакомить студентов семинарии, испытывающих дефицит времени, с Новым Заветом глазами Н. Т. Райта, но не можете поручить им тысячи страниц чтения, эта книга – то, что вам нужно.

ДОКТОР Дж. П. ДЭВИС, преподаватель Нового Завета и руководитель курса магистратуры, Тринити-колледж, Бристоль, Англия

Те, кто впервые приступает к изучению Нового Завета, могут быть легко ошеломлены огромным объемом того, что им нужно знать, прежде чем они начнут. Это великолепное, ясное, но обширное введение - блестящий путь к серьезному изучению Нового Завета и заслуженно станет учебником для большого числа читателей».

ПАУЛА Р. ГУДЕР, каноник-канцлер собора Святого Павла в Лондоне

Профессора Райт и Берд, по сути, дали студентам и ученым две книги в одной: подробное введение в основные исторические и богословские темы изучения Нового Завета и учебник по каждому из новозаветных писаний. Их научная работа мирового уровня (прекрасно снабженная изображениями, выдержками из древних и современных трудов и т. Д.) справедливо признает, что целью Нового Завета было – и остается – способствовать поклонению, ученичеству и миссии.

МИХАЭЛЬ ДЖ. ГОРМАН, заведующий кафедрой библейских исследований и теологии Рэймонда Э. Брауна, Семинария и Университет Святой Марии, Балтимор, Мэриленд, США

Райт зарекомендовал себя как ученый, формирующий дисциплину, а Берд - как мастер написания учебников. Если объединить их ум и навыки, получится превосходное введение в Новый Завет: остроумное, точное, доступное, привлекающее внимание. Это обязательный ресурс для студентов.

НИДЖЕЙ К. ГУПТА, доцент кафедры Нового Завета, Портлендская семинария, Портленд, штат Орегон, США

Это введение в Новый Завет из всех введений в Новый Завет! Это не только превосходное введение в Новый Завет, написанное двумя самыми плодовитыми и сбалансированными исследователями Нового Завета, но и более продвинутые студенты найдут здесь доступный и зрелый синтез и учебник по объемному труду Н. Т. Райта.

КРЕЙГ С. КИНЕР, профессор библейских исследований Ф. М. и Ады Томпсон, Богословская семинария Эсбери, Уилмор, штат Кентукки, США

Райт и Берд оказали большую услугу церкви и академии, выпустив этот том. Они знакомят читателей с основными историческими, литературными и богословскими темами Нового Завета в удобной для чтения форме, но при этом не уклоняются от сложных вопросов. Им удается избежать двойной опасности – чрезмерного скептицизма и некритичного пиетизма. Это воплощение веры, ищущей понимания, и она найдет желанный дом во многих колледжах и семинариях, а также в библиотеках пасторов.

ЭСАУ МАККОЛЛИ, доцент кафедры Нового Завета, Уитон-колледж, Уитон, Иллинойс, США

Райт, Николас Томас; Берд Майкл. Новый Завет и его мир

Николас Томас Райт; Майкл Берд [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: N.T. Wright and Michael F. Bird. The New Testament in Its World, First published in Great Britain in 2019 Society for Promoting Christian Knowledge.]

Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 1122 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN 978-0-310-49932-9

Райт Николас Томас - Берд Майкл - Новый Завет и его мир - Содержание

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Предисловие

Часть I. ЧТЕНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА

Глава 1. Начало изучения Нового Завета

Глава 2. Новый Завет как история

Глава 3. Новый Завет как литература

Глава 4. Новый Завет как богословие

Часть II. МИР ИИСУСА И РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ

Глава 5. История евреев в период между Персидской и Римской империями

Глава 6. Иудейский контекст Иисуса и ранней Церкви

Глава 7. Греко-римский контекст ранней Церкви

Часть III. ИИСУС И ПОБЕДА БОГА

Глава 8. Изучение исторического Иисуса

Глава 9. Профиль и практика пророка

Глава 10. Кем считал себя Иисус?

Глава 11. Смерть Мессии

Часть IV. ВОСКРЕСЕНИЕ СЫНА БОЖЬЕГО

Глава 12. Загробная жизнь в греческой, римской и иудейской мысли

Глава 13. История Пасхи по апостолу Павлу

Глава 14. История Пасхи по евангелистам

Часть V. АПОСТОЛ ПАВЕЛ И ВЕРНОСТЬ БОГА

Глава 15. История жизни и служения Павла

Глава 16. Основы теологии Павла

Глава 17. Галатам

Глава 18. 1 и 2 Фессалоникийцам

Глава 19. Филиппийцам

Глава 20. Колоссянам, Филимону и Ефесянам

Глава 21. 1 и 2 Коринфянам

Глава 22. Римлянам

Глава 23. Пастырские послания

Часть VI. ЕВАНГЕЛИЯ И ИСТОРИЯ БОГА

Глава 24. Евангелие от Марка

Глава 25. Евангелие от Матфея

Глава 26. Евангелие от Луки и Деяния апостолов

Глава 27. Евангелие от Иоанна

Глава 28. Создание Евангелий

Часть VII. РАННИЕ ХРИСТИАНЕ И МИССИЯ БОГА

Глава 29. Введение в раннехристианские письма

Глава 30. Послание к Евреям

Глава 31. Письма братьев Иисуса: Иакова и Иуды

Глава 32. Письма Петра: 1 и 2 Петра

Глава 33. Письма Иоанна: 1, 2 и 3 Иоанна

Глава 34. Откровение

Часть VIII. СОЗДАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА

Глава 35. Введение в текстуальную критику Нового Завета

Глава 36. Канонизация Нового Завета

Часть IX. ЖИЗНЬ В ИСТОРИИ НОВОГО ЗАВЕТА

Глава 37. Собирая все воедино

Сделать Новый Завет значимым для современности

БИБЛИОГРАФИЯ

Эта работа по переводу такого важного труда, необходимого в учебном процессе богословских заведений, стала возможной благодаря огромным усилиям и стараниям ilya_viktorovich - от всего Эсхатос выражаем ему огромную благодарность!