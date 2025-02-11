Альфред Эдершейм – Жизнь и времена Иисуса Мессии

Одним из самых главных внешних средств, при помощи которых охранялась религия Израиля, было сосредоточие ее богослужения в одном месте, именно в Иерусалиме. В этом отношении ветхозаветное устройство некоторым может показаться даже узким и исключительным. Но несомненно, что без такого устройства и самый монотеизм, как вера или богослужение, едва ли мог существовать. Состояние древнего мира и тенденции Израиля в ранние времена его истории делали необходимой строжайшую обособленность ветхозаветной религии с целью предохранения ее от примеси чуждых ей элементов, которые скоро оказывались крайне опасными для ее существования. Если одна из причин подобной опасности перестала существовать после семидесятилетнего вавилонского пленения, то рассеяние большей части евреев по разным странам, обычаи и цивилизация которых должны были по необходимости оказывать на евреев влияние, делало продолжение указанной выше обособленности столь же важным, как и прежде. В этом отношении даже и приверженность евреев к преданию имела свое значение и пользу, потому что ограждала закон и делала его нарушение или изменение невозможным.

Куда бы ни отправился римлянин, грек или житель Азии, он мог брать своих богов с собой, или же встречал обряды, родственные своим собственным. Совсем иначе было у иудеев. Иудей имел только один храм, в Иерусалиме, чтил только одного Бога, присутствовавшего некогда в храме между херувимами и бывшего Царем на Сионе. Этот храм был единственным местом, где богоучрежденное, истинное священство могло приносить Богу жертвы, как для очищения от грехов, так и в знак общения с Богом. В храме, в непроницаемой темноте внутреннего святилища, куда только первосвященник мог входить один раз в год для торжественного умилостивления за грехи, стоял ковчег завета, за которым народ шествовал в обетованную страну; над этим ковчегом пребывала шехина. С золотого жертвенника поднимался благоуханный дым курения, символически обозначавший богоугодность молитв Израиля. Семисвечник разливал постоянный свет и знаменовал сияние завета и присутствие Божие; на столе, как бы перед лицом Яхве, полагался ежедневно «хлеб Лица», — постоянное жертвоприношение, предоставляемое Израилем, которое в свою очередь, преподавалось Богом Своему избранному священству. На большом, окропленном кровью жертвеннике сжигались будничные и праздничные жертвы, приносимые Израилем и за всего Израиля, где бы он ни пребывал в рассеянии, а в обширные дворы при храме сходились не только жители Палестины, но буквально «иудеи из всякого народа под небесами». С этим храмом соединялись священные воспоминания о прошедшем, с ним связывались светлые надежды на будущее. История Израиля и все ее надежды были связаны с еврейской религией. Можно сказать, что без религии у евреев не было истории, а без истории религии. Таким образом история, патриотизм, религия и надежда — все указывали на Иерусалим и храм: они были центром, объединявшим Израиль.

Альфред Эдершейм – Жизнь и времена Иисуса Мессии

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2022. — 1216 с.

ISBN 978-5-88727-190-3

Альфред Эдершейм – Жизнь и времена Иисуса Мессии - Содержание

КНИГА I. ВВЕДЕНИЕ. ПОДГОТОВКА К ПРИХОДУ ЕВАНГЕЛИЯ: ИУДЕЙСКИЙ МИР ВО ВРЕМЕНА ХРИСТА

ГЛАВА 1. Иудейский мир во времена Христа — Иудейское рассеяние на Востоке

ГЛАВА 2. Иудейское рассеяние на западе — Еллинисты — Начало еллинистической литературы в греческом переводе Библии — Характеристика перевода семидесяти

ГЛАВА 3. Приготовление к новой вере при помощи старой — Развитие еллинистического богословия: апокрифы, Аристей, Аристовул и псевдоэпиграфичесчкие сочинения

ГЛАВА 4. Филон александрийский, раввины и Евангелия — Окончательное развитие еллинизма в его отношении к раввинизму и Евангелию от Иоанна

ГЛАВА 5. Александрия и Рим — Иудейские общины в столицах западной цивилизации

ГЛАВА 6. Политическая и религиозная жизнь иудейского рассеяния на западе — Объединение западных иудеев в великой надежде на грядущего освободителя

