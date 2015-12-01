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Библия - РБО - 2015

Библия - Современный русский перевод - РБО - 2015
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Bible Translations
БИБЛИЯ Современный русский перевод
Издание второе, переработанное и дополненное
Первое издание вышло в 2011 г.

Библия - Современный русский перевод - РБО - 2015

[Пер. с древнеевр., арам. и древнегреч.]
М.: Российское Библейское общество, 2015. — 2-е изд., перераб. и доп. — 1408 с, цв. карты.
ISBN 978-5-85524-531-8 (твердый переплет, синий)
ISBN 978-5-85524-532-5 (твердый переплет, розовый)
ISBN 978-5-85524-533-2 (твердый цв. переплет, вар. 1)
ISBN 978-5-85524-534-9 (твердый цв. переплет, вар. 2)
ISBN 978-5-85524-535-6 (гибкий переплет, экокожа, сине-коричневый)
ISBN 978-5-85524-536-3 (гибкий переплет, экокожа, сине-розовый)
Подписано в печать 25.11.2014. Тираж 12000 экз. Отпечатано в типографии L.E.G.O. S.p.A. (Италия).

Библия - Современный русский перевод - РБО - 2015 - ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Дорогой читатель!
В 2014 г. после многолетних трудов коллектива переводчиков, редакторов и консультантов Российское Библейское Общество выпустило в свет издание «Библия. Современный русский перевод». Хотя данное издание было подготовлено высококвалифицированными специалистами, мы сознавали, что как плод человеческих усилий оно не лишено недостатков. И поэтому мы призвали всех заинтересованных лиц: специалистов в области изучения Библии, служителей христианских церквей и просто вдумчивых читателей — высказать свои замечания и предложения, для того чтобы при подготовке второго издания Библии в Современном русском переводе учесть все ценное и справедливое, что будет в них содержаться.
Многочисленные замечания специалистов и вдумчивых читателей, полученные Российским Библейским Обществом за 3 года, главным образом касались перевода книг Ветхого Завета, и более всего — книги Псалтирь. Во многих случаях они позволили уточнить перевод ветхозаветных книг, а также улучшить их литературный стиль. К переводу книг Нового Завета замечаний было получено немного, но все они также учтены при подготовке настоящего издания. Кропотливая работа по предварительному анализу и оценке полученных замечаний и предложений была проделана силами научных редакторов Российского Библейского Общества, однако окончательные решения о необходимости внесения изменений в текст Современного русского перевода выносились специальными комиссиями с участием авторитетных ученых-библеистов из числа православных, католиков и протестантов. При этом и переводчикам библейских книг была предоставлена возможность ответить на замечания и представить свои суждения.
В связи с тем, что многие замечания читателей были порождены сравнением Современного русского перевода с самым распространенным и читаемым в русскоязычном мире Синодальным переводом Библии, следует еще раз подчеркнуть, что Современный русский перевод Библии вовсе не призван полностью заменить Синодальный. Он предназначен для тех христиан и людей, ищущих Бога, кого Синодальный перевод удовлетворяет не полностью. Именно им, в первую очередь, предлагается более доступный для понимания и восприятия текст первоисточника христианской веры.
Как подчеркивалось в предисловии к первому изданию Библии в Современном русском переводе, данный перевод является смысловым, то есть нацеленным на передачу точного смысла библейского текста, а также его выразительного своеобразия. Основной задачей такого перевода является его доступность для обычных людей, не имеющих специальной филологической или богословской подготовки. Поэтому и предназначен он, главным образом, для миссионерских, учебных и духовно-просветительских целей.
Следует также принять во внимание, что за почти полтора столетия, прошедшие со времени выхода Синодального перевода, библейская наука значительно продвинулась в исследовании как Ветхого, так и Нового Заветов, что позволило более точно передать смысл библейского текста в новом переводе, и это особенно важно для тех, кто изучает Библию.
Перевод канонических книг Ветхого Завета сделан с древнееврейского оригинала (Езд 4:8-6:18; 7:12-26 и Дан 2:4-7:28 переведены с арамейского), представленного в наиболее авторитетном современном научном издании Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990).
В наиболее трудных для понимания местах переводчики следовали авторитетным и надежным реконструкциям современной ветхозаветной текстологии, используя, в частности, материалы кумранских рукописей (впервые при переводе Библии на русский язык).
Перевод Нового Завета осуществлен с общепризнанного научного издания древнегреческого оригинала The Greek New Testament (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft/United Bible Societies, 1993).
В сравнении с первым изданием Библии в Современном русском переводе в настоящем издании примерно в два раза увеличен объем примечаний к переводу книг Ветхого Завета, что призвано помочь читателям лучше понимать описываемые древние события и трудные для современного восприятия смыслы.
По многочисленным просьбам читателей второе издание Библии в Современном русском переводе снабжено аппаратом перекрестных ссылок, или параллельных мест Библии, для лучшего отражения взаимосвязи библейских текстов и помощи во всестороннем и целостном изучении Библии. Кроме того, в помощь читателю намного расширены справочные приложения, в том числе Словарь основных библейских имен и понятий.
Дорогой читатель, представляя твоему вниманию второе издание Современного русского перевода Библии, мы снова убедительно просим присылать замечания и предложения для дальнейшего совершенствования перевода.
Правление Российского Библейского Общества
Декабрь 2014 года
12/05/2015

