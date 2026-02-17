Я искренне радуюсь появлению книги Роджера Стронстада «Теология Святого Духа в понимании евангелиста Луки». До сих пор людям приходилось признавать пятидесятников мощной силой в сферах духовности, церковного роста и всемирной миссионерской работы, но никто не считал, что они могут что-то предложить для библейских, теологических и интеллектуальных основ. Но ситуация быстро меняется, и с появлением данной книги мы, возможно, увидим первые колебания волны интеллектуально убедительной пятидесятнической теологии, которая обрушится на нас настоящим штормом в последующие десятилетия. Берегитесь, евангельские теологи, — молодые богословы-пятидесятники уже близко! Нам придется принимать их всерьез не только в интеллектуальной сфере. Уже нельзя смотреть на них, задрав нос, с непокоримых высот превосходства.

Придется отдать ту дань уважения пятидесятнической теологии, которую уже заслужили размышления последователей Лютера, Кальвина и Весли. Пятидесятники могут гордиться своими новыми интеллектуальными лидерами, и, предполагая, что они будут ответственными членами общества, я надеюсь, что им позволят найти свободу полета мысли и утверждения в своем призвании. События Пятидесятницы заслуживают и требуют качественного теологического выражения, наподобие того, какое нам предлагает Роджер.

Я хотел бы заметить, что считаю позицию Роджера верной. Евангелист Лука действительно поддерживает харизматическую теологию и религию. Некоторые из наших самых лучших теологов, такие как Дэйл Брюннер и Джеймс Данн, пытались навязать свое чтение Павла на писания Луки и исковеркали их. Парадоксально, но факт, по крайней мере сейчас, что Новому Завету присуще большее разнообразие, чем даже Джеймс Данн готов признать! Евангелист Лука говорит о крещении силой для служения, направленном на сотериологическое действие Духа, которую часто упоминает Павел. Теологии Луки и Павла дополняют одна другую, но не должны смешиваться, будто они идентичны в обычном смысле слова. Павел, конечно же, дает место тому, о чем говорит Лука, в своем подходе к харизматической структуре собрания в Первом Послании к Коринфянам (12-14), но Луку нельзя стереть в одной из комнат Павлова дома.

Да и нет у нас никакого права, как водится среди евангелических теологов, умалять Луку только потому, что его труд — это повествовательная, а не дидактическая теология. Стронcтад вносит ясность в этот запутанный вопрос, как и в некоторые другие, и предлагает нам прочное основание для пятидесятнического мышления и практики.

Предназначение этой книги состоит в разрушении стен между пятидесятниками и евангельскими христианами.

Если канонический Лука демонстрирует харизматическую теологию, как доказывает Стронстад, мы не можем считать пятидесятничество каким-то заблуждением, рожденным из-за невоздержанности в эмоциональных переживаниях; напротив, это скорее возрождение новозаветной теологии и религии в XX веке. Оно принесло Церкви не только радость и силу, но и более ясное понимание Библии. Поэтому я говорю с радостью в сердце: "Добро пожаловать в эту книгу, мир собраниям пятидесятников". Мы должны позволить Стронстаду помочь нам расти вместе в единстве веры в Сына Божьего.

Кларк Пиннок Богословский колледж МакМастера г. Гамильтон, штат Онтарио

Роджер Стронстад - Теология Святого Духа в понимании евангелиста Луки

Переводчик Евгений Федорович Марчук

Русское издание Лайф Паблишерс Интернешнл, 2005

ISBN 0-7361-0323-6

Life Publishers International

The Charismatic Theology of St. Luke

Roger Stronstad

1984 by Hendrickson Publishers, Inc. P.O. Box 3473, Peabody, Massachusetts 01961, USA

Роджер Стронстад - Теология Святого Духа в понимании евангелиста Луки - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ Святой Дух в Евангелии от Луки и Деяниях Апостолов: методология под вопросом

1. Литературная и теологическая однородность Евангелия от Луки и Деяний Апостолов

2. Теологический характер историографии Луки

3. Независимость теологических позиций Луки

ГЛАВА ВТОРАЯ Пролегомена: харизматический Дух Божий

Часть первая: харизматический Дух во времена Ветхого Завета

1. Распределение харизматической деятельности

2. Септуагинтальная терминология

3. Харизматические лейтмотивы

4. Дух в мессианском веке

Часть вторая: харизматический Дух в межзаветный период

1. Прекращение пророческого вдохновения

2. Восстановление пророческого вдохновения

ГЛАВА ТРЕТЬЯ Святой Дух в Евангелии от Луки: харизматический Христос

1. Повествование о младенчестве

2. Инаугурационное повествование

3. Отдельные отрывки

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Святой Дух во время Пятидесятницы: харизматическое общество

1. Обетование Пятидесятницы

2. Чудо Пятидесятницы

3. Интерпретация Пятидесятницы Петром

4. Применение Пятидесятницы Петром

5. Пятидесятница и Моисеево предание

6. Религиозное переживание Пятидесятницы

ГЛАВА ПЯТАЯ Святой Дух в Деяниях Апостолов: харизматическое общество на миссии

1. Дар Духа в Самарии

2. Дар Духа Савлу

3. Дар Духа домашним Корнилия

4. Дар Духа ученикам в Ефесе

5. Способы дарования Святого Духа

6. Разнообразные отрывки

ГЛАВА ШЕСТАЯ Харизматическая теология Луки: синтез и вызов

Часть первая: синтез харизматической теологии Луки

1. Харизматическая теология Евангелия от Луки и Деяний Апостолов как наследница харизматической теологии Ветхого Завета

