Иисус Христос был изгоем. Он был распят потому, что элита или те, кто считал себя носителями предания, видели в Нём опасного выскочку, бросающего вызов всей системе традиционных ценностей. Участь Иисуса Христа разделил и апостол Павел. Отказавшись от своего иудейского происхождения, он пошёл к язычникам, чтобы проповедовать им распятого Христа и оправдание верой без дел закона. Павел отказался от религии отцов и стал врагом не только чужих, но и своих. Его позиция и понимание дела Христа сделала его непонятым и одиноким. В своей миссионерской деятельности Павел столкнулся не только с противодействием внешнего языческого и иудейского окружения, но и с внутренней оппозицией тех, кто не признавал его апостольского авторитета и пытался оспорить содержание его проповеди. Защите своего провозвестия он посвящает как фрагменты своих посланий, так и некоторые из них целиком.

Цель работы - дать целостное представление о содержании переписки апостола Павла. Поэтому после комментария анализ посланий продолжен в разделе «Богословие». Посланию к евреям посвящено отдельное исследование, издающееся уже в третий раз.

Апостол Павел не писал систематическое богословие, все его письма вызваны конкретными обстоятельствами его миссионерской деятельности. Лишь в Посланиях к римлянам и к ефесянам он сделал попытку последовательного изложения своих воззрений. Но, несмотря на то, что центральная проблематика этих посланий одинакова: иудеи и язычники в истории спасения, тематически они нигде не пересекаются. Хотя за всеми эпистолами стоит один автор, в разное время аспекты его учения заметно менялись. Поэтому взгляды апостола Павла не являются чем-то единым, его суждения «разбросаны» между посланиями, и все попытки привести их в целостную систему сталкиваются с серьёзными трудностями. Раздел «Богословие» призван ознакомить с этапами формирования богословия апостола Павла в каждом из его посланий. Анализ в нём строится тематически. Дополняя предшествующий комментарий, он, как правило, затрагивает лишь те темы, которые до этого не разбирались. Например, такие важные отрывки, как Флп 2.5—11 или Кол 1.15—20, проанализированные ранее, повторно целиком не рассматриваются. Таким образом, разделы «Комментарий» и «Богословие» взаимно дополняют друг друга и способствуют целостному восприятию апостольского текста.

Книга выросла из учебной деятельности автора. Её цель - дать представление о содержании посланий святого апостола Павла, а не познакомить читателей с палитрой мнений по отдельным вопросам апостольского наследия. Поэтому в работе сведены к минимуму ссылки на святоотеческие толкования и дополнительную литературу. Изданная в последние годы в издательстве «Герменевтика» серия святоотеческой экзегезы «Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I—VIII веков» делает это на хорошем научном уровне. Для более развернутой картины можно обратиться к неоднократно переиздававшимся комментариям свт. Феофана Затворника.

Учитывая, что читатели могут быть недостаточно хорошо знакомы с содержанием апостольских посланий, а поиск ссылок значительно усложнит чтение, текст Священного Писания Нового Завета практически целиком приводится по переводу под редакцией епископа Кассиана (Безобразова).

Свой труд я посвящаю двадцатипятилетию Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Протоиерей Александр Прокопчук