ГЛАВА 7. В Палестине — Иудеи и язычники в «земле» — Их взаимные отношения и чувства — «Средостение ограды»

ГЛАВА 8. Традиционализм, его происхождение, характер и литература — Мишна и Талмуд — Евангелие Христово — Рассвет нового дня

КНИГА II. ОТ ЯСЛЕЙ В ВИФЛЕЕМЕ ДО КРЕЩЕНИЯ В ИОРДАНЕ

ГЛАВА 1. В Иерусалиме во времена царствования Ирода

ГЛАВА 2.Личная история Ирода. Два мира в Иерусалиме

ГЛАВА 3. Возвещение об Иоанне Крестителе

ГЛАВА 4. Благовещение об Иисусе Мессии и рождение Его предтечи

ГЛАВА 5. Какого Мессию ожидали иудеи?

ГЛАВА 6. Рождество Иисуса Мессии

ГЛАВА 7. Очищение Девы и представление младенца Иисуса в храме

ГЛАВА 8. Посещение и поклонение волхвов и бегство в Египет

ГЛАВА 9. Детская жизнь в Назарете

ГЛАВА 10. В доме небесного и в доме земного отца — Храм иерусалимский — Возвращение в Назарет

ГЛАВА 11. В пятнадцатый год правления Тиверия Кесаря при первосвященниках Анне и Кайфе — Глагол Божий в пустыне

ГЛАВА 12. Крещение Иисуса Христа — Высший смысл этого крещения

КНИГА III. ВОСХОЖДЕНИЕ: ОТ РЕКИ ИОРДАН НА ГОРУ ПРЕОБРАЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. Искушение Иисуса

ГЛАВА 2. Депутация из Иерусалима — Три секты: фарисеев, саддукеев и ессеев — Исследование особенностей их учений

ГЛАВА 3. Двоякое свидетельство Иоанна—Первая суббота служения Иисуса Христа — Первое воскресение — Первые ученики

ГЛАВА 4. Брак в Кане Галилейской — Чудо, бывшее «знамением»

ГЛАВА 5. Очищение храма — «Знамение», не принятое, как знамение

ГЛАВА 6. Учитель, пришедший от Бога, и учитель из Иерусалима — Иисус Христос и Никодим

ГЛАВА 7. В Иудее и через Самарию — Очерк Самарянской истории и богословия — Иудеи и самаряне

ГЛАВА 8. Иисус Христос у колодца Сихаря

ГЛАВА 9. Второе посещение Каны — Исцеление сына «царедворца» в Капернауме

ГЛАВА 10. Синагога в Назарете — богослужение в синагогах и их устройство.

ГЛАВА 11. Первоначальное служение Христа в Галилее

ГЛАВА 12. На «неизвестном» празднике в Иерусалиме и у купели Вифезда

ГЛАВА 13. У озера Галилейского — Окончательное призвание первых учеников и чудесный лов рыбы

ГЛАВА 14. Суббота в Капернауме

ГЛАВА 15. Второе путешествие по Галилее — Исцеление прокаженного

ГЛАВА 16. Возвращение в Капернаум — О прощении грехов — Исцеление расслабленного

ГЛАВА 17. Призвание Матфея — Привет Спасителя грешникам — Богословие раввинов относительно прощения грехов в его противоположности Евангелию Христа — Призвание двенадцати апостолов

ГЛАВА 18. Нагорная проповедь — Царство Христово и учение раввинов

ГЛАВА 19. Возвращение в Капернаум — исцеление слуги сотника

ГЛАВА 20. Воскрешение юноши в Наине — Встреча жизни и смерти

ГЛАВА 21. Женщина, бывшая грешницей

ГЛАВА 22. Служение любви — Богохульство ненавидящих и ошибки земной любви — Возвращение в Капернаум — Исцеление немого бесноватого — Фарисейское обвинение, возведенное на Христа — Посещение его матерью и братьями

ГЛАВА 23. Новое учение «в притчах» — Притчи, сказанные народу у озера галилейского и ученикам в Капернауме

ГЛАВА 24. Христос укрощает бурю на озере Галилейском

ГЛАВА 25. У Герасы — Исцеление бесноватых

ГЛАВА 26. Исцеление женщины — Внешность Христа—Воскрешение дочери Иаира

ГЛАВА 27. Второе посещение Назарета — Посольство Двенадцати

ГЛАВА 28. История Иоанна Крестителя от его последнего свидетельства об Иисусе Христе до обезглавливания в темнице

