Церковь, членами которой мы являемся, называется «апостольской», и мы это исповедуем и в домашней молитве, и на богослужении - в Символе Веры. То есть наша вера просто обязывает нас знать и понимать наследие Апостолов.

Но нельзя сказать, что читать ап. Павла - легко и просто. Его наследие - это не последовательно разработанная богословская система. Послания Павла, несущие миру Откровение, являются, одновременно, и исповедью его души, повествующей о его страданиях от мучительных проблем, раздирающих созданные им церковные общины; от непонимания, от гонений.

Современному христианину, чтобы понять мысли апостола (а не только отдельные выражения, ставшие крылатыми), необходим «путеводитель» в виде вдумчивого подробного исследования. Но не «кабинетного», строго научного анализа, а опыта молитвенного прочтения, возможного в церковной общине. Такое прочтение-исследование предлагает нам священник Владимир Лапшин, более 20-ти лет служащий у Престола Божия и собирающий церковь, общину, центр которой - Христос, совместная молитва, соучастие в Таинствах Церкви.

Автор книги, вчитываясь в послания ап. Павла, всматриваясь в его личность, его путь, в его служение Христу и миру, дает нам почувствовать, что Павел - с одной стороны, первоверховный апостол, один из основателей Церкви Христовой, благодаря его благовестию ставшей вселенской, первый христианский богослов и экзегет, и, одновременно, - наш современник, который живет в Церкви и учит сегодня. До сих пор его слова о сути христианства, что лежит не в области обрядов, обычаев, а в сфере человеческих отношений и личностных отношений человека с Богом, где самое главное, это «вера, действующая любовью», - остаются для нас пока недосягаемой вершиной, к которой мы идем.

Священник Владимир Лапшин - Беседы о Посланиях апостола Павла

Рига, Международное Благотворительное Общество имени Александра Меня, 2008 - 2012 г.

Священник Владимир Лапшин - Беседы о Посланиях апостола Павла - 1

Рига, 2008, ФиАМ

Международное Благотворительное Общество имени Александра Меня (Рига, Латвия)

ISBN 978-9984-9479-8-3

Священник Владимир Лапшин - Беседы о Посланиях апостола Павла - 1 - Содержание

Первое и Второе Послания к Коринфянам

Послание к Галатам

Священник Владимир Лапшин - Беседы о Посланиях апостола Павла - 1 - Подражание апостолу Павлу

«Подражайте мне, как я подражаю Христу».

(1 Кор 11:1)'

«... Радостная Весть, которую я вам возвестил, не есть нечто человеческое. И получил я ее не от людей, и не люди меня ей научили, а Иисус Христос, Который мне ее открыл».

(Гал 1:11-12)[1]

Казалось бы, что необходимость для христиан - во все времена - чтения и понимания наследия апостола Павла настолько очевидна, что нет нужды напоминать об этом. Однако, современные православные христиане, как это ни печально, в большинстве своем, не читают, не знают бла-говестие Павла, и, соответственно, сама сущность христианства, учение о Церкви, о Духе Святом, о свободе остаются непонятыми, неизвестными, а вместо этого в церковь вносится доевангельское сознание, «предания старцев» и происходит подмена подлинного ложным, что наглядно видно в кризисе нашей церкви.

Деяния и Послания Апостолов - это часть Нового Завета, это христианское благовестие, переданное через апостолов, - также считаются Евангелием или Благой Вестью, как и первые четыре книги Нового Завета, посвященные земной жизни и учению Иисуса Христа.

Кроме того, Церковь, членами которой мы являемся, называется «апостольской», и мы это исповедуем и в домашней молитве, и на богослужении - в Символе Веры. То есть наша вера просто обязывает нас знать и понимать наследие Апостолов.

Не будем забывать, что благовестие ап. Павла заключает в себе первое христианское богословие и мистику, без чего нам невозможно понять многое из того, что сжато «закодировано» в Евангелиях 4-х евангелистов (мысли, слова и действия Христа).

