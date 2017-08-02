Наша цель – вспомнить, как рождался ислам и созданный на его основе Халифат, как идея государства справедливости (в рамках мусульманской общины и в понимании того времени) отступала перед реалиями жизни, рождая тот компромисс, который характерен для любого послереволюционного этапа развития общества.

Рождение ислама от первых экстатических проповедей пророка до целенаправленной деятельности по созданию юридических норм и государственных институтов – это единственный случай мировой религии, который можно проследить на конкретном и в большинстве случаев достоверном материале. Поучительно и то, что окружающий мир не замечает постепенного рождения новой силы, которая взрывает привычный ход событий.

Олег Большаков - Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII–VIII вв.)

Москва, Университет Дмитрия Пожарского, 2016 г. – 672 с.

ISBN : 978-5-91244-168-4

Олег Большаков - Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII–VIII вв.) - Содержание

Несколько слов об истории как науке

Глава 1. Накануне великих перемен

Последняя схватка Византии и Ирана

Аравия на рубеже VI–VII вв.

Социально-экономические отношения в Аравии V–VII вв.

Верования

Топография и население Мекки на рубеже VI–VII вв.

Мекка как культовый центр

Глава 2. Рождение ислама

Детство и юность Мухаммада

Начало религиозной проповеди Мухаммада

Поиски выхода

Положение в Йасрибе

Соглашение в Акабе и переселение Мухаммада

Глава 3. Переселение в Иасриб и формирование религиозной общины

Хиджра и ее значение

Битва при Бадре

Формирование мусульманской догматики и обрядности

Выкуп пленных и набег Абу Суфйана

Изменения в образе жизни

Битва при Ухуде и ее последствия

Сложение мусульманской семейной этики и дело о клевете на Аишу

«Битва у рва»

Глава 4. Победа ислама в Аравии

Поворот к наступлению

Паломничество и договор в Худайбии

Завоевание Хайбара и Фадака

Битва при Муте

Сражение при Хунайне и осада Таифа

Зарождение государственности

Поход на Табук

Делегации племен

Хаджж Абу Бакра

«прощальное паломничество»

Сопротивление «лжепророков»

Кончина Мухаммада

Глава 5. Рождение халифата и борьба с отступничеством

Выборы первого халифа

Отступничество и борьба с ним

Первое столкновение с Ираном и иракский поход Халида ибн ал-Валида

Глава 6. Выход в свет

Начало завоеваний

Первые победы

Смерть Абу Бакра

Сражение под Фихлем и сдача Дамаска

Борьба за Хиру

Военные действия в Месопотамии в 634–636 г.

Глава 7. Триумф мусульманской армии

Битва на Йармуке

Сражение при Кадисии

Падение Ктесифона

Сдача Иерусалима

Чумной год

Завоевание Джезиры

Вторжение в Армению

Бои в Хузистане

Битва при Нихавенде и перелом в войне с Сасанидским Ираном

Глава 8. Завоевание Египта

Вторжение в Египет

Сдача Александрии

Глава 9. Реформы Умара ибн ал-Хаттаба

Умар как реформатор

Денежная система и жизненный уровень

Учреждение диванов

Градостроительство

Глава 10. Ослабление энергии завоевания

Смена власти

Борьба за Северную Африку

Борьба за Восточное Средиземноморье

Армения и арабы

Конец Сасанидской державы

Глава 11. Внутренний кризис мусульманской общины

Политика Усмана

Назревание конфликта

Просчеты политики Усмана

Гибель Усмана

Глава 12. Великая смута

Борьба вокруг присяги

Рождение внутренней оппозиции

Борьба за Басру

Глава 13. Али и Му‘авийа

Проблемы провинций

Сиффинская битва и третейский суд

Возобновление междоусобиц

Наступление Му‘авийи

Глава 14. «Год единения»

