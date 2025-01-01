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Хортон - Систематическое богословие

Систематическое богословие - Стэнли Хортон
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Eschatology, Educational

Хорошее богословие пишут те, кто очень осторожно относится к влиянию со стороны библейского откровения на свое мировоззрение. Поэтому на протяжении всего учения, предложенного в этой книге, будем постоянно помнить следующее библейское утверждение: Бог есть, Он открыл Себя и даровал это откровение человечеству.

Из Библии мы узнаем о Боге, который сошел на землю в стремительный поток человеческой жизни и истории, чтобы донести Свой план искупления. Другими словами, Библия рассказывает об истинах в гуще исторических событий, а не представляет собой систематизированный список того, о чем она учит. Но все же все находящееся в ней учение необходимо систематизировать для лучшего понимания и применения в нашей жизни.

Тем не менее, такую систематизацию необходимо делать очень осторожно, уделяя внимание как содержанию, так и объему использованного библейского материала. У богословов появляется соблазн выбрать только те места, которые подтверждают их точку зрения, при этом не обращая внимания на те места, которые не согласуются с ней, и использовать избранные места, не заботясь особенно о контексте. Библии необходимо разрешить говорить ясно, не затуманивая ее своими предубеждениями и заблуждениями.

Систематическое богословие - Под редакцией Стэнли Хортона

Life Publishers International

Спрингфилд, Миссури, США 1999

ISBN 07361-0079-2

Систематическое богословие - Под редакцией Стэнли Хортона - Содержание

Авторский коллектив

Введение

  • 1. Гэри Макги. Исторический обзор

  • 2. Джеймс Райлей-младший, Бенни Акер. Основы богословия

  • 3. Джон Хиггинс. Богодухновенное Слово

  • 4. Рассел Джойнер. Единый истинный Бог

  • 5. Керри Макробертс. Святая Троица

  • 6. Сотворенные духовные существа

    • Каролин Денис Бэйкер. Ангелы

    • Фрэнк Макчия. Низвергая врага — сатану и демонов

  • 7. Тимоти Муньон. Сотворение Вселенной и человечества

  • 8. Брюс Марино. Источник, природа и последствия греха

  • 9. Дэвид Николс. Господь Иисус Христос

  • 10. Даниэль Пекота. Спасающая работа Христа

  • 11. Марк Маклин. Святой Дух

  • 12. Тимоти Дженней. Святой Дух и освящение

  • 13. Джон Викофф. Крещение Святым Духом

  • 14. Дэвид Лим. Духовные дары

  • 15. Вернон Пурди. Божественное исцеление

  • 16. Майкл Дусинг. Новозаветная Церковь

  • 17. Бирон Клаус. Миссия Церкви

  • 18. Стэнли Хортон. В последние дни

Словарь терминов

Избранная библиография

Указатель мест Писания

Предметный указатель

Views 4 438
Rating 5.0 / 5
Added 01.01.2025
Author brat Andron
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (9 comments)

Z
zalservik 5 months ago
Благодарю.
D
dedush.maksim 3 years ago
Как скачать книги?
J
janovchurch 4 years ago

А как скачать данную книгу?
E
esxatos 4 years ago

https://esxatos.com/horton-sistematicheskoe-bogoslovie
Y
yuniy 5 years ago

Благодарю!

 
G
gios76 6 years ago

спасибо
ЮрийБ 8 years ago

Дякую! Потрібна книга!
ЮрийБ 8 years ago

Давно шукав цю книгу в ел. варіанті. Дякую!!!
B
brat Andron 8 years ago

Будь-ласка. Читайте на здоров'я !

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