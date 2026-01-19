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Райт Николас Томас - Берд Майкл - Новый Завет и его мир

Райт Николас Томас - Берд Майкл - Новый Завет и его мир
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, **Archaeology, Theology, History
Series Современное богословие Эсхатос (25 books)

«Новый Завет и его мир» - это ваш экскурс из XXI века в эпоху Иисуса и первых христиан. Однотомное введение в Новый Завет и раннее христианство в его оригинальном контексте - единственная подобная работа выдающегося ученого и писателя Н. Т. Райта.

Собрав в одном томе десятилетия новаторских исследований, писательской и преподавательской деятельности, Райт представляет книги Нового Завета как исторические, литературные и социальные экскурс феномены, расположенные в мире иудаизма Второго храма, среди греко-римской политики и культуры, а также в рамках раннего христианства. Одним словом, «Новый Завет и его мир» откроет вам глаза на более широкий мир Нового Завета. Книга является лучшим введением в свою область.

Это дистилляция четверть векового многотомного проекта Райта по изучению христианских истоков и вопроса о Боге. Избранные фрагменты наиболее важных дискуссий Райта были смешаны с новыми материалами обоих авторов, дополнены визуальными эффектами, учебными пособиями и онлайн-ресурсами. Если вы хотите познакомить студентов семинарии, испытывающих дефицит времени, с Новым Заветом глазами Н. Т. Райта, но не можете поручить им тысячи страниц чтения, эта книга – то, что вам нужно.

ДОКТОР Дж. П. ДЭВИС, преподаватель Нового Завета и руководитель курса магистратуры, Тринити-колледж, Бристоль, Англия

Те, кто впервые приступает к изучению Нового Завета, могут быть легко ошеломлены огромным объемом того, что им нужно знать, прежде чем они начнут. Это великолепное, ясное, но обширное введение - блестящий путь к серьезному изучению Нового Завета и заслуженно станет учебником для большого числа читателей».

ПАУЛА Р. ГУДЕР, каноник-канцлер собора Святого Павла в Лондоне

Профессора Райт и Берд, по сути, дали студентам и ученым две книги в одной: подробное введение в основные исторические и богословские темы изучения Нового Завета и учебник по каждому из новозаветных писаний. Их научная работа мирового уровня (прекрасно снабженная изображениями, выдержками из древних и современных трудов и т. Д.) справедливо признает, что целью Нового Завета было – и остается – способствовать поклонению, ученичеству и миссии.

МИХАЭЛЬ ДЖ. ГОРМАН, заведующий кафедрой библейских исследований и теологии Рэймонда Э. Брауна, Семинария и Университет Святой Марии, Балтимор, Мэриленд, США

Райт зарекомендовал себя как ученый, формирующий дисциплину, а Берд - как мастер написания учебников. Если объединить их ум и навыки, получится превосходное введение в Новый Завет: остроумное, точное, доступное, привлекающее внимание. Это обязательный ресурс для студентов.

НИДЖЕЙ К. ГУПТА, доцент кафедры Нового Завета, Портлендская семинария, Портленд, штат Орегон, США

Это введение в Новый Завет из всех введений в Новый Завет! Это не только превосходное введение в Новый Завет, написанное двумя самыми плодовитыми и сбалансированными исследователями Нового Завета, но и более продвинутые студенты найдут здесь доступный и зрелый синтез и учебник по объемному труду Н. Т. Райта.

КРЕЙГ С. КИНЕР, профессор библейских исследований Ф. М. и Ады Томпсон, Богословская семинария Эсбери, Уилмор, штат Кентукки, США

Райт и Берд оказали большую услугу церкви и академии, выпустив этот том. Они знакомят читателей с основными историческими, литературными и богословскими темами Нового Завета в удобной для чтения форме, но при этом не уклоняются от сложных вопросов. Им удается избежать двойной опасности – чрезмерного скептицизма и некритичного пиетизма. Это воплощение веры, ищущей понимания, и она найдет желанный дом во многих колледжах и семинариях, а также в библиотеках пасторов.

ЭСАУ МАККОЛЛИ, доцент кафедры Нового Завета, Уитон-колледж, Уитон, Иллинойс, США

Райт, Николас Томас; Берд Майкл. Новый Завет и его мир

Николас Томас Райт; Майкл Берд [текст переведен в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS с издания: N.T. Wright and Michael F. Bird. The New Testament in Its World, First published in Great Britain in 2019 Society for Promoting Christian Knowledge.]

