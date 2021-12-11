Хейз - Этика Нового Завета
От автора. Я очень рад появлению «Этики Нового Завета» на русском языке. Я очень надеюсь, что эта книга поможет христианам России в их стремлении к открытой проповеди Евангелия.
Хотя культура России веками формировалась под воздействием православного христианства, последние десятилетия ее проходили под влиянием марксистского мировоззрения. Теперь, в данный момент истории Церкви, в России особенно важно с новой силой услышать голос новозаветного свидетельства, чтобы понять, как в соответствии с ним строить церковную жизнь перед лицом новых вызовов культуры.
С момента первой публикации английского издания эта книга получила множество отзывов, как положительных, так и отрицательных. Здесь не место отвечать на критику, однако можно со всей честностью заметить, что книга была в основном хорошо принята теми, кто считает, что церковная жизнь должна строиться в соответствии со свидетельством Писания.
И напротив, самая острая критика исходила от тех, кто отвергает те или иные специфические нравственные учения Нового Завета в частности, по вопросам насилия и сексуального поведения.
Я же совершенно убежден, что стремление тщательно следовать новозаветному представлению о жизни в послушании Богу представляет для нас огромную ценность даже тогда (и в особенности тогда), когда это представление входит в конфликт с культурными нормами и предпосылками современности.
Ричард Хейз - Этика Нового Завета
Пер. с англ.: Глеб Ястребов
Серия «Современная библеистика»
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. - 712 с.
ISBN 5-89647-101-7
ISBN 5-89647-101-7
Ричард Хейз - Этика Нового Завета - Содержание
Введение. Задача Новозаветной Этики
1. Новозаветная этика как проблема
2. Четыре задачи Новозаветной этики
3. Возможные возражения
Часть первая: Дескриптивная задача: представления о нравственной жизни в Новом Завете
Глава 1.Павел: koinonia его страданий
Глава 2. Развитие павловой традиции
Глава 3. Евангелие от Марка: несение креста
Глава 4. Евангелие от Матфея: научение Царству Небесному
Глава 5. Лука-Деяния:освобождение через силу Духа Святого
Глава 6. Евангелие от Иоанна и послания Иоанна: любовь друг ко другу
Глава 7. Экскурс: роль «Исторического Иисуса» в Новозаветной этике
Глава 8. Откровение Иоанна Богослова: сопротивление зверю
Часть вторая: Синтетическая задача: поиск когерентности в нравственной концепции НОВОГО Завета
Глава 9. Различные голоса в Новозаветном Каноне
Глава 10. Три центральных образа: община, крест, Новое творение
Часть третья: Герменевтическая задача: использование нового завета в христианской этике
Глава 11. Как специалисты по этике используют писание? Диагностические вопросы
Глава 12. Пять выборочных герменевтических стратегий
Глава 13. Как использовать тексты? Нормативные предложения
Часть четвертая: Жизнь в этом мире: некоторые конкретные вопросы
Глава 14. Насилие в защиту справедливости
Глава 15. Развод и повторный брак
Глава 16.Гомосексуализм
Глава 17. Антисемитизм и этнический конфликт
Глава 18. Аборт
1. Новозаветная этика как проблема
2. Четыре задачи Новозаветной этики
3. Возможные возражения
Часть первая: Дескриптивная задача: представления о нравственной жизни в Новом Завете
Глава 1.Павел: koinonia его страданий
Глава 2. Развитие павловой традиции
Глава 3. Евангелие от Марка: несение креста
Глава 4. Евангелие от Матфея: научение Царству Небесному
Глава 5. Лука-Деяния:освобождение через силу Духа Святого
Глава 6. Евангелие от Иоанна и послания Иоанна: любовь друг ко другу
Глава 7. Экскурс: роль «Исторического Иисуса» в Новозаветной этике
Глава 8. Откровение Иоанна Богослова: сопротивление зверю
Часть вторая: Синтетическая задача: поиск когерентности в нравственной концепции НОВОГО Завета
Глава 9. Различные голоса в Новозаветном Каноне
