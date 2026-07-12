Де Грааф - Пустыня

Книга Анны де Грааф представляет собой живое, динамичное и богословски выверенное переложение ключевых событий библейской истории, охватывающих период от завершения пребывания Израиля у горы Синай до чудесного перехода через реку Иордан. На страницах этого издания сорокалетнее странствование по пустыне предстает не просто как изнурительное физическое путешествие целого народа, но как глубочайшая духовная драма становления веры, преодоления рабского менталитета и познания характера невидимого Бога. Автор фокусируется на напряженных взаимоотношениях между Творцом, пророком Моисеем и постоянно ропщущим народом, мастерски показывая, как божественная милость и строгая справедливость сплетаются в единый педагогический процесс подготовки нового поколения к вступлению в Землю обетованную.

Издание отличается высокой психологической реалистичностью персонажей и умением доступным языком объяснять сложнейшие концепции ветхозаветного богословия: от святости и послушания до греха и божественного водительства. Особое внимание уделено моментам кризиса лидерства, ответственности старшего поколения перед младшим и чудесному вмешательству Бога в ход человеческой истории. Книга служит превосходным пособием для семейного чтения, воскресных школ и самостоятельного изучения, помогая читателю увидеть в древних текстах Пятикнижия и Книги Иисуса Навина вечные, живые истины, обращающиеся к сердцу каждого идущего путем веры.

Де Грааф Анна – Пустыня – В поисках Земли обетованной

Пер. с англ. М. Торчинская. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 32 с.

ISBN 978-5-89355-511-0

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