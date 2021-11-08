Прокопчук - Послания святого апостола Павла - Комментарии и богословие
Иисус Христос был изгоем. Он был распят потому, что элита или те, кто считал себя носителями предания, видели в Нём опасного выскочку, бросающего вызов всей системе традиционных ценностей. Участь Иисуса Христа разделил и апостол Павел. Отказавшись от своего иудейского происхождения, он пошёл к язычникам, чтобы проповедовать им распятого Христа и оправдание верой без дел закона. Павел отказался от религии отцов и стал врагом не только чужих, но и своих. Его позиция и понимание дела Христа сделала его непонятым и одиноким. В своей миссионерской деятельности Павел столкнулся не только с противодействием внешнего языческого и иудейского окружения, но и с внутренней оппозицией тех, кто не признавал его апостольского авторитета и пытался оспорить содержание его проповеди. Защите своего провозвестия он посвящает как фрагменты своих посланий, так и некоторые из них целиком.
Цель работы - дать целостное представление о содержании переписки апостола Павла. Поэтому после комментария анализ посланий продолжен в разделе «Богословие». Посланию к евреям посвящено отдельное исследование, издающееся уже в третий раз.
Апостол Павел не писал систематическое богословие, все его письма вызваны конкретными обстоятельствами его миссионерской деятельности. Лишь в Посланиях к римлянам и к ефесянам он сделал попытку последовательного изложения своих воззрений. Но, несмотря на то, что центральная проблематика этих посланий одинакова: иудеи и язычники в истории спасения, тематически они нигде не пересекаются. Хотя за всеми эпистолами стоит один автор, в разное время аспекты его учения заметно менялись. Поэтому взгляды апостола Павла не являются чем-то единым, его суждения «разбросаны» между посланиями, и все попытки привести их в целостную систему сталкиваются с серьёзными трудностями. Раздел «Богословие» призван ознакомить с этапами формирования богословия апостола Павла в каждом из его посланий. Анализ в нём строится тематически. Дополняя предшествующий комментарий, он, как правило, затрагивает лишь те темы, которые до этого не разбирались. Например, такие важные отрывки, как Флп 2.5—11 или Кол 1.15—20, проанализированные ранее, повторно целиком не рассматриваются. Таким образом, разделы «Комментарий» и «Богословие» взаимно дополняют друг друга и способствуют целостному восприятию апостольского текста.
Книга выросла из учебной деятельности автора. Её цель - дать представление о содержании посланий святого апостола Павла, а не познакомить читателей с палитрой мнений по отдельным вопросам апостольского наследия. Поэтому в работе сведены к минимуму ссылки на святоотеческие толкования и дополнительную литературу. Изданная в последние годы в издательстве «Герменевтика» серия святоотеческой экзегезы «Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I—VIII веков» делает это на хорошем научном уровне. Для более развернутой картины можно обратиться к неоднократно переиздававшимся комментариям свт. Феофана Затворника.
Учитывая, что читатели могут быть недостаточно хорошо знакомы с содержанием апостольских посланий, а поиск ссылок значительно усложнит чтение, текст Священного Писания Нового Завета практически целиком приводится по переводу под редакцией епископа Кассиана (Безобразова).
Свой труд я посвящаю двадцатипятилетию Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Протоиерей Александр Прокопчук
Протоиерей Александр Прокопчук - Послания святого апостола Павла - Комментарии и богословие
М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. — 416 с.
ISBN 978-5-7429-1085-5
В оформлении переплета использовано изображение фрески в приделе апостолов Петра и Павла собора Святой Софии в Киеве; 40-е гг. XI в.
