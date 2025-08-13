Том Райт - Павел - Послания к коринфянам - Популярный комментарий

1 А я объявляю вам, братья, то Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились,

2 которым и спасаетесь. В этом смысле я благовествовал вам, если вы держитесь моего благовествования, если только вы не напрасно уверовали,

3 Ибо я передал вам во-первых то, что и принял: что Христос умер за грехи наши по Писаниям,

4 и что Он был погребён, и что Он воздвигнут в третий день по Писаниям,

5 и что Он явился Кифе, потом - Двенадцати;

6 затем свыше чем пятистам братьям одновременно, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые почили;

7 затем явился Иакову, потом всем апостолам;

8 а после всех явился и мне, словно недоноску.

9 Ибо я наименьший из апостолов, я, который недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию.

10 Но благодатию Божией я семь то, что я есмь, и благодать Его во мне не оказалась тщетной, но я больше всех их потрудился, впрочем не я, но благодать Божия со мною.

11 Итак, я ли, они ли, - мы так проповедуем, и вы так уверовали.



Старик налил мне чашку чаю и провел меня в гостиную. «Теперь ты можешь посмотреть это сам», — сказал он, протягивая мне толстый, красиво оформленный альбом с фотографиями. «Он расскажет тебе подробно, как получилось, что я и моя семья живем здесь».



Фотокарточки начали раскрывать мне непростую историю этой семьи. Вот эта семья счастливо живет в Армении. Внезапное морское путешествие, которое единственно и могло дать им возможность уехать с родины. Главные действующие лица - отец, дед, дядя. Они - на борту корабля. И потом - прибытие: временное проживание у дальних родственников, поиски подходящего дома, его покупка, начало новой жизни.



«Вот так я и оказался здесь, улыбается он, закрывая альбом, - как вы теперь понимаете, я не коренной американец». На большинстве фотографий он запечатлен еще в младенческом или детском возрасте, родившись почти сразу после того, как члены его семьи перебралась жить в Новый Свет.



Мне хотелось узнать как можно больше об истории этих необычных и гордых людей, которые сохранили память о своих предках и их судьбе, невзирая на преследования и травлю, в результате которых они чуть было не подверглись почти полному уничтожению. Он дал мне книгу, по которой было видно, что ее перечитали много раз. «Она даст тебе понимание более полной картины того, что с нами происходило, - сказал он. -Когда я и мои родные перечитываем ее, то все больше осознаем, почему для нас было так важно уехать оттуда и продолжить жить дальше, уже в этой стране».



Два рассказа о том, что произошло в прошлом, и о том, что есть сейчас, одинаково содержательные и не слишком длинные. Соедините их вместе, и получится новая человеческая общность. И это предельно сходно с тем, что говорит Павел в нынешнем фрагменте. Он рассказывает о том, с чего началось христианство: это своего рода семейный альбом с фотографиями, повествующий о том, как одна небольшая семья пережила события, приведшие ее к новому образу существования. В завершение этого рассказа Павел добавляет несколько штрихов, касающихся и его места в этих событиях, хотя эти последние, как мы увидим ниже, имеют некоторые странные особенности, бросающиеся в глаза на фоне всего остального. По ходу изложения он делает довольно однозначные намеки на то, что все описываемое является лишь недавним и самым решающим моментом в очень долгой истории, для понимания которой требуется одна книга, содержащая в себе целостную картину и дополнительные пояснения, - и что только благодаря этой книге и можно оценить всю значимость недавних событий.



Глава, которую мы начинаем разбирать, представляет собой один из самых спорных и широко обсуждаемых текстов, написанных Павлом. А главной темой рассматриваемого фрагмента, как и всей этой главы вообще, является воскресение - уже свершившееся воскресение Иисуса и предстоящее еще воскресение тех, кто верит в Иисуса.



