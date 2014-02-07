Мысли вслух

Как-то я предложил Ростиславу написать небольшие рецензии-эссе, на книги полюбившихся авторов, мысли вслух или даже непричесанные мысли... Он согласился, и сегодня - его первая статья в этой рубрике. Спасибо, Ростислав! Eshatos

Ростислав Ткаченко - Отголоски Писания в посланиях Павла - Ричард Хейз

Книгу Отголоски Писания в посланиях Павла - Ричард Хейз читайте на Эсхатосе

Появление на русском языке книги известного американского библеиста и богослова Ричарда Хейза «Отголоски Писания в посланиях Павла» - это событие без сомнения важное. В методологическом плане эта работа является программной и частично новаторской. Новое в ней – это систематичное и обстоятельное применение Хейзом литературоведческих понятий «интертекстуальности» (т.е. взаимосвязи одного текста с другими, предшествующими или параллельными ему) и «тропов» (т.е. оборотов речи, употребляемых с целью риторического обогащения или формированию определённой перспективы).

Причём цель такого методологического новшества не в новаторстве ради новаторства. Напротив, основанная задача этого подхода – подкорректировать, расширить и углубить понимание герменевтики и богословия апостола Павла, как оно выражено в его посланиях. Именно в этом яснее виден «программный» или «парадигматический» аспект исследования Р. Хейза.

Основанная задача этой книги – как и многих других работ этого автора – заключается в поиске ответа на простой вопрос со сложными последствиями: как Павел интерпретировал Писания Израиля? Ответить на него крайне важно ввиду того, что именно Писания Ветхого Завета были во многом и формирующим фактором, и основным инструментом Павла-миссонера и Павла-богослова, хотя этот тезис далеко не всегда здраво понимался. Современное положение вещей в дискуссии о герменевтике и предпосылках Павлова мышления подробно описываются Хейзом в первой главе, названной «Загадка Павловой герменевтики».

Именно в ней он обсуждает феномен интертекстуальности и вводит понятия «отголоска» (художественной и смутно выраженной отсылкой на текст-предшественник) и «металепсиса» (аллюзивного замещения одного текста другим).

В последующих главах он берёт заявленный метод на вооружение и старается применить его к конкретным текстам. Так, Хейз находит и последовательно раскрывает как отдельные «отголоски» Ветхого Завета, так и целые пласты глобальных богословских идей в посланиях к Римлянам и 1-ом и 2-ом к Коринфянам. Там обнаруживаются и многогранное толкование идеи апокалиптически явленной «праведности»/«верности» Божьей, и центральная роль церкви/общины в практике герменевтики и богословствования Павла, и практические призывы к христианам г. Коринф. Всё это можно найти в соответствующих разделах книги: «Отголоски в Послании к Римлянам», «Дети обетования» и «Письмо Христово».