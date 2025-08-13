Том Райт - Марк - Евангелие - Популярный комментарий

Райт Николас Томас - Марк - Евангелие
Прежде чем приступить к раскодированию этих текстов и отголосков, напомним, что глава началась с вопроса о предстоящем падении Храма. До сих пор в стихах 5-13 Иисус предостерегал последователей о тех грядущих событиях, которые еще не должны повергать их в панику. Даже когда они предстанут перед судом, и им будет грозить смертный приговор, это еще не значит, что пробил роковой час. Нет, это еще не конец.
Но в стихе 14 настроение резко меняется. До сих пор Иисус велел ученикам стоять твердо, теперь же им дается знак, по которому следует обратиться в бегство. Случится такое, что придется бежать без оглядки, побросав все имущество, бежать так быстро, что женщины с младенцами на руках отстанут, не поспеют за всеми. На Иерусалим обрушится бедствие, по сравнению с которым все прежние несчастья и все, что предстоит миру пережить впредь, покажутся не такими уж страшными.
О чем говорит Иисус? Какой будет дан знак?
Он говорит о том, как вражеские армии захватят Храм. В исторической перспективе мы знаем, что это произошло в 70 году. В истории Иосифа Флавия мы читаем жуткую повесть об осаде Иерусалима: изголодавшиеся люди пожирали собственных детей, дрались за грязные ошметки пищи и за пустяковое преимущество в непрекращающихся политических сварах. Больше евреев погибало от рук соплеменников, чем от нашествия римлян. Иисус внятно приказывает своим последователям в этот час подняться и бежать.
Но в стихе 14 настроение резко меняется. До сих пор Иисус велел ученикам стоять твердо, теперь же им дается знак, по которому следует обратиться в бегство. Случится такое, что придется бежать без оглядки, побросав все имущество, бежать так быстро, что женщины с младенцами на руках отстанут, не поспеют за всеми. На Иерусалим обрушится бедствие, по сравнению с которым все прежние несчастья и все, что предстоит миру пережить впредь, покажутся не такими уж страшными.
О чем говорит Иисус? Какой будет дан знак?
Он говорит о том, как вражеские армии захватят Храм. В исторической перспективе мы знаем, что это произошло в 70 году. В истории Иосифа Флавия мы читаем жуткую повесть об осаде Иерусалима: изголодавшиеся люди пожирали собственных детей, дрались за грязные ошметки пищи и за пустяковое преимущество в непрекращающихся политических сварах. Больше евреев погибало от рук соплеменников, чем от нашествия римлян. Иисус внятно приказывает своим последователям в этот час подняться и бежать.
Не надо упорствовать в лояльности нации, не надо оставаться до неизбежного конца. Знак - «мерзость запустения»: нечто, внушающее отвращение, или человек, само присутствие которого означает неминуемую гибель. Этот текст опирается на Дан 11:31 и 12:11, где речь идет о языческих армиях, которые входят в Иерусалим, прерывают храмовые жертвоприношения и вместо них устанавливают «мерзость запустения». Иисус не уточняет, как именно это будет выглядеть - скорее всего, на месте обитания единственного истинного Бога посреди Храма будет водружен языческий идол, статуя другого божества. Это будет знаком: настало время, когда нельзя пребывать на месте и терпеть, нужно подняться и бежать.
Наступит время, когда появится много обманщиков, которые многих увлекут на ложный путь. Опять- таки Иосиф Флавий рассказывает о множестве самозванных пророков и мессий в пору римско-иудейской войны 66-70 гг. Они знали пути к спасению, набирали последователей, сулили чудеса и знамения. Все пошло прахом.