Глава 10. Три центральных образа: община, крест, Новое творение
Часть третья: Герменевтическая задача: использование нового завета в христианской этике
Глава 11. Как специалисты по этике используют писание? Диагностические вопросы
Глава 12. Пять выборочных герменевтических стратегий
Глава 13. Как использовать тексты? Нормативные предложения
Часть четвертая: Жизнь в этом мире: некоторые конкретные вопросы
Глава 14. Насилие в защиту справедливости
Глава 15. Развод и повторный брак
Глава 16.Гомосексуализм
Глава 17. Антисемитизм и этнический конфликт
Глава 18. Аборт
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Делиться собственностью: вызов, брошенный Церкви
Путь к цели: идеал новозаветной этики
Делиться собственностью: вызов, брошенный Церкви
Путь к цели: идеал новозаветной этики
Ричард Хейз - Этика Нового Завета - Предисловие
Эта книга выросла из многолетних размышлений совместно со многими студентами и коллегами по служению над вопросом о том, как может помочь нам Новый Завет в наших вечно несовершенных стараниях исполнять Божий призыв Церкви к совместной жизни в ученичестве. Я не выдаю свои толкования и аргументы за истину в последней инстанции о современных нравственных проблемах. Они - лишь предварительные наброски того, как применять Новый Завет в реальной жизни.
Конечно, при написании подобной книги неизбежно осознаешь опасность: тебя могут неправильно понять или использовать в своих собственных корыстных интересах. От тебя могут и просто отмахнуться. Поэтому я приглашаю читателей к тому же, к чему я призываю своих студентов - к вдумчивому и критичному разговору, в котором мы предстоим суду и наставлению Писания. Я не рассчитываю, что моя книга положит конец всем спорам.
Я лишь надеюсь, что она облегчит читателям понимание новозаветной Вести и творческое устроение в соответствии с ней своей жизни. Тех же, кто на какие-то конкретные вопросы смотрит иначе, чем я, я призываю вместе со мной стараться как можно внимательнее прислушиваться к новозаветным свидетельствам и предлагать собственные толкования в назидание церкви. И я уверен: от последующей дискуссии мы все сможем многому научиться.
Книга шла довольно туго. Так уж устроены ученые: норовят залатать каждую возможную прореху в аргументации, процитировать каждую подходящую по теме книгу и статью, рассмотреть каждое мыслимое направление рассуждений. И они очень медлят выносить вердикт. Между тем моя книга охватывает широкий спектр проблем, по которым написано море научной литературы! Многое приходится оставить за скобками. Работы, процитированные в примечаниях, - лишь часть литературы, от которой я многому научился, и еще меньшая часть литературы, которая была издана.
Мой анализ новозаветных текстов и конкретных нравственных вопросов неизбежно остается слишком схематичным... Тем не менее я убежден: в какой-то момент экзегет должен решиться и предложить-таки какое-то определенное толкование этических заповедей Нового Завета. Церковь не может медлить с суждениями до бесконечности, - от нее требуется действие. И призвание церковного библеиста состоит в том, чтобы помочь ей знаниями в этих суждениях и действиях. Если ученые заботятся не только о своих собственных интересах, то те из нас, кто затратил годы на изучение Нового Завета, должны пойти на риск. Мы должны проявить дерзновение и заговорить в церкви о смысле этих текстов для нас и об их требованиях от нас. В своей книге я как раз пытаюсь - после долгих лет научных мучений - пойти на риск, на который идут каждое воскресенье пасторы: сказать о конкретном значении Слова Божьего для верующей общины. И я глубоко надеюсь, что книга поможет тем, кто служит в приходе или кто только готовится там служить.
2013-12-04
И книга - ОТЛИЧНАЯ,
и качество - ОТЛИЧНОЕ,
СПАСИБО!
спасибо
Большое спасибо!
Спасибо за хорошую книгу в хорошем качестве!
Рекомендуется для всех начинающих изучать или писать работы по библеистике и богословию...