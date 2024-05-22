Смит Джеймс - Пятикнижие

Книга написана с позиции традиционного взгляда на авторство Пятикнижия. Автору, конечно же, известны аргументы и взгляды современной критики - недаром он провел пять лет в Университете Реформатского Иудаизма, где систематично преподавались предметы, раскрывающие философские, исторические и экзегетические предпосылки современных взглядов. Но эти курсы лишь убедили автора в том, что документарная теория Пятикнижия построена на зыбком основании. Семнадцатилетний опыт преподавания основ еврейской истории в Христианском Колледже Флориды помог сформировать твердые убеждения в вопросе выбора необходимого материала при составлении пособия данного уровня. Эти убеждения и отражены в содержании книги.

Джеймс Смит - Пятикнижие

Пер. с англ.— М.: Духовная Академия Апостола Павла; Н. Новгород: «Агапе», 2009. - 480 с.

ISBN 978-5-88930-060-1

Джеймс Смит - Пятикнижие - Содержание

Предисловие

1. Пять книг Моисея

КНИГА БЫТИЕ

2. Знакомство с Книгой Бытие

3. Животворящее слово Бога (Быт. 1:1—2:3)

4. Венец творения (Быт. 2:4-25)

5. Падение царя (Быт. 3)

6. Два семени (Быт. 4:1—6:10)

7. Великий потоп (Быт. 6:11—9:17)

8. Бог и народы (Быт. 9:18—11:9)

9. Путь веры (Быт. 11:10—13:4)

10. Утешение посреди невзгод (Быт. 13:5—15:21)

11. Божественная и человеческая мудрость (Быт. 16—17)

12. Суд над Содомом (Быт. 18—19)

13. Испытание и триумф (Быт. 20:1—22:19)

14. Вехи патриарха (Быт. 22:20—25:26)

15. Проблемы в семье (Быт. 25:27—28:22)

16. Иаков в изгнании (Быт. 29—31)

17. Возвращение в Вефиль (Быт. 32—36)

18. Изо рва во дворец (Быт. 37:1—45:24)

19. Последние дни Иакова (Быт. 45:25—50:26)

КНИГА ИСХОД

20. Знакомство с Книгой Исход

21. Рабство Божьего народа (Исх. 1—4)

22. Противостояние с фараоном (Исх. 5—8)

23. Конфликт с Египтом (Исх. 9—10)

24. Смерть и освобождение (Исх. 11:1 —15:21)

25. Проблемы на пути в Ханаан (Исх. 15:22—18:27)

26. Закон божий (Исх. 19:1—24:11)

27. Трагедия с золотым тельцом (Исх. 24:12—34:35)

28. Место, где обитает Бог (Исх. 35—40)

КНИГА ЛЕВИТ

29. Знакомство с Книгой Левит

30. Путь к Богу (Лев. 1—7)

31. Действие Бога (Лев. 8—15)

32. Хождение с Богом (Лев. 16—22)

33. Поклонение Богу (Лев. 23—27)

КНИГА ЧИСЛА

34. Знакомство с Книгой Числа

35. Подготовка к походу (Чис. 1 —10)

36. Бедствие у Кадеса (Чис. 11 —16)

37. Долгие годы в пустыне (Чис. 17—21)

38. Двуликий пророк (Чис. 22—25)

39. Неоконченное дело (Чис. 26—36)

КНИГА ВТОРОЗАКОНИЕ