2. Уникальность харизматической теологии книг Луки в отличие от харизматической теологии Ветхого Завета

3. Харизматическое измерение дара Духа в книгах Луки

4. Харизматический дар Духа как действительное проявление

Часть вторая: вызов, брошенный харизматической теологией Луки

ПРИМЕЧАНИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕСТ ПИСАНИЯ

Роджер Стронстад - Теология Святого Духа в понимании евангелиста Луки - Независимость теологических позиций Луки

Тенденция вбивания клина между дидахе и историческим повествованием, которую мы только что рассмотрели, привела к неуместному результату в интерпретации Святого Духа в Евангелии от Луки и Деяниях Апостолов. В результате этого широко распространилось убеждение в том, что мы должны искать у Луки историю, но за теологией обязаны обращаться к Павлу. В результате такого подхода к методологии толкования данные Луки о Святом Духе интерпретируются так, будто они были написаны Павлом. В книге "Семантика библейского языка" Джеймс Барр классифицирует эту процедуру как "необоснованный перенос идентификации. Такая интерпретация Луки по Павлу особенно заметна в характерных для Луки выражениях "крещены Духом Святым" и "исполнены Духом Святым".

В своей статье "Предложение перемирия в споре о языках" в журнале "Христианство сегодня" Пиннок и Осборн говорят за многих толкователей, когда пишут:

"Этот [пятидесятнический] аргумент слаб методологически и зкзететически. Для обоснования доктрины дидактическим разделам Писания необходимо отдавать предпочтение перед историческими отрывками. Здесь мы скорее должны продвигаться от учения Первого Послания к Коринфянам к повествованию Деяний, нежели наоборот. Если следовать такой верном методологии, можно заметить, что нормативного проявления языков не существует".

Авторы именитых книг о Святом Духе наподобие Данна, Грина и Стотта, как правило, соглашаются с таким ущербным методологическим подходом к учению Луки и Павла о Святом Духе.

Исследователи Библии по обыкновению дают определение характерному для Луки термину "крещены Святым Духом" согласно значению, которое придает ему Павел. Наставляя церковь в Коринфе, Павел пишет: "Ибо все мы одним Духом крестились и одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом" (1-е Кор. 12:13). Согласно этой метафоре, крещение Духом — это "духовная трансформация, которая помещает верующего «в Христа» и которая является следствием обретения дара Духа (отсюда «крещение в Дух»)".

Поэтому, согласно Павлу, эта метафора означает приобщение и присоединение, то есть это, фактически, способ вхождения в Тело Христово. Словам из Евангелия от Луки и Деяний Апостолов (Лук. 3:16; Деян. 1:5; 11:16) неукоснительно придается значение, подразумеваемое Павлом. Сделав обзор текстов о крещении Святым Духом в Новом Завете, Стотт замечает:

"Греческое выражение абсолютно одинаково во всех семи случаях, и поэтому априори, как требует здравый принцип интерпретации, оно обязано подразумевать идентичное крещение в каждом стихе".

Следовательно, когда Лука рассказывает о крещении Святым Духом, по определению оно всегда и обязательно имеет значение, подразумеваемое Павлом.

Так как в теологии Павла "крещение Святым Духом" всегда подразумевает приобщение и присоединение, любое альтернативное толкование неприемлемо. Итак, нам говорят: "Аргументы пятидесятников рассыпаются в пух и прах". В подтверждение мы читаем: "Итак, крещение Святым Духом — это не второэтап-ное событие для некоторых христиан, но приобщительное событие для всех христиан"'14. Однако в рецензии на книгу Майкла Грина "Я верю в Дух Святой" Кларк Пиннок верно подмечает:

"Если читать книги Луки в отдельности и прислушиваться к нему, станет достаточно ясно, что излияние Духа, о котором он рассказывает, имеет отношение не к спасению [приобщению/присоединению], как это очевидно у Павла, а скорее к служению и свидетельству. Поэтому Лука не связывает сошествие Духа с обретением спасения... Даже такие не-харизматы, как Грин, открытые и готовые к обновлению, не способны признать, что пятидесятники могут понимать Деяния лучше, чем они".

Подобным образом фраза Луки "исполнены Святым Духом" часто получает определение или относится к категории согласно тому, как использует похожее выражение Павел в Послании к Ефесянам (5:18). Он пишет: "И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом". Хотя Лука использует этот термин девять раз, а Павел всего лишь однажды, использование его Павлом считается нормативным. Например, в книге "Крещение и исполнение Святым Духом" Джон Стотт посвящает всего несколько неопределенных абзацев тому, как Лука использует этот термин, но отводит не менее девяти страниц описанию использования этого термина Павлом. И этот термин, столь характерный для Луки, не только звучит по-павловски, но и его значимость подчиняется значению, придаваемому ему Павлом.

17/05/2015