Но кульминация - уничтожение Храма - может быть описана лишь пророческим языком, прибегающим к образам вселенской катастрофы. В 66-69 годах четыре римских императора сменили друг друга на престоле - Нерон, Отон, Вителлий, Веспасиан - и каждый переворот сопровождался насилием, убийствами, гражданской войной. Веспасиан двинулся походом на Рим, чтобы отстоять свои права, а его сын Тит вошел с армией в Иерусалим, сжег Храм, разрушил столицу и распял тысячи евреев
Наступит время, когда появится много обманщиков, которые многих увлекут на ложный путь. Опять- таки Иосиф Флавий рассказывает о множестве самозванных пророков и мессий в пору римско-иудейской войны 66-70 гг. Они знали пути к спасению, набирали последователей, сулили чудеса и знамения. Все пошло прахом.
Но кульминация - уничтожение Храма - может быть описана лишь пророческим языком, прибегающим к образам вселенской катастрофы. В 66-69 годах четыре римских императора сменили друг друга на престоле - Нерон, Отон, Вителлий, Веспасиан - и каждый переворот сопровождался насилием, убийствами, гражданской войной. Веспасиан двинулся походом на Рим, чтобы отстоять свои права, а его сын Тит вошел с армией в Иерусалим, сжег Храм, разрушил столицу и распял тысячи евреев
Райт Н.Т. - МАРК - ЕВАНГЕЛИЕ - Популярный комментарий
Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»), — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — х+218 с.
Перевод: Любовь Сумм
Том Райт - Марк - Евангелие - Популярный комментарий - Содержание
Марк 1:1-8 Проповедь Иоанна Крестителя
Марк 1:9-13 Крещение Иисуса
Марк 1:14-20 Призвание учеников
Марк 1:21-34 Изгнание бесов и исцеления
Марк 1:35-45 Исцеление прокаженного
Марк 2:1-12 Исцеление паралитика
Марк 2:13-17 Призвание Левия
Марк 2:18-22 Спор о посте
Марк 2:23-28 Учение о субботе
Марк 3:1-6 Исцеление человека с иссохшей рукой
Марк 3:7-19 Призвание Двенадцати
Марк 3:20-30 Иисус и Вельзевул
Марк 3:31-35 Семья Иисуса
Марк 4:1-21 Притча о сеятеле
Марк 4:21-25 Светильник на подсвечнике
Марк 4:26-34 Другие притчи о сеятеле
Марк 4:35-42 Иисус успокаивает бурю
Марк 5:1-20 Исцеление бесноватого
Марк 5:21-34 Дочь Иаира и женщина с хроническим кровотечением
Марк 5:35-43 Воскрешение дочери Иаира
Марк 6:1-6 Пророк в родном городе
Марк 6:7-13 Двенадцать отправляются с поручением
Марк 6:14-16 Недоумения Ирода
Марк 6:17-30 Ирод и Иоанн Креститель
Марк 6:30-44 Насыщение пяти тысяч
Марк 6:45-57 Хождение Иисуса по воде
Марк 7:1-14 Божья заповедь и человеческое предание
Марк 7:15-23 Чистое и нечистое
Марк 7:24-30 Сирофиникиянка
Марк 7:31-37 Исцеление глухонемого
Марк 8:1-10 Насыщение четырех тысяч
Марк 8:11-21 Закваска фарисеев и Ирода
Марк 8:22-30 Петр исповедует Иисуса Мессией
Марк 8:31-9:1 Иисус предсказывает свою смерть
Марк 9:2-13 Преображение
Марк 9:14-29 Одержимый бесом мальчик
Марк 9:30-37 Истинное величие
Марк 9:38-48 Предостережение от греха
Марк 10:1-16 Учение о разводе
Марк 10:17-31 Молодой богач
Марк 10:3245 Просьба Иакова и Иоанна
Марк 10:46-52 Иисус исцеляет слепого нищего ...
Марк 11:1-10 Торжественный въезд в Иерусалим
Марк 11:11-26 Иисус очищает Храм
Марк 11:27-33 Авторитет Иисуса подвергается сомнению
Марк 12:1-12 Притча о виноградарях
Марк 12:13-17 Платить ли подать императору ...