Первые шаги ал-Хасана

На трудном пути к единению

Глава 15. Халифат Му‘авийи

Характер нового правителя

Борьба с оппозицией в Ираке

От Зийада ибн Абихи до Зийада ибн Абу Суфйана

Новое наступление на Византию

Глава 16. Рождение династии

Переломные годы

На пути к наследственной власти

Активизация экспансии

Экономическая политика Му‘авийи и социальные отношения в халифате

Положение иноверцев и новообращенных

Глава 17. Прелюдия второй гражданской войны

Смерть Му‘авийи и начало политических конфликтов

Трагический поход ал-Хусаина

Мятеж Абдаллаха ибн аз-Зубайра

Восстание мединцев и битва на Харре

Положение на границах

Глава 18. Вторая гражданская война

Смерть Йазида I и начало двоевластия

Ситуация в Сирии

Начало династии Марванидов

Шиитские движения

Восстание ал-Мухтара

Успехи хариджитов

Глава 19. Восстановление единства

Усмирение Джазиры

Конец Абдаллаха ибн аз-Зубайра

Возвышение ал-Хаджжаджа

Реформы Абдалмалика

Глава 20. Отголоски гражданской войны

Восстание Шабиба ибн Йазида

Разгром азракитов

Ал-Мухаллаб в Хорасане

Мятеж Абдаррахмана ибн ал-Аш‘аса

Основание Васита

Вторичное покорение Армении

Последнее падение Карфагена

Глава 21. На вершине могущества

Халифат ал-Валида ибн Абдалмалика

Ал-Валид – строитель

Первые успехи Кутайбы

Выдвижение Масламы ибн Абдалмалика

Продвижение в Магрибе

Прыжок через море

На пути в Китай

Смерть ал-Хаджжаджа

Египетские страсти

Глава 22. На переломе

Первые шаги Сулаймана

Мятеж и гибель Кутайбы ибн Муслима

Наместничество Йазида ибн ал-Мухаллаба в Хорасане

Вторая осада Константинополя

Алиды и аббасиды

«Второй Умар ибн ал-Хаттаб»

Йазид II. Возвращение к прежней политике

Неустойчивость в Мавераннахре

Гонение на христианскую символику

Начало воин с хазарами

Глава 23. Неустойчивое равновесие

Начало правления Хишама

Война с хазарами на Кавказе

Войны с тюрками за Мавераннахр

От мирного Египта до воинственного Магриба

Победы над хазарами

Восстание ал-Хариса ибн Сурайджа

Тюркское наступление и гибель хакана

Борьба с берберским восстанием в Магрибе

Восстание Зайда ибн Али

Примирение с согдийцами

Плоды стабильности: монументальное строительство

Глава 24. Конец стабильности

Халиф-поэт

Мятежи вместо примирения

Смерть Йазида и переворот Марвана ибн Мухаммада

Мятежный Ирак

Мятеж и гибель ал-Хариса ибн Сурайджа

Глава 25. Гибель династии Умаииадов и конец арабской империи

Присяга первому Аббасдскому халифу

Захват хариджитами священных городов

Бегство и смерть Насра ибн Саииара

Наступление Кахтабы на Ирак

Триумф Аббасидов

Сражение на Забе и бегство Марвана

Глава 26. Первые шаги новой династии

Борьба за власть после победы

Усмирение мятежного Мавераннахра и столкновение с Китаем

Глава 27. Халифат Абдаллаха ал-Мансура

На пути к абсолютной власти

Обособление Андалуса

Основание Багдада

Восстание Алидов

Год исполнения желании

Глава 28. Второе десятилетие Абдаллаха ал-Мансура

Нет мира вне дворца

Внутренняя политика и изменения в земельном налоге

Последний год ал-Мансура

Глава 29. Правление ал-Махди и ал-Хади

Халифат ал-Махди

Три цвета времени (восстание ал-Муканны)

Новое наступление на Византию

Религиозная политика ал-Махди

Последние годы ал-Махди

Халифат ал-Хади

Олег Большаков - Рождение и развитие ислама и мусульманской империи (VII–VIII вв.) - Глава 1. Накануне великих перемен: Последняя схватка Византии и Ирана

В западной части Евразии, от Амударьи до Атлантического океана, в V–VI вв. господствовали две примерно равновеликих державы: Византийская империя и Сасанидский Иран, боровшиеся друг с другом за господство на Ближнем Востоке. Силы были примерно равны, и решительных перемен в политической ситуации в этом регионе не происходило.