Протоиерей Александр Прокопчук - Послания святого апостола Павла - Комментарии и богословие - Содержание
Предисловие
1.Первое и Второе послания к фессалоникийцам
- 1.1.Первое послание к фессалоникийцам. Комментарий
- 1.2. Второе послание к фессалоникийцам
- 1.3. Богословие
2.Первое послание к коринфянам
- 2.1. Комментарий
- 2.2. Построение аргументации в Первом послании к коринфянам
3.Второе послание к коринфянам
- 3.1. Комментарий
- 3.2. Богословие
4.Послание к римлянам
- 4.1. Комментарий
- 4.2. Богословие
5.Послание к галатам
- 5.1. Комментарий
- 5.2. Богословие
6.Послание к филиппийцам
- 6.1. Комментарий
- 6.2. Богословие
7.Послание к колоссянам
- 7.1. Комментарий
- 7.2. Богословие
8.Послание к ефесянам
- 8.1. Комментарий
- 8.2. Богословие
- 8.3. Pax romana в Послании апостола Павла к ефесянам и в Откровении апостола Иоанна Богослова
9.Послание к Филимону
10.Пастырские послания
- 10.1. Богословие Пастырских посланий
Приложение: Р. Браун «Пресвитеры (епископы) в Пастырских письмах»
Богословие Послания к евреям
- I.Авторство
- II.Читатели
- III. Особенности построения послания
- IV. Использование Ветхого Завета
- V.Учение о Боге
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VI.Христология
- VI. 1. Христос и ангелы
- VI.2. Христос и Моисей
- VI.3. Предтеча
- VI.4. Христос и Мелхиседек
- VI.5. Мелхиседек в древнееврейской и христианской традициях
- VI.6. Служитель святилища и скинии истинной
- VI.7. Посредник нового завета
- VII.Пневматология
- VIII.Предостережения. Понимание веры
- IX.Сотериология
- X.Этика
- XI.Экклезиология
- XII.Эсхатология
- XIII. Типология Послания к евреям
- XIV. Связь Послания к евреям с другими книгами Нового Завета
Приложение 1. Исторический контекст служения святого апостола Павла (по книге Деяний святых апостолов)
Приложение 2. Вопросы для самопроверки
Протоиерей Александр Прокопчук - Послания святого апостола Павла - Комментарии и богословие - Первое и Второе послания к фессалоникийцам
Адресаты. Адресат посланий - церковь в Фессалонике, крупном портовом городе. Отсюда она могла оказывать влияние на другие церкви, в том числе и на находящиеся далеко от Македонии и Греции (1 Фес 1.8). Книга Деяний сообщает об основании церкви в Фессалонике, второй в Европе после церкви в Филиппах (Деян 17.1-9). После того как в Филиппах апостол Павел был отвергнут иудеями (1 Фес 2.1-2), он, в сопровождении Силы и Тимофея, прибыл в Фессалонику. Здесь апостол в течение трех суббот проповедовал в синагоге. Некоторые евреи и многие греки, прежде всего женщины из знатных семейств, уверовали в Евангелие. Но отвергшие Благую весть евреи и здесь взбунтовались и вынудили Иасона, хозяина дома, где жил Павел, и других христиан дать «удостоверение» - вероятно, в том, что проповедь Павла будет прервана (Деян 17.9). Поэтому Павел и Сила ночью отбыли в Верию.
Обстоятельства написания посланий. В Афинах Сила и Тимофей вновь встретились с апостолом Павлом, который прибыл туда раньше их, но были немедленно отправлены назад в Македонию. Впоследствии они нашли Павла в Коринфе, где, вероятно, обо всём ему подробно рассказали (1 Фес 3.6). Сообщение Тимофея и могло стать поводом к написанию Первого послания к фессалоникийцам. Апостол Павел» отвечая на вопросы, беспокоившие эту церковь, своим посланием укрепляет авторитет назначенных руководителей общины (1 Фес 5.12). Пребывание апостола в Коринфе продолжалось с осени 50 г. до весны 52 г. по Р.Х.; вероятно, в начале этого периода и было написано Первое послание к фессалоникийцам. Второе послание к фессалоникийцам, видимо, тоже было написано в Коринфе, так как известно, что апостолы Павел, Сила и Тимофей позднее уже не сходились вместе. Поскольку вопросы о Втором пришествии Христа продолжали будоражить церковь, а гонения усилились, то можно предположить, что Второе послание к фессалоникийцам последовало вскоре за Первым, может быть, спустя несколько месяцев.
Комментарий
Приветствие. «Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникийцев в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, - благодать вам и мир. Благодарим Бога всегда о всех вас, вспоминая вас в молитвах наших, непрестанно, помня ваше дело веры и труд любви и терпение надежды на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим» (1 Фес 1.1—3).
Обращение, которым предваряется это послание апостола Павла, даёт нам повод сказать несколько слов о структуре его эпистол. Как и большая часть древних писем, они включают в себя три основных элемента: вступительные и заключительные формулы и основную часть. Вступление состоит из двух частей: «шапки» (отправитель, получатель и приветствие) и благодарения Богу. В большинстве посланий также перечисляются соотправители. Все письма апостола Павла, за исключением пастырских, имеют похожие приветствия, простейшая формула которых содержится уже в самых ранних из них: «благодать вам и мир». Во всех посланиях, за исключением Гал и 2 Кор, благодарственная молитва стоит сразу же за приветствием. Она начинается фразой: «Я всегда приношу благодарность Богу за тебя». Объём благодарения отражает степень близости между автором и получателями. Более объёмные благодарения в 1 Фес и Флп указывают на сердечные взаимоотношения. В Гал и 2 Кор их вообще нет, что свидетельствует о натянутых отношениях.
1 «Приветствуйте всех братьев святым поцелуем» (5.26).
Послания Павла всегда завершаются благословением, которое содержит три элемента: а) «благодать», б) божественный источник этой благодати и в) имена тех, кто воспользуется этой благодатью. В ранних посланиях благословение построено в основном по следующей схеме: «Благодать/ Господа нашего Иисуса Христа/ с вами» (5.28). Несколько раз получателей посланий Павел просит приветствовать друг друга «святым поцелуем»1. Пять посланий заканчиваются личным «собственноручным» приветствием: «Приветствие моей, Павла, рукой, что есть знак в каждом послании» (2 Фес 3.17). Эти слова показывают, что апостол регулярно пользовался услугами секретаря.
2017-09-22
Спасибо за ценную книгу !
Спасибо!
Несомненно!