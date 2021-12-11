От автора. Я очень рад появлению «Этики Нового Завета» на русском языке. Я очень надеюсь, что эта книга поможет христианам России в их стремлении к открытой проповеди Евангелия. Хотя культура России веками формировалась под воздействием православного христианства, последние десятилетия ее проходили под влиянием марксистского мировоззрения. Теперь, в данный момент истории Церкви, в России особенно важно с новой силой услышать голос новозаветного свидетельства, чтобы понять, как в соответствии с ним строить церковную жизнь перед лицом новых вызовов культуры. С момента первой публикации английского издания эта книга получила множество отзывов, как положительных, так и отрицательных. Здесь не место отвечать на критику, однако можно со всей честностью заметить, что книга была в основном хорошо принята теми, кто считает, что церковная жизнь должна строиться в соответствии со свидетельством Писания. И напротив, самая острая критика исходила от тех, кто отвергает те или иные специфические нравственные учения Нового Завета в частности, по вопросам насилия и сексуального поведения. Я же совершенно убежден, что стремление тщательно следовать новозаветному представлению о жизни в послушании Богу представляет для нас огромную ценность даже тогда (и в особенности тогда), когда это представление входит в конфликт с культурными нормами и предпосылками современности. Ричард Хейз - Этика Нового Завета Пер. с англ.: Глеб Ястребов Серия «Современная библеистика» М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. - 712 с.

ISBN 5-89647-101-7 Ричард Хейз - Этика Нового Завета - Содержание Введение. Задача Новозаветной Этики

1. Новозаветная этика как проблема

2. Четыре задачи Новозаветной этики

3. Возможные возражения

Часть первая: Дескриптивная задача: представления о нравственной жизни в Новом Завете

Глава 1.Павел: koinonia его страданий

Глава 2. Развитие павловой традиции

Глава 3. Евангелие от Марка: несение креста

Глава 4. Евангелие от Матфея: научение Царству Небесному

Глава 5. Лука-Деяния:освобождение через силу Духа Святого

Глава 6. Евангелие от Иоанна и послания Иоанна: любовь друг ко другу

Глава 7. Экскурс: роль «Исторического Иисуса» в Новозаветной этике

Глава 8. Откровение Иоанна Богослова: сопротивление зверю

Часть вторая: Синтетическая задача: поиск когерентности в нравственной концепции НОВОГО Завета

Глава 9. Различные голоса в Новозаветном Каноне

Глава 10. Три центральных образа: община, крест, Новое творение

Часть третья: Герменевтическая задача: использование нового завета в христианской этике

Глава 11. Как специалисты по этике используют писание? Диагностические вопросы

Глава 12. Пять выборочных герменевтических стратегий

Глава 13. Как использовать тексты? Нормативные предложения

Часть четвертая: Жизнь в этом мире: некоторые конкретные вопросы

Глава 14. Насилие в защиту справедливости

Глава 15. Развод и повторный брак

Глава 16.Гомосексуализм

Глава 17. Антисемитизм и этнический конфликт

Глава 18. Аборт ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Делиться собственностью: вызов, брошенный Церкви

Путь к цели: идеал новозаветной этики Ричард Хейз - Этика Нового Завета - Предисловие

Эта книга выросла из многолетних размышлений совместно со многими студентами и коллегами по служению над вопросом о том, как может помочь нам Новый Завет в наших вечно несовершенных стараниях исполнять Божий призыв Церкви к совместной жизни в ученичестве. Я не выдаю свои толкования и аргументы за истину в последней инстанции о современных нравственных проблемах. Они - лишь предварительные наброски того, как применять Новый Завет в реальной жизни.

Конечно, при написании подобной книги неизбежно осознаешь опасность: тебя могут неправильно понять или использовать в своих собственных корыстных интересах. От тебя могут и просто отмахнуться. Поэтому я приглашаю читателей к тому же, к чему я призываю своих студентов - к вдумчивому и критичному разговору, в котором мы предстоим суду и наставлению Писания. Я не рассчитываю, что моя книга положит конец всем спорам.

Я лишь надеюсь, что она облегчит читателям понимание новозаветной Вести и творческое устроение в соответствии с ней своей жизни. Тех же, кто на какие-то конкретные вопросы смотрит иначе, чем я, я призываю вместе со мной стараться как можно внимательнее прислушиваться к новозаветным свидетельствам и предлагать собственные толкования в назидание церкви. И я уверен: от последующей дискуссии мы все сможем многому научиться.

Книга шла довольно туго. Так уж устроены ученые: норовят залатать каждую возможную прореху в аргументации, процитировать каждую подходящую по теме книгу и статью, рассмотреть каждое мыслимое направление рассуждений. И они очень медлят выносить вердикт. Между тем моя книга охватывает широкий спектр проблем, по которым написано море научной литературы! Многое приходится оставить за скобками. Работы, процитированные в примечаниях, - лишь часть литературы, от которой я многому научился, и еще меньшая часть литературы, которая была издана.

Мой анализ новозаветных текстов и конкретных нравственных вопросов неизбежно остается слишком схематичным... Тем не менее я убежден: в какой-то момент экзегет должен решиться и предложить-таки какое-то определенное толкование этических заповедей Нового Завета. Церковь не может медлить с суждениями до бесконечности, - от нее требуется действие. И призвание церковного библеиста состоит в том, чтобы помочь ей знаниями в этих суждениях и действиях. Если ученые заботятся не только о своих собственных интересах, то те из нас, кто затратил годы на изучение Нового Завета, должны пойти на риск. Мы должны проявить дерзновение и заговорить в церкви о смысле этих текстов для нас и об их требованиях от нас. В своей книге я как раз пытаюсь - после долгих лет научных мучений - пойти на риск, на который идут каждое воскресенье пасторы: сказать о конкретном значении Слова Божьего для верующей общины. И я глубоко надеюсь, что книга поможет тем, кто служит в приходе или кто только готовится там служить.

2013-12-04