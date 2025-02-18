Завет — одно из самых важных слов в Библии, поскольку им описывается одна из центральных богословских тем в Писании. Отдельные богословы даже считают идею завета его ядром, объединяющим послание всей Библии. Лично я не придерживаюсь мнения, что завет является ядром Писания. Более того, сама идея о том, что в Писании может быть единственное ядро, вероятно, ошибочна. Тем не менее мы с полным правом можем утверждать, что завет — одно из важнейших понятий Библии.

Чтобы хорошо понимать Писание, нам нужно понимать, как взаимосвязаны эти заветы, а также увидеть, какую роль они отыгрывают в развитии истории Божьего Царства в Библии. Благодаря этим заветам нам проще увидеть гармонию и единство библейского послания. Кроме того, они помогают отслеживать ход истории искупления, в центре которой стоит Божье обещание принести искупление человеческому роду (Быт. 3:15)3. Понимание заветов также крайне важно для понимания церковных установлений крещения и вечери.

Шрайнер Томас - Завет и Божье предназначение для этого мира

пер. с англ. / Томас Шрайнер; пер. с англ. Д. Пинькевич

Самара: Благая Весть, 2024. — 160 с.

ISBN: 978-5-7454-1894-5

Шрайнер Томас - Завет и Божье предназначение для этого мира - Содержание

Вступление

Глава 1. Завет творения

Глава 2. Завет с Ноем

Глава 3. Завет с Авраамом

Глава 4. Завет с Израилем

Глава 5. Завет с Давидом

Глава 6. Новый завет

Материалы для дальнейшего чтения

Указатель мест Писания