Скандал в РБО после выхода 1-го издания Библии в современном переводе

01.12.2015 - файлы в формате djvu, fb2, epub
Views 18 222
Rating 4.5 / 5
Added 01.12.2015
Author brat Dorian
Rate this publication:
4.5/5 (40)

Comments (9 comments)

A
ANYA 9 years ago

Как купить библию?
E
esxatos 9 years ago

Обратитесь на сайт РБО - там без проблем можно купить...
Гургенарий 9 years ago
Не спешите покупать, ANYA. По сравнению с Синодальным - этот вариант, просто кишащий всякого рода "ляпами" (в том числе и догматического ряда) - настоящий ШАГ НАЗАД в плане издания Священных текстов. Например, знаменитый стих из Нового Завета: "Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов, К торжествующему Собору и церкви первенцев..." (Евр. 12: 22-23) - превратил СОБОР в некое "праздничное СОБРАНИЕ божьих первенцев" (???). Классно! - пришли на праздник, провели Собрание, посидели за трапезой, концерт посмотрели для пущей важности - и по домам!! НЕ-Е-ЕТ, ребята, здесь указан именно СОБОР - некое ВЕЧНО ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ во ВСЕЛЕННОЙ ТАИНСТВО ЕДИНСТВА всех Христиан разных Эпох и разных НАРОДОВ! ...Другой пример: Князя Гога - предводителя международной военной коалиции, после разгрома в долине Мегиддо, оказывается будет хоронить не "весь НАРОД ЗЕМЛИ" (Иез. 39:13), как сказано в Синодальном варианте, а только "весь народ страны"(?) - замечаете разницу?...Но уж совсем вопиющее нарушение допущено при перечислении племён земли Магог: племя РОШ почему-то просто исчезло из Библии" Здесь уже проглядывает нечто похожее на провокацию, за которую придётся некоторым горе-переводчикам серьёзно держать ответ!
P
PertFrolov 9 years ago

1) а "собор" это не "собрание" разве?

 

2) В (Иез. 39:13) в СРП РБО более точно перевели, чем в СП, речь идёт о стране Израиля, а не о планете Земля.
B
bizon_all 9 years ago

А будет ли модуль для Цитаты из Библии?
E
esxatos 9 years ago

Он есть - http://esxatos.com/bibliya-RBO-2015-biblequote
H
hristianin 10 years ago
Будет ли fb2?
E
esxatos 10 years ago
[quote=MagistrP]
Будет ли fb2?
[/quote]А epub мало? Для читалок оба формата приемлемы.
E
esxatos 10 years ago
[quote=MagistrP]
Будет ли fb2?
[/quote]Уже есть 

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