Ситуация изменилась в начале VII века. Между Ираном и Византией с 588 г. существовал выгодный для Византии мирный договор, который Иран соблюдал до начала VII в.

Византия при Маврикии переживала политический и экономический кризис. Огромный бюрократический аппарат требовал больших расходов, дорого обходилась армия, состоявшая из разноплеменных наемников, которым безразличны были интересы Византии. Увеличение налогов вело к восстаниям в провинциях, особенно крупным в Египте. Недовольство населения усугублялось преследованиями инаковерующих, как христиан-монофизитов, наиболее многочисленных в Египте и Сирии, так и иудеев. Управлять отдаленными провинциями из центра было сложно, и Маврикий пошел на отказ от главного принципа административной структуры империи – разделения военной и гражданской власти, объединив в руках двуединого губернатора, экзарха, власть над Северной Африкой со столицей в Карфагене. А это был верный путь к распадению империи. Более того, он намеревался завещать различные части империи своим четырем сыновьям. Положение Византии усугублялось стремлением славян продвинуться вглубь Балканского полуострова.

В этой обстановке Маврикий сократил на одну треть жалование войску а осенью 602 г. решил в целях экономии оставить войско, удерживавшее границу по Дунаю, зимовать в этом холодном краю, предполагая, что оно само прокормится на месте. Это оказалось последней каплей. Войско взбунтовалось, провозгласило императором центуриона (сотника) Фоку и под его командованием пошло на Константинополь. При появлении мятежников в городе произошло восстание. Маврикий был схвачен и казнен вместе с сыновьями.

Фоке не удалось внести умиротворение в общество. Неспособность навести порядок он компенсировал жестокостью. Сложившейся ситуацией воспользовался шахиншах Ирана Хосров П. Он был обязан Маврикию помощью при восшествии на престол, и это было прекрасным поводом для вмешательства в дела своего соседа. При его дворе появился некий человек, признанный при дворе сыном Маврикия, и Хосров двинул свое войско на Византию, выступая как мститель за законного императора. Активные военные действия начались в 604 г. на границе Византии и Ирана в Северной Месопотамии, у хорошо укрепленного городка Дара. После ее падения военные действия перенеслись на запад к границам Малой Азии, но добиться решительного перелома в войне Хосрову не удалось. Неожиданный удар в спину Фока получил от экзарха Карфагена, переставшего поставлять зерно, а в 608 г. этот удар усугубился захватом Египта племянником экзарха, Никитой, – теперь оттуда прекратились поставки зерна в Константинополь. В 610 г. карфагенский флот под командованием Ираклия, сына экзарха, появился в Эгейском море. Когда он подошел к Босфору, противники Фоки из партии «зеленых» опустили цепь, преграждающую вход в бухту Золотой Рог, и Ираклий смог войти в сердце Константинополя. Горожане восторженно встретили его. Фока пытался бежать, укрылся в одной из церквей, но был схвачен и казнен вместе с сыном и несколькими верными ему приближенными. 5 октября 610 г. Ираклий был провозглашен императором, и Византия снова оказалась объединена одним центром.

Положение от этого не стало легче. Византийская армия продолжала терпеть поражение от иранцев, прорывавшихся иногда до Босфора, а на западе славяне и авары захватили весь Балканский полуостров. Ираклий взял командование на себя, но это не помогло: в сражении под Антиохией он потерпел поражение и отступил к Константинополю, а персы, продолжая наступление в Малой Азии, вторглись в Сирию и Палестину. Им охотно помогали евреи, мстившие византийцам за кровавую расправу с восстанием 609 г. Персы осадили Иерусалим, который упорно сопротивлялся три недели и был взят благодаря измене одного из евреев, показавшего слабое место в обороне. Ворвавшись в город, персы устроили беспощадную резню, убивая не только защитников, но и женщин и детей. Было убито около 14000 человек, и множество уведено в плен. Среди трофеев, увезенных в Сасанидскую столицу, были и христианские святыни.

