Том Райт - Павел - Пастырские послания - Популярный комментарий

1 А Дух явственно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским, 2 в лицемерии лжецов с прожженной совестью, 5 запрещающих вступать в брак и заставляющих воздерживаться от разных видов пищи, которые Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали их с благодарением. 4 Потому что всякое творение Божье хорошо, и ничто не должно быть отвергаемо, если принимается с благодарением; 6 ибо оно освящается словом Божьим и молитвой.



Джейн росла в семье, которая всегда играла в игры. Когда можно было, на природе; но если погода была плохой, и особенно в долгие зимние вечера, то дети садились вокруг камина и играли в настольные игры - ну, вы их знаете: «Эрудит», «Монополия», конечно, «Клуэдо» и во многое другое. Но больше всего они любили старомодную игру в карты. Им нравился карточный азарт; волноваться, когда раздают карты, и нетерпеливо поглядывать, повезло или нет. Они знали валетов, дам и королей каждой масти, и самых главных - тузов. Они даже дали им прозвища. Позднее, оглядываясь назад, они поняли, что то, что, они, возможно, упустили в те до телевизионные времена, они более чем восполнили в том смысле, что тренировали свою память, способность стратегически мыслить, и, что не менее важно, свою готовность играть «в руку» при сдаче и не ворчать, если кому-то больше повезло.



Только когда Джейн встретила Джеймса и познакомилась с его семьей, она впервые поняла, что не каждый так относится к картам. Дед Джеймса потерял работу во времена Великой Депрессии, и семья вынуждена была переехать в маленький дом в убогом районе. В отчаянии, лихорадочно обдумывая способы вернуть материальную обеспеченность и сохранить свою семью, он зашел однажды вечером в бар, где играли на деньги. Но что началось, когда поступок от безысходности быстро стал неистребимой привычкой. Валет, дама и король заперли его в своем замке, и он разбил сердца своих близких, вместо того чтобы, как он надеялся, принести им назад алмазы. Отец Джеймса вырос в семье, где сам вид карт напоминал об их безумии, позоре, насмешках и катастрофе.



Теперь, конечно, люди могут (и делают это) играть на деньги. И у некоторых, видимо, может быть умеренный «азарт» (как они говорят) на скачки, конкурсы гончих собак, игру в карты или на что-нибудь еще, и это не становится привычкой, тем более - разрушительной. Но тогда общественное мнение настолько тесно связало азартные игры с безответственным, безнравственным и разрушительным поведением, что сами предметы игры - карточки с безжизненными рисунками - расценивались как тлетворная зараза и потому уничтожались.



Это помогает нам понять положение, которое Павел описывает в стихах 2 и 3, и учение, которое он предлагает против этого в стихах 4 и 5. В ранней Церкви, и в более позднем христианстве были те, чей языческий опыт был крайне разрушительным. В частности, они участвовали в диком и разнузданном разврате, разных пьяных оргиях. Современный, так же, как и древний опыт показывает, что когда люди целенаправленно так себя ведут, то это разрушительно, и они уверены, что живут не так, как нужно. Что-то в вас умирает, когда вы ненасытны - в пище ли, алкоголе ли или сексе.

И мы можем легко понять - не в последнюю очередь потому, что несколько человек искренне написало об этом, исходя из собственного опыта, - что люди, которые так себя ведут, вполне могут закончить ненавистью к самой идее хорошей пищи, алкогольных напитков и конечно же секса. У подобных людей, говорит Павел, совесть сожжена, как раскаленным железом. Внутренний «компас», который должен указывать им, что хорошо и что плохо, настолько выведен из строя, что теперь болезненно реагирует на одну мысль о том, что само по себе совершенно нормально, что это часть прекрасного творения благого Бога-Творца.



Это фактически главная мысль, и это нужно повторять снова и снова практически в каждом поколении. Если сомневаетесь, прочтите Быт 1: Бог посмотрел на все, что Он сотворил, и это было очень хорошо. Это - основа всякой подлинно христианской (а также иудейской) мысли. Если подразумевается, что какая-то часть сотворенного мира плоха сама по себе - то это первый удар топора, который рубит сук, на котором мы должны сидеть, - веру, что Бог, который изначально сотворил мир, преображает его через Иисуса и Дух, и что мы призваны не отказываться от своей человеческой природы, но радоваться ее спасению, искуплению и преображению. То, что мы видим в этом отрывке, - одно из первых проявлений проблемы, которая упорно преследовала христианских мыслителей практически на протяжении всего древнего периода, и сегодня вновь появляется время от времени. Хотя, честно говоря, современная западная церковь часто рискует впасть в другую крайность, постоянно подчеркивая, насколько мир прекрасен - а это не позволяет видеть, что злоупотребление творением столь же опасно, как отношение к нему как к злу. Здравая позиция в этом вопросе в основном и показывает зрелость христианской жизни.



В частности, интересно, что ко времени, когда было написано это послание, Павел мог видеть, что некоторые могут закончить тем, что будут говорить, что сам секс плох, и поэтому в идеале все должны быть девственниками. Некоторые даже обвиняли самого Павла в такой точке зрения, хотя более внимательное чтение 1 Кор 7, ключевого отрывка, показывает, насколько это не так. И когда дело касалось пищи и питья, Павел занял здравую позицию: нет ничего самого по себе нечистого - включая пищу, которую запрещал Ветхий Завет, и идоложертвенное мясо. В этом суть 1 Кор 8-10, хотя, как ясно дает понять этот отрывок, Павел также настаивает на том, что христиане должны отложить в сторону свое право есть все, что они хотят, если это ослабляет веру другого христианина. Но основная мысль, которую нужно уловить: творение прекрасно; созданные блага, в подобающей и адекватной форме и в уместной обстановке стоят того, чтобы принять их с благодарностью.