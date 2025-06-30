Том Райт - Павел - Послание к римлянам - Популярный комментарий

Представьте, что вы роетесь на старом чердаке и находите вроде бы обычную по виду лампу. Колба, правда, странноватая, но зато изящный штенгель; козырек запылился, но симпатичный. Вы несете ее в дом и разглядываете. Если вы плохо знакомы с историей ламп, вы даже можете попробовать подсоединить ее к электросети. В этом случае вас может ударить током, ибо лампа вовсе не электрическая. Она - газовая.



Маловероятно? Может быть. Однако это хорошо иллюстрирует мысль Павла, которую часто упускают из виду при чтении Послания к Римлянам. Не будем забывать, что Павел все еще говорит об иудейском Законе и его неспособности принести обещанную жизнь, а также о том, что Бог соделал невозможное для Закона, и «должный и справедливый вердикт Закона исполнился в нас, не по плоти ходящих, но по Духу» (ст. 4). Сейчас апостол объясняет этот момент подробнее и делает выводы.



Мысль аналогична высказанной в 7:14: в своем естественном состоянии перед лицом Закона Божьего люди полезны ничуть не больше, чем газовая лампа, которую подключили к электросети. «Я плотян, - говорит Павел, продан под власть греха»; Закон же «духовен». Теперь мы понимаем, что он имеет в виду: если вы хотите, чтобы Закон давал обещанную жизнь (7:10), следует трижды подумать, к какой сети его подключать, чтобы не получился взрыв (7:14-25). Попросту говоря, давать жизнь Закон может только в том случае, если человек из «плотского» стал «духовным».



Но что означают понятия «плотское» и «духовное»? В частности, первое из них столь проблематично, что для соответствующего греческого слова было бы неплохо подыскать другой перевод. Но сносного варианта пока не нашлось. Поэтому раз и навсегда усвоим: «плотью» Павел называет не «физический» мир (в противоположность «нефизическому») - для этого у него есть особые термины, - а людей/вещи, которым присуща тленность и испорченность мира, а часто (как и в данном случае) бунт мира сего. «Плоть» - понятие отрицательное. Будучи иудеем, Павел считал, что твар-ный физический мир сам по себе благ. Проблема состоит лишь в неправильном обращении с ним, искажении и тлении. Слово «плоть» указывает у Павла как раз на это неправильное обращение, искажение и тление.



Напротив, «дух» - это обычно Дух Божий, Святой Дух. Иногда, как в следующем отрывке, Павел имеет в виду дух человеческий, внутреннюю реальность человеческой жизни. Но первое значение здесь очень важно. Павел использует категории, о которых он размышлял с 5-й главы: человечество Адама и человечество Мессии. На сей раз апостол показывает: Бог соделал невозможное для Закона - даровал людям жизнь.



Это уже происходит в повседневной христианской жизни. Всегда заметна разница между заботящимися о «плоти» и заботящимися о «духе»: заметна по тому, каковы помышления человека, о чем он думает большую часть времени. Именно на этом примере, кстати, легко проследить, что «плоть» не сводится к «физическому миру»: гордец, завистник и клеветник суть «плотские» (в Павловом смысле), хотя гордыня, зависть и клевета, казалось бы, являются категориями не материальными, не физическими. Но, как мы уже видели в главе 1, подобное поведение взлелеивает и зовет гибель, а к жизни (о которой здесь прежде всего и говорит апостол) и миру (ср. 5:1) ведет Дух. С очередной оглядкой на 7:14 Павел объясняет в ст. 7-8: «плотский» ум не только враждебен Богу, но и не способен подчиняться Закону, угождать Богу. И напротив, ум, обращенный к духовному, подчиняется Закону Божьему, исполняет его.



Что это значит? Павел подробно не объясняет. Мы видим, к чему он клонит: те, в ком обитает Дух, будут воскрешены из мертвых (т. е. им будет дана жизнь, обещанная Законом). Однако лишь далее, в 10:5-9, апостол объяснит свое понимание христианской веры как исполнения Закона и лишь в 13:8-10 - исполнение нравственных заповедей Торы через Закон любви. Павел выражается очень сжато, лаконично, многие вещи не проговаривает, и мы должны быть внимательны к подтекстам и намекам.



Это подводит нас к обетованию о воскресении: в конечном итоге мы будем «избавлены», «спасены» от тления самой смерти. То будет миг окончательного оправдания, когда деяния Божьи красноречивее всяких слов скажут: «Вот мой народ, вот мое благое творение». Заметим, как Павел говорит о Мессии и Духе: сначала - «Дух в вас», потом - «Мессия в вас» (ср. Тал 2:20; Кол 1:27). Вообще он очень тщательно подбирает слова, говоря об Иисусе. Когда Бог воскресил Иисуса, Он воскресил Мессию - того, кто олицетворяет свой народ, а потому гарантирует этому народу ту же участь, что и у него.



Таким образом, Дух - ответ на один из важнейших вопросов первой части письма. Как может Бог объявлять, что верящие благовестию уже «оправданы» в преддверии вердикта Последнего Суда? Сейчас мы начинаем понимать, что хочет сказать апостол. Дух действует в сердцах верующих: он порождает саму веру через проповедь благовестия, потом порождает жизнь (описанную во второй половине ст. 4-6), потом преодолевает смерть, даруя новую телесную жизнь. Вот почему уже в настоящем может прозвучать вердикт об «оправдании» и «прощении грехов». «Дух есть жизнь через верность Завету» (ст. 10) - верность Бога, но, пожалуй, и их верность тоже.

Райт Н. Т. - ПАВЕЛ - ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ - Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»). — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. — х+243 с.

Перевод: Глеб Ястребов