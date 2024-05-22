Смит Джеймс - Пятикнижие
Книга написана с позиции традиционного взгляда на авторство Пятикнижия. Автору, конечно же, известны аргументы и взгляды современной критики - недаром он провел пять лет в Университете Реформатского Иудаизма, где систематично преподавались предметы, раскрывающие философские, исторические и экзегетические предпосылки современных взглядов. Но эти курсы лишь убедили автора в том, что документарная теория Пятикнижия построена на зыбком основании. Семнадцатилетний опыт преподавания основ еврейской истории в Христианском Колледже Флориды помог сформировать твердые убеждения в вопросе выбора необходимого материала при составлении пособия данного уровня. Эти убеждения и отражены в содержании книги.
Джеймс Смит - Пятикнижие
Пер. с англ.— М.: Духовная Академия Апостола Павла; Н. Новгород: «Агапе», 2009. - 480 с.
ISBN 978-5-88930-060-1
Джеймс Смит - Пятикнижие - Содержание
Предисловие
1. Пять книг Моисея
КНИГА БЫТИЕ
2. Знакомство с Книгой Бытие
3. Животворящее слово Бога (Быт. 1:1—2:3)
4. Венец творения (Быт. 2:4-25)
5. Падение царя (Быт. 3)
6. Два семени (Быт. 4:1—6:10)
7. Великий потоп (Быт. 6:11—9:17)
8. Бог и народы (Быт. 9:18—11:9)
9. Путь веры (Быт. 11:10—13:4)
10. Утешение посреди невзгод (Быт. 13:5—15:21)
11. Божественная и человеческая мудрость (Быт. 16—17)
12. Суд над Содомом (Быт. 18—19)
13. Испытание и триумф (Быт. 20:1—22:19)
14. Вехи патриарха (Быт. 22:20—25:26)
15. Проблемы в семье (Быт. 25:27—28:22)
16. Иаков в изгнании (Быт. 29—31)
17. Возвращение в Вефиль (Быт. 32—36)
18. Изо рва во дворец (Быт. 37:1—45:24)
19. Последние дни Иакова (Быт. 45:25—50:26)
КНИГА ИСХОД
20. Знакомство с Книгой Исход
21. Рабство Божьего народа (Исх. 1—4)
22. Противостояние с фараоном (Исх. 5—8)
23. Конфликт с Египтом (Исх. 9—10)
24. Смерть и освобождение (Исх. 11:1 —15:21)
25. Проблемы на пути в Ханаан (Исх. 15:22—18:27)
26. Закон божий (Исх. 19:1—24:11)
27. Трагедия с золотым тельцом (Исх. 24:12—34:35)
28. Место, где обитает Бог (Исх. 35—40)
КНИГА ЛЕВИТ
29. Знакомство с Книгой Левит
30. Путь к Богу (Лев. 1—7)
31. Действие Бога (Лев. 8—15)
32. Хождение с Богом (Лев. 16—22)
33. Поклонение Богу (Лев. 23—27)
КНИГА ЧИСЛА
34. Знакомство с Книгой Числа
35. Подготовка к походу (Чис. 1 —10)
36. Бедствие у Кадеса (Чис. 11 —16)
37. Долгие годы в пустыне (Чис. 17—21)
38. Двуликий пророк (Чис. 22—25)
39. Неоконченное дело (Чис. 26—36)
КНИГА ВТОРОЗАКОНИЕ
40. Знакомство с Книгой Второзаконие
41. Воспоминания о Божьем водительстве (Втор. 1:1—4:43)
42. Любить Бога любви (Втор. 4:44— 11:32)
43. Подготовка к жизни в обетованной земле (Втор. 12—18)
44. Дополнительные законы для новой земли (Втор. 19—26)
45. Последние слова Моисея (Втор. 27—34)
Спасибо!
Очень полезная книга.
Очень часто даже известные богословы не могут КРАТКО и ВРАЗУМИТЕЛЬНО ответить на простой библейский вопрос...
а где ссылка на скачивание?
Спаси Господи!
Большое спасибо!
А где ссылка?
Mea culpa
Сейчас исправлю