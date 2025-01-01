Хортон - Систематическое богословие

Хорошее богословие пишут те, кто очень осторожно относится к влиянию со стороны библейского откровения на свое мировоззрение. Поэтому на протяжении всего учения, предложенного в этой книге, будем постоянно помнить следующее библейское утверждение: Бог есть, Он открыл Себя и даровал это откровение человечеству.

Из Библии мы узнаем о Боге, который сошел на землю в стремительный поток человеческой жизни и истории, чтобы донести Свой план искупления. Другими словами, Библия рассказывает об истинах в гуще исторических событий, а не представляет собой систематизированный список того, о чем она учит. Но все же все находящееся в ней учение необходимо систематизировать для лучшего понимания и применения в нашей жизни.

Тем не менее, такую систематизацию необходимо делать очень осторожно, уделяя внимание как содержанию, так и объему использованного библейского материала. У богословов появляется соблазн выбрать только те места, которые подтверждают их точку зрения, при этом не обращая внимания на те места, которые не согласуются с ней, и использовать избранные места, не заботясь особенно о контексте. Библии необходимо разрешить говорить ясно, не затуманивая ее своими предубеждениями и заблуждениями.

Систематическое богословие - Под редакцией Стэнли Хортона

Life Publishers International

Спрингфилд, Миссури, США 1999

ISBN 07361-0079-2

Систематическое богословие - Под редакцией Стэнли Хортона - Содержание

Авторский коллектив

Введение

1. Гэри Макги. Исторический обзор

2. Джеймс Райлей-младший, Бенни Акер. Основы богословия

3. Джон Хиггинс. Богодухновенное Слово

4. Рассел Джойнер. Единый истинный Бог

5. Керри Макробертс. Святая Троица

6. Сотворенные духовные существа Каролин Денис Бэйкер. Ангелы Фрэнк Макчия. Низвергая врага — сатану и демонов

7. Тимоти Муньон. Сотворение Вселенной и человечества

8. Брюс Марино. Источник, природа и последствия греха

9. Дэвид Николс. Господь Иисус Христос

10. Даниэль Пекота. Спасающая работа Христа

11. Марк Маклин. Святой Дух

12. Тимоти Дженней. Святой Дух и освящение

13. Джон Викофф. Крещение Святым Духом

14. Дэвид Лим. Духовные дары

15. Вернон Пурди. Божественное исцеление

16. Майкл Дусинг. Новозаветная Церковь

17. Бирон Клаус. Миссия Церкви

18. Стэнли Хортон. В последние дни

Словарь терминов

Избранная библиография

Указатель мест Писания

Предметный указатель