У некоторых членов коринфской общины, как мы увидим в ст. 12, возникли определенные трудности в связи с этим. Однако целью такого подробного изложения этой темы и помещение, связанных с ней рассуждений, почти в самый конец послания, было нечто большее, чем просто опровержение оппонентов. Мы уже видели много раз, что он стремится на протяжении всего послания к тому, чтобы коринфяне поняли свое место и назначение в долгой истории, инициируемой Богом. И забвение своих корней грозит им серьезной опасностью - ведь эти корни они имеют потому, что принадлежат Мессии, который привел очень длинную историю Израиля к ее апогею.

И теперь им необходимо учиться жить «согласно Писаниям» (ст. 3 и 4): не в том смысле, что они должны принимать как руководство к действию все малейшие предписания и указания Библии (хотя это во многих случаях тоже необходимо), но в более широком смысле - имеется в виду то, что Библия содержит в себе историю, которая в данный момент раскрывается в новой жизни в единении с Мессией, особенно через солидарность с ним в его смерти и воскресении.



Если они поймут, какое место занимают в этой истории, то множество проблем и беспокойств, которыми они охвачены, будут увидены в ином свете. Надо только вспомнить, какое важное место смерть и воскресение Мессии занимают в обсуждении вопроса относительно сексуальной морали в главе 6. Бог «выкупил» вас для себя ценой смерти Иисуса, и Он воскресит ваши тела для новой жизни, как воскресил тело Иисуса; по этой причине все, что вы собой представляете, и все, что вы делаете с вашим теперешним телом, приобретает жизненную важность.

Задумаемся над тем, как рассуждения о евхаристии в главе 11 побуждают коринфян посмотреть на общинную трапезу в свете указанной длинной истории, обращая особое внимание на смерть Иисуса и его Второе пришествие. Также можно еще раз поразмышлять над чрезвычайно поэтичным я волнующим пассажем о любви в главе 13 и над тем, как сильно там Павел ставит акцент на том, что любовь - это та вещь, которая не прекратится никогда в новом мире, который сотворит Бог. А тот факт, что этот новый мир уже начался, ворвался в наш мир через воскресение Иисуса, и что весь народ Божий в конце концов получит новые тела для жизни в атом мире, - является основополагающим для всего, о чем Павел говорит,



Это как раз то, представление о чем не способен дать нам ни один фотоальбом; единственно, что может нам несколько помочь, это фотографии событий, которые еще не произошли, но лишь предстоят.



Павел хочет сделать предельно очевидным, что воскресение для христиан - недвижное основание их понимания реальности. Это не какая-то странная идея, до которой он додумался сам. Подобную же историю рассказывают вместе с ним и другие христиане; эта к тому времени стала уже твердой и неизменной традицией (ст. 1, 3, 11). Этот рассказ, фактически, является формулировкой Благой вести, самой сердцевины Вести об Иисусе Мессии. Это было тем, что Павел проповедовал всюду, где он оказывался, это была Весть, которая заключала в себе Божью силу и приобщала людей благодаря действию Духа к живому познанию Его и Его любви, делала их участниками наступившего правления Мессии, пришедшего Царства Божьего. Только на почве такого понимания и опыта можно оставаться и возрастать в качестве христианина.



Весть подобна фотоальбому: она содержит в себе историю ваших истоков. Вот эти фотографии. Мессия. Его позорная смерть. Его погребение. Его воскресение на третий день. Вот люди, которые видели его, - Кифа, Двенадцать, пятьсот других братьев, собранных вместе, Иаков (брат Иисуса). Далее, в самом завершении этого довольно кратенького рассказа, упоминание о человеке, который родился недоношенным, .вышел из материнской утробы, чтобы стать частью этой цепочки свидетелей: он я последний, кто видел воскресшего Иисуса перед тем, как эти видения прекратились. Это сам Павел.



И это все произошло «согласно», или «в согласии», с Библией. Это указание, конечно, не относится к новозаветным текстам Библии, евангельским сообщениям о смерти и воскресении Иисуса. К тому моменту они еще не были написаны. Также здесь Павел не имеет в виду, что он намекает на десяток-другой «основных» цитат из Ветхого Завета, в которых присутствуют предсказания, что Мессии должно было умереть и воскреснуть, хотя мы можем привести такого рода тексты.