В настоящую книгу вошли четыре послания, написанные апостолом Павлом в тюрьме: к Ефесянам, к Филиппийцам, к Колоссянам и к Филимону. Обстоятельства, в которых оказался автор, придают посланиям особую остроту; кроме того, перед нами предстает образ человека, пережившего множество трудностей и невзгод и при этом сохранившего свою веру и надежду. Но еще более впечатляет то, что именно он намеревался сказать юным церквам, и - в случае с Филимоном - человеку, столкнувшемуся лицом к лицу с труднейшим нравственным выбором. Уже через тридцать лет после смерти и воскресения Христа Павел нарисовал чудесную, красочную картину того, чего добился Иисус, картину всеохватного Божьего замысла и его воздействия на жизнь простых людей.

Итак, перед нами - апостол Павел для всех и каждого - тюремные послания!

Райт Н.Т. - ПАВЕЛ - ПОСЛАНИЯ ИЗ ТЮРЬМЫ - Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию».) — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. — X+202 с.

Перевод: Марина Карпец

Том Райт - Павел - Послания из тюрьмы - Послание к Ефесянам

1 :1-3 Благословен Бог Вседержитель!

1 :4-10 Избрание и замысел

1 :11-14 Наследство и Дух

1 :15-23 Власть Царя

2 :1-7 Знаки, предупреждающие о ложном пути

2 :8-10 Благодать, не дела

2 :11-16 Сблизившись в Нем

2 :17-22 Обретение нового Храма

3 :1-7 Тайный Божий замысел наконец раскрыт

3 :8-13 Мудрость для правителей

3 :14-21 Божья любовь, Божья сила - в нас

4 :1-10 Живите достойно своего призвания!

4 :11-16 Зрелое христианство

4 :17-24 Покончить со старым и - вперед, к новой жизни!

4 :25-5:2 Доброта в подражание самому Богу

5 :3-10 Свет и тьма в вопросах пола

5 :11-20 Свет и тьма·

5 :21-33 Мужья и жены

6 :1-9 Родители, дети, хозяева и рабы

6 :10-17 Оружие в последней битве Божьей

6 :18-24 Молитва и мир

Том Райт - Павел - Послания из тюрьмы - Послание к Филиппийцам

1 :1-11 Причины благодарности апостола Павла

1 :12-18а Возвещается Господь и Царь

1 :18b-26 Жить или умереть?

1 :27-30 Жить в согласии с Евангелием

2 :1-4 Единство во всем

2 :5-11 Мысли Мессии

2 :12-18 Как действует замысел спасения

2 :19-24 О Тимофее

2 :25-30 Про Эпафродита

3 :1-6 Предупреждение: не полагайтесь на плоть

3 :7-11 Обретение Мессии

3 :12-16 На пути к концу

3 :17-4:1 Граждане неба

4 :2-9 Радуйтесь в Господе

4 :10-13 Сокрытая тайна

4 :14-23 Заключительные слова благодарности и приветствия

Том Райт - Павел - Послания из тюрьмы - Послание к Колоссянам