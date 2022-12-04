Том Райт - Послание к Евреям

Когда же мы задаемся вопросом, где теперь Иисус и что Он делает, мы обнаруживаем, что Ему не приходится умирать снова и снова, подобно тому как снова и снова приносятся жертвы в Храме, и что Он не приносит свою жертву Отцу вновь и вновь, в некоем ритуале, установленном в небесном святилище. Стих 25 в главе 7 подтверждает, что Иисус имеет также постоянную миссию в небесном святилище, но эта миссия - ходатайство за нас, людей (9:24). «Трудов» от него больше не требуется - ни обрядов, ни жертвоприношений. Он принес свою жертву раз и навсегда, она совершена и закончена. Он «воссел», то есть главное уже сделано.



В этом автор послания видит источник утешения и ободрения. Иисус умер за нас и принес нам полное прощение грехов, как обещано в пророчестве Иеремии, установил новый Завет между Богом и нами. Это уже сделано, и к сделанному ничего не надо добавлять, а тем более что-то из него повторять и переделывать. Если бы надо было добавлять и повторять, значит, жертва была неполной и несовершенной - что-то Иисусу сделать с первого раза не удалось. Когда мы, христиане, нуждаемся в уверенности, что грехи наши истинно прощены, нам не следует ссылаться на свои дела или заслуги Церкви, на какие бы то ни было поступки священников, наставников, собратьев. Мы всегда вспоминаем одно и то же: Иерусалим, страшная пятница, когда небо потемнело и содрогнулась земля. И благодарим Бога за то, что Иисус сделал для нас - однажды, полностью, совершенно.



К сожалению, для многих христиан эта мысль стала камнем преткновения и вызывает бесконечные споры. На Тайной вечере Иисус говорил о «новой Завете», в рамках которого через пролитие его крови будут прощены грехи. Эту последнюю трапезу с учениками он заповедал своим последователям повторять в память о нем. Это событие, а также исполнение его заповеди в виде «трапезы Владыки», «мессы», «евхаристия», «святого причастия» и так далее стало ключевым событием для всех христиан. Неудивительно, что появляются все новые истолкования символики и смысла трапезы и того, какое она имеет «действие».



В некоторых церквах принято рассматривать саму трапезу как жертву, а священников, совершающих литургию, как жрецов, то есть как уполномоченных приносить жертву. В этом истолковании есть крупица истины, поскольку трапеза, которую Иисус велел нам вкушать в память о нем, черпает свое значение в той однократной принесенной Им жертве. С этой точки зрения мы продолжаем участвовать в однократном жертвенном событии, подобно священникам и посетителям Храма, которые после ритуального заклания животного ели его мясо. Однако воспринимая евхаристию как жертву люди обычно заходили несколько дальше и заблуждались. Рассматриваемый нами отрывок устраняет всяческие недоразумения, в особенности предположение, будто жертва Иисуса каким-то мистическим образом повторяется на каждой церковной службе.



А что имеет в виду Павел, говоря, что, вкушая хлеб и отпивая из чашы, мы каждый раз «возвещаем смерть Владыки», доколе Он не придет (1 Кор 11:26)? Павел говорит, что трапеза указывает и заключает в себе вспоминание то однократное, совершившееся в прошлом и неповторимое событие, но не воспроизводит его. Единственный раз, когда в Новом Завете говорится о повторном распятии Сына Божьего, это звучит как суровое предостережение против поступков, которых ни один нормальный человек не пожелал бы совершить (6:6).

Райт Н.Т. - ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ - Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — х+161 с.

Перевод: Любовь Сумм.

Том Райт - Послание к Евреям - Популярный комментарий - Содержание

Введение

К Евреям 1:1-5 Единственный Сын Бога

К Евреям 1:6-14 Мессия выше ангелов

К Евреям 2:1-4 Не пренебрегайте Божьим спасением!

К Евреям 2:5-9 Иисус - подлинно человек

К Евреям 2:10-18 Братья и сестры Мессии

К Евреям 3:1-6 Иисус и Моисей

К Евреям 3:7-13 Прислушайтесь ныне!

К Евреям 3:14-19 Держитесь!

К Евреям 4:1-10 Достичь субботнего покоя

К Евреям 4:11-13 Опасайтесь быть осужденными Божьим Словом

К Евреям 4:14-5:3 Сострадательный первосвященник

К Евреям 5:4-10 Сын становится священником

К Евреям 5:11-14 Готовность есть твердую пищу

К Евреям 6:1-8 Обратного пути нет

К Евреям 6:9-12 Не уставайте в благом труде

К Евреям 6:13-20 Неизменные обещания Бога

К Евреям 7:1-10 Мелхиседек, великий священник и царь

К Евреям 7:11-19 Новый священнический чин

К Евреям 7:20-28 Вечное священство Иисуса

К Евреям 8:1-6 Лучшее служение, лучший Завет

К Евреям 8:7-13 Обещание нового Завета

К Евреям 9:1-10 Ветхая скиния предуказывала на новую

К Евреям 9.11-14 Жертвоприношение Мессии

К Евреям 9:15-22 Назначение крови

К Евреям 9:23-28 Мессия предстоит в небесном святилище

К Евреям 10:1-10 Прекращение жертвоприношений

К Евреям 10:11-18 Осуществленная миссия

К Евреям 10:19-25 Придите, поклонимся!

К Евреям 10:26-31 Предупреждения относительно суда

К Евреям 10:32-39 Надежда посреди страданий

К Евреям 11:1-6 Что такое вера

К Евреям 11:7-12 Вера и будущее: Ной, Авраам, Сарра

К Евреям 11:13-22 Вера, устремленная по ту сторону смерти

К Евреям 11:23-31 Вера и будущее: Моисей и Исход

К Евреям 11:32-40 Вера и будущее: великое множество потомков

К Евреям 12:1-3 Взирая на Иисуса

К Евреям 12:4-11 Страдания христиан - Божье воспитание

К Евреям 12:12-17 Берегитесь опасностей!

К Евреям 12:18-24 От Горы Синай до горы Сион

К Евреям 12:25-29 Царство непоколебимое

К Евреям 13:1-8 Повседневная жизнь народа Божьего

К Евреям 13:9-16 Находясь вне этого города, взыскуя иного

К Евреям 13:17-25 Да пребудет с вами Бог мира