Нижников - Древнегреческая метафизика

Метафизика и наука - именно это взаимоотношение необходимо рассмотреть, чтобы расставить все точки над «и». Эта проблема также неоднозначно решается в истории философии. Например, экзистенциализм противопоставляет метафизику науке, а позитивизм зачастую отождествляет философию с научным знанием, тем самым уничтожая всякую специфику метафизического познания. Истина, как всегда, где-то посередине, но не на поверхности, а в глубине.

Прежде всего проведем различение метафизики (философии) и науки, первоначально - по предмету, а затем - по методу. Как уже вы-яснено, предмет метафизики умозрителен, не может быть дан в непо-средственном восприятии. Бытие мы нигде и никак не можем обнаружить при помощи органов чувств, оно может утверждаться только умо-зрительно. Мы воспринимаем лишь сущее во всем его многообразии, но нигде - сущее как целое, т.е. бытие. Но именно бытие и является предметом философии, в то время как наука изучает сущее, дробя его на различные виды в зависимости от конкретной науки. Предмет философии для науки не просто недоступен, она не в состоянии его даже от-крыть, не открыв же его наука не может задаться и вопросом о его спе-цифике. Так как область философии внеположна сфере науки, то правоверные ученые весьма часто отрицают за философией вообще что-либо субстанциальное и существенное. Именно «философы» от ученых создали так называемое целое направление в современной философии - позитивизм и все его новейшие разновидности.

В то время как философу доступны иные сферы познания, т.е. традиционные науки, ученому, если он не способен расширить горизонт своего сознания и углубиться до теоретического познания, философия в принципе недоступна. Если же ученый задается вопросами бытия как такового, то он с этого самого момента становится уже философом. Но бывает, что среди философов оказывается много ученых, а среди ученых - философы. Но больше всего, конечно, псевдо-философов. Такие псевдо-философы, такие псевдо-ученые занимаются обычно разработ-ками «вечных двигателей», поисками НЛО или путешествиями в «иные миры». Такие вещи не имеют никакого отношения ни к науке, ни к философии. Это область квазинаучного и псевдофилософского знания.

Нижников С.А. - Древнегреческая метафизика: генезис и классика : монография

отв . ред. А . В . Семушкин. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 216 с . — (Научная мысль).

ISBN 978-5-16-006679-0 (print)

ISBN 978-5-16-110178-0 (online)

Нижников С.А. - Древнегреческая метафизика: генезис и классика : монография - Содержание

ОГЛАВЛЕНИЕ

Древнегреческая философия как историко-философская проблема (предисловие проф. А.В. Семушкина)

Часть І. СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ МЕТАФИЗИКИ

Введение в понятие «метафизика»

Глава 1. Метафизика натуралистических начал и ее противоречия

§ 1. Предпосылки становления метафизического знания в античной культуре

§ 2. Возникновение философии как становление теоретической мудрости (метафизики)

§ 3. Метафизика неопределенного (apeiron Анаксимандра)

§ 4. Синтетическое понимание первоначала у Анаксимена

§ 5. Метафизика умозрительного символизма Гераклита

Глава 2. Становление теогенетической метафизики

§ 1. Орфическая мифопоэтическая теокосмогония Ферекида Сиросского

§ 2. Религиозно-философское движение пифагореизма

§ 3. Метафизика числового символизма

Глава 3. Метафизика бытия

§ 1. Разработка философского монотеизма

§ 2. Категория бытия как метафизическое понятие. Его проблематика .

§ 3. Умозрительная диалектика Зенона и метафизика

Глава 4. Метафизика неоионийского возрождения

§ 1. Генотеистическая метафизика

§ 2. Атомистическая метафизика

§ 3. Атомистическая этика

§ 4. Учение Анаксагора об Уме

Часть ІІ. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ МЕТАФИЗИКА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

Глава 1. Софистический нигилизм и реакция на него морального сознания

§ 1. Антропологические открытия софистов. Отношение к метафизике

§ 2. Метафизика нравственности. Сократ

Глава 2. Проблема метафизики в теории идей Платона

§ 1. Формирование понятия идеи

§ 2. Обоснование умозрительной гносеологии

§ 3. Особенности космологии и антропологии Платона

§ 4. Противоречия теории идей

§ 5. Платон о первооснове бытия

Глава 3. «Первая философия» Аристотеля как метафизика

§ 1. Понятие мудрости и «первая философия» Аристотеля

§ 2. Аристотель и предшествующая философская традиция. Критика теории идей

§ 3. Понятие сущности и формы

§ 4. Учение о перводвигателе

§ 5. Метафизика в психологии и этике Аристотеля

Выводы

Цитируемая литература

Annotation and Contents