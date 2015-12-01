Библия - РБО - 2015
БИБЛИЯ Современный русский перевод
Издание второе, переработанное и дополненное
Первое издание вышло в 2011 г.
Библия - Современный русский перевод - РБО - 2015
[Пер. с древнеевр., арам. и древнегреч.]
М.: Российское Библейское общество, 2015. — 2-е изд., перераб. и доп. — 1408 с, цв. карты.
ISBN 978-5-85524-531-8 (твердый переплет, синий)
ISBN 978-5-85524-532-5 (твердый переплет, розовый)
ISBN 978-5-85524-533-2 (твердый цв. переплет, вар. 1)
ISBN 978-5-85524-534-9 (твердый цв. переплет, вар. 2)
ISBN 978-5-85524-535-6 (гибкий переплет, экокожа, сине-коричневый)
ISBN 978-5-85524-536-3 (гибкий переплет, экокожа, сине-розовый)
Подписано в печать 25.11.2014. Тираж 12000 экз. Отпечатано в типографии L.E.G.O. S.p.A. (Италия).
Библия - Современный русский перевод - РБО - 2015 - ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ
Дорогой читатель!
В 2014 г. после многолетних трудов коллектива переводчиков, редакторов и консультантов Российское Библейское Общество выпустило в свет издание «Библия. Современный русский перевод». Хотя данное издание было подготовлено высококвалифицированными специалистами, мы сознавали, что как плод человеческих усилий оно не лишено недостатков. И поэтому мы призвали всех заинтересованных лиц: специалистов в области изучения Библии, служителей христианских церквей и просто вдумчивых читателей — высказать свои замечания и предложения, для того чтобы при подготовке второго издания Библии в Современном русском переводе учесть все ценное и справедливое, что будет в них содержаться.
Многочисленные замечания специалистов и вдумчивых читателей, полученные Российским Библейским Обществом за 3 года, главным образом касались перевода книг Ветхого Завета, и более всего — книги Псалтирь. Во многих случаях они позволили уточнить перевод ветхозаветных книг, а также улучшить их литературный стиль. К переводу книг Нового Завета замечаний было получено немного, но все они также учтены при подготовке настоящего издания. Кропотливая работа по предварительному анализу и оценке полученных замечаний и предложений была проделана силами научных редакторов Российского Библейского Общества, однако окончательные решения о необходимости внесения изменений в текст Современного русского перевода выносились специальными комиссиями с участием авторитетных ученых-библеистов из числа православных, католиков и протестантов. При этом и переводчикам библейских книг была предоставлена возможность ответить на замечания и представить свои суждения.
В связи с тем, что многие замечания читателей были порождены сравнением Современного русского перевода с самым распространенным и читаемым в русскоязычном мире Синодальным переводом Библии, следует еще раз подчеркнуть, что Современный русский перевод Библии вовсе не призван полностью заменить Синодальный. Он предназначен для тех христиан и людей, ищущих Бога, кого Синодальный перевод удовлетворяет не полностью. Именно им, в первую очередь, предлагается более доступный для понимания и восприятия текст первоисточника христианской веры.
Как подчеркивалось в предисловии к первому изданию Библии в Современном русском переводе, данный перевод является смысловым, то есть нацеленным на передачу точного смысла библейского текста, а также его выразительного своеобразия. Основной задачей такого перевода является его доступность для обычных людей, не имеющих специальной филологической или богословской подготовки. Поэтому и предназначен он, главным образом, для миссионерских, учебных и духовно-просветительских целей.
Следует также принять во внимание, что за почти полтора столетия, прошедшие со времени выхода Синодального перевода, библейская наука значительно продвинулась в исследовании как Ветхого, так и Нового Заветов, что позволило более точно передать смысл библейского текста в новом переводе, и это особенно важно для тех, кто изучает Библию.
Перевод канонических книг Ветхого Завета сделан с древнееврейского оригинала (Езд 4:8-6:18; 7:12-26 и Дан 2:4-7:28 переведены с арамейского), представленного в наиболее авторитетном современном научном издании Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990).
В наиболее трудных для понимания местах переводчики следовали авторитетным и надежным реконструкциям современной ветхозаветной текстологии, используя, в частности, материалы кумранских рукописей (впервые при переводе Библии на русский язык).
Перевод Нового Завета осуществлен с общепризнанного научного издания древнегреческого оригинала The Greek New Testament (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft/United Bible Societies, 1993).
В сравнении с первым изданием Библии в Современном русском переводе в настоящем издании примерно в два раза увеличен объем примечаний к переводу книг Ветхого Завета, что призвано помочь читателям лучше понимать описываемые древние события и трудные для современного восприятия смыслы.
По многочисленным просьбам читателей второе издание Библии в Современном русском переводе снабжено аппаратом перекрестных ссылок, или параллельных мест Библии, для лучшего отражения взаимосвязи библейских текстов и помощи во всестороннем и целостном изучении Библии. Кроме того, в помощь читателю намного расширены справочные приложения, в том числе Словарь основных библейских имен и понятий.
Дорогой читатель, представляя твоему вниманию второе издание Современного русского перевода Библии, мы снова убедительно просим присылать замечания и предложения для дальнейшего совершенствования перевода.
Правление Российского Библейского Общества
Декабрь 2014 года
12/05/2015
Скандал в РБО после выхода 1-го издания Библии в современном переводе
01.12.2015 - файлы в формате djvu, fb2, epub
Как купить библию?
Обратитесь на сайт РБО - там без проблем можно купить...
1) а "собор" это не "собрание" разве?
2) В (Иез. 39:13) в СРП РБО более точно перевели, чем в СП, речь идёт о стране Израиля, а не о планете Земля.
А будет ли модуль для Цитаты из Библии?
Он есть - http://esxatos.com/bibliya-RBO-2015-biblequote
Будет ли fb2?
[/quote]А epub мало? Для читалок оба формата приемлемы.
Будет ли fb2?
[/quote]Уже есть