Электронное издание, Москва - Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2024. – 1122 с.

Серия «Современное богословие».

ISBN 978-0-310-49932-9

Райт Николас Томас - Берд Майкл - Новый Завет и его мир - Содержание

Отзывы

Предисловие

Часть I. ЧТЕНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА

  • Глава 1. Начало изучения Нового Завета

  • Глава 2. Новый Завет как история

  • Глава 3. Новый Завет как литература

  • Глава 4. Новый Завет как богословие

Часть II. МИР ИИСУСА И РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ

  • Глава 5. История евреев в период между Персидской и Римской империями

  • Глава 6. Иудейский контекст Иисуса и ранней Церкви

  • Глава 7. Греко-римский контекст ранней Церкви

Часть III. ИИСУС И ПОБЕДА БОГА

  • Глава 8. Изучение исторического Иисуса

  • Глава 9. Профиль и практика пророка

  • Глава 10. Кем считал себя Иисус?

  • Глава 11. Смерть Мессии

Часть IV. ВОСКРЕСЕНИЕ СЫНА БОЖЬЕГО

  • Глава 12. Загробная жизнь в греческой, римской и иудейской мысли

  • Глава 13. История Пасхи по апостолу Павлу

  • Глава 14. История Пасхи по евангелистам

Часть V. АПОСТОЛ ПАВЕЛ И ВЕРНОСТЬ БОГА

  • Глава 15. История жизни и служения Павла

  • Глава 16. Основы теологии Павла

  • Глава 17. Галатам

  • Глава 18. 1 и 2 Фессалоникийцам

  • Глава 19. Филиппийцам

  • Глава 20. Колоссянам, Филимону и Ефесянам

  • Глава 21. 1 и 2 Коринфянам

  • Глава 22. Римлянам

  • Глава 23. Пастырские послания

Часть VI. ЕВАНГЕЛИЯ И ИСТОРИЯ БОГА

  • Глава 24. Евангелие от Марка

  • Глава 25. Евангелие от Матфея

  • Глава 26. Евангелие от Луки и Деяния апостолов

  • Глава 27. Евангелие от Иоанна

  • Глава 28. Создание Евангелий

Часть VII. РАННИЕ ХРИСТИАНЕ И МИССИЯ БОГА

  • Глава 29. Введение в раннехристианские письма

  • Глава 30. Послание к Евреям

  • Глава 31. Письма братьев Иисуса: Иакова и Иуды

  • Глава 32. Письма Петра: 1 и 2 Петра

  • Глава 33. Письма Иоанна: 1, 2 и 3 Иоанна

  • Глава 34. Откровение

Часть VIII. СОЗДАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА

  • Глава 35. Введение в текстуальную критику Нового Завета

  • Глава 36. Канонизация Нового Завета

Часть IX. ЖИЗНЬ В ИСТОРИИ НОВОГО ЗАВЕТА

  • Глава 37. Собирая все воедино

  • Сделать Новый Завет значимым для современности

БИБЛИОГРАФИЯ

Эта работа по переводу такого важного труда, необходимого в учебном процессе богословских заведений, стала возможной благодаря огромным усилиям и стараниям ilya_viktorovich - от всего Эсхатос выражаем ему огромную благодарность!

Views 2 622
Rating 4.4 / 5
Added 19.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
4.4/5 (15)

Comments (6 comments)

Z
zenkevich 1 year ago

Это Божье чудо, что мы смогли это сделать! Очень надеемся, что данный труд будет полезен всем тем, кто хочет исследовать Новый Завет в его историческом контексте! На наш взгляд - это достойный вклад в современную библеистику!
E
esxatos 1 year ago

Да, Илья, это очень важный труд, надеемся, что и у нас он будет востребованным!
Q
QuoVadis 1 year ago
Как на этом сайте читать книги, подскажите пж
E
esxatos 1 year ago

https://esxatos.com/pravila-kluba-eshatos-biblia-bibleistika
E
esxatos 1 year ago

Это поистине грандиозный труд! Издательства не смогли взяться за перевод, ну то Эсхатос сделал его для своих членов!
V
valeriyD 1 year ago

ЭСХАТОС the best!!!

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