ГЛАВА 29. Чудесное насыщение пяти тысяч человек

ГЛАВА 30. Ночь чудес на озере Геннисаретском

ГЛАВА 31 Козни фарисеевы относительно очищения — Учение Господа об этом предмете — Предания относительно «омовения рук» и «обетов»

ГЛАВА 32 Великий кризис в народном настроении — Последние речи в капернаумской синагоге — Христос есмь хлеб жизни — «Не хотите ли и вы отойти?»

ГЛАВА 33 Иисус Христос и сиро-финикийская женщина

ГЛАВА 34 Чудеса Иисуса Христа среди полуязыческого населения

ГЛАВА 35 Два субботних спора — Срывание ячменных колосьев учениками и исцеление человека сухорукого

ГЛАВА 36 Насыщение четырех тысяч — Путешествие к Далматин — «Знамение с неба» — путешествие к Кесарии Филипповой — что такое закваска фарисейская и саддукейская?

ГЛАВА 37 Великое исповедание — Великое поручение — Великое наставление — Великое искушение — Великое решение

КНИГА IV. НИСХОЖДЕНИЕ: С ГОРЫ ПРЕОБРАЖЕНИЯ В ДОЛИНУ УНИЧИЖЕНИЯ И СМЕРТИ

ГЛАВА 1 Преображение

ГЛАВА 2 Утром после преображения

ГЛАВА 3 Последние события в Галилее — Уплата подати — Спор дорогою — Запрет следовать с учениками и последующее затем учение Христа

ГЛАВА 4 Путешествие в Иерусалим — Хронологическое распределение последней части евангельских рассказов — События на пути

ГЛАВА 5 Дальнейшие события из путешествия в Иерусалим — Посольство и возвращение семидесяти — Дом в Вифании — Марфа и Мария

ГЛАВА 6 На празднике Кущей — Первая речь в храме

ГЛАВА 7 Последний великий день праздника Кущей

ГЛАВА 8 Учение в храме в восьмой день праздника Кущей

ГЛАВА 9 Исцеление человека слепорожденного

ГЛАВА 10 Добрый пастырь и его «единое стадо» — Последняя речь на празднике Кущей

ГЛАВА 11 Первые речи в Перее — Слова о двух царствах, адресованные фарисеям — Их спор — Условие вступления в Царство Божье, и каким образом Израиль подчинился царству зла

ГЛАВА 12 Утренняя трапеза в доме фарисея — Трапезы и пиры среди иудеев — Последнее перейское предупреждение Христа фарисейству

ГЛАВА 13 Наставления ученикам — Два события и их мораль

ГЛАВА 14 На празднике обновления

ГЛАВА 15 Вторая серия притч — Две притчи о ближнем: первая — О любви, которая, не будучи спрошенной, дает нам в нужде; вторая — о любви, которая вызывается нашей просьбой в нужде

ГЛАВА 16 Три притчи предупреждения: лично каждому, народу и священству — Глупый богач — Бесплодная смоковница — Великая вечеря

ГЛАВА 17 Три евангельские притчи о возвращении потерянного — Потерянной овцы, потерянной драхмы, потерянного сына

ГЛАВА 18 Неверный управитель — Богач и Лазарь — Еврейские сельскохозяйственные расписки — Цены на продукты — Письменные и юридические документы — Пурпур и виссон — Еврейские представления об аиде

ГЛАВА 19 Три последние притчи перейской серии: неправедный судья — Самоправедный фарисей и мытарь — Немилосердный раб

ГЛАВА 20 Речи Христа в Перее — завершение перейского служения

ГЛАВА 21 Смерть и воскрешение Лазаря — Вопрос о чудесах и об этом чуде из чудес — Взгляды негативной критики на эту историю — Еврейские обряды погребения и гробницы

ГЛАВА 22 Путешествие в Иерусалим — уход из Ефраима через самарию и Галилею — Исцеление десяти прокаженных — Пророческая речь о грядущем царстве — О разводе: иудейские взгляды на него — Благословение малых детей

