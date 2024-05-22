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Смит Джеймс - Пятикнижие

Смит Джеймс Е - Пятикнижие
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology, History, **Jewish History, Ethics, Educational

Книга написана с позиции традиционного взгляда на авторство Пятикнижия. Автору, конечно же, известны аргументы и взгляды современной критики - недаром он провел пять лет в Университете Реформатского Иудаизма, где систематично преподавались предметы, раскрывающие философские, исторические и экзегетические предпосылки современных взглядов. Но эти курсы лишь убедили автора в том, что документарная теория Пятикнижия построена на зыбком основании. Семнадцатилетний опыт преподавания основ еврейской истории в Христианском Колледже Флориды помог сформировать твердые убеждения в вопросе выбора необходимого материала при составлении пособия данного уровня. Эти убеждения и отражены в содержании книги.

Джеймс Смит - Пятикнижие

Пер. с англ.— М.: Духовная Академия Апостола Павла; Н. Новгород: «Агапе», 2009. - 480 с.
ISBN 978-5-88930-060-1

Джеймс Смит - Пятикнижие - Содержание

Предисловие

  • 1. Пять книг Моисея

КНИГА БЫТИЕ

  • 2. Знакомство с Книгой Бытие

  • 3. Животворящее слово Бога (Быт. 1:1—2:3)

  • 4. Венец творения (Быт. 2:4-25)

  • 5. Падение царя (Быт. 3)

  • 6. Два семени (Быт. 4:1—6:10)

  • 7. Великий потоп (Быт. 6:11—9:17)

  • 8. Бог и народы (Быт. 9:18—11:9)

  • 9. Путь веры (Быт. 11:10—13:4)

  • 10. Утешение посреди невзгод (Быт. 13:5—15:21)

  • 11. Божественная и человеческая мудрость (Быт. 16—17)

  • 12. Суд над Содомом (Быт. 18—19)

  • 13. Испытание и триумф (Быт. 20:1—22:19)

  • 14. Вехи патриарха (Быт. 22:20—25:26)

  • 15. Проблемы в семье (Быт. 25:27—28:22)

  • 16. Иаков в изгнании (Быт. 29—31)

  • 17. Возвращение в Вефиль (Быт. 32—36)

  • 18. Изо рва во дворец (Быт. 37:1—45:24)

  • 19. Последние дни Иакова (Быт. 45:25—50:26)

КНИГА ИСХОД

  • 20. Знакомство с Книгой Исход

  • 21. Рабство Божьего народа (Исх. 1—4)

  • 22. Противостояние с фараоном (Исх. 5—8)

  • 23. Конфликт с Египтом (Исх. 9—10)

  • 24. Смерть и освобождение (Исх. 11:1 —15:21)

  • 25. Проблемы на пути в Ханаан (Исх. 15:22—18:27)

  • 26. Закон божий (Исх. 19:1—24:11)

  • 27. Трагедия с золотым тельцом (Исх. 24:12—34:35)

  • 28. Место, где обитает Бог (Исх. 35—40)

КНИГА ЛЕВИТ

  • 29. Знакомство с Книгой Левит

  • 30. Путь к Богу (Лев. 1—7)

  • 31. Действие Бога (Лев. 8—15)

  • 32. Хождение с Богом (Лев. 16—22)

  • 33. Поклонение Богу (Лев. 23—27)

КНИГА ЧИСЛА

  • 34. Знакомство с Книгой Числа

  • 35. Подготовка к походу (Чис. 1 —10)

  • 36. Бедствие у Кадеса (Чис. 11 —16)

  • 37. Долгие годы в пустыне (Чис. 17—21)

  • 38. Двуликий пророк (Чис. 22—25)

  • 39. Неоконченное дело (Чис. 26—36)

КНИГА ВТОРОЗАКОНИЕ

  • 40. Знакомство с Книгой Второзаконие

  • 41. Воспоминания о Божьем водительстве (Втор. 1:1—4:43)

  • 42. Любить Бога любви (Втор. 4:44— 11:32)

  • 43. Подготовка к жизни в обетованной земле (Втор. 12—18)

  • 44. Дополнительные законы для новой земли (Втор. 19—26)

  • 45. Последние слова Моисея (Втор. 27—34)

Views 2 373
Rating 5.0 / 5
Added 22.05.2024
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (10)

Comments (7 comments)

A
Arov 1 year ago
Дайте ссылку на скачивание модуля для андроид
B
brat Eduard 4 years ago

Спасибо!
Очень полезная книга.
Очень часто даже известные богословы не могут КРАТКО и ВРАЗУМИТЕЛЬНО ответить на простой библейский вопрос...
Ярослав1794 4 years ago

а где ссылка на скачивание?
L
lester69 4 years ago

Спаси Господи!
S
Sergey05 4 years ago

Большое спасибо!
I
Ilia_usb 5 years ago

А где ссылка?
E
esxatos 5 years ago

Mea culpa

Сейчас исправлю

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