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Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений Том 8

Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений Том 8
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Analytical/Depth Psychology, **Archetypal Psychology
Series Психологические технологии (35 books)

По сути, анима и анимус — это то, что позволяет нам соединяться с другим в стремлении к целостности. Помните легенду о целых людях, которых боги разделили напополам, и мы бродим по миру в поисках своей половинки? То есть как будто что-то внутри «помнит» половинку и подталкивает нас к поискам — вот это что-то и есть та потенциальность, которая есть анима и анимус.

Посмотрим перевод с латыни: anima — это душа, a animus — дух и разум. Мы ищем что-то свое в чужих людях, и влекут нас к этому анима и анимус. Причем если мы посмотрим на жизнь человека целиком, то увидим, что в начале пути нас что-то подталкивает к дружбе, потом к любви, потом к сотрудничеству и ближе к концу жизни — к мудрости и принятию смерти. Все это варианты соединения, мы как будто собираем себя, следуя по пути жизни.

Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений. Т. 8: Толкование волшебных сказок - Анимус и анима в волшебных сказках

  • Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. Е. П. Вейцман, ТА. Масленниковой; Научн. ред. А.С. Хмель.

  • М.: Академический проект, 2026. — 367 с. — (Психологические технологии).

  • ISBN 978-5-8291-4222-3

  • ISBN 978-5-8291-4548-4 (Т. 8)

Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений. Т. 8: Толкование волшебных сказок - Анимус и анима в волшебных сказках - Содержание

  • О. В. Кондратова. Предисловие

  • Хансуэли Ф. Эттер. О собрании сочинений Марии-Луизы фон Франц

  • Примечание редакции

  • Хансуэли Ф. Эттер. Предисловие к русскому изданию

Часть 1. Толкование волшебных сказок

  • Об обновленном и переработанном издании на немецком языке (2012) / издании на английском языке (2017)

  • Благодарности (к английским изданиям 1970, 1973, 1996 гг.)

  • Предисловие к немецкому изданию 1986 г

  • Глава 1. Теории волшебных сказок

  • Глава 2. Волшебные сказки, мифы и другие архетипические истории

  • Глава 3. Метод психологической интерпретации

  • Глава 4. Интерпретация сказки «Три перышка»

  • Глава 5. Продолжение интерпретации сказки «Три перышка»

  • Глава 6. Заключительная часть интерпретации сказки «Три перышка»

  • Глава 7. Тень мужчины

  • Глава 8. Вызов анимы

  • Глава 9. Женщина, тень и анимус в волшебных сказках

  • 9.1. Тень

  • 9.2. Анимус женщины

  • 9.3. Мотив родства

Часть 2. Анимус и анима в волшебных сказках

  • Предисловие

  • Глава 10. Сказка из Северной Германии «Старый Ринкранк»

  • Глава 11. Туркестанская сказка «Волшебный конь»

  • Глава 12. Норвежская сказка «Кари-Деревянный плащ»

  • Глава 13. Африканская сказка «Чародей равнин»

  • Глава 14. Истории об аниме

  • Глава 15. Европейская сказка «Черная Принцесса»

  • Глава 16. Русская сказка «Царь-девица»

  • Библиография

  • Предметный указатель

  • Именной указатель

  • Указатель сказок

Views 34
Rating 5.0 / 5
Added 22.07.2026
Author esxatos
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5.0/5 (1)

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