Марк 12:18-27 Брак и воскресение
Марк 12:28-34 Главная заповедь
Марк 12:35-44 Сын Давидов и лепта вдовицы
Марк 13:1-13 Знамения конца
Марк 13:14-27 Дальнейшие знамения конца
Марк 13:28-37 В ожидании Сына Человеческого
Марк 14:1-11 Иисус принимает помазание в Вифании
Марк 14:12-25 Тайная вечеря
Марк 14:26-52 Арест Иисуса
Марк 14:53-72 В доме первосвященника
Марк 15:1-15 Иисус перед судом Пилата
Марк 15:16-32 Распятие
Марк 15:33-39 Смерть Иисуса
Марк 15:40-47 Погребение Иисуса
Марк 16:1-8 Воскресение
Две дополнительные концовки
Марк 16:9-20.
Марк 1:9-13 Крещение Иисуса
Марк 1:14-20 Призвание учеников
Марк 1:21-34 Изгнание бесов и исцеления
Марк 1:35-45 Исцеление прокаженного
Марк 2:1-12 Исцеление паралитика
Марк 2:13-17 Призвание Левия
Марк 2:18-22 Спор о посте
Марк 2:23-28 Учение о субботе
Марк 3:1-6 Исцеление человека с иссохшей рукой
Марк 3:7-19 Призвание Двенадцати
Марк 3:20-30 Иисус и Вельзевул
Марк 3:31-35 Семья Иисуса
Марк 4:1-21 Притча о сеятеле
Марк 4:21-25 Светильник на подсвечнике
Марк 4:26-34 Другие притчи о сеятеле
Марк 4:35-42 Иисус успокаивает бурю
Марк 5:1-20 Исцеление бесноватого
Марк 5:21-34 Дочь Иаира и женщина с хроническим кровотечением
Марк 5:35-43 Воскрешение дочери Иаира
Марк 6:1-6 Пророк в родном городе
Марк 6:7-13 Двенадцать отправляются с поручением
Марк 6:14-16 Недоумения Ирода
Марк 6:17-30 Ирод и Иоанн Креститель
Марк 6:30-44 Насыщение пяти тысяч
Марк 6:45-57 Хождение Иисуса по воде
Марк 7:1-14 Божья заповедь и человеческое предание
Марк 7:15-23 Чистое и нечистое
Марк 7:24-30 Сирофиникиянка
Марк 7:31-37 Исцеление глухонемого
Марк 8:1-10 Насыщение четырех тысяч
Марк 8:11-21 Закваска фарисеев и Ирода
Марк 8:22-30 Петр исповедует Иисуса Мессией
Марк 8:31-9:1 Иисус предсказывает свою смерть
Марк 9:2-13 Преображение
Марк 9:14-29 Одержимый бесом мальчик
Марк 9:30-37 Истинное величие
Марк 9:38-48 Предостережение от греха
Марк 10:1-16 Учение о разводе
Марк 10:17-31 Молодой богач
Марк 10:3245 Просьба Иакова и Иоанна
Марк 10:46-52 Иисус исцеляет слепого нищего ...
Марк 11:1-10 Торжественный въезд в Иерусалим
Марк 11:11-26 Иисус очищает Храм
Марк 11:27-33 Авторитет Иисуса подвергается сомнению
Марк 12:1-12 Притча о виноградарях
Марк 12:13-17 Платить ли подать императору ...
Марк 12:18-27 Брак и воскресение
Марк 12:28-34 Главная заповедь
Марк 12:35-44 Сын Давидов и лепта вдовицы
Марк 13:1-13 Знамения конца
Марк 13:14-27 Дальнейшие знамения конца
Марк 13:28-37 В ожидании Сына Человеческого
Марк 14:1-11 Иисус принимает помазание в Вифании
Марк 14:12-25 Тайная вечеря
Марк 14:26-52 Арест Иисуса
Марк 14:53-72 В доме первосвященника
Марк 15:1-15 Иисус перед судом Пилата
Марк 15:16-32 Распятие
Марк 15:33-39 Смерть Иисуса
Марк 15:40-47 Погребение Иисуса
Марк 16:1-8 Воскресение
Две дополнительные концовки
Марк 16:9-20.
спасибо