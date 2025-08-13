Том Райт - Павел - Послания к галатам и фессалоникийцам

1 Но говорю: наследник, пока он младенец, ничем не отличается от раба, хотя он и господин всего,

2 но находится под опекунами и домоправителями до срока, предназначенного отцом,

3 Так и мы, когда были младенцами, были в рабстве у стихий мира.

4 Но когда пришла полнота времени, послал Бог Сына Своего, родившегося от женщины, родившегося под Законом,

5 чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление.

6 А так как вы - сыны, то послал Бог Духа Сына Своего в сердца наши, Духа взывающего: Авва, Отче)

7 Так что ты уже не раб, но сын; если же сын, то и наследник чрез Бога.



Если когда-либо вы пытались написать рассказ, то, возможно, иногда замечали, что придуманные вами персонажи иногда попадают в такие передряги, из которых их довольно непросто вызволить. Несколько романистов девятнадцатого века столкнулись с этой проблемой; часто их герои или героини так запутывались в финансовых или семейных проблемах, что непонятно было, как их спасать. Самым простым решением в таких случаях бывает ввести в сюжет смерть какого-то человека, ранее не упомянутого в книге с тем, чтобы умерший оставил попавшему в беду персонажу большое наследство. В развязке романа неожиданно прибывает извещение о том, что давно забытый дядя или кузен, живший где-то на другом краю мира, умер и оставил после себя целое состояние. И таким образом, внезапно все разрешатся благополучно. Мы можем, наконец, перевести дух. Снова появилась надежда, проблемы забыты, все радуются.



Можно усмехнуться над тем, с какой легкостью романисты выручают своих героев из бед и приделывают к истории счастливый конец столь незатейливым способом, никак не связывая финал с остальным сюжетом. В наши дни серьезный автор не одобрит такого дешевого трюка, поскольку мы живем в мире, где живет очень немного богатых и забытых дядюшек. Но такой сюжетный поворот сохраняет свою привлекательность; он отражает лелеемую многими мечту о том, что вдруг случится что-то неожиданное, и все проблемы решатся в мгновение ока. В рассматриваемом нами фрагменте послания Павел рассказывает историю, созвучную с описанным выше счастливым случаем; история эта настолько показательна для христианства, что с ней знакомы даже те, кто не изучал работ апостола Павла



Это — рассказ о людях, которые должны унаследовать своего рода богатство, но ничего об этом сами не знают. Есть две категории людей, которым совместно предстоит разделить это наследство; у них различное происхождение, но в итоге они станут едины. Это нудеохристиане и христиане из язычников. Они пришли с разных отправных точек, но в тот момент, когда они стали христианами, это потеряло всякое значение — Павел уверен в этом. Если на воскресное богослужение в церковь один человек прибыл, просто перейдя улицу, а другой прилетел издалека на вертолете, то, несмотря на различие их маршрутов, цель одна и та же.



Павел начинает главу с того, о чем начал речь в предыдущей главе: о сыне, который одновременно и наследник. Он рассматривает состояние, в котором человек находится до того, как достигнет совершеннолетия: отцу приходится назначать воспитателя и охранников, чтобы они заботились о ребенке (как в случае с «дето-водителем» из Гал 3:24-25). Теперь Павел развивает эту мысль, присоединяя к ней две новые темы. Первая тема: роль Бога в новом Исходе, великий окончательный акт искупления, осуществленный во Христе и посредством духа. Вторая: путь евреев и язычников из одинакового состояния рабства к вере и свободе. Мы также рассмотрим сейчас две эти темы.



Эти стихи пестрят языком Исхода. Бог призвал Моисея вести Израиль из египетского рабства к свободе, чтобы наследовать обетованную землю. После долгого периода ожидания, предсказанного в 15-й главе Книги Бытие, пришло время исполнения: Бог послал Моисея освободить Божий народ, выкупить его из рабства. Моисей передает фараону слова Бога об Израиле: «Израиль — мой сын, мой первенец». Свобода была достигнута после событий Пасхи, таких как жертвоприношение агнцев и истребление первенцев Египта. После выхода из Египта, через 40 дней после Пасхи народ пришел к горе Синай. Там он получил Закон как путеводитель сквозь пустыню к обетованной земле. Эта история известна любому еврею, она — основополагающая для многих иудейских писаний, как древних, так и современных.

Райт Н.Т. - ПАВЕЛ - ПОСЛАНИЯ К ГАЛАТАМ И ФЕССАЛОНИКИЙЦАМ - Популярный комментарий

Пер.с англ. (Серия «Читая Библию»). — MV. Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. -Х+170 с.

Перевод: Александр Конев