В 619 г. персы заняли Египет. Ираклий оказался зажатым в Константинополе между персами и аварами. Положение казалось безвыходным, и Ираклий решил бежать в родной Карфаген, благо византийский флот был хозяином в Средиземном море. Он погрузил на суда имперские сокровища для доставки в Карфаген, но буря потопила эти суда, а константинопольская верхушка во главе с патриархом, не желавшая перевода столицы из Константинополя, удержала его от бегства.

Ираклий попал, казалось бы, в безвыходное положение: не хватало денег на жалование войску, из-за затруднений с доставкой зерна пришлось прекратить раздачу бесплатного хлеба беднякам, однако именно в этот момент он проявил себя энергичным правителем. Заключив перемирие с аварами, Ираклий сосредоточился на войне с персами и начал реформировать армию. Он увеличил численность кавалерии и лучников, сделав ее более мобильной, и перешел в наступление. Одновременно он провел реформу административного устройства Малой Азии, разделив ее на фемы со стратегом во главе. Фемы становились чем-то вроде самоснабжающегося военного округа.

В 624 г. Ираклий во главе новой армии совершил поход на области Армении, подчиненные Сасанидам, в район озера Ван и предпринял рейд на город Гандзак в Азарбайджане, где находился главный храм зороастрийцев, и уничтожил его в отместку за Иерусалим.

В 626 г., когда Ираклий в союзе с хазарами осаждал Тбилиси, персидский полководец Шазрвараз внезапно быстрым маршем вышел к Босфору. Одновременно с запада к Константинополю подошли авары. Падение столицы казалось неизбежным. 7 июля авары начали ее штурм с суши и моря, но гарнизон и флот при участии горожан отбили штурм. Раздосадованный аварский хакан тут же снял осаду и ушел. Персидский полководец не пошел на риск переправы через Босфор, имея в тылу армию Ираклия, и отступил.

В конце 627 г. Ираклий снова совершил бросок из Армении на юг, в сторону Ниневии. Стоявшая там двадцатитысячная иранская армия была разгромлена, и 12 декабря Ираклий двинулся на Дасткарту на Дияле. Хосров бежал в Ктесифон, оставив Ираклию сокровища своих дворцов. Ираклий двинулся вслед за ним, но был остановлен недалеко от столицы и удалился в Азарбайджан. Внешняя угроза для Хосрова миновала, но придворная знать, возмущенная позорным бегством шаханшаха, составила заговор, свергла Хосрова и посадила на трон его старшего сына Кавада (Шируйе). 29 февраля Хосров был казнен; Кавад заключил мирный договор, обязавшись вывести войска из Египта и Сирии, вернуть всех пленных и возвратить захваченную добычу.

Летом 629 г. Ираклий направился в Сирию и Палестину, чтобы навести там порядок после хозяйничания персов. Венцом торжеств по случаю освобождения Сирии и Палестины было возвращение в Иерусалимский храм Гроба Господня христианских святынь, увезенных персами, и воздвижение креста на куполе храма. Это событие 14 сентября было увековечено в церковном празднике Воздвижения. Была поставлена завершающая точка в двадцатипятилетней войне. С большими жертвами, с большой кровью был восстановлен статус-кво. Вновь подтвердилось равенство сил двух великих держав.

После великих бедствий трудно было предположить, что поражение пятитысячного отряда византийских войск под Газзой 4 февраля 634 г. от арабов, пришедших из глубины Аравийского полуострова, было прелюдией гораздо больших перемен в судьбах Ближнего Востока.