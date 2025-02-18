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Шрайнер Томас - Завет и Божье предназначение для этого мира

Шрайнер Томас - Завет и Божье предназначение для этого мира
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, PROTESTANTISM, Biblical Studies, Theology
Series Краткие исследования по библейскому богословию (6 books)
Завет — одно из самых важных слов в Библии, поскольку им описывается одна из центральных богословских тем в Писании. Отдельные богословы даже считают идею завета его ядром, объединяющим послание всей Библии. Лично я не придерживаюсь мнения, что завет является ядром Писания. Более того, сама идея о том, что в Писании может быть единственное ядро, вероятно, ошибочна. Тем не менее мы с полным правом можем утверждать, что завет — одно из важнейших понятий Библии.
Чтобы хорошо понимать Писание, нам нужно понимать, как взаимосвязаны эти заветы, а также увидеть, какую роль они отыгрывают в развитии истории Божьего Царства в Библии. Благодаря этим заветам нам проще увидеть гармонию и единство библейского послания. Кроме того, они помогают отслеживать ход истории искупления, в центре которой стоит Божье обещание принести искупление человеческому роду (Быт. 3:15)3. Понимание заветов также крайне важно для понимания церковных установлений крещения и вечери.

Шрайнер Томас - Завет и Божье предназначение для этого мира

пер. с англ. / Томас Шрайнер; пер. с англ. Д. Пинькевич
Самара: Благая Весть, 2024. — 160 с.
ISBN: 978-5-7454-1894-5

Шрайнер Томас - Завет и Божье предназначение для этого мира - Содержание

Вступление
  • Глава 1. Завет творения
  • Глава 2. Завет с Ноем
  • Глава 3. Завет с Авраамом
  • Глава 4. Завет с Израилем
  • Глава 5. Завет с Давидом
  • Глава 6. Новый завет
Материалы для дальнейшего чтения
Указатель мест Писания
Views 511
Rating 5.0 / 5
Added 18.02.2025
Author Siberian
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