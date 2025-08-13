Райт Николас Томас - Послания из тюрьмы
В настоящую книгу вошли четыре послания, написанные апостолом Павлом в тюрьме: к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам и к Филимону. Обстоятельства, в которых оказался автор, придают посланиям особую остроту; кроме того, перед нами предстает образ человека, пережившего множество трудностей и невзгод и при этом сохранившего свою веру и надежду. Но еще более впечатляет то, что именно он намеревался сказать юным церквам, и - в случае с Филимоном - человеку, столкнувшемуся лицом к лицу с труднейшим нравственным выбором. Уже через тридцать лет после смерти и воскресения Христа Павел нарисовал чудесную, красочную картину того, чего добился Иисус, картину всеохватного Божьего замысла и его воздействия на жизнь простых людей.
Итак, перед нами - апостол Павел для всех и каждого - тюремные послания!
Райт Н.Т. - ПАВЕЛ - ПОСЛАНИЯ ИЗ ТЮРЬМЫ - Популярный комментарий
Пер. с англ. (Серия «Читая Библию».) — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. — X+202 с.
Перевод: Марина Карпец
Том Райт - Павел - Послания из тюрьмы - Послание к Ефесянам
1 :1-3 Благословен Бог Вседержитель!
1 :4-10 Избрание и замысел
1 :11-14 Наследство и Дух
1 :15-23 Власть Царя
2 :1-7 Знаки, предупреждающие о ложном пути
2 :8-10 Благодать, не дела
2 :11-16 Сблизившись в Нем
2 :17-22 Обретение нового Храма
3 :1-7 Тайный Божий замысел наконец раскрыт
3 :8-13 Мудрость для правителей
3 :14-21 Божья любовь, Божья сила - в нас
4 :1-10 Живите достойно своего призвания!
4 :11-16 Зрелое христианство
4 :17-24 Покончить со старым и - вперед, к новой жизни!
4 :25-5:2 Доброта в подражание самому Богу
5 :3-10 Свет и тьма в вопросах пола
5 :11-20 Свет и тьма·
5 :21-33 Мужья и жены
6 :1-9 Родители, дети, хозяева и рабы
6 :10-17 Оружие в последней битве Божьей
6 :18-24 Молитва и мир
1 :4-10 Избрание и замысел
1 :11-14 Наследство и Дух
1 :15-23 Власть Царя
2 :1-7 Знаки, предупреждающие о ложном пути
2 :8-10 Благодать, не дела
2 :11-16 Сблизившись в Нем
2 :17-22 Обретение нового Храма
3 :1-7 Тайный Божий замысел наконец раскрыт
3 :8-13 Мудрость для правителей
3 :14-21 Божья любовь, Божья сила - в нас
4 :1-10 Живите достойно своего призвания!
4 :11-16 Зрелое христианство
4 :17-24 Покончить со старым и - вперед, к новой жизни!
4 :25-5:2 Доброта в подражание самому Богу
5 :3-10 Свет и тьма в вопросах пола
5 :11-20 Свет и тьма·
5 :21-33 Мужья и жены
6 :1-9 Родители, дети, хозяева и рабы
6 :10-17 Оружие в последней битве Божьей
6 :18-24 Молитва и мир
Том Райт - Павел - Послания из тюрьмы - Послание к Филиппийцам
1 :1-11 Причины благодарности апостола Павла
1 :12-18а Возвещается Господь и Царь
1 :18b-26 Жить или умереть?
1 :27-30 Жить в согласии с Евангелием
2 :1-4 Единство во всем
2 :5-11 Мысли Мессии
2 :12-18 Как действует замысел спасения
2 :19-24 О Тимофее
2 :25-30 Про Эпафродита
3 :1-6 Предупреждение: не полагайтесь на плоть
3 :7-11 Обретение Мессии
3 :12-16 На пути к концу
3 :17-4:1 Граждане неба
4 :2-9 Радуйтесь в Господе
4 :10-13 Сокрытая тайна
4 :14-23 Заключительные слова благодарности и приветствия
1 :12-18а Возвещается Господь и Царь
1 :18b-26 Жить или умереть?
1 :27-30 Жить в согласии с Евангелием
2 :1-4 Единство во всем
2 :5-11 Мысли Мессии
2 :12-18 Как действует замысел спасения
2 :19-24 О Тимофее
2 :25-30 Про Эпафродита
3 :1-6 Предупреждение: не полагайтесь на плоть
3 :7-11 Обретение Мессии
3 :12-16 На пути к концу
3 :17-4:1 Граждане неба
4 :2-9 Радуйтесь в Господе
4 :10-13 Сокрытая тайна
4 :14-23 Заключительные слова благодарности и приветствия
Том Райт - Павел - Послания из тюрьмы - Послание к Колоссянам
1 :1-8 Благодарение за Благую весть
1 :9-14 Молитва о даровании мудрости и благодарение
1 :15-20 Похвала Иисусу Христу
1 :21-23 Примиренные и твердые в вере
1 :24-29 Христос, живущий внутри вас
2 :1-7 Сокровище Божье - сам Иисус Христос!
2 :8-12 Остерегайтесь обманщиков
2 :13-19 Закон и крест
2 :20-3:4 Умереть и воскреснуть во Христе
3 :5-11 Одежды ветхие и новые
3 :12-17 Мир, любовь и благодарение
3 :18-4:1 Христианский обиход
4 :2-9 Польза общей молитвы
4 :10-18 Приветы от других людей
1 :9-14 Молитва о даровании мудрости и благодарение
1 :15-20 Похвала Иисусу Христу
1 :21-23 Примиренные и твердые в вере
1 :24-29 Христос, живущий внутри вас
2 :1-7 Сокровище Божье - сам Иисус Христос!
2 :8-12 Остерегайтесь обманщиков
2 :13-19 Закон и крест
2 :20-3:4 Умереть и воскреснуть во Христе
3 :5-11 Одежды ветхие и новые
3 :12-17 Мир, любовь и благодарение
3 :18-4:1 Христианский обиход
4 :2-9 Польза общей молитвы
4 :10-18 Приветы от других людей
Том Райт - Павел - Послания из тюрьмы - Послание к Филимону
1 -7 Приветствия
8 -14 Призыв апостола Павла
15 -25 Надежды и планы апостола Павла
8 -14 Призыв апостола Павла
15 -25 Надежды и планы апостола Павла
спасибо
Спасибо!