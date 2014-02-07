Мысли вслух

Ростислав Ткаченко - Возрождение воображения - Ричард Хейз - Рецензия

Книгу «Возрождение воображения» авторства известного американского библеиста и богослова Ричарда Хейза можно воспринимать трояко: либо как продолжение и дальнейшую доработку его «Отголосков Писания в посланиях Павла», либо как самостоятельное издание независимых друг от друга и достаточно разношёрстных статей по новозаветной библеистике, либо как богословский «supplement» (т.е. дополнение или пособие) для экзегетического и богословского анализа послания к Римлянам, а также некоторых других текстов Павла.

Все три угла зрения так или иначе отразят специфику данной работы.

Во-первых, «Возрождения воображения» на самом деле продолжает дело «Отголосков…», т.к. здесь Хейз более полно раскрывает понятие перерождения мышления христианина, которое почти идеально олицетворял собой Павел с его новым прочтением Ветхого Завета.

Это перерождение мышления или «возрождения воображения» происходит вследствие благодатного воздействия Бога на верующего и так или иначе связано с чтением и толкованием записанного Откровения Божьего. Следовательно, возрождение воображения подразумевает специфическую герменевтику и наоборот, эта «новая» – апокалиптическая, христологическая и экклезиоцентрическая – герменевтика возрождает и (ре)формирует мышление христианина.

Именно такая идеология вместе с всё той же литературоведческой и экзегетической методологией стоит за авторским видением данной книги. Метод, предложенный в «Отголосках» уточняется, его идейное наполнение и различные следствия проговариваются, а претензии к нему критиков находят ответы в специальной главе – «Ответ на критику книги “Отголоски Писания в посланиях Павла”».

Во-вторых, хотя большинство глав более-менее связаны общей методологией и общим объектом исследования, – Послание апостола Павла к Римлянам, – их темы и конкретные задачи весьма разнообразны и плохо выстраиваются в единое целое. За более индуктивными и экзегетико-аналитическими главами («Авраам - отец иудеев и язычников», «Три драматических роли. Закон в Рим. 3 - 4», «Апокалиптическая герменевтика. Аввакум возвещает о праведнике») следуют более общие или дедуктивные («“Кто поверил слышанному от нас?” Трактовка Исайи у Павла», «Роль Писания в этике Павла»).

А в конце сначала даётся состоящий из нескольких частей ответ критикам «Отголосков» и, уже после этого, предлагается свежая программная идея – приглашение подражать Павлу в последовательном применении «герменевтики доверия» (в противовес «герменевтике подозрения»). Т.е. эта книга в действительности не является одним цельным произведением. Скорее, это отличная подборка отдельных мини-исследований и статей хорошего учёного. И в этом тоже есть несомненная польза.

Наконец, в-третьих, «Возрождения воображения» можно легко применить как пособие по анализу Послания к Римлянам. Большинство статей обсуждают именно этот опус св. Павла (конкретно, главы №№ 2, 3, 4, 5, 7). Охват материала также является достаточно обширным, т.к. Хейз затрагивает несколько глав и тем этого замечательного письма апостола язычников (конкретно, главы 1, 2, 3-4, 9, 11, 15). И, разумеется, сам подход и затрагиваемые автором темы (праведность Бога и идея оправдания, роль и смысл Закона, Авраам как отец иудеев и язычников и т.п.) наверняка будут интересны многим христианам и, тем более, профессиональным библеистам и теологам.