И то, что сегодня извращено Евхаристическое понимание природы церкви, тоже говорит о том, что верующие не читают Павловых посланий. А ведь наследие ап. Павла -самый ранний из известных нам письменных документов Церкви; и первое описание того, что произошло на Тайной Вечери, мы читаем в 1-ом Послании к Коринфянам; и о развитии Евхаристического богослужения тоже можно узнать благодаря 1-му Посланию к Коринфянам; и то, что сущность христианства не в исполнении обрядов и предписаний, а в личных, преображающих нас, отношениях с Иисусом Христом, и что основой христианской веры является не книга правил, а личность Иисуса Христа, любовь к Нему - об этом тоже учит нас Павел.

Но нельзя сказать, что читать ап. Павла - легко и просто. Его наследие - это не последовательно разработанная богословская система. Послания Павла, несущие миру Откровение, являются, одновременно, и исповедью его души, повествующей о его страданиях от мучительных проблем, раздирающих созданные им церковные общины; от непонимания, от гонений. Павловы послания, богатство которых вот уже 20 веков питает Церковь, представляют собой и волнующее человеческое свидетельство, наиболее личное из всех текстов Нового Завета, написанное со страстью и огнем, присущими натуре Павла. «Хотя он был Павел, но все же он был человек». (Свт. Иоанн Златоуст.)

Кроме того, синодальный перевод, наиболее у нас распространенный, очень несовершенен (не говоря уже о том, что во время богослужений тексты читаются на церковнославянском).[2] Поэтому, современному христианину, чтобы понять мысли апостола (а не только отдельные выражения, ставшие крылатыми), необходим «путеводитель» в виде вдумчивого подробного исследования. Но не «кабинетного», строго научного анализа, а опыта молитвенного прочтения, возможного в церковной общине. Такое прочтение-исследование, основанное на Евхаристической жизни, на стремлении нести в мир Радостную Весть, чтобы люди могли жить ею, предлагает нам священник Владимир Лапшин, более 20-ти лет служащий у Престола Божия и собирающий церковь, общину, центр которой - Священное Писание, совместная молитва, соучастие в Таинствах Церкви.

Автор книги, вчитываясь в послания ап. Павла, всматриваясь в его личность, его путь, в его служение Христу и миру, дает нам почувствовать, что Павел - с одной стороны, первоверховный апостол, один из основателей Церкви Христовой, благодаря его благовестию ставшей вселенской, первый христианский богослов и экзегет, и, одновременно, - наш современник, который живет вЦеркви и учит сегодня. До сих пор его слова о сути христианства, что лежит не в области обрядов, обычаев, а в сфере человеческих отношений и личностных отношений человека с Богом, где самое главное, это «вера, действующая любовью», - остаются для нас пока недосягаемой вершиной, к которой мы идем.

Возрождая дух христианской общинности, как его понимал ап. Павел, отец Владимир зовет нас подражать апостолу, как призывает нас сам Павел, подражавший Христу в любви-самоотдаче, в жертвенном служении вплоть до мученической кончины. Мы - наследники апостолов по вере, и апостольство - это наше призвание.

Как христианин и как пастырь Владимир Лапшин сформировался в церковной общине, созданной и руководимой прот. Александром Менем, учившим читать Священное Писание, особенно Новый Завет, ежедневно. В малых группах (общинах) занимались углубленным чтением Слова Божия. Отец Александр считал, что без молитвы невозможно постижение Библии, ее изучение и совместная молитва были главным делом общин. Отец Александр считал грехом небрежное отношение к чтению Св. Писания. Вот один пример из молитвы о. Александра перед общей исповедью: «Господи! Прости нас за то, что мы не благодарили Тебя за Слово Твое, которое Ты нам вручил! Что мы не вносим его в наше сердце, в нашу жизнь!

Священник Владимир Лапшин - настоятель прихода храма Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке (Москва, Газетный пер., 15)

[1] Цит. в пер. В. Н. Кузнецовой. Письма апостола Павла. М. 2000 г.

[2] Сейчас уже есть и новые переводы, более точно передающие мысль апостола. Например, перевод В. Н. Кузнецовой, делавшийся внутри Новодеревенской общины под руководством прот. А. Меня в такие времена, когда и мечтать о публикации было невозможно. Перевод делали для «внутреннего пользования», чтобы члены общины могли лучше понимать ап. Павла.

Протоиерей Александр Прокопчук - Послания святого апостола Павла - Комментарии и богословие