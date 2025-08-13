Теории, связывающие смерть Иисуса с нашими грехами, появлялись и исчезали в течение всей истории церкви. Многие из них были очень проникновенными, соединяли в себе глубокие духовные прозрения, замечательное богословское понимание и желание явить спасительную Божью любовь истосковавшемуся по ней миру. Многие из них вдохновляли христиан по-новому взглянуть на благодать и милость Бога. Теориям отведено надлежащее место. Но они не составляют того главного, что дал Иисус своим последователям.



Он дал им некое новое дело. А именно, Он даровал им участие в своей Трапезе, которая выражает неизмеримо больше, чем любые теории. Лучший способ понять, что она означает, конечно, не писать или говорить о ней, а просто разделить ее; но, уж я пишу книгу и мои читатели не находятся со мной за трапезой Господней, позвольте мне высказать некоторые идеи, которые Иисус, как мне кажется, имел в виду, а также подметить то, что, как мне кажется, хотел подчеркнуть Лука в своем описании.

Райт Н. Т. - ЛУКА - ЕВАНГЕЛИЕ - Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»)

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. — 308 с.

Перевод: Андрей Лукьянов

Том Райт - Лука - Евангелие - Популярный комментарий - Содержание

Лука 1:14. Пролог

Лука 1:5-25 Гавриил посещает Захарию

Лука 1:26-38 Весть о Рождении Иисуса

Лука 1:39-56 Хвалебная песнь Мариам

Лука 1:57-80 Гимн Захарии

Лука 2:1-20 Рождение Иисуса

Лука 2:2140 Симеон и Анна

Лука 2:41-52 Мальчик Иисус

Лука 3:1-9 Проповедь Иоанна Крестителя

Лука 3:10-20 Иоанн Креститель и его окружение

Лука 3:21-38 Крещение Иисуса и Его родословная

Лука 4:1-13 Искушения в пустыне

Лука 4:14-30 Противостояние Иисусу в Назарете..»

Лука 4:3144 Исцеления как свидетельства власти Иисуса

Лука 5:1-11 Чудесный лов рыбы

Лука 5:12-16 Исцеление прокаженного

Лука 5:17-26 Исцеление паралитика, спущенного сквозь крышу

Лука 5:27-39 Вопросы пиршества и поста

Лука 6:1-11 Учение о субботе

Лука 6:12-26 Блаженства

Лука 6:27-38 Любовь к врагам

Лука 6:39-49 Осуждение других и истинное послушание

Лука 7:1-10 Исцеление слуги сотника

Лука 7:11-17 Воскрешение сына вдовы 79

Лука 7:18-35 Иисус и Иоанн Креститель

Лука 7:36-50 Грешная женщина помазывает Иисуса

Лука 8:1-15 Притча о сеятеле

Лука 8:16-25 Иисус усмиряет бурю

Лука 8:26-39 Исцеление бесноватого

Лука 8:40-56 Дочь Иаира и женщина, страдавшая кровотечением

Лука 9:1-17 Иисус посылает апостолов на проповедь и насыщает пять тысяч человек

Лука 9:18-27 Петр объявляет Иисуса Мессией

Лука 9:28-45 Преображение

Лука 9:46-62 Суть ученичества

Лука 10:1-16 Иисус посылает вперед себя семьдесят учеников

Лука 10:17-24 Радость Иисуса

Лука 10:25-37 Притча о добром самарянине

Лука 10:38-42 Марфа и Мария

Лука 11:1-13 Молитва Господня

Лука 11:14-28 Иисус и Вельзевул

Лука 11:2941 Знамение Ионы

Лука 11:42-54 Горе фарисеям

Лука 12:1-12 Дальнейшие предупреждения

Лука 12:13-34 Притча о безумном богаче

Лука 12:35-48 Иисус призывает к бодрствованию

Лука 12:49-59 Распознавание знамений времен

Лука 13:1-9 Притча о смоковнице

Лука 13:10-21 Иисус исцеляет сгорбленную женщину в субботний день

Лука 13:22-30 Вход через узкие врата

Лука 13:31-35 Иисус оплакивает Иерусалим

Лука 14:1-11 Иисус и фарисей

Лука 14:12-24 Притча о большом пире

Лука 14:25-35 Цена ученичества

Лука 15:1-10 Притчи о пропавшей овце и потерянной драхме

Лука 15:11-24 Притча о блудном сыне: отец и его младший сын

Лука 15:25-32 Притча о блудном сыне: отец и старший сын

Лука 16:1-9 Притча о догадливом домоправителе.

Лука 16:10-18 Наставления об управлении имуществом

Лука 16:19-31 Притча о богаче и Лазаре

Лука 17:1-10 Прощение, вера и послушание

Лука 17:11-19 Исцеление десяти прокаженных

Лука 17:20-37 Приход Царства

Лука 18:1-14 Притчи о настойчивой вдове и о мытаре

Лука 18:15-30 Богатый молодой начальник

Лука 18:31-43 Иисус исцеляет слепого нищего

Лука 19:1-10 Призвание Закхея

Лука 19:11-27 Царь, слуги и деньги

Лука 19:2840 Триумфальный въезд

Лука 19:4148 Иисус очищает Храм

Лука 20:1 -8 Вопрос о власти Иисуса

Лука 20:9-19 Притча о виноградарях

Лука 20:20-26 Об уплате податей Кесарю

Лука 20:2740 Брак и воскресение

Лука 20:41-21:4 Сын Давидов и лепта вдовы

Лука 21:5-19 Знамения Конца

Лука 21:20-33 Предсказание о катастрофе в Иерусалиме

Лука 21:34-38 Ожидание Сына Человеческого

Лука 22:1-23 Тайная вечеря, или последняя трапеза

Лука 22:24-38 Предсказание отречения Петра

Лука 22:39-53 Арест Иисуса

Лука 22:54-71 Петр отрекается от Иисуса

Лука 23:1-12 Иисус перед Пилатом и Иродом

Лука 23:13-26 Пилат, одолеваемый напором толпы

Лука 23:2743 Распятие

Лука 23:44-56 Смерть и погребение Иисуса

Лука 24:1-12 Воскресение

Лука 24:13-27 На пути в Эммаус

Лука 24:28-35 Прозрение в Эммаусе

Лука 24:36-53 Обещание и вознесение Иисуса