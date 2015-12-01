Библия - Современный русский перевод - РБО - 2015

БИБЛИЯ Современный русский перевод

Издание второе, переработанное и дополненное

Первое издание вышло в 2011 г.

[Пер. с древнеевр., арам. и древнегреч.]

М.: Российское Библейское общество, 2015. — 2-е изд., перераб. и доп. — 1408 с, цв. карты.

Дорогой читатель!

В 2014 г. после многолетних трудов коллектива переводчиков, редакторов и консультантов Российское Библейское Общество выпустило в свет издание «Библия. Современный русский перевод». Хотя данное издание было подготовлено высококвалифицированными специалистами, мы сознавали, что как плод человеческих усилий оно не лишено недостатков. И поэтому мы призвали всех заинтересованных лиц: специалистов в области изучения Библии, служителей христианских церквей и просто вдумчивых читателей — высказать свои замечания и предложения, для того чтобы при подготовке второго издания Библии в Современном русском переводе учесть все ценное и справедливое, что будет в них содержаться.

Многочисленные замечания специалистов и вдумчивых читателей, полученные Российским Библейским Обществом за 3 года, главным образом касались перевода книг Ветхого Завета, и более всего — книги Псалтирь. Во многих случаях они позволили уточнить перевод ветхозаветных книг, а также улучшить их литературный стиль. К переводу книг Нового Завета замечаний было получено немного, но все они также учтены при подготовке настоящего издания. Кропотливая работа по предварительному анализу и оценке полученных замечаний и предложений была проделана силами научных редакторов Российского Библейского Общества, однако окончательные решения о необходимости внесения изменений в текст Современного русского перевода выносились специальными комиссиями с участием авторитетных ученых-библеистов из числа православных, католиков и протестантов. При этом и переводчикам библейских книг была предоставлена возможность ответить на замечания и представить свои суждения.

В связи с тем, что многие замечания читателей были порождены сравнением Современного русского перевода с самым распространенным и читаемым в русскоязычном мире Синодальным переводом Библии, следует еще раз подчеркнуть, что Современный русский перевод Библии вовсе не призван полностью заменить Синодальный. Он предназначен для тех христиан и людей, ищущих Бога, кого Синодальный перевод удовлетворяет не полностью. Именно им, в первую очередь, предлагается более доступный для понимания и восприятия текст первоисточника христианской веры.

Как подчеркивалось в предисловии к первому изданию Библии в Современном русском переводе, данный перевод является смысловым, то есть нацеленным на передачу точного смысла библейского текста, а также его выразительного своеобразия. Основной задачей такого перевода является его доступность для обычных людей, не имеющих специальной филологической или богословской подготовки. Поэтому и предназначен он, главным образом, для миссионерских, учебных и духовно-просветительских целей.

Следует также принять во внимание, что за почти полтора столетия, прошедшие со времени выхода Синодального перевода, библейская наука значительно продвинулась в исследовании как Ветхого, так и Нового Заветов, что позволило более точно передать смысл библейского текста в новом переводе, и это особенно важно для тех, кто изучает Библию.