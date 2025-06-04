Вот образ, который Иисус предлагает своим ученикам. Он уходит, ученики пытаются понять, куда он направляется, смогут ли они последовать за ним. Он упоминает «дом своего отца». Помимо этого места подобное выражение встречается только в 2:16, и там оно означало Храм. В представлениях израильского народа Храм был тем местом, где небеса встречаются с землей. Теперь Иисус заговорил о новом городе, новом мире, новом доме. Небеса и земля сойдутся вновь, Бог обновит весь мир. И на этот раз места хватит всем.



Он объясняет ученикам: Он уходит, но не бросает их, Он делает все для их блага. Он не позабудет их и в доме Отца. Но обещание выходит за пределы узкого круга учеников, обступивших его тем темным весенним вечером, оно охватывает всех нас. Эти слова часто повторяют на похоронах, и вполне понятно, почему. Пути перед собой мы не видим, нам нужно верить не только в то, что путь в неведомое будущее существует, но и в то, что мы не собьемся с этого пути.



Фома, как всегда, насторожен и недоверчив. «Как это мы знаем путь? Мы даже не знаем, куда ты собрался!» Краткий ответ Иисуса на этот вопрос с тех пор столетиями будоражил воображение людей. «Я - путь». Если хочешь найти путь к дому Отца, иди со мной.

Райт Н.Т. - ИОАНН - ЕВАНГЕЛИЕ - Популярный комментарий

Пер. с англ. (Серия «Читая Библию»), — М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. — xii+296 с.

Перевод: Любовь Сумм

Том Райт - Иоанн - Евангелие - Популярный комментарий - Содержание

Иоанн 1:1-18 Слово стало плотью

Иоанн 1:19-28 Свидетельство Иоанна

Иоанн 1:29-34 Агнец и Дух Божий

Иоанн 1:3542 Первые ученики

Иоанн 1:43-51 Филипп и Нафанаил

Иоанн 2:1-12 Водаивино

Иоанн 2:13-25 Иисус в Храме

Иоанн 3:1-13 Иисус и Никодим

Иоанн 3:14-21 Змей и любовь Божья

Иоанн 3:22-36 Жених и его друг

Иоанн 4:1-15 Самаритянка

Иоанн 4:16-26 Иисус и женщина

Иоанн 4:27-42 Праздник сева и жатвы

Иоанн 4:43-54 Сын чиновника

Иоанн 5:1-9а Исцеление парализованного

Иоанн 5:9Ь-18 Сын Божий нарушил субботу!

Иоанн 5:19-29 Грядущий суд

Иоанн 5:30-38 Свидетельства об Иисусе

Иоанн 5:39-47 Иисус и Моисей

Иоанн 6:1-15 Кормление пяти тысяч

Иоанн 6:16-25 Иисус идет по воде

Иоанн 6:26-35 Хлеб с небес

Иоанн 6:36-46 Воля Отца

Иоанн 6:47-59 Есть и пить Сына Человеческого

Иоанн 6:60-71 Разделение среди последователей Иисуса

Иоанн 7:1-9 Иисус и Его братья

Иоанн 7:10-18 Спор об Иисусе

Иоанн 7:19-30 Моисей и Мессия

Иоанн 7:31-39 Реки воды живой

Иоанн 7:40-52 Откуда придет Мессия?

Иоанн 7:53-8:11 Прелюбодеяние и лицемерие

Иоанн 8:12-20 Свет миру

Иоанн 8:21-29 Снизу или свыше

Иоанн 8:30-36 Истина сделает вас свободными.

Иоанн 8:37-47 Дети Авраама -или дети дьявола

Иоанн 8:48-59 Еще до того, как Авраам родился, Я уже был!

Иоанн 9:1-12 Слепорожденный

Иоанн 9:13-23 Родители слепого

Иоанн 9:24-34 От Бога ли Иисус?

Иоанн 9:35-41 Видящие и не видящие

Иоанн 10:1-10 Добрый пастырь

Иоанн 10:11-18 Пастырь и овцы

Иоанн 10:19-30 Мессия и Отец

Иоанн 10:31-42 Кощунство!

Иоанн11:1-16 Смерть Лазаря

Иоанн 11:17-27 Воскресение и жизнь

Иоанн 11:28-37 Иисус идет к гробнице

Иоанн 11:38-46 Воскрешение Лазаря

Иоанн 11:47-57 План Каиафы

Иоанн 12:1-8 Мария: умащение ног

Иоанн 12:9-19 Иисус входит в Иерусалим

Иоанн 12:20-26 Семя должно умереть

Иоанн 12:27-36 Час настал

Иоанн 12:37-43 Слава и слепота

Иоанн 12-.44-50 Последняя схватка

Иоанн 13:1-11 Омовение ног учеников

Иоанн 13:12-20 Каков хозяин, таков и слуга

Иоанн 13:21-30 Иуда вышел вон

Иоанн 13:31-38 Любить друг друга

Иоанн 14:1-11 Путь, Истина и Жизнь

Иоанн 14:12-21 Другой Утешитель

Иоанн 14:22-31 Мир Мой даю вам

Иоанн 15:1-8 Истинная лоза

Иоанн 15:9-17 Послушание и любовь

Иоанн 15:18-27 Если мир возненавидит вас

Иоанн 16:1-11 Духи мира

Иоанн 16:12-22 Ваши сердца возрадуются

Иоанн 16:23-33 Просите, и получите

Иоанн 17:1-8 Прославление Сына

Иоанн 17:9-19 Иисус молится за своих

Иоанн 17:20-26 Чтобы они были едино

Иоанн 18:1-14 Арест Иисуса

Иоанн 18:15-27 Петр отрекается от Иисуса

Иоанн 18:28-32 Пилат и иудеи6

Иоанн 18:3340 Царство Мое не от мира сего

Иоанн 19:1-7 Се, Человек!2

Иоанн 19:8-16а Не царь, но кесарь

Иоанн 19:16b-24 Царь Иудейский

Иоанн 19:25-30 Смерть Иисуса

Иоанн 19:31-37 Кровь и вода

Иоанн 19:3842 Погребение Иисуса

Иоанн 20:1-10 Пустая гробница

Иоанн 20:11-18 Мария Магдалина и воскресший Иисус

Иоанн 20:19-23 Иисус и ученики

Иоанн 20:24-31 Иисус и Фома

Иоанн 21:1-8 Иисус на берегу

Иоанн 21:9-14 Завтрак на берегу

Иоанн 21:15-19 Иисус и Петр

Иоанн 21:20-25 Возлюбленный ученик