ГЛАВА 23 Последние происшествия в Перее — Молодой начальник, ушедший опечаленным — оставившие все ради Христа — Предсказание его страстей — Просьба Саломии, Иакова и Иоанна

ГЛАВА 24 В иерихоне и в Вифании — Иерихон — В гостях у Закхея — Исцеление слепого Вартимея — Заговор в Иерусалиме — В Вифании и в доме Симона прокаженного

КНИГА V. КРЕСТ И ВЕНЕЦ

ГЛАВА 1 Первый день страстной недели — Вербное воскресенье — Царский вход в Иерусалим

ГЛАВА 2 Второй день страстной недели — Бесплодная смоковница — Очищение храма — Осанна детей

ГЛАВА 3 Третий день страстной недели — События того дня — Вопрос о власти Христа — Вопрос о подати кесарю — Лепта вдовы — Еллины, искавшие увидеть Иисуса — Итог и обзор общественного служения Христа

ГЛАВА 4 Третий день страстной недели — Последние споры и беседы — Саддукеи и воскресение — Книжник и самая великая заповедь — Вопрос фарисеям о сыне Давидовом и Господе — Последнее предостережение народу: восемь «горестей» — Прощание

ГЛАВА 5 Третий день страстной недели — Последняя серия притчей: фарисеям и народу на пути в Иерусалим: притча о работниках в винограднике — В храме: притча об отрицательном и положительном ответах двух сыновей — Притча о злых виноградарях — Притча о браке царского сына и о брачной одежде

ГЛАВА 6 Вечер третьего дня страстной недели — на Елеонской горе: беседа с учениками о последнем времени

ГЛАВА 7 Вечер третьего дня страстной недели — На Елеонской горе — Последние притчи: ученикам о последних днях — Притча о десяти девах — Притча о талантах — Дополнительная притча о минах и расправе царя со своими слугами и непокорными гражданами

ГЛАВА 8 Четвертый день страстной недели — Иисус и его последний субботний покой перед агонией — Члены синедриона и их беспокойство — Предательство — Иуда: его характер, отступничество и конец

ГЛАВА 9 Пятый день страстной недели — «Приготовьте нам есть пасху!»

ГЛАВА 10 Пасхальная трапеза — Учреждение Вечери Господней

ГЛАВА 11 Последние речи Христа — Молитва посвящения

ГЛАВА 12 Гефсимания

ГЛАВА 13 Вечер четверга — Перед Анной и Каиафой — Петр и Иисус

ГЛАВА 14 Утро великой пятницы

ГЛАВА 15 «Распят, умер и погребен»

ГЛАВА 16 О воскресении Христа из мертвых

ГЛАВА 17 «В третий день воскрес из мертвых, восшел на небеса»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 Псевдоэпиграфы

Приложение 2 Филон александрийский и раввинистическое богословие

Приложение 3 Раввинистические взгляды на законность изображений, пиктограмм на монетах и т.д

Приложение 4 Краткое изложение истории иудеи от царствования Александра Великого до воцарения Ирода

Приложение 5 Раввинистическое богословие и литература

Приложение 6 Семья Маккавеев, семья Иродов, списки первосвященников, римских прокураторов иудеи и римских правителей Сирии

Приложение 7 О дате рождения нашего Господа

Приложение 8 Раввинские традиции об Илии, предтече Мессии

Приложение 9 Список отрывков ветхого завета, мессиански примененных в древних раввинских писаниях

Приложение 10 О предполагаемой синагоге при храме

Приложение 11 О пророчестве, Исаии 40:3

Приложение 12 О крещении прозелитов

Приложение 13 Еврейская ангелология и демонология. Падение ангелов

Приложение 14 Закон в мессианские времена

Приложение 15 Местоположение Сихари и дата посещения Господом нашим Самарии

Приложение 16 О взглядах иудеев на «бесов» и «бесноватых», а также некоторые заметки о взаимоотношениях между иудеями и иудейскими христианами в первые века

Приложение 17 Постановления и закон о субботе, изложенные в Мишне и Иерусалимском Талмуде

Приложение 18 Агада о Симеоне Кифе (легенда о Симоне Петре)

Приложение 19 О вечном наказании, согласно раввинам и новому завету

Предметный указатель

Указатель мест из Писания

Альфред Эдершейм. Биографическая справка