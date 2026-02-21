Именно этот акцент делает книгу такой актуальной. Один из признаков старения — соблазн считать минувшие дни старыми добрыми временами и находить в настоящем больше причин для тревоги и разочарования, чем это может быть на самом деле. Как христиане, мы не являемся исключением из правила, а некоторые скажут, что мы даже более склонны к такому поведению. В свете этого я буду далее писать с осторожностью. Будет ли ошибкой считать, что пред ыдущие поколения крепче держались Евангелия, лучше разбирались в Писании и были твёрдо уверены в том, что новая жизнь во Христе — это путь радостного послушания? Ну откуда же нам знать?
Синклер Фергюсон - Лишь во Христе - жизнь, в центре которой Евангелие
Перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2019. — 280 с.
ISBN 978-617-7662-12-8
Синклер Фергюсон - Лишь во Христе - жизнь, в центре которой Евангелие - Содержание
Предисловие Алистера Бегга
Введение
I. Слово стало плотью
Пролог о Христе
Саыта-Христос?
Слово было Бог
Человечность Христа
Archegos
Он снисходит до победы
II. Суть вопроса
Замена в послании к Римлянам
Послание к Евреям — оно вас впечатляет?
Христос трёх явлений
Настоящий Священник, достаточное жертвоприношение
Первосвященник и Ходатай
Христос — Царь
Вчера, сегодня и вовеки
Воскресение и жизнь
III. Дух Христов
Великий праздник
Дух Святой
Когда приходит Дух Святой
Увидеть Иисуса в день Пятидесятницы
Обещание силы
Тайное возрождение
Только на одну ночь
Радость через свет
IV. Привилегии благодати
Наш союз со Христом
Пребывающий в нас Христос
Разделяя наследие Христово
Рождённый снова, только свыше
Новое вино вместо старого
Спасение в трёх временах
Жизнь веры
Полагаясь на обетования
Молитва веры
«Величайшая протестантская ересь»?
V. Жизнь мудрости
Привилегии влекут за собой обязанности
Куда смотрит Бог в первую очередь
Проницательность: мыслить по-Божиему
Таинственная воля Божья
Есть или не есть?
Власть языка
Трудности
Хорошо играть вторую скрипку
Довольство: пять простых шагов?
VI. Верен до конца
Обманутые избранные?
Назвать врага по имени
Укрепляться в зоне военных действий
Угадайте, кто вышел из тюрьмы
Анатомия искушения
Осторожно, отступничество!
Практика умерщвления
Изгнание суетности новой привязанностью
Отдых в субботу
Заключение. Лишь во Христе Примечания
Comments (1 comment)