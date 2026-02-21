Фергюсон - Лишь во Христе

Фергюсон - Лишь во Христе
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics

Именно этот акцент делает книгу такой актуальной. Один из признаков старения — соблазн считать минувшие дни старыми добрыми временами и находить в настоящем больше причин для тревоги и разочарования, чем это может быть на самом деле. Как христиане, мы не являемся исключением из правила, а некоторые скажут, что мы даже более склонны к такому поведению. В свете этого я буду далее писать с осторожностью. Будет ли ошибкой считать, что пред ыдущие поколения крепче держались Евангелия, лучше разбирались в Писании и были твёрдо уверены в том, что новая жизнь во Христе — это путь радостного послушания? Ну откуда же нам знать?

Синклер Фергюсон - Лишь во Христе - жизнь, в центре которой Евангелие

Перевод с англ. — Здолбунов: ФЛП Бортнийчук А. В. (Издательство «Левит»), 2019. — 280 с.

ISBN 978-617-7662-12-8

Синклер Фергюсон - Лишь во Христе - жизнь, в центре которой Евангелие - Содержание

Предисловие Алистера Бегга

Введение

I. Слово стало плотью

  • Пролог о Христе

  • Саыта-Христос?

  • Слово было Бог

  • Человечность Христа

  • Archegos

  • Он снисходит до победы

II. Суть вопроса

  • Замена в послании к Римлянам

  • Послание к Евреям — оно вас впечатляет?

  • Христос трёх явлений

  • Настоящий Священник, достаточное жертвоприношение

  • Первосвященник и Ходатай

  • Христос — Царь

  • Вчера, сегодня и вовеки

  • Воскресение и жизнь

III. Дух Христов

  • Великий праздник

  • Дух Святой

  • Когда приходит Дух Святой

  • Увидеть Иисуса в день Пятидесятницы

  • Обещание силы

  • Тайное возрождение

  • Только на одну ночь

  • Радость через свет

IV. Привилегии благодати

  • Наш союз со Христом

  • Пребывающий в нас Христос

  • Разделяя наследие Христово

  • Рождённый снова, только свыше

  • Новое вино вместо старого

  • Спасение в трёх временах

  • Жизнь веры

  • Полагаясь на обетования

  • Молитва веры

  • «Величайшая протестантская ересь»?

V. Жизнь мудрости

  • Привилегии влекут за собой обязанности

  • Куда смотрит Бог в первую очередь

  • Проницательность: мыслить по-Божиему

  • Таинственная воля Божья

  • Есть или не есть?

  • Власть языка

  • Трудности

  • Хорошо играть вторую скрипку

  • Довольство: пять простых шагов?

VI. Верен до конца

  • Обманутые избранные?

  • Назвать врага по имени

  • Укрепляться в зоне военных действий

  • Угадайте, кто вышел из тюрьмы

  • Анатомия искушения

  • Осторожно, отступничество!

  • Практика умерщвления

  • Изгнание суетности новой привязанностью

  • Отдых в субботу

  • Заключение. Лишь во Христе Примечания

Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

