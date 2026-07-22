Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений Том 8

По сути, анима и анимус — это то, что позволяет нам соединяться с другим в стремлении к целостности. Помните легенду о целых людях, которых боги разделили напополам, и мы бродим по миру в поисках своей половинки? То есть как будто что-то внутри «помнит» половинку и подталкивает нас к поискам — вот это что-то и есть та потенциальность, которая есть анима и анимус.

Посмотрим перевод с латыни: anima — это душа, a animus — дух и разум. Мы ищем что-то свое в чужих людях, и влекут нас к этому анима и анимус. Причем если мы посмотрим на жизнь человека целиком, то увидим, что в начале пути нас что-то подталкивает к дружбе, потом к любви, потом к сотрудничеству и ближе к концу жизни — к мудрости и принятию смерти. Все это варианты соединения, мы как будто собираем себя, следуя по пути жизни.

Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений. Т. 8: Толкование волшебных сказок - Анимус и анима в волшебных сказках

Мария-Луиза фон Франц; Пер. с англ. Е. П. Вейцман, ТА. Масленниковой; Научн. ред. А.С. Хмель.

М.: Академический проект, 2026. — 367 с. — (Психологические технологии).

ISBN 978-5-8291-4222-3

ISBN 978-5-8291-4548-4 (Т. 8)

Франц Мария-Луиза фон - Собрание сочинений. Т. 8: Толкование волшебных сказок - Анимус и анима в волшебных сказках - Содержание

О. В. Кондратова. Предисловие

Хансуэли Ф. Эттер. О собрании сочинений Марии-Луизы фон Франц

Примечание редакции

Хансуэли Ф. Эттер. Предисловие к русскому изданию

Часть 1. Толкование волшебных сказок

Об обновленном и переработанном издании на немецком языке (2012) / издании на английском языке (2017)

Благодарности (к английским изданиям 1970, 1973, 1996 гг.)

Предисловие к немецкому изданию 1986 г

Глава 1. Теории волшебных сказок

Глава 2. Волшебные сказки, мифы и другие архетипические истории

Глава 3. Метод психологической интерпретации

Глава 4. Интерпретация сказки «Три перышка»

Глава 5. Продолжение интерпретации сказки «Три перышка»

Глава 6. Заключительная часть интерпретации сказки «Три перышка»

Глава 7. Тень мужчины

Глава 8. Вызов анимы

Глава 9. Женщина, тень и анимус в волшебных сказках

9.1. Тень

9.2. Анимус женщины

9.3. Мотив родства

Часть 2. Анимус и анима в волшебных сказках