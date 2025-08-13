Том Райт - Марк - Евангелие - Популярный комментарий

Прежде чем приступить к раскодированию этих текстов и отголосков, напомним, что глава началась с вопроса о предстоящем падении Храма. До сих пор в стихах 5-13 Иисус предостерегал последователей о тех грядущих событиях, которые еще не должны повергать их в панику. Даже когда они предстанут перед судом, и им будет грозить смертный приговор, это еще не значит, что пробил роковой час. Нет, это еще не конец.



Но в стихе 14 настроение резко меняется. До сих пор Иисус велел ученикам стоять твердо, теперь же им дается знак, по которому следует обратиться в бегство. Случится такое, что придется бежать без оглядки, побросав все имущество, бежать так быстро, что женщины с младенцами на руках отстанут, не поспеют за всеми. На Иерусалим обрушится бедствие, по сравнению с которым все прежние несчастья и все, что предстоит миру пережить впредь, покажутся не такими уж страшными.



О чем говорит Иисус? Какой будет дан знак?



Он говорит о том, как вражеские армии захватят Храм. В исторической перспективе мы знаем, что это произошло в 70 году. В истории Иосифа Флавия мы читаем жуткую повесть об осаде Иерусалима: изголодавшиеся люди пожирали собственных детей, дрались за грязные ошметки пищи и за пустяковое преимущество в непрекращающихся политических сварах. Больше евреев погибало от рук соплеменников, чем от нашествия римлян. Иисус внятно приказывает своим последователям в этот час подняться и бежать.

Не надо упорствовать в лояльности нации, не надо оставаться до неизбежного конца. Знак - «мерзость запустения»: нечто, внушающее отвращение, или человек, само присутствие которого означает неминуемую гибель. Этот текст опирается на Дан 11:31 и 12:11, где речь идет о языческих армиях, которые входят в Иерусалим, прерывают храмовые жертвоприношения и вместо них устанавливают «мерзость запустения». Иисус не уточняет, как именно это будет выглядеть - скорее всего, на месте обитания единственного истинного Бога посреди Храма будет водружен языческий идол, статуя другого божества. Это будет знаком: настало время, когда нельзя пребывать на месте и терпеть, нужно подняться и бежать.



Наступит время, когда появится много обманщиков, которые многих увлекут на ложный путь. Опять- таки Иосиф Флавий рассказывает о множестве самозванных пророков и мессий в пору римско-иудейской войны 66-70 гг. Они знали пути к спасению, набирали последователей, сулили чудеса и знамения. Все пошло прахом.



Но кульминация - уничтожение Храма - может быть описана лишь пророческим языком, прибегающим к образам вселенской катастрофы. В 66-69 годах четыре римских императора сменили друг друга на престоле - Нерон, Отон, Вителлий, Веспасиан - и каждый переворот сопровождался насилием, убийствами, гражданской войной. Веспасиан двинулся походом на Рим, чтобы отстоять свои права, а его сын Тит вошел с армией в Иерусалим, сжег Храм, разрушил столицу и распял тысячи евреев